Copier Relay Core TechnoTrader

安装前请看：这个工具不做的五件事。如果其中某一条正是你要找的东西，那这就是一款错的产品。我宁愿你现在就知道，而不是在你花一个小时装好之后才发现。

仅限 MetaTrader 5。 没有 MT4 端，也不能在 MT4 与 MT5 之间复制。

没有 MT4 端，也不能在 MT4 与 MT5 之间复制。 只能在一台机器上。 两个终端必须运行在同一台电脑或 VPS 上。不支持两台机器之间的远程复制，也没有云端复制。

两个终端必须运行在同一台电脑或 VPS 上。不支持两台机器之间的远程复制，也没有云端复制。 只支持对冲（hedging）账户。 净持仓（netting）账户会被直接拒绝，工具不会启动。请先确认你的账户类型。

净持仓（netting）账户会被直接拒绝，工具不会启动。请先确认你的账户类型。 账户货币只能有一种。 两个账户必须以同一种货币计价。

两个账户必须以同一种货币计价。 尚未成交的挂单不会被镜像。发送方的挂单一旦成交，会立即以仓位的形式复制过去。

Copier Relay Core 在同一台电脑或 VPS 上的两个 MetaTrader 5 终端之间镜像交易。一个账户发送，另一个跟随。免费，只在本机运行，并且对自己到底做什么说得清清楚楚。

它做什么

以 1:1 镜像市场仓位，包括平仓、部分平仓和止损修改。

挂单： 当发送方账户上的挂单成交时，由此产生的仓位会立即被复制。本版本不会在接收方挂出尚未成交的挂单。

当发送方账户上的挂单成交时，由此产生的仓位会立即被复制。本版本不会在接收方挂出尚未成交的挂单。 止损按距离传递 ——相对入场价的距离，在接收方按它自己的成交价重建，因此两家经纪商报价有差异时，止损也不会落到价格的错误一侧。

——相对入场价的距离，在接收方按它自己的成交价重建，因此两家经纪商报价有差异时，止损也不会落到价格的错误一侧。 敞口标准化： 接收方的手数按其自身品种的合约大小与最小变动价值换算。合约规格不同，绝不会在你不知情的情况下放大你的敞口。

接收方的手数按其自身品种的合约大小与最小变动价值换算。合约规格不同，绝不会在你不知情的情况下放大你的敞口。 品种映射（前缀、后缀以及名称对照表），另有品种、magic 号和手数过滤。

反向复制，止损方向同样正确镜像。

从设计上就能安全重启： 每次启动时，状态都会从两端的真实账户重建，因此崩溃或重启绝不会把一个仓位复制两次。

每次启动时，状态都会从两端的真实账户重建，因此崩溃或重启绝不会把一个仓位复制两次。 两端都有简洁的面板，显示通道状态，以及任何一笔交易被跳过的确切原因。

它不做什么——把话说明白

它复制的是 风险敞口 。它不独立计算风险，也不挂自己的止损：止损距离继承自发送方账户。如果发送方不带止损交易，复制出来的仓位也没有止损。

。它不独立计算风险，也不挂自己的止损：止损距离继承自发送方账户。如果发送方不带止损交易，复制出来的仓位也没有止损。 它不管理一篮子仓位，不在亏损单上补仓，也不使用任何形式的马丁格尔式加仓。永不例外。

它绝不靠猜。 如果它无法确认接收方的某个仓位确实是它自己开的，它会按兵不动并说明情况，而不是再开一个。

如果它无法确认接收方的某个仓位确实是它自己开的，它会按兵不动并说明情况，而不是再开一个。 它只能在一台机器上工作（两个终端在同一台电脑或 VPS 上）。无 DLL，无网络，无外部服务。

不许马丁格尔。不许网格。不许摊平加仓。

使用方法

把它挂到发送端终端的任意图表上，把角色设为 Master。 把它挂到接收端终端的任意图表上，把角色设为 Slave。 两个终端都需要启用算法交易（Algo Trading）。面板会显示通道状态。

付费版 Copier Relay 增加了重新标记（在接收方使用你自己的 magic 号和注释）、按真实止损距离独立计算风险手数，以及接收方保护层：强制硬性止损、每日亏损熔断和最大回撤防护。Copier Relay Core 复制你的交易——Copier Relay 还保护这些交易落到的那个账户。

注意：复制引擎在策略测试器中不工作（复制器需要两个真实运行的终端），面板在那里会显示一行状态说明。

由 TechnoTrader 打造。先守住账户。