Если вам требуется структурированное многоуровневое определение разворотных точек в сочетании с аналитическим дашбордом в реальном времени, Push-уведомлениями на мобильный и интеграцией с торговыми роботами — TriZone Semafor Plus создан специально для вашего рабочего процесса.

Основанный на запатентованном механизме 3-уровневого ZigZag (быстрый период 5, средний 13, медленный 34), вариант Plus превращает стандартные сигналы графика в информативную торговую панель. Когда на одной свече формируется несколько уровней ZigZag, сохраняется только наивысший (уровень 3 отменяет уровень 2, уровень 2 отменяет уровень 1), обеспечивая чистые, неперекрывающиеся сигналы как визуально, так и внутри буферов индикатора.

Зачем переходить на TriZone Semafor Plus?

Интерактивный дашборд на графике: отображает текущую многоуровневую статистику рынка, активный уровень сигнала, количество свечей с последнего разворота и мультитаймфреймовый тренд.

отображает текущую многоуровневую статистику рынка, активный уровень сигнала, количество свечей с последнего разворота и мультитаймфреймовый тренд. Полный пакет уведомлений: мгновенные мобильные Push-уведомления и Email-сообщения на ваш телефон в момент подтверждения разворота.

мгновенные мобильные Push-уведомления и Email-сообщения на ваш телефон в момент подтверждения разворота. Буфер автоматизации экспертов (Buffer 6): специализированный буфер силы сигнала для читаемости роботами. Ваши EA могут считывать направление и силу сигнала одним вызовом iCustom без сканирования 6 отдельных буферов стрелок.

Режим защиты от перерисовки (Anti-Repaint)

При AntiRepaint = ON сигналы отображаются строго после настроенного количества свечей подтверждения. Появившаяся стрелка на 100% окончательна и никогда не сместится и не исчезнет.

iCustom Reference — TriZone_Semafor_Plus

Output Buffers:

Буфер Индекс Сигнал Содержимое BufLow1 0 BUY Цена разворота Уровня 1 Low — Быстрый ZigZag BufHigh1 1 SELL Цена разворота Уровня 1 High — Быстрый ZigZag BufLow2 2 BUY Цена разворота Уровня 2 Low — Средний ZigZag BufHigh2 3 SELL Цена разворота Уровня 2 High — Средний ZigZag BufLow3 4 BUY Цена разворота Уровня 3 Low — Медленный ZigZag BufHigh3 5 SELL Цена разворота Уровня 3 High — Медленный ZigZag BufSignal 6 BUY / SELL Сила сигнала EA: +1/+2/+3 для BUY, -1/-2/-3 для SELL, 0 = Нет сигнала

iCustom Code Example

int g_tzsHandle = INVALID_HANDLE;

int OnInit()

{

g_tzsHandle = iCustom(_Symbol, PERIOD_CURRENT, "TriZone_Semafor_Plus", 5, 1, 3, 159, 159, 2, 13, 8, 5, 108, 108, 3, 34, 21, 12, 108, 108, 4, "EA1", 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, "alert.wav", 0, 20, 30, clrDodgerBlue, clrOrangeRed, C'20,20,30', 9);

if(g_tzsHandle == INVALID_HANDLE) return INIT_FAILED;

return INIT_SUCCEEDED;

}

void OnTick()

{

int safeShift = 4;

double sigBuf[1];

if(CopyBuffer(g_tzsHandle, 6, safeShift, 1, sigBuf) != 1) return;

int sigValue = (int)sigBuf[0];

if(sigValue > 0) PrintFormat("BUY Signal Level %d", sigValue);

else if(sigValue < 0) PrintFormat("SELL Signal Level %d", MathAbs(sigValue));

}

EA MinShift Global Variable Auto-Detect

Автоматическое определение безопасного сдвига (MinShift):