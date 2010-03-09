Ichimoku Hull Resonance System MT4

Ichimoku-Hull Resonance System — это многоиндикаторная резонансная торговая система для главного графика, разработанная для обеих платформ MT4 и MT5. Она глубоко интегрирует шесть измерений — скользящую среднюю Халла, облако Ишимоку, Hull‑MACD, RSI, EMA и направление дневного открытия — в строгую семифакторную резонансную модель сигналов, которая генерирует сигналы входа только тогда, когда все измерения одновременно указывают в одном направлении, фундаментально отфильтровывая ложные сигналы в боковике. В момент срабатывания сигнала система мгновенно рисует полную панель торгового плана, включающую динамический стоп‑лосс, два целевых уровня прибыли и соотношение риск/прибыль на основе структурных уровней, а также отображает пунктирную линию стоп‑лосса в течение нескольких свечей после сигнала. На главном графике одновременно отображается меняющая цвет трендовая линия Халла (зелёная для бычьего / красная для медвежьего тренда), маркеры золотого и мёртвого креста Халла и пунктирная линия EMA, а справа от графика в реальном времени отображаются состояние тренда и направление MACD. Объединяя многомерный резонансный отбор, идентификацию сигналов, генерацию плана и мониторинг тренда в одном инструменте, он является идеальным средством главного графика для трейдеров, стремящихся к высокой доле прибыльных сделок и дисциплинированной торговле.
Ключевые функции
Меняющая цвет трендовая линия Халла и резонанс с облаком Ишимоку Система рисует на главном графике скользящую среднюю Халла, рассчитанную по ценам открытия, с изменением цвета в реальном времени в зависимости от направления: отображается зелёной толстой линией в восходящих трендах и красной толстой линией в нисходящих трендах, с перекрытием в точках разворота для обеспечения визуальной непрерывности. Когда линия Халла переходит от снижения к росту, система рисует зелёный маркер золотого креста; когда переходит от роста к снижению — красный маркер мёртвого креста, помогая трейдерам быстро определять точки разворота тренда. Одновременно система рисует на главном графике пунктирную линию EMA (оранжевая) как вспомогательный среднесрочный трендовый ориентир. На уровне внутренних расчётов система одновременно вычисляет опережающий пролёт A и опережающий пролёт B Ишимоку, определяя направление облака по их относительному положению: пролёт A выше пролёта B указывает на бычье облако, и наоборот. Направление облака участвует в определении сигнала как одно из семи резонансных условий, но тело облака не рисуется на графике, сохраняя чистоту главного графика. Справа от графика отображается текстовая метка состояния тренда в реальном времени (зелёная Up Trend / красная Down Trend / серая Range) и метка направления Hull‑MACD (зелёная MACD Up / красная MACD Down), позволяя трейдеру в любой момент оценить многомерное состояние рынка.
Семифакторный резонансный сигнал и панель торгового плана Это самая отличительная функция данного индикатора. Система требует одновременного выполнения всех семи измерений перед генерацией сигнала: направление Халла, направление облака Ишимоку, направление Hull‑MACD, сила RSI, положение цены относительно EMA, форма свечи (бычья/медвежья) и направление дневного открытия. Когда все семь условий резонируют, качество сигнала чрезвычайно высоко, что эффективно устраняет частые ложные сигналы, которые одиночные индикаторы генерируют в боковике. При каждом срабатывании сигнала система автоматически рисует структурированную панель торгового плана рядом с сигнальной свечой, содержащую четыре ключевых элемента: Stop (динамический стоп‑лосс, автоматически рассчитываемый на основе более консервативного из индикатора волатильности и недавних структурных экстремумов), T1 (первая цель прибыли на основе фиксированного множителя риска), T2 (вторая цель прибыли на основе большего множителя риска) и RR (соотношение риск/прибыль на основе расстояния от недавних структурных экстремумов до входа, делённого на риск). Панель использует цветовую кодировку — белый заголовок, красный стоп, зелёные цели, жёлтое соотношение риск/прибыль. Кроме того, система рисует красную пунктирную линию стоп‑лосса в течение заданного числа свечей после сигнала, сохраняя уровень стопа постоянно видимым на графике для укрепления дисциплинированного исполнения. Версия для MT5 дополнительно поддерживает цветовую окраску свечей сигналов: свечи, вызвавшие сигнал Buy, окрашиваются в зелёный, Sell — в красный, благодаря чему момент входа наглядно отображается цветом свечи.
