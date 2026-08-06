TriZone Semafor
- Индикаторы
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Ahmed Hamed Hamed EadwanRUSSIAN TRANSLATION — РУССКИЙ
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TITLE:
MQL5 Разработчик и Трейдер | Основатель R protocols
ABOUT:
Здравствуйте, я Ахмед — трейдер и разработчик MQL5 из
Объединенных Арабских Эмиратов, основатель R protocols.
- Версия: 1.1
- Обновлено: 9 августа 2026
Если вы когда-нибудь смотрели на график, усыпанный стрелками ZigZag, и пытались понять, какие из них действительно важны — этот индикатор создан для решения именно этой проблемы.
TriZone Semafor запускает три независимых алгоритма ZigZag одновременно: быстрый (Period 5), средний (Period 13) и медленный (Period 34). Когда они обнаруживают поворотные точки на одной свече, выживает только самый значимый сигнал. Уровень 3 всегда перекрывает уровень 2. Уровень 2 всегда перекрывает уровень 1. Одна чистая стрелка на свечу в каждом направлении — без наложений, без двойного подсчёта.
Зачем три уровня вместо одного
Обычный ZigZag относится ко всем колебаниям одинаково. Один и тот же индикатор отмечает двухсвечный откат и серьёзный разворот тренда одинаковыми стрелками. TriZone классифицирует каждую поворотную точку по значимости, чтобы вы могли оценить иерархию графика с первого взгляда.
- Уровень 1 — Быстрый: Небольшие откаты и второстепенные повороты. Структура внутри структуры.
- Уровень 2 — Средний: Внутридневные колебания и значимые реакции. Поворотные точки, которые вы фиксируете в торговом журнале.
- Уровень 3 — Медленный: Крупные структурные развороты. Точки, где продолжение тренда действительно под вопросом.
Каждый уровень имеет свою форму и цвет стрелки, чтобы иерархия была видна мгновенно, без обращения к легенде.
Система эксклюзивных сигналов
Каждая свеча проходит через одно правило: если более высокий уровень заявляет поворотную точку на этой свече, все заявки нижних уровней удаляются — не скрываются, а удаляются. Это происходит внутри буфера индикатора до того, как что-либо попадёт на график. График отражает реальное состояние, а не наложенные слои.
Режим без перерисовки
При AntiRepaint = ON сигнал отображается только после прохождения настроенного количества подтверждающих баров. Стрелка, которую вы видите, уже прошла окно стабильности и не переместится. Индикатор показывает текущий режим и глубину подтверждения в заголовке графика — полная прозрачность относительно того, что вы видите.
При AntiRepaint = OFF сигналы появляются мгновенно на формирующемся баре. Полезно для визуального анализа. Не рекомендуется для автоматизированной торговли.
Система оповещений
Оповещения ставятся в очередь во время расчёта и доставляются только после того, как фильтр эксклюзивности подтвердит, что сигнал выжил. Вы никогда не получите всплывающее окно для сигнала уровня 1, который был перекрыт уровнем 3 через мгновение. Один подтверждённый поворот — одно оповещение. Настраивается для каждого уровня отдельно.
Что входит
- Три уровня обнаружения ZigZag с полностью независимыми параметрами
- Эксклюзивный приоритет сигналов на уровне буфера — высший уровень побеждает на каждой свече
- Всплывающие оповещения только по подтверждённым поворотным точкам — никаких ложных сигналов
- Режим без перерисовки с настраиваемыми подтверждающими барами для каждого уровня
- Любой символ, любой таймфрейм — MetaTrader 5
- Один файл — нулевые внешние зависимости, без DLL, без пользовательских включений
Рекомендуемая начальная настройка
Откройте H1 или H4 с параметрами по умолчанию. Стандартные глубины 5 / 13 / 34 следуют классической последовательности Фибоначчи — естественный выбор для большинства инструментов и таймфреймов.
