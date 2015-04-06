Global Order Manager Pro

  • Эксперты
  • Renan Moraes Bistratini Costa
    Renan Moraes Bistratini Costa

    Renan Moraes Bistratini Costa

    Алгоритмический трейдер и создатель надежных инструментов для MetaTrader.
    Я разрабатываю советников (роботов), индикаторы и сигналы для MetaTrader с одной целью: стабильная производительность с акцентом на управление рисками.
    Что я предлагаю
  • Версия: 2.50
  • Активации: 5
GLOBAL ORDER MANAGER PRO

Глобальное управление ордерами и защита риска для MetaTrader 4

Один EA. Один центр управления. Полный контроль над вашими открытыми позициями.

Global Order Manager PRO — это профессиональный Expert Advisor, разработанный исключительно для управления, защиты, мониторинга и закрытия уже открытых сделок в MetaTrader 4.

🚨 ОН НЕ ОТКРЫВАЕТ ОРДЕРА.

EA не генерирует сигналы входа, не покупает, не продаёт и не пытается предсказать рынок.

Его задача — управлять тем, что происходит после открытия сделок:

УПРАВЛЯТЬ • ЗАЩИЩАТЬ • КОНТРОЛИРОВАТЬ • ЗАКРЫВАТЬ

Вы можете использовать свою собственную торговую систему, индикатор или другой Expert Advisor для открытия сделок, а Global Order Manager PRO будет отвечать за глобальное управление.

🚀 ОДИН EA ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ВСЕМИ ВАШИМИ ОПЕРАЦИЯМИ

Global Order Manager PRO можно установить на любой график MT4.

Например, вы можете разместить EA на:

EURUSD M15

и с помощью глобальных настроек управления контролировать сделки по разным инструментам счета:

  • EURUSD
  • GBPUSD
  • XAUUSD
  • BTCUSD
  • ETHUSD
  • USDJPY
  • и многие другие.

Вам не нужно устанавливать EA отдельно на каждый график, где есть открытые позиции.

Это превращает Global Order Manager PRO в настоящий центр управления торговым счетом.

💰 ЗАКРЫТИЕ ПО ФИКСИРОВАННОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ ПРИБЫЛИ

Установите желаемый уровень финансовой прибыли.

Например:

Глобальная цель: +$100

EA отслеживает плавающий результат всех сделок, соответствующих выбранным условиям.

Когда общий результат достигает установленного значения:

→ система может автоматически закрыть управляемые позиции.

Вместо использования отдельного Take Profit для каждой сделки вы можете работать с общей целью прибыли всей корзины позиций.

Идеально подходит для:

  • Корзинных стратегий
  • Множественных входов
  • Стратегий с большим количеством позиций
  • Grid
  • Hedge
  • Ручной торговли
  • Expert Advisors
  • Мультиактивных стратегий
📈 ГЛОБАЛЬНЫЙ TRAILING PROFIT

Недостаточно просто достичь прибыли.

Настоящая цель — защитить часть прибыли, позволяя позиции продолжать развиваться.

Функция Global Trailing Profit отслеживает максимальную достигнутую плавающую прибыль и изменяет уровень защиты согласно установленным параметрам.

Пример:

Прибыль достигает:

+$50

→ защита активируется.

Результат увеличивается до:

+$80

→ уровень защиты продолжает следовать за прибылью.

Если затем происходит откат до защищенного уровня:

EA закрывает управляемые позиции.

ДАЙТЕ ПРИБЫЛИ РАСТИ.

ЗАЩИТИТЕ ТО, ЧТО ВЫ УЖЕ ЗАРАБОТАЛИ.

🔴 ЗАКРЫТИЕ ПО ГЛОБАЛЬНОМУ DRAWDOWN

Управление необходимо не только для защиты прибыли.

Global Order Manager PRO также включает защиту по глобальному Drawdown.

Вы можете установить максимальный уровень плавающего убытка для выбранных операций.

Например:

Максимальный DD: -$100

Если общий результат достигнет установленного ограничения:

EA автоматически может закрыть управляемые позиции.

Это добавляет дополнительный уровень контроля риска для стратегий с несколькими одновременно открытыми сделками.

КОНТРОЛИРУЙТЕ РИСК ДО ТОГО, КАК ОН НАЧНЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ ВАШ СЧЕТ.

🛡️ НЕЗАВИСИМЫЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ

Ваша стратегия может заниматься:

ВХОДАМИ

А Global Order Manager PRO отвечает за:

УПРАВЛЕНИЕ

Структура работы:

ВАШ EA / ВАША СТРАТЕГИЯ

Открывает сделки

GLOBAL ORDER MANAGER PRO

Отслеживает глобальный результат

ПРИБЫЛЬ / TRAILING / DD

ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРЫТИЕ

Это позволяет разделить систему входа и систему управления.

🎯 ФИЛЬТР ПО MAGIC NUMBER

Вы самостоятельно решаете, какие сделки должны управляться.

EA позволяет использовать Magic Number для выбора операций.

Например, на вашем счете работают:

EA 1 → Magic 1001

EA 2 → Magic 2001

EA 3 → Magic 3001

Вы можете настроить Global Order Manager PRO для работы только с выбранным Magic Number.

Это особенно полезно для трейдеров, которые используют несколько Expert Advisors одновременно на одном счете.

🌎 ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ ИЛИ ТОЛЬКО ТЕКУЩИЙ СИМВОЛ

Вы полностью контролируете область управления.

ВСЕ СИМВОЛЫ

EA может управлять подходящими сделками по разным инструментам счета.

ТЕКУЩИЙ СИМВОЛ

Управление ограничивается активом графика, где установлен EA.

Вы можете выбрать:

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

или

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО АКТИВАМ.

📋 УПРАВЛЕНИЕ ОТЛОЖЕННЫМИ ОРДЕРАМИ

Когда достигается условие глобального закрытия, EA также имеет возможность управлять отложенными ордерами согласно выбранным настройкам.

Это предотвращает сохранение активных отложенных ордеров после завершения стратегии.

📊 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

Global Order Manager PRO имеет встроенную панель прямо на графике MetaTrader 4.

Вы можете быстро видеть состояние управления без постоянного открытия терминала.

ПАНЕЛЬ ОТОБРАЖАЕТ:

💰 FLOATING PROFIT

Текущий плавающий результат.

📊 OPEN ORDERS

Количество управляемых открытых сделок.

📉 MAX GLOBAL DD

Максимальный зарегистрированный глобальный Drawdown.

🛡️ STATUS

Текущее состояние управления и защиты.

📅 DAY

Дневной результат.

📆 WEEK

Недельный результат.

📈 MONTH

Месячный результат.

📈 ОБЗОР ПО АКТИВАМ

Панель также показывает информацию по отслеживаемым инструментам.

Отображается:

Информация Что показывает
Symbol Актив
Floating Плавающий результат
Max DD Максимальный Drawdown
Day Дневной результат
Week Недельный результат
Month Месячный результат

Все данные находятся в одном профессиональном интерфейсе.

⚡ МОНИТОРИНГ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

Вам больше не нужно вручную рассчитывать:

  • Общую плавающую прибыль
  • Результат корзины
  • Глобальный Drawdown
  • Защиту прибыли
  • Количество операций
  • Результат каждого актива

EA постоянно отслеживает эти показатели.

🔥 ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НЕСКОЛЬКИХ РОБОТОВ

Представьте счет с несколькими Expert Advisors:

РОБОТ 1

→ Открывает сделки.

РОБОТ 2

→ Открывает сделки.

РОБОТ 3

→ Открывает сделки.

И:

GLOBAL ORDER MANAGER PRO

→ Контролирует выбранные позиции.

→ Рассчитывает общий результат.

→ Защищает прибыль.

→ Контролирует Drawdown.

→ Закрывает корзину при достижении условий.

Вы получаете независимый уровень управления поверх ваших торговых стратегий.

💎 ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

Большинство Expert Advisors создаются для:

ПОИСКА ВХОДОВ И ОТКРЫТИЯ ОРДЕРОВ.

Global Order Manager PRO создан с другой целью.

ОН НЕ ТОРГУЕТ ЗА ВАС.

Он не пытается определить направление рынка.

Он НЕ создает:

❌ Сигналы покупки
❌ Сигналы продажи
❌ Автоматические входы
❌ Прогноз рынка

Он создан для:

✅ Управления открытыми сделками
✅ Закрытия операций
✅ Защиты прибыли
✅ Контроля глобального Drawdown
✅ Работы с фиксированной глобальной прибылью
✅ Работы с Global Trailing Profit
✅ Управления по Magic Number
✅ Управления по символам
✅ Работы с несколькими активами
✅ Управления отложенными ордерами
✅ Отображения данных в реальном времени

🖥️ УСТАНОВИТЕ НА ЛЮБОЙ ГРАФИК

Одно из главных преимуществ — свобода выбора места установки EA.