Сигнал на покупку
  • Buy (В лонг): Срабатывает при одновременном выполнении всех семи условий: направление скользящей средней Халла восходящее, облако Ишимоку бычье, быстрая линия Hull‑MACD выше сигнальной, RSI в зоне силы, закрытие выше линии EMA, текущая свеча бычья, дневное открытие выше предыдущего дня. После срабатывания под свечой отображается зелёная стрелка вверх с текстом "Buy" и одновременно рисуется полная панель торгового плана для лонга. Семифакторный резонанс означает, что всё — от краткосрочного импульса до среднесрочного тренда и дневного направления — единообразно бычье, что делает сигнал исключительно достоверным сигналом входа в лонг по тренду.
Сигнал на продажу
  • Sell (В шорт): Срабатывает при одновременном выполнении всех семи условий: направление скользящей средней Халла нисходящее, облако Ишимоку медвежье, быстрая линия Hull‑MACD ниже сигнальной, RSI в зоне слабости, закрытие ниже линии EMA, текущая свеча медвежья, дневное открытие ниже предыдущего дня. После срабатывания над свечой отображается красная стрелка вниз с текстом "Sell" и одновременно рисуется полная панель торгового плана для шорта. Семифакторный резонанс означает, что всё — от краткосрочного импульса до среднесрочного тренда и дневного направления — единообразно медвежье, что делает сигнал исключительно достоверным сигналом входа в шорт по тренду.
Практическое применение
В повседневной трендовой торговле главная ценность данного индикатора заключается в принципе «экстремальный отбор, сигнал равен плану». Семифакторные резонансные условия чрезвычайно строги, частота сигналов значительно ниже, чем у обычных индикаторов, но каждый сигнал прошёл перекрёстную проверку по нескольким измерениям, обеспечивая существенно более высокую долю прибыльных сделок по сравнению с однофакторными сигналами. Рекомендуется использовать уровень Stop из панели торгового плана как жёсткий стоп‑лосс, T1 как первую цель частичного выхода (фиксация части прибыли), а T2 как вторую цель частичного или полного выхода (фиксация большей прибыли). Значение RR может служить вспомогательным фильтром качества сигнала: когда RR высокое, это указывает на достаточное пространство до структурного экстремума и оправдывает больший объём позиции; когда RR низкое, рассмотрите уменьшение объёма или пропуск сигнала.
Красная пунктирная линия стоп‑лосса сохраняется в течение нескольких свечей после сигнала, служа прежде всего визуальным напоминанием, предотвращающим произвольное перемещение стопа трейдером из‑за эмоциональных колебаний во время удержания позиции. Рекомендуется синхронизировать уровень пунктирной линии с фактическим стоп‑ордером в торговом терминале, реализуя дисциплинированное исполнение «что видишь, то и ставишь». Меняющая цвет трендовая линия Халла может служить ориентиром для сопровождения тренда во время удержания позиции: пока цвет линии Халла не сменился, позицию можно удерживать; как только цвет переключился, рассмотрите сокращение или выход из позиции, даже если стоп не достигнут. Метки состояния тренда и направления MACD справа от графика могут служить вспомогательным фильтром сигналов: в состоянии Up Trend с MACD Up обращайте внимание на сигналы Buy, в состоянии Down Trend с MACD Down — на сигналы Sell.
Настройки параметров
Параметры основного алгоритма: Hull MA period управляет периодом расчёта скользящей средней Халла; меньшее значение делает её более чувствительной к изменениям цены, большее — более плавной. Ichimoku conversion / base / leading span B управляют периодами отката для конверсионной линии, базовой линии и опережающего пролёта B Ишимоку соответственно; вместе они определяют чувствительность определения направления облака. MACD fast / slow / signal управляют периодами быстрой, медленной и сигнальной линий MACD, рассчитанного по значениям Халла. RSI period управляет периодом расчёта индекса относительной силы. EMA period управляет периодом опорной скользящей средней. ATR period управляет периодом расчёта индикатора волатильности для динамического стоп‑лосса. Structure lookback управляет периодом отката структурных экстремумов для защиты стопом и расчёта соотношения риск/прибыль. Stop ATR multiplier управляет множителем волатильности для расстояния стоп‑лосса. Target1 / Target2 R multiple управляют множителями риска для двух целей прибыли соответственно. Signal cooldown управляет периодом охлаждения сигналов для предотвращения последовательных дубликатов. Plan line bars управляет количеством свечей, в течение которых видна пунктирная линия стоп‑лосса. Max Lookback Bars управляет максимальным числом исторических свечей с отметками сигналов.
