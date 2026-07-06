Copier master RAlabs

Сopier master RAlabs(приемник) и Сopier provider RAlabs(источник сигналов)—система локального копирования сделок между терминалами MetaTrader на одном ПК/VPS. Состоит из двух продуктов: Provider (источник сигналов) и Master (приёмник-копировщик с панелью управления).
  • Provider ставится на счёт-донор (чьи сделки копируем) — он публикует сделки.
  • Master ставится на счёт-получатель — он читает доноров и открывает копии, на нём находится вся панель настроек копирования.

Копирование локальное (через обмен файлами между терминалами на одном ПК/VPS), поэтому работает мгновенно и стабильно, не зависит от внешних серверов и подписок.

Copier master RAlabs работает только в паре Copier provider RAlabs МТ5 и(или) Copier provider RAlabs МТ4, которые бесплатно можно скачать нажав на соответствующие ссылки.

Инструкция по установке:

1) На счёт-донор установить Сopier provider RAlabs МТ5 или Copier provider RAlabs МТ4;

2) На счёт-получатель установить Сopier master RAlabs MT5;

3) Оба терминала должны работать на одном ПК/VPS. После запуска номер счета донора автоматически появится в списке Master.

    Настройки:

    Чтобы передвинуть панель по графику, нужно щелкнуть левой кнопкой мыши по области с тремя точками с левой стороны панели. После щелчка, панель будет двигаться за курсором мыши. Чтобы панель установилась на определенном месте необходимо произвести еще один щелчок левой кнопкой мыши.

    1) Copy - включение(ON)/отключение(OFF) копирования;
    2) limits - копировать отложенные ордера;
    3) sl & tp - копировать Stop Loss и Take Profit;
    4) slip - допустимое проскальзывание, значение в пипсах;
    5) Account - номер счета донора, на котором установлен Copier provider RAlabs;
    6) del - удалить счет донор;
    7) Buy/Sell - фильтр направлений, если включено только Buy, то копируются сделки только на покупку, если включено только Sell, то копируются сделки только на продажу, если включено и Buy и Sell копируются все сделки;
    8) revers - реверс сделок, если включен, то сделки будут открываться в противоположную сторону сделкам аккаунта донора (провайдера);
    9) Тип лота E/C/F - Метод расчёта объёма:
    - E(ecvivalent) - автоматически масштабирует объем открываемых сделок под депозит. Если, например, на счете провайдера депозит=1000 и открывается сделка объемом 10 лотов, то на счете мастера с депозитом =100, откроется сделка объемом 1 лот;
    - С(Coefficient) - обычный множитель. Лот открываемой на счете провайдере сделки, будет умножаться на заданный множитель;
    - F(Fixed) - всегда используется фиксированный объём Lot.
    10) Lot - значение множителя или фиксированного лота;
    11) Time - интервал времени копирования;
    12) Money TP / SL - закрытие по прибыли или убытку. Если суммарная прибыль или убыток всех сделок донора достигла указанного значения — все сделки закрываются. 0 — функция отключена;
    13) Comment - Комментарий к копируемым ордерам. В MT5 тикет сохраняется как ключ сопоставления, в MT4 сопоставление выполняется по Magic Number.

    Каждая кнопка при включении и отключении меняет свой цвет, что позволяет визуально сразу понимать какие функции в настоящий момент включены, а какие отключены.

    Если брокер использует в названиях торговых инструментов суффиксы и префиксы, например eEUR/USD, то копир автоматически это распознает и будет копировать сделки на инструмент и без суффиксов и префиксов.

