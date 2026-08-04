Order Gatehouse TechnoTrader

安装之前：先了解本工具不做什么。请先阅读这一部分。如果以下某一项正是您想要的功能，那么这个工具并不适合您，最好在把它挂到图表之前就知道这一点。





- 绝不使用虚拟或隐藏止损。每一个止损都是真实的服务器端止损，您的经纪商和自营交易公司（prop firm）都能看到。设计上不向任何一方隐瞒任何东西。

- 每个图表只交易一个品种。免费版只交易其所挂图表的品种。其剩余风险额度预测只覆盖本面板在该品种上的交易。如果您同时交易多个品种，预测无法看到整个账户——这是单图表工具的真实能力边界，不是被关闭的功能。

- 不支持在策略测试器中交易。点击面板在测试器中无法被有意义地点击；面板只会在那里绘制出来，仅此而已。

- 不要与 Risk Sentinel 或 Prop Guardian 挂在同一图表。MetaTrader 5 每个图表只能运行一个 EA。请把账户级管理工具放在单独的图表上；Order Gatehouse 留在您实际交易的图表上。

- 不对 Mac ARM 模拟环境或内存低于 8 GB 的机器作任何承诺。本工具是免费的：请先在您自己的环境中挂载并验证，再依赖它。

- 迁移到 MQL5 VPS 时，只有输入参数会随之迁移。面板按钮状态、当日风险的手动修改以及止损/止盈线位置不会带到 VPS。凡是必须在迁移后保留的设置，请写入输入参数。





Order Gatehouse 是一道闸门，而不是交易管理器。它站在您的点击与经纪商之间，只有当订单的手数计算正确、带有止损、并且在您自己设定的限额之内时，才会放行。只要其中任何一条不成立，订单就不会被发送，面板会明确告诉您它守住了哪条规则。





一键下单，手数由风险推算





- 在本图表品种上一键买入或卖出。手数从不需要手动输入，而是根据止损距离、您的风险百分比以及该品种真实的合约规格计算得出：合约大小、最小报价单位（tick size）、每跳价值（tick value）、手数步长以及您的入金货币。

- 刻意不提供固定手数备选，也不提供手数输入框。手动输入的手数正是让一个较窄的止损悄悄变成超大仓位的途径。

- 如果最小手数的风险超出您设定的比例，面板会显示两个数字，并要求您按真实风险确认下单。它绝不会隐瞒超出的部分，如果真实风险会突破您当日或最大回撤的剩余额度，仍然会拒绝下单。

- 可选的加仓功能，默认关闭。开启后，只有当该品种上所有持仓的止损都已处于保本或更优水平时，才允许新增一笔仓位，因此永远无法在亏损仓位上加仓，摊薄成本式的加仓无从谈起；每一笔新增仓位都必须独立通过全部拒绝条件检查和完整的余量检查。

- 将面板折叠为紧凑交易条 —— 交易按钮、您的实时风险以及当日剩余额度仍会显示在屏幕上，折叠状态下拒绝提示同样保持可见。





止损永远是真实的





- 每笔订单在成交那一刻就在经纪商服务器上带有止损。没有虚拟或隐藏止损，将来也不会以选项形式加入。

- 如果成交后经纪商拒绝设置止损，仓位会立即以市价平仓，面板会说明原因。绝不允许出现只画了一条线却没有真实止损的裸露仓位。

- 监控进程在每一轮循环中重新核验服务器端止损，包括终端重启之后。如果您手动删除了止损，它会被重新设回。

- 一个免费的保本按钮。一键将面板在该品种上所拥有的每一笔仓位的服务器端止损移动到其开仓价——诚实的保本，不留缓冲空间。仅单向操作：已经处于保本或更优水平的止损绝不会被拉回。如果开仓价落在经纪商的最小止损距离或冻结距离之内，面板会拒绝执行，并说明具体限制和距离。





三条拒绝规则





- 没有止损，就没有订单。没有例外。

- 没有剩余额度，就没有订单。当您的当日亏损或最大回撤额度用尽时，按钮锁定，数字直接显示在屏幕上。

- 亏损之后不得加大风险。当日一旦出现已实现亏损，您的风险百分比即被锁定为上限。在当日重置之前，它只能调低。象征性的极小亏损不会锁定当日——只有真正的亏损才会。





每一次拒绝都会点名它守住的具体规则，绝不只给一句干巴巴的"不允许"。





点击之前，先看后果

在您发送任何订单之前，面板会以金额形式展示预测：这笔交易承担多少风险；如果止损触发，您将用掉当日额度的多少份额、距离最大回撤底线还有多远。即使是从未听说过 R 概念的新手也能读懂。它不做任何承诺，只是替您完成本来就该做的算术。





按剩余额度计算仓位，而不是按余额

普通的仓位计算器按账户余额计算手数。而资助账户（funded account）的规则是按您剩余的当日额度和总额度来衡量的。这是两个不同的数字，账户往往就败在这两者之间的差距上。Order Gatehouse 把每一笔交易都对照您剩余的额度来预测，浮动亏损也计算在内，正如资助账户实际的衡量方式。入金和出金会被自动对账，资金操作绝不会被误读为交易亏损。





拖动止损线，实时看手数

止损线和止盈线可以直接在图表上拖动。拖动止损线时手数会实时重新计算，让您在点击之前就能看到：更窄的止损如何放大仓位，以及这对您的剩余额度意味着什么。止损线所在的一侧决定方向：止损线在价格下方准备做多，在价格上方准备做空。





经纪商限制，逐条点名

当经纪商自身的规则阻止某个操作时，面板会说出具体的规则名称：最小止损距离、stops level、freeze level、成交模式（filling mode）、手数步长。不是一个数字返回码，也不是沉默。





经得起那些通常会毁掉面板的操作

切换时间周期、切换配置文件、加载模板、重启终端：不会出现重复面板、丢失状态或残留的图表对象。图表对象数量被刻意控制得很少，保证图表响应流畅，面板还会针对高 DPI 屏幕自动缩放。 如果您的环境报告的 DPI 异常（远程桌面、VPS、显示缩放）导致文字显示过大，请在输入参数中将面板缩放设为固定值，或调小字体大小。





作用范围，说清楚

本工具使用自己独立的魔术号（magic number），绝不触碰不是它开出的仓位。它只为通过它下达的交易充当闸门——不会管理、平仓或调整账户上的任何其他仓位。





后续计划：Order Gatehouse Desk

计划推出付费的账户级版本：跨所有品种和所有持仓汇总的剩余额度、保本、部分平仓和移动止损都在同一面板上完成，并内置自营交易公司规则手册，采用公司自己的重置时钟。不承诺发布日期。这个免费版本本身就是完整的，并将永久免费。





使用方法





- 将其挂到您要交易品种的图表上。启用算法交易（Algo Trading）。

- 设置您的风险百分比，如有需要，再设置当日亏损限额和最大回撤限额。

- 把止损线拖到您的价位，阅读预测数据，然后点击 Buy 或 Sell。





不用马丁格尔。不用网格。不加仓摊平亏损。永远不会。





由 TechnoTrader 打造。账户安全永远第一。