TriZone Semafor Plus
- Индикаторы
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Ahmed Hamed Hamed EadwanRUSSIAN TRANSLATION — РУССКИЙ
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TITLE:
MQL5 Разработчик и Трейдер | Основатель R protocols
ABOUT:
Здравствуйте, я Ахмед — трейдер и разработчик MQL5 из
Объединенных Арабских Эмиратов, основатель R protocols.
- Версия: 1.1
- Обновлено: 9 августа 2026
- Активации: 5
Если вам требуется структурированное многоуровневое определение разворотных точек в сочетании с аналитическим дашбордом в реальном времени, Push-уведомлениями на мобильный и интеграцией с торговыми роботами — TriZone Semafor Plus создан специально для вашего рабочего процесса.
Основанный на запатентованном механизме 3-уровневого ZigZag (быстрый период 5, средний 13, медленный 34), вариант Plus превращает стандартные сигналы графика в информативную торговую панель. Когда на одной свече формируется несколько уровней ZigZag, сохраняется только наивысший (уровень 3 отменяет уровень 2, уровень 2 отменяет уровень 1), обеспечивая чистые, неперекрывающиеся сигналы как визуально, так и внутри буферов индикатора.
Зачем переходить на TriZone Semafor Plus?
- Интерактивный дашборд на графике: отображает текущую многоуровневую статистику рынка, активный уровень сигнала, количество свечей с последнего разворота и мультитаймфреймовый тренд.
- Полный пакет уведомлений: мгновенные мобильные Push-уведомления и Email-сообщения на ваш телефон в момент подтверждения разворота.
- Буфер автоматизации экспертов (Buffer 6): специализированный буфер силы сигнала для читаемости роботами. Ваши EA могут считывать направление и силу сигнала одним вызовом iCustom без сканирования 6 отдельных буферов стрелок.
Режим защиты от перерисовки (Anti-Repaint)
При AntiRepaint = ON сигналы отображаются строго после настроенного количества свечей подтверждения. Появившаяся стрелка на 100% окончательна и никогда не сместится и не исчезнет.
iCustom Reference — TriZone_Semafor_Plus
Output Buffers:
|Буфер
|Индекс
|Сигнал
|Содержимое
|BufLow1
|0
|BUY
|Цена разворота Уровня 1 Low — Быстрый ZigZag
|BufHigh1
|1
|SELL
|Цена разворота Уровня 1 High — Быстрый ZigZag
|BufLow2
|2
|BUY
|Цена разворота Уровня 2 Low — Средний ZigZag
|BufHigh2
|3
|SELL
|Цена разворота Уровня 2 High — Средний ZigZag
|BufLow3
|4
|BUY
|Цена разворота Уровня 3 Low — Медленный ZigZag
|BufHigh3
|5
|SELL
|Цена разворота Уровня 3 High — Медленный ZigZag
|BufSignal
|6
|BUY / SELL
|Сила сигнала EA: +1/+2/+3 для BUY, -1/-2/-3 для SELL, 0 = Нет сигнала
iCustom Code Example
|int g_tzsHandle = INVALID_HANDLE;
int OnInit()
{
g_tzsHandle = iCustom(_Symbol, PERIOD_CURRENT, "TriZone_Semafor_Plus", 5, 1, 3, 159, 159, 2, 13, 8, 5, 108, 108, 3, 34, 21, 12, 108, 108, 4, "EA1", 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, "alert.wav", 0, 20, 30, clrDodgerBlue, clrOrangeRed, C'20,20,30', 9);
if(g_tzsHandle == INVALID_HANDLE) return INIT_FAILED;
return INIT_SUCCEEDED;
}
void OnTick()
{
int safeShift = 4;
double sigBuf[1];
if(CopyBuffer(g_tzsHandle, 6, safeShift, 1, sigBuf) != 1) return;
int sigValue = (int)sigBuf[0];
if(sigValue > 0) PrintFormat("BUY Signal Level %d", sigValue);
else if(sigValue < 0) PrintFormat("SELL Signal Level %d", MathAbs(sigValue));
}
EA MinShift Global Variable Auto-Detect
Автоматическое определение безопасного сдвига (MinShift):
|// EA: Auto-detect safe shift from indicator Global Variable
int GetMinShift(string instanceID)
{
string hash = HashToHex8(instanceID);
string gvName = "TZP_" + hash + "_MinShift";
if(GlobalVariableCheck(gvName))
return (int)GlobalVariableGet(gvName);
return 4; // fallback to default
}