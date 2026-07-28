VWAP Suite Pro

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  • Ahmed Hamed Hamed Eadwan
    Ahmed Hamed Hamed Eadwan

    Ahmed Hamed Hamed Eadwan

    RUSSIAN TRANSLATION — РУССКИЙ
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    TITLE:
    MQL5 Разработчик и Трейдер | Основатель R protocols
    ABOUT:
    Здравствуйте, я Ахмед — трейдер и разработчик MQL5 из
    Объединенных Арабских Эмиратов, основатель R protocols.
  • Версия: 1.1
  • Обновлено: 28 июля 2026
  • Активации: 5

Большинство VWAP-индикаторов дают единственную линию, которая сбрасывается в полночь. Для простых настроек этого достаточно, но стоит захотеть сравнить поведение цены относительно открытия Лондона и Нью-Йорка или закрепить VWAP на конкретном свинг-хае трёхнедельной давности, одновременно наблюдая за дневными и недельными уровнями — и этого уже не хватает.

Постепенно добавляя отдельные индикаторы для каждой из этих задач, я получил пять VWAP-инструментов на одном графике, каждый из которых занимал место на панели входных параметров и выполнял собственный цикл расчётов. Производительность упала, график засорился объектами. Кнопок переключения не было, и каждое изменение видимости означало открытие свойств индикатора.

VWAP Multi-Session Pro написан для того, чтобы заменить всё это одним индикатором, который охватывает каждый тип VWAP, реально используемый в торговле, и построен на расчётном движке, для которого правильность результата стоит на первом месте.


Что на самом деле измеряет VWAP и почему важны несколько таймфреймов

VWAP — это средняя цена, взвешенная по объёму за заданный период. Когда цена торгуется выше дневного VWAP, средний участник, купивший с момента открытия, находится в прибыли. Когда ниже — средний покупатель в убытке. Это делает VWAP естественной точкой отсчёта для сетапов на возврат к среднему.

Ограничение единственного дневного VWAP в том, что он охватывает лишь один таймфрейм рыночной активности. Трейдеру, работающему с внутридневными графиками, также нужно знать, где находится недельная справедливая стоимость, установил ли текущий сеанс собственное среднее значение и где находится институциональный якорь последнего ключевого события.


Восемь включённых типов VWAP

Дневной VWAP. Сбрасывается в указанный вами час, а не только в брокерскую полночь. Автоматическое определение GMT считывает время сервера брокера при загрузке, поэтому ручная корректировка при переходе на летнее время не требуется.

Сессионный VWAP. Работает только в определённые вами торговые часы. Автоматически скрывается на D1 и старших таймфреймах, где часовая фильтрация не имеет смысла.

Азиатский сессионный VWAP. Предварительно настроен на типичные азиатские торговые часы, полностью регулируемый. Скрывается на D1 и выше.

Нью-Йоркский сессионный VWAP. Тот же подход, предварительно настроен на нью-йоркские часы. Скрывается на D1 и выше.

Недельный VWAP. Сбрасывается каждый понедельник и накапливает взвешенную по объёму цену за всю неделю. Работает на всех таймфреймах.

Месячный VWAP. Сбрасывается на первом баре каждого нового месяца. Многие институциональные торговые столы используют месячный VWAP в качестве эталонного ориентира. Работает на всех таймфреймах.

HTF VWAP. Рассчитывает VWAP со старшего таймфрейма по вашему выбору с помощью CopyRates(). Индикатор проверяет, что период HTF строго выше текущего периода графика. Механизм повторных попыток обрабатывает случай, когда история HTF ещё не загружена терминалом.

Якорный VWAP, три независимые точки. Первый якорь можно разместить вручную кликом на графике, задать конкретными датой и временем или автоматически определить с помощью поиска свинг-точек. Система включает явный выбор слотов с помощью кнопок SET A1, SET A2, SET A3. Время якоря сохраняется через GlobalVariables при смене графиков и перезапусках терминала.


Полосы стандартного отклонения

Каждый тип VWAP включает три пары полос стандартного отклонения, рассчитываемых по формуле взвешенной по объёму дисперсии. На практике полоса SD1 охватывает диапазон, в котором цена проводит большую часть времени в ходе обычной сессии. SD2 обозначает края статистически нормального диапазона. Расширения SD3 относительно редки и нередко сигнализируют об истощении.


Система цветов

У каждого типа VWAP есть один входной параметр базового цвета. Полосы SD автоматически выводятся из этого базового цвета. Если изменить базовый цвет дневного VWAP с синего на оранжевый — все семь линий дневной группы обновятся единообразно.


