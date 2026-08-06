TriZone Semafor
- 指标
-
Ahmed Hamed Hamed EadwanCHINESE TRANSLATION — 中文
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TITLE:
MQL5 开发者与交易者 | R protocols 创始人
ABOUT:
您好，我是 Ahmed，来自阿拉伯联合酋长国的交易者和 MQL5 开发者，
R protocols 的创始人。
我自 1984 年开始编写代码，自 2006 年开始交易市场。
多年来，我为自己开发交易工具，通过真实市场经验不断完善它们。
现在，我将这些工具与 MQL5 社区分享。
- 版本: 1.1
- 更新: 9 八月 2026
如果您曾经盯着一个布满ZigZag箭头的图表，想知道哪些才是真正重要的——这个指标正是为解决这个问题而设计的。
TriZone Semafor 同时运行三个独立的ZigZag算法：快速（Period 5）、中速（Period 13）和慢速（Period 34）。当它们在同一根K线上检测到转折点时，只有最重要的信号会被保留。第3级别总是覆盖第2级别，第2级别总是覆盖第1级别。每个方向每根K线一个清晰的箭头——没有叠加，没有重复计数。
为什么用三个级别而不是一个
单一的ZigZag对所有波动一视同仁。同一个指标用相同的箭头标记两根K线的回调和重大趋势反转。TriZone按重要性对每个转折点进行分类，让您一眼就能看清图表的层级结构。
- 第1级别——快速： 小幅回调和次要转折点。结构中的结构。
- 第2级别——中速： 日内波动和有意义的反应。交易日记中引用的转折点。
- 第3级别——慢速： 重大结构性转折。趋势延续真正受到质疑的关键点位。
每个级别都有独特的箭头形状和颜色，无需查看图例即可立即识别层级。
独占信号系统
每根K线都遵循一条规则：如果更高级别在该K线上标记了转折点，所有较低级别的标记都会被移除——不是隐藏，是移除。这发生在指标缓冲区内部，在任何内容显示到图表之前。图表反映的是真实状态，而不是叠加的层次。
防重绘模式
当 AntiRepaint = ON 时，信号只有在经过配置的确认K线数后才会显示。您看到的箭头已经通过了稳定性窗口，不会移动。指标在图表标题栏显示当前模式和确认深度——对您正在查看的内容完全透明。
当 AntiRepaint = OFF 时，信号会在形成中的K线上立即出现。适合视觉参考。不建议用于自动化逻辑。
提醒系统
提醒在计算过程中排队，只有在独占性检查确认信号存活后才会发送。您永远不会收到一个稍后被第3级别覆盖的第1级别信号的弹窗。一个确认的转折点——一个提醒。可按级别独立配置。
包含内容
- 三个ZigZag检测级别，具有完全独立的参数
- 缓冲区级别的独占信号优先级——最高级别在每根K线上胜出
- 仅在确认的转折点上弹出提醒——无虚假信号
- 防重绘模式，每个级别可配置确认K线数
- 任何品种，任何时间周期——MetaTrader 5
- 单文件——零外部依赖，无DLL，无自定义包含文件
推荐的起步设置
在H1或H4上使用默认参数。默认深度 5 / 13 / 34 遵循标准斐波那契数列——适合大多数品种和时间周期的自然选择。
第3级别的转折点是您的结构性参考。第2级别是日内参考点。第1级别显示两者之间的细微结构调整。根据您的风格调整深度（Period）和确认K线数（ConfirmBars）。
兼容性
MetaTrader 5——任何经纪商，任何品种，任何时间周期。无外部库。无DLL导入。单个 .ex5 文件，完全独立运行。
iCustom 参考 — TriZone_Semafor
输出缓冲区
每根K线上只有最高活跃级别为非空。
EMPTY_VALUE = 该K线/级别无转折点。
当 AntiRepaint ON 时，请在 shift ≥ max(ConfirmBars1, ConfirmBars2, ConfirmBars3) 处读取 — 默认值：shift ≥ 4。
|缓冲区
|索引
|信号
|内容
|BufLow1
|0
|BUY
|第1级别低转折点价格——快速ZigZag
|BufHigh1
|1
|SELL
|第1级别高转折点价格——快速ZigZag
|BufLow2
|2
|BUY
|第2级别低转折点价格——中速ZigZag
|BufHigh2
|3
|SELL
|第2级别高转折点价格——中速ZigZag
|BufLow3
|4
|BUY
|第3级别低转折点价格——慢速ZigZag
|BufHigh3
|5
|SELL
|第3级别高转折点价格——慢速ZigZag
输入参数
# = iCustom() 调用中的位置（从0开始，在 Symbol / Period / FileName 之后）
|#
|名称
|类型
|默认值
|范围
|描述
|第1级别——快速ZigZag
|0
|Period1
|int
|5
|2–500
|转折点回溯深度（K线数）
|1
|Deviation1
|int
|1
|1–100
|最小偏差（点数）
|2
|Backstep1
|int
|3
