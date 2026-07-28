Auto Trading Plan Generator Ultra MT4

Обзор продукта
Auto Trading Plan Generator Ultra — это генератор торговых планов по отскоку от скользящих средних для главного графика, разработанный для обеих платформ MT4 и MT5. Построенный на многопериодной системе скользящих средних, он создаёт многомерную модель обнаружения отскока, которая автоматически генерирует сигналы Buy или Sell, когда цена касается скользящей средней и производит направленный отскок. В момент срабатывания сигнала система мгновенно рисует полную панель торгового плана у сигнальной свечи, включающую динамический уровень стоп‑лосса, два целевых уровня прибыли и соотношение риск/прибыль на основе структурных уровней. Кроме того, система рисует пунктирную линию стоп‑лосса в течение нескольких свечей после сигнала и отображает текущее состояние тренда и цену долгосрочной скользящей средней в реальном времени справа от графика. Объединяя идентификацию сигналов, генерацию плана, визуализацию стоп‑лосса и мониторинг состояния тренда в одном инструменте, он является идеальным средством главного графика для построения дисциплинированной торговой системы.
Ключевые функции
Обнаружение отскока по нескольким скользящим средним и определение состояния тренда Система внутренне вычисляет на главном графике несколько простых и экспоненциальных скользящих средних, охватывающих краткосрочные и долгосрочные измерения тренда. Система определяет состояние тренда, подсчитывая, сколько скользящих средних текущее закрытие превышает или находится ниже: когда цена ниже большинства скользящих средних, состояние классифицируется как откат восходящего тренда / покупка на просадке (Up Trend); когда цена выше большинства скользящих средних, состояние классифицируется как отскок нисходящего тренда / продажа (Down Trend); в остальных случаях — боковик (Range). Справа от графика отображается текстовая метка состояния тренда в реальном времени (зелёная Up Trend / красная Down Trend / серая Range) и точная цена долгосрочной скользящей средней (синяя), позволяя трейдеру мгновенно оценить текущую рыночную среду.
Панель торгового плана и пунктирная линия стоп‑лосса Это самая отличительная функция данного индикатора. При каждом срабатывании сигнала Buy или Sell система автоматически рисует структурированную панель торгового плана рядом с сигнальной свечой, содержащую четыре ключевых элемента: Stop (динамический уровень стоп‑лосса, автоматически рассчитываемый на основе более консервативного из индикатора волатильности и недавних структурных экстремумов), T1 (первая цель прибыли на основе фиксированного множителя риска), T2 (вторая цель прибыли на основе большего множителя риска) и RR (соотношение риск/прибыль на основе расстояния от недавних структурных экстремумов до входа, делённого на риск). Панель использует цветовую кодировку — белый заголовок, красный стоп, зелёные цели, жёлтое соотношение риск/прибыль — для мгновенной читаемости. Кроме того, система рисует красную пунктирную линию стоп‑лосса в течение заданного числа свечей после сигнала, сохраняя уровень стопа постоянно видимым на графике для укрепления дисциплинированного исполнения. Версия для MT5 дополнительно поддерживает цветовую окраску свечей сигналов: свечи, вызвавшие сигнал Buy, окрашиваются в зелёный, Sell — в красный, благодаря чему момент входа наглядно отображается цветом свечи.
Сигнал на покупку
  • Buy (В лонг): Срабатывает, когда состояние тренда классифицировано как откат восходящего тренда и выполнено условие обнаружения отскока (недавний минимум коснулся скользящей средней, а закрытие текущей свечи отскочило выше этой скользящей средней при бычьем закрытии); под свечой отображается зелёная стрелка вверх с текстом "Buy" и одновременно рисуется полная панель торгового плана для лонга. Это означает, что цена здоровым образом откатила к уровню поддержки скользящей средней внутри восходящего тренда, нашла поддержку и отскочила, что делает сигнал классическим сигналом покупки на просадке от поддержки скользящей средней, подходящим для точного захвата начальной точки отскока во время отката тренда.