Вы можете разместить его на любом удобном графике.

Например:

Global Order Manager PRO

установленный на:

EURUSD M15

может работать как центральная панель управления для выбранных операций других активов при включенном глобальном режиме.

График установки EA не обязан совпадать с активом всех управляемых сделок.

⚙️ ПОЛНОСТЬЮ НАСТРАИВАЕМЫЙ

Настройте управление под свою стратегию.

💰 ФИКСИРОВАННАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ ПРИБЫЛЬ

Устанавливает цель закрытия всей корзины.

📈 GLOBAL TRAILING PROFIT

Позволяет сопровождать прибыль и защищать результат.

🔴 GLOBAL DRAWDOWN

Определяет максимальный допустимый плавающий убыток.

🎯 MAGIC NUMBER

Выбирает стратегии и роботов для управления.

🌎 ФИЛЬТР СИМВОЛОВ

Выбор между текущим активом или глобальным управлением.

📋 ОТЛОЖЕННЫЕ ОРДЕРА

Настройка поведения при закрытии.

📊 ПАНЕЛЬ

Профессиональный мониторинг основных данных.

🧠 ВАШ РОБОТ ОТКРЫВАЕТ. GLOBAL ORDER MANAGER PRO УПРАВЛЯЕТ.

В этом заключается идея.

Вам не нужно изменять ваш торговый EA.

Не нужно добавлять логику закрытия в каждый робот.

Не нужно превращать систему входа в сложный риск-менеджер.

Вы просто добавляете внешний уровень управления.

ВАША СТРАТЕГИЯ РЕШАЕТ, КОГДА ВОЙТИ.

GLOBAL ORDER MANAGER PRO ЗАНИМАЕТСЯ УПРАВЛЕНИЕМ.

🏆 ДЛЯ КОГО ПОДХОДИТ GLOBAL ORDER MANAGER PRO?

✔️ Трейдерам с несколькими EA
✔️ Пользователям корзинных стратегий
✔️ Трейдерам Grid
✔️ Пользователям Hedge
✔️ Тем, кто торгует несколькими активами
✔️ Ручным трейдерам
✔️ Тем, кто хочет защиту по Drawdown
✔️ Тем, кто хочет глобальное управление прибылью
✔️ Тем, кому нужна центральная панель контроля
✔️ Разработчикам, которые хотят разделить входы и управление

🔥 GLOBAL ORDER MANAGER PRO

НЕ ОТКРЫВАЕТ ОРДЕРА.

НЕ ГЕНЕРИРУЕТ СИГНАЛЫ.

НЕ ПРЕДСКАЗЫВАЕТ РЫНОК.

ОН УПРАВЛЯЕТ ТЕМ, ЧТО УЖЕ ОТКРЫТО.

МОНИТОРИНГ.

ЗАЩИТА.

КОНТРОЛЬ.

ЗАКРЫТИЕ.

ОДИН EA. ЛЮБОЙ ГРАФИК. МНОЖЕСТВО СТРАТЕГИЙ. ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ.

⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ

Global Order Manager PRO является инструментом управления торговыми операциями и контроля риска.

Он не гарантирует получение прибыли и не устраняет риски, связанные с торговлей на финансовых рынках.

Такие условия, как проскальзывание, гэпы рынка, задержки, недоступность сервера, исполнение брокера и рыночные условия, могут влиять на результаты торговли и выполнение операций.

Рекомендуется протестировать EA в Strategy Tester и/или на демо-счете перед использованием на реальном счете.


