ACTION FX LION PRO™ | الحل الأمثل للتداول الخوارزمي للذهب للمحترفين

ملخص

نظام ACTION FX LION PRO هو نظام تداول آلي متطور للغاية، مصمم خصيصاً لإتقان ديناميكيات سوق الذهب ( XAUUSD ). يعتمد النظام على مصفوفة استرداد ذكية وأرباح مركبة تراكمية، حيث يحول تقلبات السوق بشكل منهجي إلى ربحية ثابتة مع الحفاظ التام على رأس مالك.

الميزات الرئيسية ونقاط القوة

مصفوفة التعافي الذكية والربح التراكمي: تدير بسلاسة دورات التعافي جنبًا إلى جنب مع آلية الربح التراكمي، مما يضمن تراكم جميع عمليات التعافي والمكاسب في السوق بكفاءة للوصول إلى الهدف بشكل آمن.

الإطار الزمني الأمثل لمدة دقيقة واحدة: تم تثبيته وضبطه بدقة للعمل على الإطار الزمني لمدة دقيقة واحدة (M1) لتحقيق أقصى قدر من دقة الدخول والاستجابة.

التحكم الذاتي في المخاطر: تنفيذ آلي بالكامل يقضي على اتخاذ القرارات العاطفية، ويعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بدقة مطلقة.

تصميم مُحسَّن للذهب: تم ​​بناؤه حصريًا لتداول الذهب ( XAUUSD ) بمعايير مخاطر داخلية عالية الدقة مصممة خصيصًا لتقلباته الفريدة.

إدارة المخاطر والإعدادات الموصى بها

لتحقيق الأداء الأمثل والاستقرار على المدى الطويل، اتبع هذه النسبة الصارمة بين رأس المال والمساحة:

خط الأساس الرأسمالي (لكل 1000 دولار): الدفعة الأولى: 0.01 قطعة أرض شبكية: 0.01 المسافة بين نقاط الشبكة: 300 (30 نقطة لـ 6 أرقام / 3000 لـ 7 أرقام) أقصى عدد للشبكات: 50 الربح المستهدف: 100 (10 نقاط لـ 6 أرقام / 1000 لـ 7 أرقام)

ملاحظة: بالنسبة لأي رصيد حساب أقل من 1000 دولار، يوصى بشدة باستخدام حساب سنت لإدارة المخاطر بشكل أكثر أمانًا.

إشعار هام:

يرجى الاتصال بنا على تطبيق Telegram بعد الشراء لتحديد تفاصيل الإعدادات المناسبة بناءً على رصيدك ونوع حسابك (يمكنك العثور على حساب Telegram في الملف الشخصي).

نصيحة احترافية حول أهداف الربح وإدارة الأخبار