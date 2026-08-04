Action fx Lion pro

ACTION FX LION PRO™ | الحل الأمثل للتداول الخوارزمي للذهب للمحترفين

ملخص

نظام ACTION FX LION PRO هو نظام تداول آلي متطور للغاية، مصمم خصيصاً لإتقان ديناميكيات سوق الذهب ( XAUUSD ). يعتمد النظام على مصفوفة استرداد ذكية وأرباح مركبة تراكمية، حيث يحول تقلبات السوق بشكل منهجي إلى ربحية ثابتة مع الحفاظ التام على رأس مالك.

الميزات الرئيسية ونقاط القوة

  • مصفوفة التعافي الذكية والربح التراكمي: تدير بسلاسة دورات التعافي جنبًا إلى جنب مع آلية الربح التراكمي، مما يضمن تراكم جميع عمليات التعافي والمكاسب في السوق بكفاءة للوصول إلى الهدف بشكل آمن.

  • الإطار الزمني الأمثل لمدة دقيقة واحدة: تم تثبيته وضبطه بدقة للعمل على الإطار الزمني لمدة دقيقة واحدة (M1) لتحقيق أقصى قدر من دقة الدخول والاستجابة.

  • التحكم الذاتي في المخاطر: تنفيذ آلي بالكامل يقضي على اتخاذ القرارات العاطفية، ويعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بدقة مطلقة.

  • تصميم مُحسَّن للذهب: تم ​​بناؤه حصريًا لتداول الذهب ( XAUUSD ) بمعايير مخاطر داخلية عالية الدقة مصممة خصيصًا لتقلباته الفريدة.

إدارة المخاطر والإعدادات الموصى بها

لتحقيق الأداء الأمثل والاستقرار على المدى الطويل، اتبع هذه النسبة الصارمة بين رأس المال والمساحة:

  • خط الأساس الرأسمالي (لكل 1000 دولار):

    • الدفعة الأولى: 0.01

    • قطعة أرض شبكية: 0.01

    • المسافة بين نقاط الشبكة: 300 (30 نقطة لـ 6 أرقام / 3000 لـ 7 أرقام)

    • أقصى عدد للشبكات: 50

    • الربح المستهدف: 100 (10 نقاط لـ 6 أرقام / 1000 لـ 7 أرقام)

  • ملاحظة: بالنسبة لأي رصيد حساب أقل من 1000 دولار، يوصى بشدة باستخدام حساب سنت لإدارة المخاطر بشكل أكثر أمانًا.

إشعار هام:

يرجى الاتصال بنا على تطبيق Telegram بعد الشراء لتحديد تفاصيل الإعدادات المناسبة بناءً على رصيدك ونوع حسابك (يمكنك العثور على حساب Telegram في الملف الشخصي).

نصيحة احترافية حول أهداف الربح وإدارة الأخبار

  • أهداف الربح: كلما انخفضت نقاط الهدف، كان الأداء أفضل وأكثر أمانًا.

  • تنبيه هام بشأن الأخبار الهامة: إذا لم تكن هناك مراكز مفتوحة قبل صدور أخبار هامة، يُنصح بالبقاء خارج السوق حتى انقضاء هذه الأخبار، ثم استئناف التداول. أما إذا كانت هناك مراكز مفتوحة بالفعل، فلا بأس من ترك النظام يعمل تلقائيًا حتى تحقيق الهدف.


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    Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
    Wave Rider EA MT5
    Adam Hrncir
    4.89 (46)
    Experts
    Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear?  Wave Rider  is honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months $499  until Signal reaches 150% - then 599 USD Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.0 upgrade notice: Close all Wave Rider positions before updating. Strategy Magic Numbers and several input names changed. Review your setting
    Syna
    William Brandon Autry
    5 (27)
    Experts
    Syna 7 - The AI Trading Operator That Stays With the Trade. Most trading systems make an entry decision and then fall back to fixed rules. Syna 7 remains involved. Syna is an autonomous AI trader, trading assistant, and position-management system designed to operate from analysis through exit. It can analyze current market conditions, evaluate news and volatility, remember the original trade reasoning, monitor open exposure, and continue reassessing the position as conditions change. Trading do
    SomaOil
    Andrii Soma
    5 (2)
    Experts
    SomaOil is a multi-strategy breakout Expert Advisor for MetaTrader 5, built exclusively for WTI crude oil (XTIUSD). One chart, one EA, 20 independent strategies running together as a single diversified portfolio. Live Signal. To make it accessible at launch, I am using a transparent ramping-price model: Launch price: 100 USD (48 hours) Starting from Monday the price increases by 100 USD for every 10 copies sold Price increases happen at most once per day, even when more than 10 copies are sold t
    Cortex Aurex
    Vladimir Mametov
    4.64 (11)
    Experts
    It is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 5, built specifically for Gold / XAUUSD trading. Its logic is designed around the dynamic nature of the gold market: fast price movements, sharp reversals, and high volatility. The EA helps automate trading in an environment where reaction speed, discipline, and precise position management are especially important. The system is focused on disciplined trade management, fast reaction to market changes, and controlled exits. Its main idea is si
    Aetherion Prime EA
    Valentina Zhuchkova
    2.5 (2)
    Experts
    AETHERION PRIME EA Precision Algorithmic Trading for XAUUSD on H1 Public live signal for real-time monitoring: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Limited Launch Offer The first 7 copies are available for only $259 . Once these copies are sold, the price will increase immediately by $100 — to $359 . This introductory offer is intended for traders who want to join Aetherion Prime EA at the earliest stage and follow the development of the system through a public live signal from the very begi
    HFT Spike EA
    OMG FZE LLC
    5 (3)
    Experts
    [ My Channel ] HFT Spike EA Recommended accounts: High leverage Standard, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext etc.) Strategies: Quantum Physics Principles, HFT Spike (High-Frequency Trading), level trading, neural trading, No Martingale, No Grid, single-position trend trading. A fully automated, risk-managed EA designed on XAUUSD tick data. You don't need to select a Time-Frame. Default values match the tested configuration. Designed for Gold. It detects sudden volatility bursts ("sp
    Obsidian Flow Atlas EA
    Valentina Zhuchkova
    5 (7)
    Experts
    Obsidian Flow Atlas EA Precision. Structure. Execution. Financial markets do not reward emotions. They reward discipline, structure, consistency, and the ability to make decisions based on objective data. Obsidian Flow Atlas EA was built around this philosophy. It is a fully automated trading system for MetaTrader 5, designed to operate on two of the most popular instruments in the financial markets: • XAUUSD (Gold) • EURUSD The system independently analyzes market conditions, opens and manages
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