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    VirtualTradePad One Click Trading Panel
    Vladislav Andruschenko
    4.59 (74)
    Утилиты
    Торговая панель для MetaTrader 5 — профессиональная торговля в один клик с графика и клавиатуры Мощная торговая панель для активного ручного трейдинга, которая позволяет открывать, сопровождать и закрывать сделки значительно быстрее и удобнее, чем стандартными средствами MetaTrader. Панель создана для тех, кто хочет получить полный контроль над позициями, ордерами, прибылью и торговыми сценариями в одном рабочем пространстве. Это не просто вспомогательная утилита. Это полноценный торговый интер
    Equity Protect Pro MT5
    Shi Jie He
    5 (5)
    Утилиты
    Equity Protect Pro: Ваш эксперт по комплексной защите счетов для спокойной торговли Если вы ищете такие функции, как защита счета, защита капитала, защита портфеля, защита мультистратегий, защита прибыли, сбор прибыли, безопасность торговли, программы контроля рисков, автоматический контроль рисков, автоматическая ликвидация, условная ликвидация, запланированная ликвидация, динамическая ликвидация, скользящий стоп-лосс, закрытие в один клик, ликвидация в один клик и восстановление в один клик,
    Copy Cat More Trade Copier MT5
    Dilwyn Tng
    5 (8)
    Утилиты
    Скачать рабочую демо-версию Copy Cat More (Копи Кэт Мор) — копировщик сделок (Trade Copier) MT5 — это локальный копировщик сделок и полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных торговых задач. От челленджей проп-фирм (prop firm) до управления личным портфелем — он адаптируется к любой ситуации благодаря сочетанию надёжного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает в обоих режимах — Мастер (Master, отправи
    Timeless Charts
    Samuel Manoel De Souza
    5 (7)
    Утилиты
    Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
    Telegram To MT5 Copier
    Trinh Dat
    4.96 (48)
    Утилиты
    The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
    Trade Manager DaneTrades
    Levi Dane Benjamin
    4.23 (30)
    Утилиты
    Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
    The News Filter MT5
    Leolouiski Gan
    4.78 (23)
    Утилиты
    Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
    MT5 To Telegram Signal Bridge
    Inakis Srl
    5 (2)
    Утилиты
    Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
    Quant AI Agents
    Ho Tuan Thang
    5 (1)
    Утилиты
    Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
    Trade Assistant 38 in 1
    Makarii Gubaydullin
    4.91 (23)
    Утилиты
    Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
    KT Equity Protector MT5
    KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
    3.6 (5)
    Утилиты
    Один советник, который должен работать у каждого трейдера MetaTrader, но у большинства его нет. Большинство счетов сливаются не потому, что стратегия была неправильной. Они сливаются потому, что в плохой момент трейдер позволил убытку расти, начал усредняться, оставил сделки на выходные, отдал рынку прибыльную неделю или забыл о дневном лимите проп-фирмы из-за одного неудачного клика. KT Equity Protector - это автоматический защитник, который не даст этому случиться. Установите его на один графи
    Trading Panel PRO MT5
    Prime Horizon
    Утилиты
    Trade Panel PRO MT5 Trade Panel PRO MT5 - это панель ручной торговли для MetaTrader 5, предназначенная для подготовки, исполнения и управления позициями непосредственно с графика, с визуальным контролем риска на каждом этапе. Инструмент объединяет в одном интерфейсе подготовку ордеров, автоматический расчет объема позиции по риску, интерактивные зоны Entry, Stop Loss и Take Profit, а также несколько функций управления сделкой после исполнения. Обновления версии 2.0 Версия 2.0 вводит несколько ул
    Seconds Chart MT5
    Boris Sedov
    4.61 (18)
    Утилиты
    Seconds Chart - уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
    Другие продукты этого автора
    Volume Profile V6
    Andrey Kolesnik
    4.8 (5)
    Индикаторы
    Индикатор объемного профиля рынка + умный осциллятор. Работает практически на всех инструментах-валютные пары, акции, фьючерсы, криптовалюта, на реальных объемах и на тиковых. Можно задавать как автоматическое определение диапазона построения профиля, например, за неделю или месяц и т.д. так и устанавливать диапазон вручную передвигая границы (две вертикальные линии красная и синяя). Показывается в виде гистограммы. Ширина гистограммы на данном уровне означает, условно, количество сделок, пр
    Candle closing time time server