Поворотные точки уровня 3 — ваш структурный ориентир. Уровень 2 — внутридневные контрольные точки. Уровень 1 показывает мелкую структуру между ними. Настройте глубину (Period) и подтверждающие бары (ConfirmBars) под свой стиль.
Совместимость
MetaTrader 5 — любой брокер, любой символ, любой таймфрейм. Без внешних библиотек. Без импорта DLL. Один файл .ex5, полностью автономный.
Справка по iCustom — TriZone_Semafor
Выходные буферы
Только высший активный уровень непуст на каждой свече.
EMPTY_VALUE = нет поворотной точки на этом баре/уровне.
При AntiRepaint ON читайте на shift ≥ max(ConfirmBars1, ConfirmBars2, ConfirmBars3) — по умолчанию: shift ≥ 4.
|Буфер
|Индекс
|Сигнал
|Содержимое
|BufLow1
|0
|BUY
|Цена нижней поворотной точки уровня 1 — быстрый ZigZag
|BufHigh1
|1
|SELL
|Цена верхней поворотной точки уровня 1 — быстрый ZigZag
|BufLow2
|2
|BUY
|Цена нижней поворотной точки уровня 2 — средний ZigZag
|BufHigh2
|3
|SELL
|Цена верхней поворотной точки уровня 2 — средний ZigZag
|BufLow3
|4
|BUY
|Цена нижней поворотной точки уровня 3 — медленный ZigZag
|BufHigh3
|5
|SELL
|Цена верхней поворотной точки уровня 3 — медленный ZigZag
Входные параметры
# = позиция в вызове iCustom() (с 0, после Symbol / Period / FileName)
|#
|Имя
|Тип
|По умолч.
|Диапазон
|Описание
|УРОВЕНЬ 1 — Быстрый ZigZag
|0
|Period1
|int
|5
|2–500
|Глубина поиска поворотных точек (бары)
|1
|Deviation1
|int
|1
|1–100
|Минимальное отклонение в пунктах
|2
|Backstep1
|int
|3
|1–(P-1)
|Мин. баров между последовательными поворотами
|3
|HighSymbol1
|int
|159
|Wingdings
|Стрелка для максимумов (159=точка, 108=круг, 116=ромб)
|4
|LowSymbol1
|int
|159
|Wingdings
|Стрелка для минимумов
|5
|ConfirmBars1
|int
|2
|1–50
|Подтверждающие бары до фиксации сигнала
|УРОВЕНЬ 2 — Средний ZigZag
|6
|Period2
|int
|13
|2–500
|Глубина поиска поворотных точек
|7
|Deviation2
|int
|8
|1–100
|Минимальное отклонение в пунктах
|8
|Backstep2
|int
|5
|1–(P-1)
|Мин. баров между последовательными поворотами
|9
|HighSymbol2
|int
|108
|Wingdings
|Стрелка для максимумов
|10
|LowSymbol2
|int
|108
|Wingdings
|Стрелка для минимумов
|11
|ConfirmBars2
|int
|3
|1–50
|Подтверждающие бары
|УРОВЕНЬ 3 — Медленный ZigZag
|12
|Period3
|int
|34
|2–500
|Глубина поиска поворотных точек
|13
|Deviation3
|int
|21
|1–100
|Минимальное отклонение в пунктах
|14
|Backstep3
|int
|12
|1–(P-1)
|Мин. баров между последовательными поворотами
|15
|HighSymbol3
|int
|108
|Wingdings
|Стрелка для максимумов
|16
|LowSymbol3
|int
|108
|Wingdings
|Стрелка для минимумов
|17
|ConfirmBars3
|int
|4
|1–50
|Подтверждающие бары
|УПРАВЛЕНИЕ ЭКЗЕМПЛЯРОМ
|18
|InstanceID
|string
|"A"
|любой
|Уникальный тег — должен отличаться от любой копии на графике
|19
|DebugMode
|ENUM_ONOFF
|OFF (0)
|0 / 1
|Вывод диагностики в Журнал