Сигнальные стрелки

Сигнальная система работает только на полностью закрытых барах. Живой бар никогда не оценивается на предмет сигналов — это исключает перерисовку по замыслу.

VWAP Bounce. Ищет ситуацию, когда цена приближается к линии VWAP в пределах заданного допуска, а моментум подтверждает разворот.

SD Bounce. Та же логика, применяемая к полосам SD, а не к линии VWAP.

VWAP Cross. Срабатывает, когда цена закрывается с одной стороны VWAP, пробыв не менее одного бара с другой стороны.

Combined. Требует одновременно близости к VWAP и паттерна подтверждения моментума — фильтрует только самые высоковероятные сетапы.


Ценовые режимы для расчёта VWAP

Доступны пять ценовых режимов: типичная цена (H+L+C)/3, только цена закрытия, медиана (H+L)/2, взвешенная цена закрытия (H+L+C+C)/4 и OHLC4 (O+H+L+C)/4. Объём может использовать тиковый (по умолчанию) или реальный.


Уровни «голого» VWAP

При активации ShowPrevVWAPLevels индикатор рисует горизонтальные линии на значениях закрытия VWAP предыдущих N дней (от 1 до 30). При включении OnlyNakedLevels уровень автоматически удаляется, как только цена касается его в текущей сессии.


Заливка полос

Между любыми двумя полосами SD для любого из пяти основных типов VWAP можно нарисовать необязательную залитую область. Реализовано через DRAW_FILLING и не влияет на сопоставление буферных индексов других графиков.


Система оповещений

Оповещения срабатывают на пересечение VWAP, касание SD и сигнальные стрелки. У каждого типа оповещений есть независимый таймер повторного срабатывания. Поддерживаются всплывающие оповещения MT5, push-уведомления в мобильное приложение MetaQuotes и электронная почта. Начиная с версии 1.21 оповещения о пересечении VWAP независимо охватывают все активные типы VWAP.


Интерфейс на графике

Девять кнопок-переключателей расположены в верхней части графика. Состояния кнопок сохраняются в GlobalVariables и переживают смену графиков и перезапуски терминала. В режиме ручного якоря появляется дополнительный ряд кнопок для SET A1, SET A2 и SET A3. Информационная панель отображает текущие числовые значения каждого активного VWAP.


Производительность и использование на нескольких графиках

Расчёт выполняется в одном прямом проходе от самого старого доступного бара до текущего. Входной параметр MaxHistoryBars ограничивает количество обрабатываемых баров (по умолчанию 50 000 баров). Все объекты графика и GlobalVariables имеют префикс ID графика, поэтому несколько экземпляров на разных графиках в одном терминале не мешают друг другу.


Справочник индексов буферов для разработчиков EA

Все 74 буфера имеют тип INDICATOR_DATA. Переключение видимости буферов обрабатывается исключительно через PLOT_DRAW_TYPE = DRAW_NONE. Независимо от того, какие типы VWAP включены, сопоставление графиков с буферами фиксировано и предсказуемо. Значение, равное EMPTY_VALUE, означает, что соответствующий VWAP отключён или бар находится за пределами окна сессии.

Буфер Название Буфер Название
0 Дневной VWAP 1 Дневной +1SD
2 Дневной -1SD 3 Дневной +2SD
4 Дневной -2SD 5 Дневной +3SD
6 Дневной -3SD 7 Сессионный VWAP
8 Сессионный +1SD 9 Сессионный -1SD
10 Сессионный +2SD 11 Сессионный -2SD
12 Сессионный +3SD 13 Сессионный -3SD
14 Якорь 1 VWAP 15 Якорь 1 +1SD
16 Якорь 1 -1SD 17 Якорь 1 +2SD
18 Якорь 1 -2SD 19 Якорь 1 +3SD
20 Якорь 1 -3SD 21 Азиатский VWAP
22 Азиатский +1SD 23 Азиатский -1SD
24 Азиатский +2SD 25 Азиатский -2SD
26 Азиатский +3SD 27 Азиатский -3SD
28 VWAP Нью-Йорк 29 Нью-Йорк +1SD
30 Нью-Йорк -1SD 31 Нью-Йорк +2SD
32 Нью-Йорк -2SD 33 Нью-Йорк +3SD
34 Нью-Йорк -3SD 35 Недельный VWAP
36 Недельный +1SD 37 Недельный -1SD
38 Недельный +2SD 39 Недельный -2SD
40 Недельный +3SD 41 Недельный -3SD
42 Месячный VWAP 43 Месячный +1SD
44 Месячный -1SD 45 Месячный +2SD
46 Месячный -2SD 47 Месячный +3SD
48 Месячный -3SD 49 HTF VWAP
50 HTF +1SD 51 HTF -1SD
52 HTF +2SD 53 HTF -2SD
54 HTF +3SD 55 HTF -3SD
56 Стрелка покупки 57 Стрелка продажи
58 Заливка верх 59 Заливка низ
60 Якорь 2 VWAP 61 Якорь 2 +1SD
62 Якорь 2 -1SD 63 Якорь 2 +2SD
64 Якорь 2 -2SD 65 Якорь 2 +3SD
66 Якорь 2 -3SD 67 Якорь 3 VWAP
68 Якорь 3 +1SD 69 Якорь 3 -1SD
70 Якорь 3 +2SD 71 Якорь 3 -2SD
72 Якорь 3 +3SD 73 Якорь 3 -3SD