|1–(P-1)
|连续转折点之间的最小K线数
|3
|HighSymbol1
|int
|159
|Wingdings
|高点箭头（159=点, 108=圆, 116=菱形）
|4
|LowSymbol1
|int
|159
|Wingdings
|低点箭头
|5
|ConfirmBars1
|int
|2
|1–50
|信号确认前的K线数
|第2级别——中速ZigZag
|6
|Period2
|int
|13
|2–500
|转折点回溯深度
|7
|Deviation2
|int
|8
|1–100
|最小偏差（点数）
|8
|Backstep2
|int
|5
|1–(P-1)
|连续转折点之间的最小K线数
|9
|HighSymbol2
|int
|108
|Wingdings
|高点箭头
|10
|LowSymbol2
|int
|108
|Wingdings
|低点箭头
|11
|ConfirmBars2
|int
|3
|1–50
|确认K线数
|第3级别——慢速ZigZag
|12
|Period3
|int
|34
|2–500
|转折点回溯深度
|13
|Deviation3
|int
|21
|1–100
|最小偏差（点数）
|14
|Backstep3
|int
|12
|1–(P-1)
|连续转折点之间的最小K线数
|15
|HighSymbol3
|int
|108
|Wingdings
|高点箭头
|16
|LowSymbol3
|int
|108
|Wingdings
|低点箭头
|17
|ConfirmBars3
|int
|4
|1–50
|确认K线数
|实例管理
|18
|InstanceID
|string
|"A"
|任意
|唯一标签——必须与图表上的任何副本不同
|19
|DebugMode
|ENUM_ONOFF
|OFF (0)
|0 / 1
|将诊断信息输出到日志
|20
|HeadlessMode
|ENUM_ONOFF
|OFF (0)
|0 / 1
|通过iCustom使用时设为1 (ON)——禁用所有界面和提醒
|防重绘
|21
|AntiRepaint
|ENUM_ONOFF
|ON (1)
|0 / 1
|ON = 仅显示确认信号——稳定EA逻辑所必需
|22
|SafeArrows
|ENUM_ONOFF
|OFF (0)
|0 / 1
|ON = 箭头使用完整的回溯安全偏移（更严格）
|提醒系统
|23
|AlertMode
|ENUM_ALERT_MODE
|1 (弹窗)
|0–3
|0=无 1=弹窗 2=推送 3=全部——在EA内设为0
|24
|AlertLevel1
|ENUM_ONOFF
|OFF (0)
|0 / 1
|第1级别转折点提醒
|25
|AlertLevel2
|ENUM_ONOFF
|ON (1)
|0 / 1
|第2级别转折点提醒
|26
|AlertLevel3
|ENUM_ONOFF
|ON (1)
|0 / 1
|第3级别转折点提醒
共计：27个参数（索引 0–26）
iCustom 代码示例
// iCustom handle — TriZone_Semafor int g_tzsHandle = INVALID_HANDLE; int OnInit() { g_tzsHandle = iCustom( _Symbol, PERIOD_CURRENT, "TriZone_Semafor", 5, 1, 3, 159, 159, 2, // Level 1 13, 8, 5, 108, 108, 3, // Level 2 34, 21, 12, 108, 108, 4, // Level 3 "EA1", false, true, // Instance + Headless true, false, // AntiRepaint + SafeArrows 0, false, false, false // Alerts OFF ); if(g_tzsHandle == INVALID_HANDLE) { PrintFormat("[EA] handle failed: err=%d", GetLastError()); return INIT_FAILED; } return INIT_SUCCEEDED; }
常见错误
|错误
|症状
|修复
|与图表副本使用相同的 InstanceID
|INIT_PARAMETERS_INCORRECT
|唯一ID： "EA1" 、 "EA2" …
|EA中 HeadlessMode = false
|指标为每个EA实例绘制图表对象并触发提醒
|将参数 #20 设为 true
|AntiRepaint ON 时读取 shift = 0
|始终返回 EMPTY_VALUE ——K线尚未确认
|在 shift ≥ 4 处读取
|EA中 AlertMode ≠ 0
|Alert() 弹窗阻塞测试器执行
|将参数 #23 设为 0
|iCustom中文件名错误
|INVALID_HANDLE
|使用确切名称： "TriZone_Semafor"
|OnDeinit中没有 IndicatorRelease
|EA重载时内存泄漏
|调用 IndicatorRelease(g_tzsHandle)
Потрясающе! Спасибо!