    Andrey Kolesnik
    5 (1)
    Индикаторы
    Индикатор показывает время до закрытия свечи, а также время сервера на текущем графике. Очень прост в использовании, всего четыре настройки: Lable Location- расположение таймера на графике; Display server time- показывать время сервера или нет; Sound alert when the candle is closed- использовать звуковой сигнал при закрытии свечи или нет; Colour -цвет цифр таймера. Другие полезные бесплатные и платные продукты можно посмотреть здесь: https://www.mql5.com/ru/users/raprofit/seller
    FREE
    RAlabs Arbitrage Parser
    Andrey Kolesnik
    5 (1)
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    RAlabs Arbitrage Parser — Высокоточный сборщик рыночных данных Надёжный и эффективный советник для сбора рыночных данных в реальном времени из терминалов MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Разработан для трейдеров, количественных аналитиков и разработчиков, которым необходимы чистые и структурированные ценовые данные для анализа, арбитража и алгоритмической торговли. Обзор RAlabs Arbitrage Parser — это лёгкий и полностью автономный инструмент, который записывает потоковые цены Bid/Ask в CSV-файлы с
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    Alerts Arrows
    Andrey Kolesnik
    5 (1)
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    RAlabs Arbitrage Parser MT4
    Andrey Kolesnik
    5 (1)
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    (Вы можете заказать у нас любого арбитражного бота, как для арбитража между терминалами так и между биржами. Другие наши платные и бесплатные продукты можете посмотреть по ссылке:   https://www.mql5.com/ru/users/raprofit/seller) Multi-Symbol & Multi-Broker CSV Logger Краткое описание: Универсальный парсер котировок с миллисекундной точностью! Собирайте потоковые данные (Ask/Bid) по неограниченному количеству активов одновременно. Идеальный инструмент для дата-саентистов, арбитражников и трей
    FREE
    Timeframe two in one
    Andrey Kolesnik
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    Copier provider RAlabs MT4
    Andrey Kolesnik
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    Сopier provider   RAlabs MT4  — источник сигналов для локального копирования. Лёгкий публикатор сделок для системы копирования состоящей из Сopier provider RAlabs (источник сигналов) и Сopier master RAlabs(приемник). Сopier provider RAlabs  у станавливается на счёт-донор сделки которого необходимо копировать и передаёт сделки приёмнику   Сopier master   RAlabs . Провайдер публикует: открытия позиций; изменения; закрытия сделок. Особенности:  мгновенная локальная передача, минимальная нагрузка,
    FREE
    Copier provider RAlabs
    Andrey Kolesnik
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    Сopier provider   RAlabs  — источник сигналов для локального копирования. Лёгкий публикатор сделок для системы копирования состоящей из Сopier provider RAlabs (источник сигналов) и Сopier master RAlabs(приемник). Сopier provider RAlabs  у станавливается на счёт-донор сделки которого необходимо копировать и передаёт сделки приёмнику Сopier master   RAlabs . Провайдер публикует: открытия позиций; изменения; закрытия сделок. Особенности:  мгновенная локальная передача, минимальная нагрузка, индикат
    FREE
    Copier master RAlabs MT4
    Andrey Kolesnik
    Утилиты
    Сopier master   RAlabs (приемник) и Сopier provider   RAlabs (источник сигналов) —с истема локального копирования сделок между терминалами MetaTrader на одном ПК/VPS. Состоит из двух продуктов:   Provider   (источник сигналов) и   Master   (приёмник-копировщик с панелью управления). Provider   ставится на счёт-донор (чьи сделки копируем) — он публикует сделки. Master   ставится на счёт-получатель — он читает доноров и открывает копии, на нём находится вся панель настроек копирования. Копирование
    Volumes every day
    Andrey Kolesnik
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    Smart trend and Smart oscillator
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    "Смарт тренд и Смарт осциллятор"-это два индикатора в одном. Смарт тренд показывает направление тренда в настоящий момент. С помощью настроек можно сделать так, чтобы, например, на таймфрейме М15, показывалось направление тренда с таймфрейма H1 или D1 и так далее. Смарт осциллятор показывает зоны перекупленности и перепроданности. Данный индикатор состоит из нескольких осцилляторов, показывающих наилучший результат. Показания по всем индикаторам суммируются и зона среднего значения закрашивает
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