Часто задаваемые вопросы

Индикатор перерисовывается? Нет. Сигнальные стрелки размещаются на полностью закрытых барах и никогда не перемещаются и не удаляются после закрытия бара.

На каких таймфреймах он работает? Дневной, недельный и месячный VWAP работают на всех таймфреймах от M1 до MN. Сессионные VWAP автоматически скрываются на D1 и выше.

Работает ли он с криптовалютами, индексами и акциями? Да. Индикатор по умолчанию использует тиковый объём, доступный для всех инструментов в MT5.

Можно ли использовать его одновременно на нескольких графиках? Да. Все объекты имеют префикс ID графика, поэтому экземпляры на разных графиках полностью независимы.

Как вручную задать точку якоря? Включите UseAnchoredVWAP и установите AnchorMode в ANCHOR_MANUAL. Нажмите кнопку SET A1, чтобы активировать слот. Затем кликните на баре, к которому хотите привязаться.

Работает ли он на счетах проп-фирм? Индикатор работает только на чтение. Он не использует DLL и не выполняет внешних подключений.

Замедлит ли он терминал? На стандартном ПК с историей в 50 000 баров и всеми восемью типами VWAP первоначальный полный перерасчёт занимает менее двух секунд.


По вопросам или проблемам пишите в раздел Комментариев ниже. Я регулярно проверяю его и отвечаю на все технические вопросы.

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Легенда возвращается! Entry Points Pro 10. Перезапуск легендарного индикатора, который 3 года держался в Топ-3 MQL5 Market. Сотни восторженных отзывов (589 на две версии), тысячи трейдеров торгуют с его помощью каждый день, 31 000+ скачиваний демо MT4+MT5. Я прочитал каждый ваш отзыв за пять лет — и вместо обещаний встроил в версию 10 ответы. От автора, который в рынке с 1999 года и ценит честность, свою репутацию и своих клиентов . Стартовая цена $99 действует только на первые 10 копий.   Сразу
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
Индикаторы
M1 SNIPER   — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.41 (49)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
Индикаторы
Время от времени я торгую по этой системе лично.  Оцени, мой мануальный BOMBER трейдинг на реальном счету - LIVE SIGNAL Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Мин
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
Индикаторы
Gann Made Easy   - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ОТЛИЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЕСПЛАТНО! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как правило теория Ганна отпугивает от себя не только
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Индикаторы
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
Индикаторы
AXIOM MATRIX MT5 СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Matrix доступен по стартовой цене $99. Цена увеличится до $199 после первых 30 покупок. После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить инструкции и забрать свой эксклюзивный подарочный бонус. Axiom Matrix — это профессиональный мультисимвольный и мультитаймфреймный рыночный сканер и панель принятия решений для MetaTrader 5. Он сканирует ваш Market Watch, анализирует несколько таймфреймов, считывает несколько движков подтверждений, сравнив
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (8)
Индикаторы
Trend Forecaster - это индикатор для MetaTrader 5, который объединяет сигналы пробоя, анализ возможных зон разворота, данные о рыночном диапазоне и визуальную панель статистики в одном рабочем пространстве на графике. Индикатор показывает сигналы Buy и Sell, отслеживает Average Range и Current Range, а также может автоматически настраивать Sensitivity для текущего символа и таймфрейма. Ручная настройка Sensitivity тоже доступна. Индикатор можно использовать на валютных парах Forex, металлах, акц
Spike detector Rider
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
Индикаторы
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Индикаторы
Этот индикатор обнаруживает разворот цены зигзагообразно, используя только анализ ценового действия и канал Дончиана. Он был специально разработан для краткосрочной торговли, без перекраски или перекраски вообще. Это фантастический инструмент для проницательных трейдеров, стремящихся увеличить сроки своих операций. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Удивительно легко торговать Это обеспечивает ценность на каждом таймфрейме Реал
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