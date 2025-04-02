Ninja Kagehana XAU
- 专家
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Atsushi KatayamaI develop and test MetaTrader 5 Expert Advisors with a focus on backtesting, forward testing, and risk management.
My products do not rely on martingale, grid, or averaging strategies.
- 版本: 1.2
- 激活: 10
Ninja Kagehana XAU
面向近期市场、约每两周持续更新的XAUUSD EA
最大特点：约每两周持续复核与更新
Ninja Kagehana XAU并不是一款多年保持相同逻辑、无需维护的EA。
原则上约每两周重新检查近期交易表现、最新Tick数据、交易成本、市场状态以及不同经纪商之间的差异，并持续进行维护和更新。当测试确认存在有意义的改进时，将通过MQL5 Market发布新版本。
如果当前版本仍然是表现更好的方案，则不会为了更新版本号而进行无意义的修改，而是保留当前逻辑并继续下一周期的检查。约两周是持续测试、维护和更新的周期，并不是产品有效期。超过显示的复核日期后，EA不会停止运行。
MQL5 SIGNAL
计划使用Ninja Kagehana XAU专用账户发布公开的MQL5 Signal。积累稳定的前向记录后，将在产品页面补充相关信息。
Signal发布前，页面中的数据属于回测或独立Tick验证结果，并非真实前向交易结果。
主要规格
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MetaTrader 5
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XAUUSD / GOLD
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内部信号周期：M5
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支持做多和做空
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两套逻辑：均值回归和缓冲突破
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最多同时持有一个仓位
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每笔交易均设置Stop Loss和Take Profit
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无网格
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无马丁格尔
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无亏损加仓摊平
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最大手数：0.05
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周五平仓，不持仓过周末
无论图表周期如何，EA内部均使用M5数据。建议使用专用账户运行。
交易逻辑
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Mean Reversion
在价格出现过度延伸后，等待已确认的反转信号入场。
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入场时段：10:00 <= UTC < 20:00
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Stop Loss：2.10 ATR
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Take Profit上限：1.20 ATR
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最长持仓时间：240分钟
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Buffered Breakout
结合48根K线高低点结构、EMA、动量及H1方向过滤突破。
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入场时段：00:00 <= UTC < 20:00
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Stop Loss：1.70 ATR
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Take Profit上限：1.35 ATR
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最长持仓时间：60分钟
资金与剧烈波动保护
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当账户净值较UTC当日开始时下降4%，关闭本EA的持仓，并在该UTC日内停止新开仓
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已完成H4 K线的完整波幅达到此前平均值的2.40倍以上时，从该K线完成后暂停新开仓16小时
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尚未完成的H4 K线不会触发保护
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每根已完成H4 K线只处理一次，不会反复延长暂停时间
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已确认的异常大幅M5 K线会阻止新开仓
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周五16:00 UTC后停止新开仓
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周五19:30 UTC平仓
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入场前检查点差、保证金和经纪商交易量规则
风险设置
Fixed 0.01：
首先用于确认经纪商和执行行为。
Balanced 2.0%：
完成经纪商检查后的推荐基础设置。
ProfitAttack 2.5%：
使用更高的计算风险。只有在Strategy Tester及模拟账户确认Balanced后才应使用。
风险比例根据账户净值、Stop Loss距离和预估成本计算。跳空、滑点、手续费及执行差异可能使实际亏损比例与设置值不同。
当前独立Tick验证
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期间：2026.05.29–2026.07.29
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数据：Dukascopy XAUUSD Bid/Ask Tick
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处理Tick数：15,154,739
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初始资金：1,000 USD
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假设杠杆：1:100
Balanced 2.0%：
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净利润：+248.43 USD
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交易次数：65
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胜率：76.92%
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Profit Factor：2.215
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最大净值回撤：3.13%
ProfitAttack 2.5%：
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净利润：+355.78 USD
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交易次数：65
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胜率：76.92%
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Profit Factor：2.491
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最大净值回撤：4.14%
将验证期划分为四个约两周的区间后，包括提高交易成本的压力条件在内，所有区间均保持盈利。
但是，该期间的全部数据均用于选择当前版本，因此这并不是未使用数据的前向测试。如果独立模拟器与MetaTrader 5 Strategy Tester的结果不同，应以MT5报告为正式参考。
主要输入参数组
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Core：Magic Number、允许做多／做空、启用交易逻辑、同品种仓位限制及最大价格偏差
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Position Size：风险比例或固定手数、最大手数、实际风险上限、预估手续费、预估滑点及保证金使用上限
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Daily Loss Guard：每日净值亏损限制及达到限制时平仓
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Volatility Shock Guard：H4剧烈波动倍数及暂停时间
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Execution：最大点差、服务器UTC时差及周五停止／平仓时间
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Review Information：建议下次复核日期及图表面板显示
重要风险提示
交易存在风险。回测、模拟及前向结果均不能保证未来盈利。
点差、滑点、跳空、断线、订单拒绝、品种规格及服务器条件可能显著改变结果。每日4%保护也不能保证亏损始终精确控制在4%以内。
考虑实盘使用前，请使用实际经纪商的XAUUSD品种，在MetaTrader 5 Strategy Tester和模拟账户中进行测试。