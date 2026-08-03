Perfect Trade FX 的开发具有一个明确的目标：优先考虑入场质量，而不是交易数量。

其策略结合分析K线的强度和行为，并通过专门开发的识别系统，在执行入场操作之前识别具有特定特征的市场走势。其目标是避免随机交易，并专注于市场条件符合系统逻辑的时机。







重要！ 优惠价格。 每完成10次购买，价格将上涨 US$ 50。最终价格：US$ 1999 在这里查看我们的EA表现： 实时信号







Perfect Trade 的主要优势之一是其 选择性。EA无需持续在市场中进行交易：当出现良好条件时，它可以执行多笔交易；而当其交易条件未得到满足时，则可以保持观望，不进行交易。



该策略还包括每日交易次数限制、可配置的交易时间、入场过滤器以及风险管理，使交易者能够根据自己的交易风格调整EA的运行方式。

Perfect Trade FX 专为寻求客观、可配置且纪律严谨的交易策略的交易者而设计，其理念非常简单：

不要为了交易而交易——等待市场真正出现机会。

该EA专为认真对待交易的交易者开发。 请不要期待奇迹般的结果，也不要期待我们做出不切实际的承诺。

我们以认真、透明的方式对待所有关注我们项目的交易者。因此，如果你正在寻找一款真正可能对你的交易有所帮助的工具，欢迎加入我们！







重要！ Perfect Trade FX 的所有交易均设置了 Take Profit 和 Stop Loss！我们不使用 Grid Trading（网格交易）或平均价格加仓策略。欢迎下载 DEMO 并自行进行测试。购买完成后，请通过 MQL5 私信联系我们，我们将向你发送 Perfect Trade FX 的 SET 配置文件。





这个EA是什么？

> 这是一个 Scalping（剥头皮）交易算法

> 不使用 Martingale（马丁格尔）策略

> 不使用 Grid Trading（网格交易）

> 所有订单均设置 Take Profit 和 Stop Loss

它交易什么品种？ > 专为交易 Dow Jones 指数（US30）而开发。 可以使用什么时间周期？ > 建议使用 M5。 在哪里可以查看交易结果？ > 查看我们的EA交易信号： 最低要求和建议 推荐经纪商： 提供 ECN/RAW/LOW 点差的经纪商。

提供 ECN/RAW/LOW 点差的经纪商。 最低初始入金：使用 1:500 杠杆的账户为 US$ 200。

建议初始入金：使用 1:500 杠杆的账户为 US$ 500。

最低杠杆为 1:100，建议使用 1:500。

账户类型：Hedging（对冲账户）。

请使用 VPS，以确保EA能够每周7天、每天24小时持续运行（必须）。 重要！ Scalping 交易的结果直接取决于经纪商所提供交易条件的质量。如需有关如何选择合适经纪商的建议，请与我联系。默认设置针对 US30 交易进行了优化，并适用于大多数经纪商。





免责声明

Forex 和 CFD 市场交易具有重大风险，并可能导致资金损失。无论是实盘账户、模拟账户还是历史回测中获得的过往结果，都不能保证未来的交易表现。

Perfect Trade FX 的开发重点是筛选符合策略既定条件的市场环境，而不是持续不断地执行交易。因此，入场频率可能会根据市场行为发生较大变化。在某些时期，EA可能会执行多笔交易，而在其他时期则可能不会产生新的入场交易。

资金管理和资金保护是负责任地使用该系统的重要组成部分。在将EA用于真实账户之前，建议先在模拟环境中进行测试，充分了解其运行方式，并根据自己的交易风格和可用资金设置适当的风险水平。

请始终采用适当的风险管理，并且绝不要使用无法承受损失的资金进行交易，以免影响你的财务状况。