|20
|HeadlessMode
|ENUM_ONOFF
|OFF (0)
|0 / 1
|Установите 1 (ON) при использовании через iCustom — отключает весь интерфейс и оповещения
|АНТИПЕРЕРИСОВКА
|21
|AntiRepaint
|ENUM_ONOFF
|ON (1)
|0 / 1
|ON = только подтверждённые сигналы — обязательно для стабильной логики EA
|22
|SafeArrows
|ENUM_ONOFF
|OFF (0)
|0 / 1
|ON = стрелки используют полный безопасный ретроактивный сдвиг (строже)
|СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЙ
|23
|AlertMode
|ENUM_ALERT_MODE
|1 (Popup)
|0–3
|0=Нет 1=Всплывающее 2=Push 3=Все — установите 0 внутри EA
|24
|AlertLevel1
|ENUM_ONOFF
|OFF (0)
|0 / 1
|Оповещение при поворотах уровня 1
|25
|AlertLevel2
|ENUM_ONOFF
|ON (1)
|0 / 1
|Оповещение при поворотах уровня 2
|26
|AlertLevel3
|ENUM_ONOFF
|ON (1)
|0 / 1
|Оповещение при поворотах уровня 3
Итого: 27 параметров (индексы 0–26)
Пример кода iCustom
//+------------------------------------------------------------------+ //| iCustom handle — TriZone_Semafor | //+------------------------------------------------------------------+ int g_tzsHandle = INVALID_HANDLE; int OnInit() { g_tzsHandle = iCustom( _Symbol, PERIOD_CURRENT, "TriZone_Semafor", // ---- Level 1: Fast ---- 5, // Period1 1, // Deviation1 3, // Backstep1 159, // HighSymbol1 (dot) 159, // LowSymbol1 (dot) 2, // ConfirmBars1 // ---- Level 2: Medium ---- 13, // Period2 8, // Deviation2 5, // Backstep2 108, // HighSymbol2 (circle) 108, // LowSymbol2 (circle) 3, // ConfirmBars2 // ---- Level 3: Slow ---- 34, // Period3 21, // Deviation3 12, // Backstep3 108, // HighSymbol3 (circle) 108, // LowSymbol3 (circle) 4, // ConfirmBars3 // ---- Instance ---- "EA1", // InstanceID false, // DebugMode = OFF true, // HeadlessMode = ON // ---- Anti-Repaint ---- true, // AntiRepaint = ON false, // SafeArrows = OFF // ---- Alerts ---- 0, // AlertMode = ALERT_NONE false, // AlertLevel1 false, // AlertLevel2 false // AlertLevel3 ); if(g_tzsHandle == INVALID_HANDLE) { PrintFormat("[EA] TriZone_Semafor handle failed: err=%d", GetLastError()); return INIT_FAILED; } return INIT_SUCCEEDED; }
Частые ошибки
|Ошибка
|Симптом
|Исправление
|Одинаковый InstanceID с копией на графике
|INIT_PARAMETERS_INCORRECT
|Уникальный ID: "EA1" , "EA2" …
|HeadlessMode = false в EA
|Индикатор рисует объекты + оповещения для каждого экземпляра EA
|Установите параметр #20 в true
|Чтение shift = 0 при AntiRepaint ON
|EMPTY_VALUE всегда — бар ещё не подтверждён
|Читайте на shift ≥ 4 (макс. CB по умолчанию)
|AlertMode ≠ 0 внутри EA
|Всплывающие окна Alert() блокируют выполнение тестера
|Установите параметр #23 в 0
|Неверное имя файла в iCustom
|INVALID_HANDLE
|Используйте точное имя: "TriZone_Semafor"
|Нет IndicatorRelease в OnDeinit
|Утечка памяти при перезагрузке EA
|Вызовите IndicatorRelease(g_tzsHandle)