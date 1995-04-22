Action fx Lion pro

ACTION FX LION PRO™ | الحل الأمثل للتداول الخوارزمي للذهب للمحترفين

ملخص

نظام ACTION FX LION PRO هو نظام تداول آلي متطور للغاية، مصمم خصيصاً لإتقان ديناميكيات سوق الذهب ( XAUUSD ). يعتمد النظام على مصفوفة استرداد ذكية وأرباح مركبة تراكمية، حيث يحول تقلبات السوق بشكل منهجي إلى ربحية ثابتة مع الحفاظ التام على رأس مالك.

الميزات الرئيسية ونقاط القوة

  • مصفوفة التعافي الذكية والربح التراكمي: تدير بسلاسة دورات التعافي جنبًا إلى جنب مع آلية الربح التراكمي، مما يضمن تراكم جميع عمليات التعافي والمكاسب في السوق بكفاءة للوصول إلى الهدف بشكل آمن.

  • الإطار الزمني الأمثل لمدة دقيقة واحدة: تم تثبيته وضبطه بدقة للعمل على الإطار الزمني لمدة دقيقة واحدة (M1) لتحقيق أقصى قدر من دقة الدخول والاستجابة.

  • التحكم الذاتي في المخاطر: تنفيذ آلي بالكامل يقضي على اتخاذ القرارات العاطفية، ويعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بدقة مطلقة.

  • تصميم مُحسَّن للذهب: تم ​​بناؤه حصريًا لتداول الذهب ( XAUUSD ) بمعايير مخاطر داخلية عالية الدقة مصممة خصيصًا لتقلباته الفريدة.

إدارة المخاطر والإعدادات الموصى بها

لتحقيق الأداء الأمثل والاستقرار على المدى الطويل، اتبع هذه النسبة الصارمة بين رأس المال والمساحة:

  • خط الأساس الرأسمالي (لكل 1000 دولار):

    • الدفعة الأولى: 0.01

    • قطعة أرض شبكية: 0.01

    • المسافة بين نقاط الشبكة: 300 (30 نقطة لـ 6 أرقام / 3000 لـ 7 أرقام)

    • أقصى عدد للشبكات: 50

    • الربح المستهدف: 100 (10 نقاط لـ 6 أرقام / 1000 لـ 7 أرقام)

  • ملاحظة: بالنسبة لأي رصيد حساب أقل من 1000 دولار، يوصى بشدة باستخدام حساب سنت لإدارة المخاطر بشكل أكثر أمانًا.

إشعار هام:

يرجى الاتصال بنا على تطبيق Telegram بعد الشراء لتحديد تفاصيل الإعدادات المناسبة بناءً على رصيدك ونوع حسابك (يمكنك العثور على حساب Telegram في الملف الشخصي).

نصيحة احترافية حول أهداف الربح وإدارة الأخبار

  • أهداف الربح: كلما انخفضت نقاط الهدف، كان الأداء أفضل وأكثر أمانًا.

  • تنبيه هام بشأن الأخبار الهامة: إذا لم تكن هناك مراكز مفتوحة قبل صدور أخبار هامة، يُنصح بالبقاء خارج السوق حتى انقضاء هذه الأخبار، ثم استئناف التداول. أما إذا كانت هناك مراكز مفتوحة بالفعل، فلا بأس من ترك النظام يعمل تلقائيًا حتى تحقيق الهدف.


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    XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
    Pulse Engine
    Jimmy Peter Eriksson
    4 (36)
    Эксперты
    ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
    XG Gold Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.31 (113)
    Эксперты
    The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
    Nexorion Initium Novum EA
    Valentina Zhuchkova
    4.32 (25)
    Эксперты
    NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
    Wave Rider EA MT5
    Adam Hrncir
    4.89 (46)
    Эксперты
    Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
    Chiroptera
    Rob Josephus Maria Janssen
    4.64 (47)
    Эксперты
    Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
    Cortex IDX
    Vladimir Mametov
    Эксперты
    Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
    SomaOil
    Andrii Soma
    5 (2)
    Эксперты
    SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
    Obsidian Flow Atlas EA
    Valentina Zhuchkova
    5 (7)
    Эксперты
    Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
    HFT Spike EA
    OMG FZE LLC
    5 (3)
    Эксперты
    [ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
    SomaGold
    Andrii Soma
    5 (9)
    Эксперты
    SomaGold — мультистратегийный пробойный советник для MetaTrader 5, созданный исключительно для золота (XAUUSD). Один график, один советник, 32 независимые стратегии, работающие вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Это мой первый опубликованный советник на MQL5. Чтобы сделать его доступным на старте, я использую прозрачную модель поэтапного роста цены: Стартовая цена: 100 USD Цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Ранние покупатели фиксируют самую низк
    Range Breakout EA with Range Filters
    Jimmy Peter Eriksson
    4.5 (20)
    Эксперты
    ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
    Boring Pips MT5
    Thi Thu Ha Hoang
    4.77 (52)
    Эксперты
    Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
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