Настройки оповещений: Alert On Bar Close включён по умолчанию, и настоятельно рекомендуется оставить его включённым, чтобы оповещения срабатывали только после закрытия и подтверждения свечи, избегая ложных сигналов из‑за внутрибарных колебаний цены. Popup и Sound включены по умолчанию, Push и Email по умолчанию выключены; трейдер может гибко настраивать их в зависимости от привычки следить за экраном.
Переключатели оповещений по отдельным сигналам: система позволяет независимо включать или выключать оповещения для каждого из двух сигналов — Buy и Sell; по умолчанию оба включены, чтобы вы получали только сигналы, относящиеся к вашей текущей стратегии, и отсеивали лишний шум.
Рекомендации по использованию
Индикатор применим к основным инструментам, таким как форекс, драгоценные металлы, индексы и криптовалюты, и полностью совместим с терминалами MT4 и MT5. Рекомендуется использовать его на таймфрейме H1 и выше: семифакторные резонансные сигналы на старших таймфреймах стабильнее, а расстояния стоп‑лосса и целей прибыли в торговом плане разумнее. Из‑за чрезвычайно строгих семифакторных условий частота сигналов относительно низка, но каждый сигнал представляет собой высокую степень многомерного трендового подтверждения, что подходит для трейдеров, придерживающихся стиля «редко, но метко».
Рекомендуется сочетать индикатор с определением направления тренда на старшем таймфрейме. Например, после подтверждения восходящего тренда на дневном графике дожидайтесь сигналов Buy на таймфрейме H4 или H1, реализуя многотаймфреймовый резонанс «старший таймфрейм задаёт направление, младший находит вход». Поскольку сам сигнал уже включает условие направления дневного открытия, механизм межтаймфреймовой верификации фактически встроен. Значение RR в панели торгового плана должно служить важным ориентиром отбора сигналов: отдавайте приоритет сигналам с более высоким RR и пропускайте сигналы с чрезмерно низким RR. Ни один индикатор не гарантирует 100% прибыльных сделок, поэтому всегда устанавливайте стоп‑лоссы строго в соответствии с уровнем Stop из панели плана, используя индикатор как помощника в принятии решений и инструмент дисциплинированного исполнения, а не как единственное основание.
Заключение
Ichimoku-Hull Resonance System идеально объединяет семь измерений: меняющую цвет трендовую линию Халла, резонанс с облаком Ишимоку, подтверждение импульса Hull‑MACD, фильтрацию силы RSI, трендовый ориентир EMA, верификацию формы свечи и подтверждение дневного направления, создавая редкую семифакторную резонансную модель сигналов. Это не только инструмент главного графика с богатой визуальной иерархией и мгновенно понятным состоянием тренда, но и практическая торговая система типа «экстремальный отбор, сигнал равен плану» — каждый сигнал проходит перекрёстную проверку по семи измерениям и сопровождается точным динамическим стоп‑лоссом, двумя целями прибыли и соотношением риск/прибыль, позволяя трейдеру достичь полной дисциплинированности от идентификации сигнала до управления позицией. Подходит для трейдеров, стремящихся к высокой доле прибыльных сделок, низкой частоте и строгой дисциплине, точно захватывая высокодостоверные трендовые движения при строгом контроле рисковой экспозиции каждой сделки через структурированные планы.

