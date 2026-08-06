Если вы когда-нибудь смотрели на график, усыпанный стрелками ZigZag, и пытались понять, какие из них действительно важны — этот индикатор создан для решения именно этой проблемы.

TriZone Semafor запускает три независимых алгоритма ZigZag одновременно: быстрый (Period 5), средний (Period 13) и медленный (Period 34). Когда они обнаруживают поворотные точки на одной свече, выживает только самый значимый сигнал. Уровень 3 всегда перекрывает уровень 2. Уровень 2 всегда перекрывает уровень 1. Одна чистая стрелка на свечу в каждом направлении — без наложений, без двойного подсчёта.

Зачем три уровня вместо одного

Обычный ZigZag относится ко всем колебаниям одинаково. Один и тот же индикатор отмечает двухсвечный откат и серьёзный разворот тренда одинаковыми стрелками. TriZone классифицирует каждую поворотную точку по значимости, чтобы вы могли оценить иерархию графика с первого взгляда.

Уровень 1 — Быстрый: Небольшие откаты и второстепенные повороты. Структура внутри структуры.

Небольшие откаты и второстепенные повороты. Структура внутри структуры. Уровень 2 — Средний: Внутридневные колебания и значимые реакции. Поворотные точки, которые вы фиксируете в торговом журнале.

Внутридневные колебания и значимые реакции. Поворотные точки, которые вы фиксируете в торговом журнале. Уровень 3 — Медленный: Крупные структурные развороты. Точки, где продолжение тренда действительно под вопросом.

Каждый уровень имеет свою форму и цвет стрелки, чтобы иерархия была видна мгновенно, без обращения к легенде.

Система эксклюзивных сигналов

Каждая свеча проходит через одно правило: если более высокий уровень заявляет поворотную точку на этой свече, все заявки нижних уровней удаляются — не скрываются, а удаляются. Это происходит внутри буфера индикатора до того, как что-либо попадёт на график. График отражает реальное состояние, а не наложенные слои.

Режим без перерисовки

При AntiRepaint = ON сигнал отображается только после прохождения настроенного количества подтверждающих баров. Стрелка, которую вы видите, уже прошла окно стабильности и не переместится. Индикатор показывает текущий режим и глубину подтверждения в заголовке графика — полная прозрачность относительно того, что вы видите.

При AntiRepaint = OFF сигналы появляются мгновенно на формирующемся баре. Полезно для визуального анализа. Не рекомендуется для автоматизированной торговли.

Система оповещений

Оповещения ставятся в очередь во время расчёта и доставляются только после того, как фильтр эксклюзивности подтвердит, что сигнал выжил. Вы никогда не получите всплывающее окно для сигнала уровня 1, который был перекрыт уровнем 3 через мгновение. Один подтверждённый поворот — одно оповещение. Настраивается для каждого уровня отдельно.

Что входит

Три уровня обнаружения ZigZag с полностью независимыми параметрами

Эксклюзивный приоритет сигналов на уровне буфера — высший уровень побеждает на каждой свече

Всплывающие оповещения только по подтверждённым поворотным точкам — никаких ложных сигналов

Режим без перерисовки с настраиваемыми подтверждающими барами для каждого уровня

Любой символ, любой таймфрейм — MetaTrader 5

Один файл — нулевые внешние зависимости, без DLL, без пользовательских включений

Рекомендуемая начальная настройка

Откройте H1 или H4 с параметрами по умолчанию. Стандартные глубины 5 / 13 / 34 следуют классической последовательности Фибоначчи — естественный выбор для большинства инструментов и таймфреймов.

Поворотные точки уровня 3 — ваш структурный ориентир. Уровень 2 — внутридневные контрольные точки. Уровень 1 показывает мелкую структуру между ними. Настройте глубину (Period) и подтверждающие бары (ConfirmBars) под свой стиль.

Совместимость

MetaTrader 5 — любой брокер, любой символ, любой таймфрейм. Без внешних библиотек. Без импорта DLL. Один файл .ex5, полностью автономный.

Справка по iCustom — TriZone_Semafor

Выходные буферы

Эксклюзивность уже применена индикатором.

Только высший активный уровень непуст на каждой свече.

EMPTY_VALUE = нет поворотной точки на этом баре/уровне.

При AntiRepaint ON читайте на shift ≥ max(ConfirmBars1, ConfirmBars2, ConfirmBars3) — по умолчанию: shift ≥ 4.

