GLOBAL ORDER MANAGER PRO

Глобальное управление ордерами и защита риска для MetaTrader 4

Один EA. Один центр управления. Полный контроль над вашими открытыми позициями.

Global Order Manager PRO — это профессиональный Expert Advisor, разработанный исключительно для управления, защиты, мониторинга и закрытия уже открытых сделок в MetaTrader 4.

🚨 ОН НЕ ОТКРЫВАЕТ ОРДЕРА.

EA не генерирует сигналы входа, не покупает, не продаёт и не пытается предсказать рынок.

Его задача — управлять тем, что происходит после открытия сделок:

УПРАВЛЯТЬ • ЗАЩИЩАТЬ • КОНТРОЛИРОВАТЬ • ЗАКРЫВАТЬ

Вы можете использовать свою собственную торговую систему, индикатор или другой Expert Advisor для открытия сделок, а Global Order Manager PRO будет отвечать за глобальное управление.

🚀 ОДИН EA ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ВСЕМИ ВАШИМИ ОПЕРАЦИЯМИ

Global Order Manager PRO можно установить на любой график MT4.

Например, вы можете разместить EA на:

EURUSD M15

и с помощью глобальных настроек управления контролировать сделки по разным инструментам счета:

EURUSD

GBPUSD

XAUUSD

BTCUSD

ETHUSD

USDJPY

и многие другие.

Вам не нужно устанавливать EA отдельно на каждый график, где есть открытые позиции.

Это превращает Global Order Manager PRO в настоящий центр управления торговым счетом.

💰 ЗАКРЫТИЕ ПО ФИКСИРОВАННОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ ПРИБЫЛИ

Установите желаемый уровень финансовой прибыли.

Например:

Глобальная цель: +$100

EA отслеживает плавающий результат всех сделок, соответствующих выбранным условиям.

Когда общий результат достигает установленного значения:

→ система может автоматически закрыть управляемые позиции.

Вместо использования отдельного Take Profit для каждой сделки вы можете работать с общей целью прибыли всей корзины позиций.

Идеально подходит для:

Корзинных стратегий

Множественных входов

Стратегий с большим количеством позиций

Grid

Hedge

Ручной торговли

Expert Advisors

Мультиактивных стратегий

📈 ГЛОБАЛЬНЫЙ TRAILING PROFIT

Недостаточно просто достичь прибыли.

Настоящая цель — защитить часть прибыли, позволяя позиции продолжать развиваться.

Функция Global Trailing Profit отслеживает максимальную достигнутую плавающую прибыль и изменяет уровень защиты согласно установленным параметрам.

Пример:

Прибыль достигает:

+$50

→ защита активируется.

Результат увеличивается до:

+$80

→ уровень защиты продолжает следовать за прибылью.

Если затем происходит откат до защищенного уровня:

→ EA закрывает управляемые позиции.

ДАЙТЕ ПРИБЫЛИ РАСТИ.

ЗАЩИТИТЕ ТО, ЧТО ВЫ УЖЕ ЗАРАБОТАЛИ.

🔴 ЗАКРЫТИЕ ПО ГЛОБАЛЬНОМУ DRAWDOWN

Управление необходимо не только для защиты прибыли.

Global Order Manager PRO также включает защиту по глобальному Drawdown.

Вы можете установить максимальный уровень плавающего убытка для выбранных операций.

Например:

Максимальный DD: -$100

Если общий результат достигнет установленного ограничения:

→ EA автоматически может закрыть управляемые позиции.

Это добавляет дополнительный уровень контроля риска для стратегий с несколькими одновременно открытыми сделками.

КОНТРОЛИРУЙТЕ РИСК ДО ТОГО, КАК ОН НАЧНЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ ВАШ СЧЕТ.

🛡️ НЕЗАВИСИМЫЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ

Ваша стратегия может заниматься:

ВХОДАМИ

А Global Order Manager PRO отвечает за:

УПРАВЛЕНИЕ

Структура работы:

ВАШ EA / ВАША СТРАТЕГИЯ

↓

Открывает сделки

↓

GLOBAL ORDER MANAGER PRO

↓

Отслеживает глобальный результат

↓

ПРИБЫЛЬ / TRAILING / DD

↓

ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРЫТИЕ

Это позволяет разделить систему входа и систему управления.

🎯 ФИЛЬТР ПО MAGIC NUMBER

Вы самостоятельно решаете, какие сделки должны управляться.

EA позволяет использовать Magic Number для выбора операций.

Например, на вашем счете работают:

EA 1 → Magic 1001

EA 2 → Magic 2001

EA 3 → Magic 3001

Вы можете настроить Global Order Manager PRO для работы только с выбранным Magic Number.

Это особенно полезно для трейдеров, которые используют несколько Expert Advisors одновременно на одном счете.

🌎 ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ ИЛИ ТОЛЬКО ТЕКУЩИЙ СИМВОЛ

Вы полностью контролируете область управления.

ВСЕ СИМВОЛЫ

EA может управлять подходящими сделками по разным инструментам счета.

ТЕКУЩИЙ СИМВОЛ

Управление ограничивается активом графика, где установлен EA.

Вы можете выбрать:

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

или

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО АКТИВАМ.

📋 УПРАВЛЕНИЕ ОТЛОЖЕННЫМИ ОРДЕРАМИ

Когда достигается условие глобального закрытия, EA также имеет возможность управлять отложенными ордерами согласно выбранным настройкам.

Это предотвращает сохранение активных отложенных ордеров после завершения стратегии.

📊 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

Global Order Manager PRO имеет встроенную панель прямо на графике MetaTrader 4.

Вы можете быстро видеть состояние управления без постоянного открытия терминала.

ПАНЕЛЬ ОТОБРАЖАЕТ:

💰 FLOATING PROFIT

Текущий плавающий результат.

📊 OPEN ORDERS

Количество управляемых открытых сделок.

📉 MAX GLOBAL DD

Максимальный зарегистрированный глобальный Drawdown.

🛡️ STATUS

Текущее состояние управления и защиты.

📅 DAY

Дневной результат.

📆 WEEK

Недельный результат.

📈 MONTH

Месячный результат.

📈 ОБЗОР ПО АКТИВАМ

Панель также показывает информацию по отслеживаемым инструментам.

Отображается:

Информация Что показывает Symbol Актив Floating Плавающий результат Max DD Максимальный Drawdown Day Дневной результат Week Недельный результат Month Месячный результат

Все данные находятся в одном профессиональном интерфейсе.

⚡ МОНИТОРИНГ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

Вам больше не нужно вручную рассчитывать:

Общую плавающую прибыль

Результат корзины

Глобальный Drawdown

Защиту прибыли

Количество операций

Результат каждого актива

EA постоянно отслеживает эти показатели.

🔥 ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НЕСКОЛЬКИХ РОБОТОВ

Представьте счет с несколькими Expert Advisors:

РОБОТ 1

→ Открывает сделки.

РОБОТ 2

→ Открывает сделки.

РОБОТ 3

→ Открывает сделки.

И:

GLOBAL ORDER MANAGER PRO

→ Контролирует выбранные позиции.

→ Рассчитывает общий результат.

→ Защищает прибыль.

→ Контролирует Drawdown.

→ Закрывает корзину при достижении условий.

Вы получаете независимый уровень управления поверх ваших торговых стратегий.

💎 ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

Большинство Expert Advisors создаются для:

ПОИСКА ВХОДОВ И ОТКРЫТИЯ ОРДЕРОВ.

Global Order Manager PRO создан с другой целью.

ОН НЕ ТОРГУЕТ ЗА ВАС.

Он не пытается определить направление рынка.

