TriZone Semafor Plus

  • Индикаторы
  • Ahmed Hamed Hamed Eadwan
    Ahmed Hamed Hamed Eadwan

    Ahmed Hamed Hamed Eadwan

    RUSSIAN TRANSLATION — РУССКИЙ
    ================================
    TITLE:
    MQL5 Разработчик и Трейдер | Основатель R protocols
    ABOUT:
    Здравствуйте, я Ахмед — трейдер и разработчик MQL5 из
    Объединенных Арабских Эмиратов, основатель R protocols.
  • Версия: 1.1
  • Обновлено: 9 августа 2026
  • Активации: 5

Если вам требуется структурированное многоуровневое определение разворотных точек в сочетании с аналитическим дашбордом в реальном времени, Push-уведомлениями на мобильный и интеграцией с торговыми роботами — TriZone Semafor Plus создан специально для вашего рабочего процесса.

Основанный на запатентованном механизме 3-уровневого ZigZag (быстрый период 5, средний 13, медленный 34), вариант Plus превращает стандартные сигналы графика в информативную торговую панель. Когда на одной свече формируется несколько уровней ZigZag, сохраняется только наивысший (уровень 3 отменяет уровень 2, уровень 2 отменяет уровень 1), обеспечивая чистые, неперекрывающиеся сигналы как визуально, так и внутри буферов индикатора.

Зачем переходить на TriZone Semafor Plus?

  • Интерактивный дашборд на графике: отображает текущую многоуровневую статистику рынка, активный уровень сигнала, количество свечей с последнего разворота и мультитаймфреймовый тренд.
  • Полный пакет уведомлений: мгновенные мобильные Push-уведомления и Email-сообщения на ваш телефон в момент подтверждения разворота.
  • Буфер автоматизации экспертов (Buffer 6): специализированный буфер силы сигнала для читаемости роботами. Ваши EA могут считывать направление и силу сигнала одним вызовом iCustom без сканирования 6 отдельных буферов стрелок.

Режим защиты от перерисовки (Anti-Repaint)

При AntiRepaint = ON сигналы отображаются строго после настроенного количества свечей подтверждения. Появившаяся стрелка на 100% окончательна и никогда не сместится и не исчезнет.

iCustom Reference — TriZone_Semafor_Plus

Output Buffers:

Буфер Индекс Сигнал Содержимое
BufLow1 0 BUY Цена разворота Уровня 1 Low — Быстрый ZigZag
BufHigh1 1 SELL Цена разворота Уровня 1 High — Быстрый ZigZag
BufLow2 2 BUY Цена разворота Уровня 2 Low — Средний ZigZag
BufHigh2 3 SELL Цена разворота Уровня 2 High — Средний ZigZag
BufLow3 4 BUY Цена разворота Уровня 3 Low — Медленный ZigZag
BufHigh3 5 SELL Цена разворота Уровня 3 High — Медленный ZigZag
BufSignal 6 BUY / SELL Сила сигнала EA: +1/+2/+3 для BUY, -1/-2/-3 для SELL, 0 = Нет сигнала

iCustom Code Example

int g_tzsHandle = INVALID_HANDLE;
int OnInit()
  {
    g_tzsHandle = iCustom(_Symbol, PERIOD_CURRENT, "TriZone_Semafor_Plus", 5, 1, 3, 159, 159, 2, 13, 8, 5, 108, 108, 3, 34, 21, 12, 108, 108, 4, "EA1", 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, "alert.wav", 0, 20, 30, clrDodgerBlue, clrOrangeRed, C'20,20,30', 9);
    if(g_tzsHandle == INVALID_HANDLE) return INIT_FAILED;
    return INIT_SUCCEEDED;
  }
void OnTick()
  {
    int safeShift = 4;
    double sigBuf[1];
    if(CopyBuffer(g_tzsHandle, 6, safeShift, 1, sigBuf) != 1) return;
    int sigValue = (int)sigBuf[0];
    if(sigValue > 0) PrintFormat("BUY Signal Level %d", sigValue);
    else if(sigValue < 0) PrintFormat("SELL Signal Level %d", MathAbs(sigValue));
  }

EA MinShift Global Variable Auto-Detect

Автоматическое определение безопасного сдвига (MinShift):

// EA: Auto-detect safe shift from indicator Global Variable
int GetMinShift(string instanceID)
  {
    string hash = HashToHex8(instanceID);
    string gvName = "TZP_" + hash + "_MinShift";
    if(GlobalVariableCheck(gvName))
      return (int)GlobalVariableGet(gvName);
    return 4; // fallback to default
  }
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Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
Индикаторы
AXIOM MATRIX MT5 СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Matrix доступен по стартовой цене $99. Цена увеличится до $199 после первых 30 покупок. После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить инструкции и забрать свой эксклюзивный подарочный бонус. Axiom Matrix — это профессиональный мультисимвольный и мультитаймфреймный рыночный сканер и панель принятия решений для MetaTrader 5. Он сканирует ваш Market Watch, анализирует несколько таймфреймов, считывает несколько движков подтверждений, сравнив
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (8)
Индикаторы
Trend Forecaster - это индикатор для MetaTrader 5, который объединяет сигналы пробоя, анализ возможных зон разворота, данные о рыночном диапазоне и визуальную панель статистики в одном рабочем пространстве на графике. Индикатор показывает сигналы Buy и Sell, отслеживает Average Range и Current Range, а также может автоматически настраивать Sensitivity для текущего символа и таймфрейма. Ручная настройка Sensitivity тоже доступна. Индикатор можно использовать на валютных парах Forex, металлах, акц
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VWAP Suite Pro
Ahmed Hamed Hamed Eadwan
Индикаторы
Большинство VWAP-индикаторов дают единственную линию, которая сбрасывается в полночь. Для простых настроек этого достаточно, но стоит захотеть сравнить поведение цены относительно открытия Лондона и Нью-Йорка или закрепить VWAP на конкретном свинг-хае трёхнедельной давности, одновременно наблюдая за дневными и недельными уровнями — и этого уже не хватает. Постепенно добавляя отдельные индикаторы для каждой из этих задач, я получил пять VWAP-инструментов на одном графике, каждый из которых занима
TriZone Semafor
Ahmed Hamed Hamed Eadwan
Индикаторы
Если вы когда-нибудь смотрели на график, усыпанный стрелками ZigZag, и пытались понять, какие из них действительно важны — этот индикатор создан для решения именно этой проблемы. TriZone Semafor запускает три независимых алгоритма ZigZag одновременно: быстрый (Period 5), средний (Period 13) и медленный (Period 34). Когда они обнаруживают поворотные точки на одной свече, выживает только самый значимый сигнал. Уровень 3 всегда перекрывает уровень 2. Уровень 2 всегда перекрывает уровень 1. Одна чи
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