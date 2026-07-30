MAREA EA — 均值回归区间交易系统 (RANGE FADER)



Marea EA 是一款完全免费的全自动均值回归系统，适用于 EURUSD H4。它只做一件事，并且严格执行：当价格收盘于近期区间的极端边缘时，Marea 逆势建仓，等待价格回归区间中部。



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工作原理



1. Marea 测量最近 80 根K线的最高-最低区间（H4 上约两周）。



2. 当一根K线收盘于区间外侧 5% 的极端区域时，开立一笔逆势市价单：在区间底部买入，在区间顶部卖出。



3. 仓位通过以下三种方式之一平仓：

- 时间离场：36 根K线后（约 6 个交易日），主要离场方式；

- 灾难性止损：250 点(pips)，仅在极少数交易中触发；

- 可选的区间止盈：默认关闭。



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输入参数



信号

- LookbackBars：用于计算区间的K线数量

- Threshold：极端入场区域的宽度（0.05 = 区间的 5%）

- WarmupBars：开始交易前所需的最少历史K线数



隔夜利息(Rollover)过滤器

- SkipRollover：跳过包含每日隔夜利息结算时刻的K线

- GMTOffsetWinter：经纪商服务器的冬季 GMT 偏移

- ServerUsesUS_DST：服务器跟随美国夏令时则为 true



离场

- StopLossPips：止损（点/pips）

- TimeoutBars：N 根K线后强制平仓

- UseRangeTP：启用区间止盈

- TPRangeFraction：止盈在区间内的位置（0.5 = 中部）



保本与移动止损

- BreakEvenPips：触发保本的盈利点数（0 = 关闭）

- BreakEvenLockPips：锁定在入场价之外的点数

- TrailingStartPips：启动移动止损的盈利点数（0 = 关闭）

- TrailingStopPips：移动止损距离（点/pips）



资金管理

- LotMode：固定手数或余额百分比

- FixedLots：固定模式下的手数

- BalancePercent：余额百分比（手数 = 余额 x % / 100 / 1000）

- MaxPositions：最大同时持仓数（0 = 不限）



面板与图表

- ShowPanel：在图表上显示信息面板

- PanelX / PanelY：面板位置

- PanelTextColor / PanelBGColor：面板文字与背景颜色

- ShowRangeLines：在图表上显示区间线

- RangeLineColor / EntryZoneColor：区间边界与入场区域的颜色



技术参数

- MagicNumber：本 EA 交易的识别码

- SlippagePoints：可接受的最大滑点（point）

- MaxSpreadPips：入场允许的最大点差（0 = 关闭）

- TradeComment：订单上显示的注释



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建议



- 品种：EURUSD

- 周期：H4

- 账户：低佣金的 ECN / Raw spread 账户，必须使用对冲(hedging)账户（不支持净额(netting)模式：EA 需要管理多个独立仓位）

- 建议入金：每 0.01 手 1000 美元

- GMT 设置：常见的 GMT+2/+3 经纪商保持默认值即可（GMTOffsetWinter = 2，ServerUsesUS_DST = true）。



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诚实的预期



结果会因经纪商报价、点差和佣金而异。包含真实成本的回测结果连同确切的测试条件展示在截图中。过往表现不代表未来结果：与任何 EA 一样，请先在模拟账户中测试。



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如果 Marea 对您有帮助，一条真实的评价是支持其发展的最好方式。如有问题，请在评论区留言。