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Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения?  Все, что вам нравило
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.81 (21)
Индикаторы
В настоящее время скидка 30%! Эта приборная панель - очень мощное программное обеспечение, работающее на нескольких символах и до 9 таймфреймов. Он основан на нашем основном индикаторе (Лучшие отзывы: Advanced Supply Demand ).   Приборная панель дает отличный обзор. Она показывает:  Отфильтрованные значения спроса и предложения, включая рейтинг силы зон, расстояния между пунктами в зонах и внутри зон, Выделяются вложенные зоны, Выдает 4 вида предупреждений для выбранных символов на всех (9) та
SR Liquidity
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
SR Liquidity — это торговый индикатор, предназначенный для выявления скрытых зон, где концентрируется рыночная ликвидность и наблюдается наиболее сильная реакция цены. Эти особые зоны ликвидности выступают в качестве мощных уровней поддержки и сопротивления, предоставляя вам четкую картину того, где с наибольшей вероятностью произойдет разворот рынка. Вместо построения стандартных линий поддержки и сопротивления, индикатор SR Liquidity анализирует реальное поведение цены, выявляя зоны концентрац
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработанная командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет,   Quantum Breakout PRO   предназначена для того, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря своей инновационной и динамичной стратегии зон прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
Индикаторы
Super Signal – Skyblade Edition Профессиональная система трендовых сигналов без перерисовки и без задержек с исключительным процентом выигрышей | Для MT4 / MT5 Лучше всего работает на младших таймфреймах, таких как 1 минута, 5 минут и 15 минут. Основные характеристики: Super Signal – Skyblade Edition — это интеллектуальная система сигналов, специально разработанная для трендовой торговли. Она использует многоуровневую фильтрацию, чтобы выявлять только сильные направленные движения, подкреплённ
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
Индикаторы
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
Индикаторы
Индикатор All-in-One Trade (AOTI) определяет дневные цели для пар EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD и USDJPY. Все остальные модули работают на любых финансовых инструментах. Индикатор включает в себя множество функций: двойной канал для определения тренда, ценовой канал, полосы МА, построение уровней Фибо, определение точки кульминации и др. Индикатор создан для упрощения анализа рынка и основан на нескольких торговых стратегия
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Индикаторы
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Индикаторы
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Индикаторы
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Индикаторы
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Индикаторы
Trend Trading - это индикатор, предназначенный для получения максимальной прибыли от трендов, происходящих на рынке, путем определения времени отката и прорыва. Он находит торговые возможности, анализируя, что делает цена во время установленных тенденций. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Торгуйте на финансовых рынках с уверенностью и эффективностью Прибыль от устоявшихся тенденций без проволочек Признать прибыльные откаты, пр
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.26 (38)
Индикаторы
При торговле по тренду основная сложность — не в том, чтобы найти уровень, а в том, чтобы понять, где вход действительно имеет смысл. Цена часто реагирует на уровни, но не даёт продолжения — из-за этого появляются ложные входы или пропущенные движения. Owl Smart Levels показывает не просто уровни , а зоны, сформированные с учётом структуры движения и отката. Это позволяет по-другому смотреть на точки входа и избегать части ложных сигналов. Что входит в систему Owl Smart Levels? Owl Smart Levels
MTF Supply Demand Zones
Georgios Kalomoiropoulos
4.82 (22)
Индикаторы
Следующее поколение автоматизированных зон спроса и предложения. Новый инновационный алгоритм, работающий на любом графике. Все зоны создаются динамически в соответствии с ценовым действием рынка. ДВА ТИПА СИГНАЛОВ --> 1) ПРИ ПОПАДАНИИ ЦЕНЫ В ЗОНУ 2) ПРИ ФОРМИРОВАНИИ НОВОЙ ЗОНЫ Вы не получите еще один бесполезный индикатор. Вы получаете полную торговую стратегию с проверенными результатами.     Новые особенности:     Оповещения, когда цена достигает зоны спроса/предложения     Оповещения
Automated Actual Support Resistance A2SR
Yohana Parmi
4.85 (62)
Индикаторы
А. Что такое A2SR?   * Это опережающий технический индикатор (без перерисовки, без запаздывания) . -- Учебники : -- на https://www.mql5.com/ru/blogs/post/734748/page4#comment_16532516   -- и https://www.mql5.com/ru/users/yohana/blog .. MT5 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/140111 A2SR имеет особую технику определения уровней Поддержки (спроса) и Сопротивления (предложения). В отличие от обычного способа, который мы видели в сети, A2SR имеет оригинальную концепцию определения фак
