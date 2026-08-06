如果您曾经盯着一个布满ZigZag箭头的图表，想知道哪些才是真正重要的——这个指标正是为解决这个问题而设计的。

TriZone Semafor 同时运行三个独立的ZigZag算法：快速（Period 5）、中速（Period 13）和慢速（Period 34）。当它们在同一根K线上检测到转折点时，只有最重要的信号会被保留。第3级别总是覆盖第2级别，第2级别总是覆盖第1级别。每个方向每根K线一个清晰的箭头——没有叠加，没有重复计数。

为什么用三个级别而不是一个

单一的ZigZag对所有波动一视同仁。同一个指标用相同的箭头标记两根K线的回调和重大趋势反转。TriZone按重要性对每个转折点进行分类，让您一眼就能看清图表的层级结构。

第1级别——快速： 小幅回调和次要转折点。结构中的结构。

小幅回调和次要转折点。结构中的结构。 第2级别——中速： 日内波动和有意义的反应。交易日记中引用的转折点。

日内波动和有意义的反应。交易日记中引用的转折点。 第3级别——慢速： 重大结构性转折。趋势延续真正受到质疑的关键点位。

每个级别都有独特的箭头形状和颜色，无需查看图例即可立即识别层级。

独占信号系统

每根K线都遵循一条规则：如果更高级别在该K线上标记了转折点，所有较低级别的标记都会被移除——不是隐藏，是移除。这发生在指标缓冲区内部，在任何内容显示到图表之前。图表反映的是真实状态，而不是叠加的层次。

防重绘模式

当 AntiRepaint = ON 时，信号只有在经过配置的确认K线数后才会显示。您看到的箭头已经通过了稳定性窗口，不会移动。指标在图表标题栏显示当前模式和确认深度——对您正在查看的内容完全透明。

当 AntiRepaint = OFF 时，信号会在形成中的K线上立即出现。适合视觉参考。不建议用于自动化逻辑。

提醒系统

提醒在计算过程中排队，只有在独占性检查确认信号存活后才会发送。您永远不会收到一个稍后被第3级别覆盖的第1级别信号的弹窗。一个确认的转折点——一个提醒。可按级别独立配置。

包含内容

三个ZigZag检测级别，具有完全独立的参数

缓冲区级别的独占信号优先级——最高级别在每根K线上胜出

仅在确认的转折点上弹出提醒——无虚假信号

防重绘模式，每个级别可配置确认K线数

任何品种，任何时间周期——MetaTrader 5

单文件——零外部依赖，无DLL，无自定义包含文件

推荐的起步设置

在H1或H4上使用默认参数。默认深度 5 / 13 / 34 遵循标准斐波那契数列——适合大多数品种和时间周期的自然选择。

第3级别的转折点是您的结构性参考。第2级别是日内参考点。第1级别显示两者之间的细微结构调整。根据您的风格调整深度（Period）和确认K线数（ConfirmBars）。

兼容性

MetaTrader 5——任何经纪商，任何品种，任何时间周期。无外部库。无DLL导入。单个 .ex5 文件，完全独立运行。

iCustom 参考 — TriZone_Semafor

输出缓冲区

独占性已由指标应用。

每根K线上只有最高活跃级别为非空。

EMPTY_VALUE = 该K线/级别无转折点。

当 AntiRepaint ON 时，请在 shift ≥ max(ConfirmBars1, ConfirmBars2, ConfirmBars3) 处读取 — 默认值：shift ≥ 4。

缓冲区 索引 信号 内容 BufLow1 0 BUY 第1级别低转折点价格——快速ZigZag BufHigh1 1 SELL 第1级别高转折点价格——快速ZigZag BufLow2 2 BUY 第2级别低转折点价格——中速ZigZag BufHigh2 3 SELL 第2级别高转折点价格——中速ZigZag BufLow3 4 BUY 第3级别低转折点价格——慢速ZigZag BufHigh3 5 SELL 第3级别高转折点价格——慢速ZigZag

