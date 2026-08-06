TriZone Semafor

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  • Ahmed Hamed Hamed Eadwan
    Ahmed Hamed Hamed Eadwan

    Ahmed Hamed Hamed Eadwan

    RUSSIAN TRANSLATION — РУССКИЙ
    ================================
    TITLE:
    MQL5 Разработчик и Трейдер | Основатель R protocols
    ABOUT:
    Здравствуйте, я Ахмед — трейдер и разработчик MQL5 из
    Объединенных Арабских Эмиратов, основатель R protocols.
  • Версия: 1.1
  • Обновлено: 9 августа 2026

Если вы когда-нибудь смотрели на график, усыпанный стрелками ZigZag, и пытались понять, какие из них действительно важны — этот индикатор создан для решения именно этой проблемы.

TriZone Semafor запускает три независимых алгоритма ZigZag одновременно: быстрый (Period 5), средний (Period 13) и медленный (Period 34). Когда они обнаруживают поворотные точки на одной свече, выживает только самый значимый сигнал. Уровень 3 всегда перекрывает уровень 2. Уровень 2 всегда перекрывает уровень 1. Одна чистая стрелка на свечу в каждом направлении — без наложений, без двойного подсчёта.

Зачем три уровня вместо одного

Обычный ZigZag относится ко всем колебаниям одинаково. Один и тот же индикатор отмечает двухсвечный откат и серьёзный разворот тренда одинаковыми стрелками. TriZone классифицирует каждую поворотную точку по значимости, чтобы вы могли оценить иерархию графика с первого взгляда.

  • Уровень 1 — Быстрый: Небольшие откаты и второстепенные повороты. Структура внутри структуры.
  • Уровень 2 — Средний: Внутридневные колебания и значимые реакции. Поворотные точки, которые вы фиксируете в торговом журнале.
  • Уровень 3 — Медленный: Крупные структурные развороты. Точки, где продолжение тренда действительно под вопросом.

Каждый уровень имеет свою форму и цвет стрелки, чтобы иерархия была видна мгновенно, без обращения к легенде.

Система эксклюзивных сигналов

Каждая свеча проходит через одно правило: если более высокий уровень заявляет поворотную точку на этой свече, все заявки нижних уровней удаляются — не скрываются, а удаляются. Это происходит внутри буфера индикатора до того, как что-либо попадёт на график. График отражает реальное состояние, а не наложенные слои.

Режим без перерисовки

При AntiRepaint = ON сигнал отображается только после прохождения настроенного количества подтверждающих баров. Стрелка, которую вы видите, уже прошла окно стабильности и не переместится. Индикатор показывает текущий режим и глубину подтверждения в заголовке графика — полная прозрачность относительно того, что вы видите.

При AntiRepaint = OFF сигналы появляются мгновенно на формирующемся баре. Полезно для визуального анализа. Не рекомендуется для автоматизированной торговли.

Система оповещений

Оповещения ставятся в очередь во время расчёта и доставляются только после того, как фильтр эксклюзивности подтвердит, что сигнал выжил. Вы никогда не получите всплывающее окно для сигнала уровня 1, который был перекрыт уровнем 3 через мгновение. Один подтверждённый поворот — одно оповещение. Настраивается для каждого уровня отдельно.

Что входит

  • Три уровня обнаружения ZigZag с полностью независимыми параметрами
  • Эксклюзивный приоритет сигналов на уровне буфера — высший уровень побеждает на каждой свече
  • Всплывающие оповещения только по подтверждённым поворотным точкам — никаких ложных сигналов
  • Режим без перерисовки с настраиваемыми подтверждающими барами для каждого уровня
  • Любой символ, любой таймфрейм — MetaTrader 5
  • Один файл — нулевые внешние зависимости, без DLL, без пользовательских включений

Рекомендуемая начальная настройка

Откройте H1 или H4 с параметрами по умолчанию. Стандартные глубины 5 / 13 / 34 следуют классической последовательности Фибоначчи — естественный выбор для большинства инструментов и таймфреймов.