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Kenni Trades Gold Breakout MT4
Ken Rmah
Эксперты
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Gold Hunter Pro MT4
Farell Edson Mazarin
Эксперты
Gold Hunter Pro — автоматизированная торговая система для XAUUSD, разработанная для MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Советник использует модель исполнения на основе пробоя. Он анализирует структурные ценовые уровни и размещает отложенные ордера только при выполнении заранее заданных рыночных условий. Система предназначена для внутридневной торговли и не использует мартингейл, сетку, усреднение, прогрессивное увеличение лота или скрытую recovery-логику. Ценовая политика Цена будет увеличиваться на 5
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (84)
Эксперты
Советник является системой, предназначенной для восстановления убыточных позиций. Авторский алгоритм локирует убыточную позицию, дробит ее на множество отдельных частей, и закрывает каждую из них отдельно. Простая настройка, отложенный запуск при просадке, локирование, отключение других советников, усреднение с фильтрацией тренда и частичное закрытие убыточной позиции встроенные в один инструмент Именно использование закрытия убытков частями позволяет уменьшать убытки с меньшей загрузкой депозит
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (4)
Эксперты
Советник MULTI SNIPER — это точная автоматическая торговая система с точностью около 90% для платформы MT4. Этот прибыльный скальпинговый советник — одна из самых стабильных систем на рынке в настоящее время.   No grid! No martingale! Это оригинальный продукт, представленный только на этом сайте MQL5. Загрузите EA Set_files для тестирования и торговли:   GBPAUD Set_file   GBPCAD Set_file - Реализован метод сложных процентов и методы скальпинга. - Система автоматически устанавливает динамическ
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.67 (15)
Эксперты
Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.93 (43)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Xyron Edge MT4
Ahmad Sidik
Эксперты
Xyron Edge is a Professional breakout Expert Advisor (EA) designed to trade market structures by utilizing swing high and swing low levels. The EA places pending orders above resistance areas and below support areas to capture breakout movements while maintaining controlled risk management. --------- EA Setting & Preset :  EA Input Settings Guide Live Performance :  https://www.mql5.com/en/signals/2380162 FBS Performance :  https://www.mql5.com/en/signals/2385451 Eightcap Performance :  htt
Mirror EA mt4
Vasiliy Strukov
5 (1)
Эксперты
Mirror EA — это автоматизированная торговая система, разработанная для исполнения сделок на основе индикатора SmaSRS196, представляющего собой комбинацию простой скользящей средней (SMA) и индекса относительной силы (RSI), с использованием 96-периодной оптимизационной модели. Советник постоянно анализирует рыночные условия для выявления высоковероятных торговых возможностей, подтверждая направление тренда с помощью SMA и используя RSI для определения силы импульса и потенциальных условий переку
Vortex Turbo EA MT4
Stanislav Tomilov
5 (10)
Эксперты
Vortex Turbo — « управляйте вихрем» Vortex Turbo представляет собой следующий этап эволюции интеллектуальной торговли — уникальную разработку, объединяющую передовую архитектуру ИИ, адаптивную рыночную логику и точный контроль рисков. Основанный на проверенных алгоритмических принципах, он интегрирует множество стратегий в единую высокоскоростную экосистему, работающую на основе нового уровня прогнозного интеллекта. Разработанный как эксперт по скальпингу для золота XAUUSD (GOLD), Vortex Turbo
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.7 (1091)
Эксперты
EA Gold Stuff - советник, разработанный специально для торговли золотом. В основе работы лежит открытие ордеров по индикатору  Gold Stuf f , таким образом советник работает по стратегии "Trend Follow", что означает следование за трендом. Свяжитесь со мной сразу после покупки для получения   персонального бонуса!   Вы можете получить бесплатную копию нашего индикатора Strong Support and Trend Scanner, пожалуйста, в личку. мне! Настройки и мануал  здесь  ПАРАМЕТРЫ Open new series - вкл./выкл. на
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Эксперты
Cоветник AW Double Grids MT4 - это агрессивный, полностью автоматизированный сеточный советник, с информационно торговой панелью и простой настройкой. Стратегия заключается в одновременной двухсторонней работе, мультиплицируя объем одного направления. Встроенный автоматический расчет лота, реализованы разные вариации увеличения объема позиций, и другие функции.  Инструкция ->   ЗДЕСЬ   /  Решение проблем - >  ЗДЕСЬ  /  МТ5 версия  - >   ЗДЕСЬ   Как торгует советник: AW Double Grids ведет двухст
Trend Catcher Exp
Ramil Minniakhmetov
5 (2)
Эксперты
Советник Trend Catcher анализирует движения рыночных цен, используя собственные адаптивные индикаторы анализа тренда, разработанные автором. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Благодаря сочетанию возможностей сглаживания и фильтрации тренда специальных настраиваемых индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности, советник может автоматически со
