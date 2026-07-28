Auto Trading Plan Generator Ultra MT4

Обзор продукта

Auto Trading Plan Generator Ultra — это генератор торговых планов по отскоку от скользящих средних для главного графика, разработанный для обеих платформ MT4 и MT5 . Построенный на многопериодной системе скользящих средних, он создаёт многомерную модель обнаружения отскока, которая автоматически генерирует сигналы Buy или Sell, когда цена касается скользящей средней и производит направленный отскок. В момент срабатывания сигнала система мгновенно рисует полную панель торгового плана у сигнальной свечи, включающую динамический уровень стоп‑лосса, два целевых уровня прибыли и соотношение риск/прибыль на основе структурных уровней. Кроме того, система рисует пунктирную линию стоп‑лосса в течение нескольких свечей после сигнала и отображает текущее состояние тренда и цену долгосрочной скользящей средней в реальном времени справа от графика. Объединяя идентификацию сигналов, генерацию плана, визуализацию стоп‑лосса и мониторинг состояния тренда в одном инструменте, он является идеальным средством главного графика для построения дисциплинированной торговой системы.

Ключевые функции

Обнаружение отскока по нескольким скользящим средним и определение состояния тренда Система внутренне вычисляет на главном графике несколько простых и экспоненциальных скользящих средних, охватывающих краткосрочные и долгосрочные измерения тренда. Система определяет состояние тренда, подсчитывая, сколько скользящих средних текущее закрытие превышает или находится ниже: когда цена ниже большинства скользящих средних, состояние классифицируется как откат восходящего тренда / покупка на просадке (Up Trend); когда цена выше большинства скользящих средних, состояние классифицируется как отскок нисходящего тренда / продажа (Down Trend); в остальных случаях — боковик (Range). Справа от графика отображается текстовая метка состояния тренда в реальном времени (зелёная Up Trend / красная Down Trend / серая Range) и точная цена долгосрочной скользящей средней (синяя), позволяя трейдеру мгновенно оценить текущую рыночную среду.

Панель торгового плана и пунктирная линия стоп‑лосса Это самая отличительная функция данного индикатора. При каждом срабатывании сигнала Buy или Sell система автоматически рисует структурированную панель торгового плана рядом с сигнальной свечой, содержащую четыре ключевых элемента: Stop (динамический уровень стоп‑лосса, автоматически рассчитываемый на основе более консервативного из индикатора волатильности и недавних структурных экстремумов), T1 (первая цель прибыли на основе фиксированного множителя риска), T2 (вторая цель прибыли на основе большего множителя риска) и RR (соотношение риск/прибыль на основе расстояния от недавних структурных экстремумов до входа, делённого на риск). Панель использует цветовую кодировку — белый заголовок, красный стоп, зелёные цели, жёлтое соотношение риск/прибыль — для мгновенной читаемости. Кроме того, система рисует красную пунктирную линию стоп‑лосса в течение заданного числа свечей после сигнала, сохраняя уровень стопа постоянно видимым на графике для укрепления дисциплинированного исполнения. Версия для MT5 дополнительно поддерживает цветовую окраску свечей сигналов : свечи, вызвавшие сигнал Buy, окрашиваются в зелёный, Sell — в красный, благодаря чему момент входа наглядно отображается цветом свечи.

Сигнал на покупку

Buy (В лонг): Срабатывает, когда состояние тренда классифицировано как откат восходящего тренда и выполнено условие обнаружения отскока (недавний минимум коснулся скользящей средней, а закрытие текущей свечи отскочило выше этой скользящей средней при бычьем закрытии); под свечой отображается зелёная стрелка вверх с текстом "Buy" и одновременно рисуется полная панель торгового плана для лонга. Это означает, что цена здоровым образом откатила к уровню поддержки скользящей средней внутри восходящего тренда, нашла поддержку и отскочила, что делает сигнал классическим сигналом покупки на просадке от поддержки скользящей средней, подходящим для точного захвата начальной точки отскока во время отката тренда.

Сигнал на продажу

Sell (В шорт): Срабатывает, когда состояние тренда классифицировано как отскок нисходящего тренда и выполнено условие обнаружения отскока (недавний максимум коснулся скользящей средней, а закрытие текущей свечи отскочило ниже этой скользящей средней при медвежьем закрытии); над свечой отображается красная стрелка вниз с текстом "Sell" и одновременно рисуется полная панель торгового плана для шорта. Это означает, что цена отскочила к уровню сопротивления скользящей средней внутри нисходящего тренда, встретила давление продавцов и развернулась, что делает сигнал классическим сигналом продажи от сопротивления скользящей средней, подходящим для точного захвата начальной точки разворота во время отскока тренда.