Он НЕ создает:

❌ Сигналы покупки

❌ Сигналы продажи

❌ Автоматические входы

❌ Прогноз рынка

Он создан для:

✅ Управления открытыми сделками

✅ Закрытия операций

✅ Защиты прибыли

✅ Контроля глобального Drawdown

✅ Работы с фиксированной глобальной прибылью

✅ Работы с Global Trailing Profit

✅ Управления по Magic Number

✅ Управления по символам

✅ Работы с несколькими активами

✅ Управления отложенными ордерами

✅ Отображения данных в реальном времени

🖥️ УСТАНОВИТЕ НА ЛЮБОЙ ГРАФИК

Одно из главных преимуществ — свобода выбора места установки EA.

Вы можете разместить его на любом удобном графике.

Например:

Global Order Manager PRO

установленный на:

EURUSD M15

может работать как центральная панель управления для выбранных операций других активов при включенном глобальном режиме.

График установки EA не обязан совпадать с активом всех управляемых сделок.

⚙️ ПОЛНОСТЬЮ НАСТРАИВАЕМЫЙ

Настройте управление под свою стратегию.

💰 ФИКСИРОВАННАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ ПРИБЫЛЬ

Устанавливает цель закрытия всей корзины.

📈 GLOBAL TRAILING PROFIT

Позволяет сопровождать прибыль и защищать результат.

🔴 GLOBAL DRAWDOWN

Определяет максимальный допустимый плавающий убыток.

🎯 MAGIC NUMBER

Выбирает стратегии и роботов для управления.

🌎 ФИЛЬТР СИМВОЛОВ

Выбор между текущим активом или глобальным управлением.

📋 ОТЛОЖЕННЫЕ ОРДЕРА

Настройка поведения при закрытии.

📊 ПАНЕЛЬ

Профессиональный мониторинг основных данных.

🧠 ВАШ РОБОТ ОТКРЫВАЕТ. GLOBAL ORDER MANAGER PRO УПРАВЛЯЕТ.

В этом заключается идея.

Вам не нужно изменять ваш торговый EA.

Не нужно добавлять логику закрытия в каждый робот.

Не нужно превращать систему входа в сложный риск-менеджер.

Вы просто добавляете внешний уровень управления.

ВАША СТРАТЕГИЯ РЕШАЕТ, КОГДА ВОЙТИ.

GLOBAL ORDER MANAGER PRO ЗАНИМАЕТСЯ УПРАВЛЕНИЕМ.

🏆 ДЛЯ КОГО ПОДХОДИТ GLOBAL ORDER MANAGER PRO?

✔️ Трейдерам с несколькими EA

✔️ Пользователям корзинных стратегий

✔️ Трейдерам Grid

✔️ Пользователям Hedge

✔️ Тем, кто торгует несколькими активами

✔️ Ручным трейдерам

✔️ Тем, кто хочет защиту по Drawdown

✔️ Тем, кто хочет глобальное управление прибылью

✔️ Тем, кому нужна центральная панель контроля

✔️ Разработчикам, которые хотят разделить входы и управление

НЕ ОТКРЫВАЕТ ОРДЕРА.

НЕ ГЕНЕРИРУЕТ СИГНАЛЫ.

НЕ ПРЕДСКАЗЫВАЕТ РЫНОК.

ОН УПРАВЛЯЕТ ТЕМ, ЧТО УЖЕ ОТКРЫТО.

🔥 GLOBAL ORDER MANAGER PRO

МОНИТОРИНГ.

ЗАЩИТА.

КОНТРОЛЬ.

ЗАКРЫТИЕ.

ОДИН EA. ЛЮБОЙ ГРАФИК. МНОЖЕСТВО СТРАТЕГИЙ. ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ.

⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ

Global Order Manager PRO является инструментом управления торговыми операциями и контроля риска.

Он не гарантирует получение прибыли и не устраняет риски, связанные с торговлей на финансовых рынках.

Такие условия, как проскальзывание, гэпы рынка, задержки, недоступность сервера, исполнение брокера и рыночные условия, могут влиять на результаты торговли и выполнение операций.

Рекомендуется протестировать EA в Strategy Tester и/или на демо-счете перед использованием на реальном счете.