Поворотные точки уровня 3 — ваш структурный ориентир. Уровень 2 — внутридневные контрольные точки. Уровень 1 показывает мелкую структуру между ними. Настройте глубину (Period) и подтверждающие бары (ConfirmBars) под свой стиль.

Совместимость

MetaTrader 5 — любой брокер, любой символ, любой таймфрейм. Без внешних библиотек. Без импорта DLL. Один файл .ex5, полностью автономный.

Справка по iCustom — TriZone_Semafor

Выходные буферы

Эксклюзивность уже применена индикатором.
Только высший активный уровень непуст на каждой свече.
EMPTY_VALUE = нет поворотной точки на этом баре/уровне.
При AntiRepaint ON читайте на shift ≥ max(ConfirmBars1, ConfirmBars2, ConfirmBars3) — по умолчанию: shift ≥ 4.
Буфер Индекс Сигнал Содержимое
BufLow1 0 BUY Цена нижней поворотной точки уровня 1 — быстрый ZigZag
BufHigh1 1 SELL Цена верхней поворотной точки уровня 1 — быстрый ZigZag
BufLow2 2 BUY Цена нижней поворотной точки уровня 2 — средний ZigZag
BufHigh2 3 SELL Цена верхней поворотной точки уровня 2 — средний ZigZag
BufLow3 4 BUY Цена нижней поворотной точки уровня 3 — медленный ZigZag
BufHigh3 5 SELL Цена верхней поворотной точки уровня 3 — медленный ZigZag

Входные параметры

# = позиция в вызове iCustom() (с 0, после Symbol / Period / FileName)

# Имя Тип По умолч. Диапазон Описание
УРОВЕНЬ 1 — Быстрый ZigZag
0 Period1 int 5 2–500 Глубина поиска поворотных точек (бары)
1 Deviation1 int 1 1–100 Минимальное отклонение в пунктах
2 Backstep1 int 3 1–(P-1) Мин. баров между последовательными поворотами
3 HighSymbol1 int 159 Wingdings Стрелка для максимумов (159=точка, 108=круг, 116=ромб)
4 LowSymbol1 int 159 Wingdings Стрелка для минимумов
5 ConfirmBars1 int 2 1–50 Подтверждающие бары до фиксации сигнала
УРОВЕНЬ 2 — Средний ZigZag
6 Period2 int 13 2–500 Глубина поиска поворотных точек
7 Deviation2 int 8 1–100 Минимальное отклонение в пунктах
8 Backstep2 int 5 1–(P-1) Мин. баров между последовательными поворотами
9 HighSymbol2 int 108 Wingdings Стрелка для максимумов
10 LowSymbol2 int 108 Wingdings Стрелка для минимумов
11 ConfirmBars2 int 3 1–50 Подтверждающие бары
УРОВЕНЬ 3 — Медленный ZigZag
12 Period3 int 34 2–500 Глубина поиска поворотных точек
13 Deviation3 int 21 1–100 Минимальное отклонение в пунктах
14 Backstep3 int 12 1–(P-1) Мин. баров между последовательными поворотами
15 HighSymbol3 int 108 Wingdings Стрелка для максимумов
16 LowSymbol3 int 108 Wingdings Стрелка для минимумов
17 ConfirmBars3 int 4 1–50 Подтверждающие бары
УПРАВЛЕНИЕ ЭКЗЕМПЛЯРОМ
18 InstanceID string "A" любой Уникальный тег — должен отличаться от любой копии на графике
19 DebugMode ENUM_ONOFF OFF (0) 0 / 1 Вывод диагностики в Журнал
20 HeadlessMode ENUM_ONOFF OFF (0) 0 / 1 Установите 1 (ON) при использовании через iCustom — отключает весь интерфейс и оповещения
АНТИПЕРЕРИСОВКА
21 AntiRepaint ENUM_ONOFF ON (1) 0 / 1 ON = только подтверждённые сигналы — обязательно для стабильной логики EA
22 SafeArrows ENUM_ONOFF OFF (0) 0 / 1 ON = стрелки используют полный безопасный ретроактивный сдвиг (строже)
СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЙ
23 AlertMode ENUM_ALERT_MODE 1 (Popup) 0–3 0=Нет  1=Всплывающее  2=Push  3=Все — установите 0 внутри EA
24 AlertLevel1 ENUM_ONOFF OFF (0) 0 / 1 Оповещение при поворотах уровня 1
25 AlertLevel2 ENUM_ONOFF ON (1) 0 / 1 Оповещение при поворотах уровня 2
26 AlertLevel3 ENUM_ONOFF ON (1) 0 / 1 Оповещение при поворотах уровня 3