输入参数

# = iCustom() 调用中的位置（从0开始，在 Symbol / Period / FileName 之后）

# 名称 类型 默认值 范围 描述 第1级别——快速ZigZag 0 Period1 int 5 2–500 转折点回溯深度（K线数） 1 Deviation1 int 1 1–100 最小偏差（点数） 2 Backstep1 int 3 1–(P-1) 连续转折点之间的最小K线数 3 HighSymbol1 int 159 Wingdings 高点箭头（159=点, 108=圆, 116=菱形） 4 LowSymbol1 int 159 Wingdings 低点箭头 5 ConfirmBars1 int 2 1–50 信号确认前的K线数 第2级别——中速ZigZag 6 Period2 int 13 2–500 转折点回溯深度 7 Deviation2 int 8 1–100 最小偏差（点数） 8 Backstep2 int 5 1–(P-1) 连续转折点之间的最小K线数 9 HighSymbol2 int 108 Wingdings 高点箭头 10 LowSymbol2 int 108 Wingdings 低点箭头 11 ConfirmBars2 int 3 1–50 确认K线数 第3级别——慢速ZigZag 12 Period3 int 34 2–500 转折点回溯深度 13 Deviation3 int 21 1–100 最小偏差（点数） 14 Backstep3 int 12 1–(P-1) 连续转折点之间的最小K线数 15 HighSymbol3 int 108 Wingdings 高点箭头 16 LowSymbol3 int 108 Wingdings 低点箭头 17 ConfirmBars3 int 4 1–50 确认K线数 实例管理 18 InstanceID string "A" 任意 唯一标签——必须与图表上的任何副本不同 19 DebugMode ENUM_ONOFF OFF (0) 0 / 1 将诊断信息输出到日志 20 HeadlessMode ENUM_ONOFF OFF (0) 0 / 1 通过iCustom使用时设为1 (ON)——禁用所有界面和提醒 防重绘 21 AntiRepaint ENUM_ONOFF ON (1) 0 / 1 ON = 仅显示确认信号——稳定EA逻辑所必需 22 SafeArrows ENUM_ONOFF OFF (0) 0 / 1 ON = 箭头使用完整的回溯安全偏移（更严格） 提醒系统 23 AlertMode ENUM_ALERT_MODE 1 (弹窗) 0–3 0=无 1=弹窗 2=推送 3=全部——在EA内设为0 24 AlertLevel1 ENUM_ONOFF OFF (0) 0 / 1 第1级别转折点提醒 25 AlertLevel2 ENUM_ONOFF ON (1) 0 / 1 第2级别转折点提醒 26 AlertLevel3 ENUM_ONOFF ON (1) 0 / 1 第3级别转折点提醒

共计：27个参数（索引 0–26）

iCustom 代码示例

文件名： "TriZone_Semafor" （不含 .ex5） — 在任何EA中始终设置 HeadlessMode = true。

// iCustom handle — TriZone_Semafor int g_tzsHandle = INVALID_HANDLE; int OnInit() { g_tzsHandle = iCustom( _Symbol, PERIOD_CURRENT, "TriZone_Semafor", 5, 1, 3, 159, 159, 2, // Level 1 13, 8, 5, 108, 108, 3, // Level 2 34, 21, 12, 108, 108, 4, // Level 3 "EA1", false, true, // Instance + Headless true, false, // AntiRepaint + SafeArrows 0, false, false, false // Alerts OFF ); if(g_tzsHandle == INVALID_HANDLE) { PrintFormat("[EA] handle failed: err=%d", GetLastError()); return INIT_FAILED; } return INIT_SUCCEEDED; }

常见错误

INIT_PARAMETERS_INCORRECT 最常见的原因： InstanceID 已被图表上的指标副本使用。请使用唯一字符串，例如 "EA1" 、 "EA2" …