Gold Signal Swing Pro XAUUSD with Auto TP SL MT4
Genki Andou
Индикаторы
Gold Signal Swing Pro XAUUSD with Auto TP SL (MT4) — Система из 7 фильтров + Гарантия RR для свинг-трейдинга XAUUSD Без перерисовки. Без перерисовки. Без задержек. Все сигналы фиксируются после подтверждения. Бонус для покупателей: Получите AI Zone Radar (стоимость $59) + PDF-руководство бесплатно при покупке. Напишите мне сообщение на MQL5 после покупки. AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834 Версия MT5 также доступна:  https://www.mql5.com/ja/market/product/177643?source=
Quant Direction
Georgios Kalomoiropoulos
Индикаторы
Quant Direction — это инструмент трехмерного анализа рынка. Он обеспечивает полностью объективный, основанный на алгоритмах анализ рынка, одновременно вычисляя точные процентные отклонения по нескольким параметрам. Разработанный с использованием передовых инструментов моделирования на основе искусственного интеллекта и тщательно протестированный, алгоритм предназначен для интерпретации рынка с уникальной точностью. Он может анализировать любую валютную пару или финансовый инструмент на вашей пла
Congestioni
Stefano Frisetti
5 (1)
Индикаторы
This indicator is very usefull to TRADE Trading Ranges and helps identify the following TREND. Every Trader knows that any market stay 80% of the time in trading ranges and only 20% of the time in TREND; this indicator has been built to help traders trade trading ranges. Now instead of waiting for the next TREND, You can SWING TRADE on trading ranges with this simple yet very effective indicator. TRADING with CONGESTIONI INDICATOR: The CONGESTIONI Indicator identify a new trading range and ale
RFI levels PRO
Roman Podpora
5 (1)
Индикаторы
Индикатор точно показывает точки разворота и зоны возврата цены, где входят крупные игроки . Вы видите, где формируется новый тренд, и принимаете решения с максимальной точностью, держа контроль над каждой сделкой. VERSION MT5     -     Раскрывает свой максимальный потенциал в связке с индикатором  TREND LINES PRO Что показывает индикатор: Разворотные конструкции и разворотные уровни с активацией в начале нового тренда. Отображение уровней  TAKE PROFIT  и  STOP LOSS  с минимальным соотношением
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Индикаторы
TREND LINES PRO помогает понять, где рынок действительно меняет направление. Индикатор показывает реальные развороты тренда и места, где крупные участники входят повторно. Вы видите BOS-линии смены тренда и ключевые уровни старших таймфреймов — без сложных настроек и лишнего шума. Сигналы не перерисовываются и остаются на графике после закрытия бара. VERSION MT 5     -     Раскрывает свой максимальный потенциал в связке с индикатором  RFI LEVELS PRO Что показывает индикатор: Реальные смены   тр
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор специализирован для отображения силы валюты для любых символов, таких как экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Впервые в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показать истинную силу валюты золота, серебра, нефти, DAX, US30, MXN, TRY, CNH и т.д. Это уникальный, высококачественный и доступный торговый инструмент, потому что мы включили в него ряд собственных функци
PZ Divergence Trading
PZ TRADING SLU
5 (2)
Индикаторы
Сложно найти и дефицит по частоте, дивергенции являются одним из самых надежных торговых сценариев. Этот индикатор автоматически находит и сканирует регулярные и скрытые расхождения, используя ваш любимый осциллятор. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Легко торговать Находит регулярные и скрытые расхождения Поддерживает много известных генераторов Реализует торговые сигналы на основе прорывов Отображает подходящие уровни стоп-
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Индикаторы
Индикатор Miraculous – 100% ненарисовывающийся инструмент для Форекс и бинарных опционов, основанный на Квадрате Девяти Ганна Это видео представляет индикатор Miraculous – высокоточный и мощный торговый инструмент, специально разработанный для трейдеров Форекс и бинарных опционов. Что делает этот индикатор уникальным, так это его основа на легендарном Квадрате Девяти Ганна и Законе вибрации Ганна , что делает его одним из самых точных инструментов прогнозирования, доступных в современном трейдин
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You Long Guo
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FREE
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You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Dynamic Fibonacci Deviation — это адаптивный индикатор уровней Фибоначчи на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он инновационно сочетает динамическую среднюю линию EMA, волатильность стандартного отклонения и коэффициенты Фибоначчи для построения интеллектуальной системы поддержки/сопротивления, которая автоматически расширяется и сжимается в соответствии с рыночной волатильностью. Благодаря распознаванию перекупленности/перепроданности и сигналам
FREE