Итого: 27 параметров (индексы 0–26)

Пример кода iCustom

Имя файла: "TriZone_Semafor" (без .ex5)  —  Всегда устанавливайте HeadlessMode = true в любом EA.

//+------------------------------------------------------------------+ //| iCustom handle — TriZone_Semafor | //+------------------------------------------------------------------+ int g_tzsHandle = INVALID_HANDLE; int OnInit() { g_tzsHandle = iCustom( _Symbol, PERIOD_CURRENT, "TriZone_Semafor", // ---- Level 1: Fast ---- 5, // Period1 1, // Deviation1 3, // Backstep1 159, // HighSymbol1 (dot) 159, // LowSymbol1 (dot) 2, // ConfirmBars1 // ---- Level 2: Medium ---- 13, // Period2 8, // Deviation2 5, // Backstep2 108, // HighSymbol2 (circle) 108, // LowSymbol2 (circle) 3, // ConfirmBars2 // ---- Level 3: Slow ---- 34, // Period3 21, // Deviation3 12, // Backstep3 108, // HighSymbol3 (circle) 108, // LowSymbol3 (circle) 4, // ConfirmBars3 // ---- Instance ---- "EA1", // InstanceID false, // DebugMode = OFF true, // HeadlessMode = ON // ---- Anti-Repaint ---- true, // AntiRepaint = ON false, // SafeArrows = OFF // ---- Alerts ---- 0, // AlertMode = ALERT_NONE false, // AlertLevel1 false, // AlertLevel2 false // AlertLevel3 ); if(g_tzsHandle == INVALID_HANDLE) { PrintFormat("[EA] TriZone_Semafor handle failed: err=%d", GetLastError()); return INIT_FAILED; } return INIT_SUCCEEDED; }

Частые ошибки

Самая частая причина INIT_PARAMETERS_INCORRECT: InstanceID уже используется копией индикатора на графике. Используйте уникальную строку, например "EA1" , "EA2" …
Ошибка Симптом Исправление
Одинаковый InstanceID с копией на графике INIT_PARAMETERS_INCORRECT Уникальный ID: "EA1" , "EA2" …
HeadlessMode = false в EA Индикатор рисует объекты + оповещения для каждого экземпляра EA Установите параметр #20 в true
Чтение shift = 0 при AntiRepaint ON EMPTY_VALUE всегда — бар ещё не подтверждён Читайте на shift ≥ 4 (макс. CB по умолчанию)
AlertMode ≠ 0 внутри EA Всплывающие окна Alert() блокируют выполнение тестера Установите параметр #23 в 0
Неверное имя файла в iCustom INVALID_HANDLE Используйте точное имя: "TriZone_Semafor"
Нет IndicatorRelease в OnDeinit Утечка памяти при перезагрузке EA Вызовите IndicatorRelease(g_tzsHandle)

