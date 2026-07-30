Marea EA
- 专家
-
- 版本: 1.50
- 更新: 3 八月 2026
MAREA EA — 均值回归区间交易系统 (RANGE FADER)
Marea EA 是一款完全免费的全自动均值回归系统，适用于 EURUSD H4。它只做一件事，并且严格执行：当价格收盘于近期区间的极端边缘时，Marea 逆势建仓，等待价格回归区间中部。
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工作原理
1. Marea 测量最近 80 根K线的最高-最低区间（H4 上约两周）。
2. 当一根K线收盘于区间外侧 5% 的极端区域时，开立一笔逆势市价单：在区间底部买入，在区间顶部卖出。
3. 仓位通过以下三种方式之一平仓：
- 时间离场：36 根K线后（约 6 个交易日），主要离场方式；
- 灾难性止损：250 点(pips)，仅在极少数交易中触发；
- 可选的区间止盈：默认关闭。
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输入参数
信号
- LookbackBars：用于计算区间的K线数量
- Threshold：极端入场区域的宽度（0.05 = 区间的 5%）
- WarmupBars：开始交易前所需的最少历史K线数
隔夜利息(Rollover)过滤器
- SkipRollover：跳过包含每日隔夜利息结算时刻的K线
- GMTOffsetWinter：经纪商服务器的冬季 GMT 偏移
- ServerUsesUS_DST：服务器跟随美国夏令时则为 true
离场
- StopLossPips：止损（点/pips）
- TimeoutBars：N 根K线后强制平仓
- UseRangeTP：启用区间止盈
- TPRangeFraction：止盈在区间内的位置（0.5 = 中部）
保本与移动止损
- BreakEvenPips：触发保本的盈利点数（0 = 关闭）
- BreakEvenLockPips：锁定在入场价之外的点数
- TrailingStartPips：启动移动止损的盈利点数（0 = 关闭）
- TrailingStopPips：移动止损距离（点/pips）
资金管理
- LotMode：固定手数或余额百分比
- FixedLots：固定模式下的手数
- BalancePercent：余额百分比（手数 = 余额 x % / 100 / 1000）
- MaxPositions：最大同时持仓数（0 = 不限）
面板与图表
- ShowPanel：在图表上显示信息面板
- PanelX / PanelY：面板位置
- PanelTextColor / PanelBGColor：面板文字与背景颜色
- ShowRangeLines：在图表上显示区间线
- RangeLineColor / EntryZoneColor：区间边界与入场区域的颜色
技术参数
- MagicNumber：本 EA 交易的识别码
- SlippagePoints：可接受的最大滑点（point）
- MaxSpreadPips：入场允许的最大点差（0 = 关闭）
- TradeComment：订单上显示的注释
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建议
- 品种：EURUSD
- 周期：H4
- 账户：低佣金的 ECN / Raw spread 账户，必须使用对冲(hedging)账户（不支持净额(netting)模式：EA 需要管理多个独立仓位）
- 建议入金：每 0.01 手 1000 美元
- GMT 设置：常见的 GMT+2/+3 经纪商保持默认值即可（GMTOffsetWinter = 2，ServerUsesUS_DST = true）。
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诚实的预期
结果会因经纪商报价、点差和佣金而异。包含真实成本的回测结果连同确切的测试条件展示在截图中。过往表现不代表未来结果：与任何 EA 一样，请先在模拟账户中测试。
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如果 Marea 对您有帮助，一条真实的评价是支持其发展的最好方式。如有问题，请在评论区留言。
Marea EA 是一款完全免费的全自动均值回归系统，适用于 EURUSD H4。它只做一件事，并且严格执行：当价格收盘于近期区间的极端边缘时，Marea 逆势建仓，等待价格回归区间中部。
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工作原理
1. Marea 测量最近 80 根K线的最高-最低区间（H4 上约两周）。
2. 当一根K线收盘于区间外侧 5% 的极端区域时，开立一笔逆势市价单：在区间底部买入，在区间顶部卖出。
3. 仓位通过以下三种方式之一平仓：
- 时间离场：36 根K线后（约 6 个交易日），主要离场方式；
- 灾难性止损：250 点(pips)，仅在极少数交易中触发；
- 可选的区间止盈：默认关闭。
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输入参数
信号
- LookbackBars：用于计算区间的K线数量
- Threshold：极端入场区域的宽度（0.05 = 区间的 5%）
- WarmupBars：开始交易前所需的最少历史K线数
隔夜利息(Rollover)过滤器
- SkipRollover：跳过包含每日隔夜利息结算时刻的K线
- GMTOffsetWinter：经纪商服务器的冬季 GMT 偏移
- ServerUsesUS_DST：服务器跟随美国夏令时则为 true
离场
- StopLossPips：止损（点/pips）
- TimeoutBars：N 根K线后强制平仓
- UseRangeTP：启用区间止盈
- TPRangeFraction：止盈在区间内的位置（0.5 = 中部）
保本与移动止损
- BreakEvenPips：触发保本的盈利点数（0 = 关闭）
- BreakEvenLockPips：锁定在入场价之外的点数
- TrailingStartPips：启动移动止损的盈利点数（0 = 关闭）
- TrailingStopPips：移动止损距离（点/pips）
资金管理
- LotMode：固定手数或余额百分比
- FixedLots：固定模式下的手数
- BalancePercent：余额百分比（手数 = 余额 x % / 100 / 1000）
- MaxPositions：最大同时持仓数（0 = 不限）
面板与图表
- ShowPanel：在图表上显示信息面板
- PanelX / PanelY：面板位置
- PanelTextColor / PanelBGColor：面板文字与背景颜色
- ShowRangeLines：在图表上显示区间线
- RangeLineColor / EntryZoneColor：区间边界与入场区域的颜色
技术参数
- MagicNumber：本 EA 交易的识别码
- SlippagePoints：可接受的最大滑点（point）
- MaxSpreadPips：入场允许的最大点差（0 = 关闭）
- TradeComment：订单上显示的注释
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建议
- 品种：EURUSD
- 周期：H4
- 账户：低佣金的 ECN / Raw spread 账户，必须使用对冲(hedging)账户（不支持净额(netting)模式：EA 需要管理多个独立仓位）
- 建议入金：每 0.01 手 1000 美元
- GMT 设置：常见的 GMT+2/+3 经纪商保持默认值即可（GMTOffsetWinter = 2，ServerUsesUS_DST = true）。
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诚实的预期
结果会因经纪商报价、点差和佣金而异。包含真实成本的回测结果连同确切的测试条件展示在截图中。过往表现不代表未来结果：与任何 EA 一样，请先在模拟账户中测试。
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如果 Marea 对您有帮助，一条真实的评价是支持其发展的最好方式。如有问题，请在评论区留言。
very good. it generates good profit as well