Golden Moon Scalper
Nguyen Hang Hai Ha
2.8 (5)
Эксперты
Expert Gold Moon Scalper is a fully automated Expert Advisor designed specifically for the Gold market (XAUUSD). The EA combines price action analysis, tick-based market behavior, and technical indicator confirmation to identify high-probability trading opportunities. The strategy uses Stop Orders to capture momentum during Gold's fast price movements, helping reduce premature entries in volatile conditions. Positions are managed with a combination of scalping logic, dynamic trailing, and predef
Bypass Generator MT4
Connor Michael Woodson
1 (1)
Эксперты
Bypass Generator — это детерминированная скальпинговая система для XAUUSD, основанная на алгоритмах институционального уровня. Текущий сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Это не типичный советник (EA), который бездумно открывает сделку за сделкой, уничтожая вашу маржу и подвергая депозит ненужному риску. Каждая точка входа проходит через 16 независимых уровней проверки перед открытием единственной позиции. Здесь нет сеток, и каждая сделка имеет виртуальные Take Profit и Stop Loss. Кривая результатов бэктеста
BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана.   Global   update   on   June   14th   Принципы торговли — в торговле не испо
HFT Prop EA
Manpreet Singh
4.93 (257)
Эксперты
HFT PROP EA is the High Frequency Trading Expert Advisor (EA/bot) designed to pass proprietary trading firms (prop firms) challenges which use stop orders to enter the trades when market is trending, It is basically designed for US30 just at opening of US30 in New York Session till it remain in its trending nature for 15-30 minutes, and using HFT PROP EA you can pass the challenge within few minutes for prop firms who doesn't have any lot size cap. To see its Live working you may check by signin
Scalp On Scalp Off MT4
Connor Michael Woodson
Эксперты
Настроение рынка FastBull — это поток данных, который агрегирует тысячи позиций с общей стоимостью счетов более 500 миллионов долларов США. Scalp On Scalp Off может мгновенно получать эти данные через прямую интеграцию API и использовать их при совершении сделок. Настроение рынка отображается непосредственно на вашем графике в настраиваемой и удобной панели. Живой сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Одиночные сделки управляются без использования сетки или мартингейла. Адаптивный, динамический трейлинг-стоп и
Adaptive Gold Scalper MT4
Fan Yang
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ — ДЕКАБРЬ 2025 В конце ноября 2024 года советник Aurum был выпущен в продажу. Всё это время он торговал в реальных условиях без фильтра новостей, без дополнительных защитных условий и без сложных ограничений — и при этом уверенно оставался на плаву. Live Signal (launch April 14, 2026) Этот год работы на реальном рынке наглядно показал надёжность самой торговой системы. И только после этого, опираясь уже на реальный опыт и статистику, в декабре 2025 года мы выпустили большое обновлен
BF Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.05 (56)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy BF Scalper PRO with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $177 (Regular Price: $447 — You Save $270!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! For Settings, Instructions and LIVE Results Click Here! BF Scalper PRO is the professional version of the very popular EA - BF Scalper EA. We have implemented a lot of new additional features and systems in this PRO v
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
Эксперты
Quantum Nexus — это инновационный экспертный советник, который объединяет количественный анализ, многоуровневую валидацию, алгоритмы следования за трендом, механизмы отслеживания позиций и статистический мониторинг в единой автоматизированной торговой системе. Для воплощения этого продукта в реальность потребовались десятилетия опыта разработки и год подготовки, чтобы создать Quant v5 — инструмент количественного анализа уровня хедж-фондов с непрерывными скользящими OOS-тестами, используемыми дл
Poison Ivy
Janet Abu Khalil
5 (1)
Эксперты
Info: Working trading pairs :  XAUUSD, GOLD  Timeframe: H1 Min deposit: $100 Min leverage 1:20  Works with any broker, though an ECN broker is recommended Features: No martingale No grid trading No averaging No dangerous money management techniques Hard stop loss and take profit for every trade Stable results since 1999 with 99.9% quality quotes Not sensitive to broker conditions Easy to install and use FTMO and Prop firm ready Complies with FIFO rules (Need to disable Hedging in EA settings)
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GLOBAL ORDER MANAGER PRO Глобальное управление ордерами и защита рисков для MetaTrader 5 Один EA. Один центр управления. Полный контроль над вашими открытыми сделками. Global Order Manager PRO — профессиональный Expert Advisor, разработанный исключительно для управления, защиты, мониторинга и закрытия уже открытых сделок в MetaTrader 5 . ОН НЕ ОТКРЫВАЕТ СДЕЛКИ. EA не генерирует сигналы входа, не покупает, не продаёт и не пытается предсказывать рынок . Его задача начинается после того, как сде
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