Pattern Recognition Master System MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Pattern Recognition Master System — это индикатор автоматического распознавания классических свечных моделей для главного графика, разработанный для обеих платформ   MT4 и MT5 . Он автоматически обнаруживает и размечает на главном графике одиннадцать классических разворотных и продолжительных моделей, включая двойные вершины и основания, голову и плечи (вершину и основание), молот и повешенного, поглощение, доджи, а также утреннюю и вечернюю звезду, причём для каждой категории мо
FREE
Dynamic Trend Follower MT5
You Long Guo
Индикаторы
Глубокий анализ индикатора главного графика Dynamic Trend Follower: Изменение цвета двойной MA + Маркеры пересечения + Сигналы покупки/продажи + Смена тренда + Сильное пересечение Введение в индикатор Dynamic Trend Follower — это высококлассный комплексный индикатор сигналов пересечения скользящих средних для главного графика, разработанный эксклюзивно для   платформы MT4 、5 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных скользящих средних или простых пересечений, интегрируя   Систему изм
FREE
Dynamic Trend Follower MT4
You Long Guo
Индикаторы
Глубокий анализ индикатора главного графика Dynamic Trend Follower: Изменение цвета двойной MA + Маркеры пересечения + Сигналы покупки/продажи + Смена тренда + Сильное пересечение Введение в индикатор Dynamic Trend Follower — это высококлассный комплексный индикатор сигналов пересечения скользящих средних для главного графика, разработанный эксклюзивно для   платформы MT4 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных скользящих средних или простых пересечений, интегрируя   Систему измене
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Gap Up Hunter
You Long Guo
Индикаторы
Reasonable Indicators, Reasonable Prices 1. Core Functions   Multi-Period Resonance : Uses   13, 34, 55   period KDJ for signal filtering.   Gap Up Capture : Identifies   Gap Up   patterns for strong start entries.   Reversal Warning : Predicts tops/bottoms using   J-value   sensitivity. 2. Signal Description   Buy Signal 1: UP (Gap Up) Displays white   “UP”   text. Indicates a   Gap Up   bullish candle above   MA5 . Shows strong   bullish power , suitable for   trend following .
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Smart Divergence Finder
You Long Guo
Индикаторы
Smart Divergence Finder Indicator In-depth Analysis: A Practical Guide to Trend, Divergence, and Resonance Indicator Introduction Smart Divergence Finder is an intelligent main-chart comprehensive indicator designed for MT4/MT5 platforms. It overcomes the fragmented limitations of traditional sub-chart divergence analysis by integrating: Trend determination Multi-indicator divergence detection Intelligent signal filtering All key trading signals are displayed directly on the price chart. Its co
Black Horse Finder
You Long Guo
Индикаторы
Black Horse Finder: Глубокий анализ индикатора — Практическое руководство по тренду, поддержке/сопротивлению и мультисигнальной торговле Введение в индикатор Black Horse Finder — это комплексный индикатор для основного графика, специально разработанный для платформы MT4. Он основан на классической логике комплексного основного графика TongDaXin и преодолевает ограничения одиночных скользящих средних или изолированных индикаторов. Он объединяет определение тренда, динамические уровни поддержки/с
Channel Breakout Master MT4
You Long Guo
Индикаторы
Channel Breakout Master: Полное руководство по анализу тренда с использованием двойного канала, взвешенной EMA и идентификации состояния рынка Введение Channel Breakout Master   — это продвинутый индикатор основного графика, изначально созданный на базе серии SLTD и специально разработанный для платформ   MT4/MT5 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных полос Боллинджера или каналов скользящих средних, внедряя сложную архитектуру двойного канала, которая сочетает в себе   взвешенный
Ultimate Signal Hub MT4
You Long Guo
Индикаторы
Глубокий анализ индикатора главного графика Ultimate Signal Hub: Базовая линия тренда MA60, Импульсный прорыв и Практическое руководство по многослойному резонансу Введение в индикатор Ultimate Signal Hub — это высококлассный комплексный индикатор сигналов для главного графика, разработанный эксклюзивно для платформ   MT4/MT5 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных скользящих средних или осцилляторов, интегрируя многомерную вложенную архитектуру, включающую   Базовую линию тренда M
Bull Bear Decision Maker MT4
You Long Guo
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Channel State Analyzer MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Channel State Analyzer — это индикатор трендового канала на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он интегрирует линию тренда на основе наклона линейной регрессии, взвешенные каналы, мониторинг 55-периодных максимумов/минимумов и распознавание состояния канала. Благодаря сочетанию динамических каналов и линий тренда, этот индикатор помогает трейдерам точно определять развороты тренда, пробои каналов и возможности краткосрочного дна в сложных рыночны
