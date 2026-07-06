истема локального копирования сделок между терминалами MetaTrader на одном ПК/VPS. Состоит из двух продуктов:

(источник сигналов) и

(приёмник-копировщик с панелью управления).

Provider ставится на счёт-донор (чьи сделки копируем) — он публикует сделки.

ставится на счёт-донор (чьи сделки копируем) — он публикует сделки. Master ставится на счёт-получатель — он читает доноров и открывает копии, на нём находится вся панель настроек копирования.

—с

Копирование локальное (через обмен файлами между терминалами на одном ПК/VPS), поэтому работает мгновенно и стабильно, не зависит от внешних серверов и подписок.

Copier master RAlabs работает только в паре Copier provider RAlabs МТ5 и(или) Copier provider RAlabs МТ4, которые бесплатно можно скачать нажав на соответствующие ссылки.

Инструкция по установке:

1) На счёт-донор установить Сopier provider RAlabs МТ5 или Copier provider RAlabs МТ4;

2) На счёт-получатель установить Сopier master RAlabs MT5;

3) Оба терминала должны работать на одном ПК/VPS. После запуска номер счета донора автоматически появится в списке Master.

Настройки:

Чтобы передвинуть панель по графику, нужно щелкнуть левой кнопкой мыши по области с тремя точками с левой стороны панели. После щелчка, панель будет двигаться за курсором мыши. Чтобы панель установилась на определенном месте необходимо произвести еще один щелчок левой кнопкой мыши.

1) Copy - включение(ON)/отключение(OFF) копирования;

2) limits - копировать отложенные ордера;

3) sl & tp - копировать Stop Loss и Take Profit;

4) slip - допустимое проскальзывание, значение в пипсах;

5) Account - номер счета донора, на котором установлен Copier provider RAlabs;

6) del - удалить счет донор;

7) Buy/Sel l - фильтр направлений, если включено только Buy, то копируются сделки только на покупку, если включено только Sell, то копируются сделки только на продажу, если включено и Buy и Sell копируются все сделки;

8) revers - реверс сделок, если включен, то сделки будут открываться в противоположную сторону сделкам аккаунта донора (провайдера);

9) Тип лота E/C/F - Метод расчёта объёма:

- E(ecvivalent) - автоматически масштабирует объем открываемых сделок под депозит. Если, например, на счете провайдера депозит=1000 и открывается сделка объемом 10 лотов, то на счете мастера с депозитом =100, откроется сделка объемом 1 лот;

- С(Coefficient) - обычный множитель. Лот открываемой на счете провайдере сделки, будет умножаться на заданный множитель;

- F(Fixed) - всегда используется фиксированный объём Lot.

10) Lot - значение множителя или фиксированного лота;

11) Time - интервал времени копирования;

12) Money TP / SL - закрытие по прибыли или убытку. Если суммарная прибыль или убыток всех сделок донора достигла указанного значения — все сделки закрываются. 0 — функция отключена;

13) Comment - Комментарий к копируемым ордерам. В MT5 тикет сохраняется как ключ сопоставления, в MT4 сопоставление выполняется по Magic Number.

Каждая кнопка при включении и отключении меняет свой цвет, что позволяет визуально сразу понимать какие функции в настоящий момент включены, а какие отключены.

Если брокер использует в названиях торговых инструментов суффиксы и префиксы, например eEUR/USD, то копир автоматически это распознает и будет копировать сделки на инструмент и без суффиксов и префиксов.