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Легенда возвращается! Entry Points Pro 10. Перезапуск легендарного индикатора, который 3 года держался в Топ-3 MQL5 Market. Сотни восторженных отзывов (589 на две версии), тысячи трейдеров торгуют с его помощью каждый день, 31 000+ скачиваний демо MT4+MT5. Я прочитал каждый ваш отзыв за пять лет — и вместо обещаний встроил в версию 10 ответы. От автора, который в рынке с 1999 года и ценит честность, свою репутацию и своих клиентов . Стартовая цена $99 действует только на первые 10 копий.   Сразу
GoldenX Entry MT5
Kareem Abbas
5 (15)
Индикаторы
GoldenX Entry — это индикатор для MT5 с адаптивным алгоритмом Smart Entry Trend, системой оценки сигналов, детектором рыночных режимов и фильтром волатильности. Каждый сигнал включает рассчитанный уровень входа, три уровня Take-Profit (TP1, TP2, TP3) и уровень Stop-Loss. Он построен на нескольких аналитических слоях, предназначенных для адаптации к различным рыночным условиям, объединяя многоуровневую аналитическую систему со встроенным оптимизатором и системой статистического отслеживания. Инди
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (21)
Индикаторы
Давайте сначала будем честны. Ни один индикатор сам по себе не сделает вас прибыльным. Если кто-то говорит вам обратное — он продаёт вам мечту. Любой индикатор, который показывает идеальные стрелки покупки/продажи, можно сделать безупречным — просто увеличьте нужный участок истории и сделайте скриншот успешных сделок. Мы так делать не будем. SMC Intraday Formula — это инструмент. Он считывает структуру рынка за вас, определяет зоны с наивысшей вероятностью движения цены и точно показывает, как
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
Индикаторы
M1 SNIPER   — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (18)
Индикаторы
Gold Entry Sniper – Профессиональная Мульти-Таймфрейм ATR Панель для Скальпинга и Свинг-Трейдинга на Золоте Gold Entry Sniper — это передовой индикатор для MetaTrader 5, разработанный для точных сигналов на покупку/продажу по XAUUSD и другим инструментам. Основан на логике ATR Trailing Stop и мульти-таймфрейм анализе , этот инструмент идеально подходит как для скальперов, так и для среднесрочных трейдеров, обеспечивая чёткие точки входа с высокой вероятностью . Основные возможности и преимуществ
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.41 (49)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
Индикаторы
Время от времени я торгую по этой системе лично.  Оцени, мой мануальный BOMBER трейдинг на реальном счету - LIVE SIGNAL Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Мин
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
Индикаторы
Gann Made Easy   - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ОТЛИЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЕСПЛАТНО! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как правило теория Ганна отпугивает от себя не только
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
Индикаторы
Скидка заканчивается через 24 часа — следующая цена $ 69 ZORYK — продвинутая сигнальная система для XAUUSD в MetaTrader 5 Вам знакомо это чувство. Вы долго анализируете золото. Ждёте подходящего момента для входа. Наконец открываете сделку — и цена сразу начинает двигаться против вас. Вы закрываете позицию слишком рано, передвигаете Stop Loss или сомневаетесь всего несколько секунд. После этого рынок достигает именно той цели, которую вы ожидали изначально, но уже без вас. Проблема не всегда за
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Индикаторы
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Другие продукты этого автора
VWAP Suite Pro
Ahmed Hamed Hamed Eadwan
Индикаторы
Большинство VWAP-индикаторов дают единственную линию, которая сбрасывается в полночь. Для простых настроек этого достаточно, но стоит захотеть сравнить поведение цены относительно открытия Лондона и Нью-Йорка или закрепить VWAP на конкретном свинг-хае трёхнедельной давности, одновременно наблюдая за дневными и недельными уровнями — и этого уже не хватает. Постепенно добавляя отдельные индикаторы для каждой из этих задач, я получил пять VWAP-инструментов на одном графике, каждый из которых занима
TriZone Semafor Plus
Ahmed Hamed Hamed Eadwan
Индикаторы
Если вам требуется структурированное многоуровневое определение разворотных точек в сочетании с аналитическим дашбордом в реальном времени, Push-уведомлениями на мобильный и интеграцией с торговыми роботами — TriZone Semafor Plus создан специально для вашего рабочего процесса. Основанный на запатентованном механизме 3-уровневого ZigZag (быстрый период 5, средний 13, медленный 34), вариант Plus превращает стандартные сигналы графика в информативную торговую панель. Когда на одной свече формируетс
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