Auto Trend Bands MT4
You Long Guo
Индикаторы
Auto Trend Bands — это адаптивный индикатор трендового канала на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он динамически строит трендовые каналы на основе алгоритмов линейной регрессии и стандартного отклонения, автоматически определяя направление рыночного тренда и меняя цвет в реальном времени в зависимости от изменений наклона. Благодаря сигналам пробоя канала и маркерам сильного тренда, этот индикатор помогает трейдерам точно определять возможности начала и ускор
Color Trend Master MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Color Trend Master — это многослойный индикатор сглаженной трендовой линии WMA на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Основанный на классическом алгоритме MavilimW, он создает чрезвычайно гладкую, но отзывчивую систему следования за трендом посредством 6 слоев вложенных вычислений взвешенной скользящей средней с периодами Фибоначчи. Этот индикатор точно определяет точки разворота тренда и помогает трейдерам четко понимать направление тренда и силу
Confluence System 6 in 1 MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта 6in1 Confluence System — это индикатор резонанса нескольких индикаторов в дополнительном окне, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он инновационно интегрирует 6 классических технических индикаторов — MACD, KDJ, RSI, LWR, BBI и MTM — в одно дополнительное окно, отображая соотношение бычьих и медвежьих сил в реальном времени через визуальную матрицу точек. Когда все 6 индикаторов одновременно указывают в одном направлении, система выдает сигналы резонанса с высокой
Triple Divergence Hunter MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Triple Divergence Hunter — это индикатор обнаружения дивергенции нескольких индикаторов в дополнительном окне, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он глубоко интегрирует три классических индикатора импульса — MACD, KDJ и RSI — используя строгие алгоритмы сравнения пересечений и экстремальных значений для точного выявления верхней и нижней дивергенции между ценой и индикаторами. Кроме того, индикатор оснащен встроенной пользовательской системой тренда импульса K88/
Five Dimension Resonance System MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Five Dimension Resonance System — это индикатор пятимерного резонанса на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он инновационно интегрирует 5 независимых торговых систем — следование за трендом, прорыв волатильности, прорыв диапазона, разворот дивергенции и оценку импульса — в единую структуру. Благодаря строгому механизму фильтрации резонанса, оповещения о входе с высокой вероятностью срабатывают только тогда, когда как минимум 2 из 5 систем одновре
Peak Valley Hunter MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Peak Valley Hunter (HZ88) — это комплексный индикатор следования за трендом и разворота свинга на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Построив систему тройной составной скользящей средней (Линия торговли и Линия тренда) в сочетании с алгоритмами отслеживания динамической поддержки/сопротивления и технологией распознавания свечных паттернов, он предоставляет трейдерам комплексные торговые сигналы, начиная от подтверждения тренда и взрыва импульса д
Multi Dimensional Bottom Finder MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Multi Dimensional Bottom Finder — это продвинутый индикатор осциллятора и многомерного резонанса в дополнительном окне, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Преодолевая ограничения традиционных одиночных индикаторов KDJ или RSI, он создает глубокую систему поиска дна, интегрируя алгоритмы стохастического осциллятора нескольких периодов, анализ экстремальных значений CCI, обнаружение аномалий объема и модели восстановления коэффициента смещения. Этот индикатор точно
Low Buy High Sell Radar MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Low Buy High Sell Radar — это универсальный индикатор трендового сопровождения и свинг‑трейдинга для главного графика, разработанный для обеих платформ   MT4 и MT5 . Построив систему динамической трендовой линии со сменой цвета и объединив многопериодные осцилляторные алгоритмы (TSI и RSI), модель объёмно‑ценового импульса и фильтр охлаждения сигналов, он предоставляет полный набор торговых сигналов: от подтверждения тренда и выявления перекупленности/перепроданности до точного в
MACD Trend Visualizer System MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта MACD Trend Visualizer System — это индикатор визуализации тренда MACD и переключения бычьих/медвежьих сигналов для главного графика, разработанный для обеих платформ   MT4 и MT5 . Он отображает на главном графике систему из четырёх скользящих средних (MA5, MA10, MA30, MA60), внутренне вычисляет значение гистограммы MACD и объединяет три условия — бычий/медвежий импульс MACD, расположение скользящих средних и положение цены — для автоматического определения, находится ли рынок в б
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