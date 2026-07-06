Copier master RAlabs
- Утилиты
-
- Версия: 1.0
- Активации: 10
- Provider ставится на счёт-донор (чьи сделки копируем) — он публикует сделки.
- Master ставится на счёт-получатель — он читает доноров и открывает копии, на нём находится вся панель настроек копирования.
Копирование локальное (через обмен файлами между терминалами на одном ПК/VPS), поэтому работает мгновенно и стабильно, не зависит от внешних серверов и подписок.
Copier master RAlabs работает только в паре Copier provider RAlabs МТ5 и(или) Copier provider RAlabs МТ4, которые бесплатно можно скачать нажав на соответствующие ссылки.
Инструкция по установке:
1) На счёт-донор установить Сopier provider RAlabs МТ5 или Copier provider RAlabs МТ4;
2) На счёт-получатель установить Сopier master RAlabs MT5;
3) Оба терминала должны работать на одном ПК/VPS. После запуска номер счета донора автоматически появится в списке Master.
Настройки:
Чтобы передвинуть панель по графику, нужно щелкнуть левой кнопкой мыши по области с тремя точками с левой стороны панели. После щелчка, панель будет двигаться за курсором мыши. Чтобы панель установилась на определенном месте необходимо произвести еще один щелчок левой кнопкой мыши.
1) Copy - включение(ON)/отключение(OFF) копирования;
2) limits - копировать отложенные ордера;
3) sl & tp - копировать Stop Loss и Take Profit;
4) slip - допустимое проскальзывание, значение в пипсах;
5) Account - номер счета донора, на котором установлен Copier provider RAlabs;
6) del - удалить счет донор;
7) Buy/Sell - фильтр направлений, если включено только Buy, то копируются сделки только на покупку, если включено только Sell, то копируются сделки только на продажу, если включено и Buy и Sell копируются все сделки;
8) revers - реверс сделок, если включен, то сделки будут открываться в противоположную сторону сделкам аккаунта донора (провайдера);
9) Тип лота E/C/F - Метод расчёта объёма:
- E(ecvivalent) - автоматически масштабирует объем открываемых сделок под депозит. Если, например, на счете провайдера депозит=1000 и открывается сделка объемом 10 лотов, то на счете мастера с депозитом =100, откроется сделка объемом 1 лот;
- С(Coefficient) - обычный множитель. Лот открываемой на счете провайдере сделки, будет умножаться на заданный множитель;
- F(Fixed) - всегда используется фиксированный объём Lot.
10) Lot - значение множителя или фиксированного лота;
11) Time - интервал времени копирования;
12) Money TP / SL - закрытие по прибыли или убытку. Если суммарная прибыль или убыток всех сделок донора достигла указанного значения — все сделки закрываются. 0 — функция отключена;
13) Comment - Комментарий к копируемым ордерам. В MT5 тикет сохраняется как ключ сопоставления, в MT4 сопоставление выполняется по Magic Number.
Каждая кнопка при включении и отключении меняет свой цвет, что позволяет визуально сразу понимать какие функции в настоящий момент включены, а какие отключены.
Если брокер использует в названиях торговых инструментов суффиксы и префиксы, например eEUR/USD, то копир автоматически это распознает и будет копировать сделки на инструмент и без суффиксов и префиксов.