Буфер Индекс Сигнал Содержимое BufLow1 0 BUY Цена нижней поворотной точки уровня 1 — быстрый ZigZag BufHigh1 1 SELL Цена верхней поворотной точки уровня 1 — быстрый ZigZag BufLow2 2 BUY Цена нижней поворотной точки уровня 2 — средний ZigZag BufHigh2 3 SELL Цена верхней поворотной точки уровня 2 — средний ZigZag BufLow3 4 BUY Цена нижней поворотной точки уровня 3 — медленный ZigZag BufHigh3 5 SELL Цена верхней поворотной точки уровня 3 — медленный ZigZag

Входные параметры

# = позиция в вызове iCustom() (с 0, после Symbol / Period / FileName)

# Имя Тип По умолч. Диапазон Описание УРОВЕНЬ 1 — Быстрый ZigZag 0 Period1 int 5 2–500 Глубина поиска поворотных точек (бары) 1 Deviation1 int 1 1–100 Минимальное отклонение в пунктах 2 Backstep1 int 3 1–(P-1) Мин. баров между последовательными поворотами 3 HighSymbol1 int 159 Wingdings Стрелка для максимумов (159=точка, 108=круг, 116=ромб) 4 LowSymbol1 int 159 Wingdings Стрелка для минимумов 5 ConfirmBars1 int 2 1–50 Подтверждающие бары до фиксации сигнала УРОВЕНЬ 2 — Средний ZigZag 6 Period2 int 13 2–500 Глубина поиска поворотных точек 7 Deviation2 int 8 1–100 Минимальное отклонение в пунктах 8 Backstep2 int 5 1–(P-1) Мин. баров между последовательными поворотами 9 HighSymbol2 int 108 Wingdings Стрелка для максимумов 10 LowSymbol2 int 108 Wingdings Стрелка для минимумов 11 ConfirmBars2 int 3 1–50 Подтверждающие бары УРОВЕНЬ 3 — Медленный ZigZag 12 Period3 int 34 2–500 Глубина поиска поворотных точек 13 Deviation3 int 21 1–100 Минимальное отклонение в пунктах 14 Backstep3 int 12 1–(P-1) Мин. баров между последовательными поворотами 15 HighSymbol3 int 108 Wingdings Стрелка для максимумов 16 LowSymbol3 int 108 Wingdings Стрелка для минимумов 17 ConfirmBars3 int 4 1–50 Подтверждающие бары УПРАВЛЕНИЕ ЭКЗЕМПЛЯРОМ 18 InstanceID string "A" любой Уникальный тег — должен отличаться от любой копии на графике 19 DebugMode ENUM_ONOFF OFF (0) 0 / 1 Вывод диагностики в Журнал 20 HeadlessMode ENUM_ONOFF OFF (0) 0 / 1 Установите 1 (ON) при использовании через iCustom — отключает весь интерфейс и оповещения АНТИПЕРЕРИСОВКА 21 AntiRepaint ENUM_ONOFF ON (1) 0 / 1 ON = только подтверждённые сигналы — обязательно для стабильной логики EA 22 SafeArrows ENUM_ONOFF OFF (0) 0 / 1 ON = стрелки используют полный безопасный ретроактивный сдвиг (строже) СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЙ 23 AlertMode ENUM_ALERT_MODE 1 (Popup) 0–3 0=Нет 1=Всплывающее 2=Push 3=Все — установите 0 внутри EA 24 AlertLevel1 ENUM_ONOFF OFF (0) 0 / 1 Оповещение при поворотах уровня 1 25 AlertLevel2 ENUM_ONOFF ON (1) 0 / 1 Оповещение при поворотах уровня 2 26 AlertLevel3 ENUM_ONOFF ON (1) 0 / 1 Оповещение при поворотах уровня 3

Итого: 27 параметров (индексы 0–26)

Пример кода iCustom

Имя файла: "TriZone_Semafor" (без .ex5) — Всегда устанавливайте HeadlessMode = true в любом EA.

//+------------------------------------------------------------------+ //| iCustom handle — TriZone_Semafor | //+------------------------------------------------------------------+ int g_tzsHandle = INVALID_HANDLE; int OnInit() { g_tzsHandle = iCustom( _Symbol, PERIOD_CURRENT, "TriZone_Semafor", // ---- Level 1: Fast ---- 5, // Period1 1, // Deviation1 3, // Backstep1 159, // HighSymbol1 (dot) 159, // LowSymbol1 (dot) 2, // ConfirmBars1 // ---- Level 2: Medium ---- 13, // Period2 8, // Deviation2 5, // Backstep2 108, // HighSymbol2 (circle) 108, // LowSymbol2 (circle) 3, // ConfirmBars2 // ---- Level 3: Slow ---- 34, // Period3 21, // Deviation3 12, // Backstep3 108, // HighSymbol3 (circle) 108, // LowSymbol3 (circle) 4, // ConfirmBars3 // ---- Instance ---- "EA1", // InstanceID false, // DebugMode = OFF true, // HeadlessMode = ON // ---- Anti-Repaint ---- true, // AntiRepaint = ON false, // SafeArrows = OFF // ---- Alerts ---- 0, // AlertMode = ALERT_NONE false, // AlertLevel1 false, // AlertLevel2 false // AlertLevel3 ); if(g_tzsHandle == INVALID_HANDLE) { PrintFormat("[EA] TriZone_Semafor handle failed: err=%d", GetLastError()); return INIT_FAILED; } return INIT_SUCCEEDED; }

Частые ошибки

Самая частая причина INIT_PARAMETERS_INCORRECT: InstanceID уже используется копией индикатора на графике. Используйте уникальную строку, например "EA1" , "EA2" …