Практическое применение

В повседневной торговле по отскоку от скользящих средних главная ценность данного индикатора заключается в принципе «сигнал равен плану». Традиционные индикаторы дают лишь направление входа, тогда как данный индикатор в момент срабатывания сигнала предоставляет полный стоп‑лосс, цели прибыли и соотношение риск/прибыль, позволяя трейдеру немедленно исполнять без ручных расчётов. Рекомендуется использовать уровень Stop из панели торгового плана как жёсткий стоп‑лосс, T1 как первую цель частичного выхода (фиксация части прибыли), а T2 как вторую цель частичного или полного выхода (фиксация большей прибыли). Значение RR (соотношение риск/прибыль) может служить вспомогательным фильтром качества сигнала: когда RR высокое, это указывает на достаточное пространство до структурного экстремума и более высокое качество сигнала; когда RR низкое, пространство сверху или снизу ограничено, и сигнал можно пропустить или уменьшить объём позиции.

Красная пунктирная линия стоп‑лосса сохраняется в течение нескольких свечей после сигнала, служа прежде всего визуальным напоминанием, предотвращающим произвольное перемещение стопа трейдером из‑за эмоциональных колебаний во время удержания позиции. Рекомендуется синхронизировать уровень пунктирной линии с фактическим стоп‑ордером в торговом терминале, реализуя дисциплинированное исполнение «что видишь, то и ставишь». Метка состояния тренда справа от графика может служить вспомогательным фильтром сигналов: в состоянии Up Trend обращайте внимание только на сигналы Buy, в состоянии Down Trend — только на сигналы Sell, в состоянии Range оба типа сигналов требуют осторожности или уменьшения объёма позиции.

Настройки параметров

Параметры основного алгоритма: Signal cooldown управляет периодом охлаждения для сигналов Buy и Sell, эффективно предотвращая повторные сигналы при многократных колебаниях цены вблизи скользящих средних, сохраняя дефицитность и практическую ценность сигналов. Plan line bars управляет длительностью отображения красной пунктирной линии стоп‑лосса после сигнала; большее значение сохраняет линию дольше, что подходит для трейдеров с длительным удержанием, меньшее значение делает график чище для краткосрочной торговли. Max Lookback Bars задаёт максимальное число исторических свечей с отметками сигналов и панелями плана, обеспечивая баланс между чистотой графика и потребностями бэктестинга.

Настройки оповещений: Alert On Bar Close включён по умолчанию, и настоятельно рекомендуется оставить его включённым, чтобы оповещения срабатывали только после закрытия и подтверждения свечи, избегая ложных сигналов из‑за внутрибарных колебаний цены. Popup и Sound включены по умолчанию, Push и Email по умолчанию выключены; трейдер может гибко настраивать их в зависимости от привычки следить за экраном.

Переключатели оповещений по отдельным сигналам: система позволяет независимо включать или выключать оповещения для каждого из двух сигналов — Buy и Sell; по умолчанию оба включены, чтобы вы получали только сигналы, относящиеся к вашей текущей стратегии, и отсеивали лишний шум.

Рекомендации по использованию

Индикатор применим к основным инструментам, таким как форекс, драгоценные металлы, индексы и криптовалюты, и полностью совместим с терминалами MT4 и MT5 . Рекомендуется использовать его на таймфрейме H1 и выше: сигналы отскока от скользящих средних на старших таймфреймах стабильнее, а расстояния стоп‑лосса и целей прибыли в торговом плане разумнее, что эффективно снижает помехи от ложных сигналов в боковике.

Рекомендуется сочетать индикатор с определением направления тренда на старшем таймфрейме. Например, после подтверждения восходящего тренда на дневном графике дожидайтесь сигналов Buy на таймфрейме H4 или H1, реализуя многотаймфреймовый резонанс «старший таймфрейм задаёт направление, младший находит вход». Значение RR в панели торгового плана должно служить важным ориентиром отбора сигналов: отдавайте приоритет сигналам с более высоким RR и пропускайте сигналы с чрезмерно низким RR. Ни один индикатор не гарантирует 100% прибыльных сделок, поэтому всегда устанавливайте стоп‑лоссы строго в соответствии с уровнем Stop из панели плана, используя индикатор как помощника в принятии решений и инструмент дисциплинированного исполнения, а не как единственное основание.

Заключение