Сигнал на продажу
  • Sell (В шорт): Срабатывает, когда состояние тренда классифицировано как отскок нисходящего тренда и выполнено условие обнаружения отскока (недавний максимум коснулся скользящей средней, а закрытие текущей свечи отскочило ниже этой скользящей средней при медвежьем закрытии); над свечой отображается красная стрелка вниз с текстом "Sell" и одновременно рисуется полная панель торгового плана для шорта. Это означает, что цена отскочила к уровню сопротивления скользящей средней внутри нисходящего тренда, встретила давление продавцов и развернулась, что делает сигнал классическим сигналом продажи от сопротивления скользящей средней, подходящим для точного захвата начальной точки разворота во время отскока тренда.
Практическое применение
В повседневной торговле по отскоку от скользящих средних главная ценность данного индикатора заключается в принципе «сигнал равен плану». Традиционные индикаторы дают лишь направление входа, тогда как данный индикатор в момент срабатывания сигнала предоставляет полный стоп‑лосс, цели прибыли и соотношение риск/прибыль, позволяя трейдеру немедленно исполнять без ручных расчётов. Рекомендуется использовать уровень Stop из панели торгового плана как жёсткий стоп‑лосс, T1 как первую цель частичного выхода (фиксация части прибыли), а T2 как вторую цель частичного или полного выхода (фиксация большей прибыли). Значение RR (соотношение риск/прибыль) может служить вспомогательным фильтром качества сигнала: когда RR высокое, это указывает на достаточное пространство до структурного экстремума и более высокое качество сигнала; когда RR низкое, пространство сверху или снизу ограничено, и сигнал можно пропустить или уменьшить объём позиции.
Красная пунктирная линия стоп‑лосса сохраняется в течение нескольких свечей после сигнала, служа прежде всего визуальным напоминанием, предотвращающим произвольное перемещение стопа трейдером из‑за эмоциональных колебаний во время удержания позиции. Рекомендуется синхронизировать уровень пунктирной линии с фактическим стоп‑ордером в торговом терминале, реализуя дисциплинированное исполнение «что видишь, то и ставишь». Метка состояния тренда справа от графика может служить вспомогательным фильтром сигналов: в состоянии Up Trend обращайте внимание только на сигналы Buy, в состоянии Down Trend — только на сигналы Sell, в состоянии Range оба типа сигналов требуют осторожности или уменьшения объёма позиции.
Настройки параметров
Параметры основного алгоритма: Signal cooldown управляет периодом охлаждения для сигналов Buy и Sell, эффективно предотвращая повторные сигналы при многократных колебаниях цены вблизи скользящих средних, сохраняя дефицитность и практическую ценность сигналов. Plan line bars управляет длительностью отображения красной пунктирной линии стоп‑лосса после сигнала; большее значение сохраняет линию дольше, что подходит для трейдеров с длительным удержанием, меньшее значение делает график чище для краткосрочной торговли. Max Lookback Bars задаёт максимальное число исторических свечей с отметками сигналов и панелями плана, обеспечивая баланс между чистотой графика и потребностями бэктестинга.
Настройки оповещений: Alert On Bar Close включён по умолчанию, и настоятельно рекомендуется оставить его включённым, чтобы оповещения срабатывали только после закрытия и подтверждения свечи, избегая ложных сигналов из‑за внутрибарных колебаний цены. Popup и Sound включены по умолчанию, Push и Email по умолчанию выключены; трейдер может гибко настраивать их в зависимости от привычки следить за экраном.
Переключатели оповещений по отдельным сигналам: система позволяет независимо включать или выключать оповещения для каждого из двух сигналов — Buy и Sell; по умолчанию оба включены, чтобы вы получали только сигналы, относящиеся к вашей текущей стратегии, и отсеивали лишний шум.
Рекомендации по использованию
Индикатор применим к основным инструментам, таким как форекс, драгоценные металлы, индексы и криптовалюты, и полностью совместим с терминалами MT4 и MT5. Рекомендуется использовать его на таймфрейме H1 и выше: сигналы отскока от скользящих средних на старших таймфреймах стабильнее, а расстояния стоп‑лосса и целей прибыли в торговом плане разумнее, что эффективно снижает помехи от ложных сигналов в боковике.
Рекомендуется сочетать индикатор с определением направления тренда на старшем таймфрейме. Например, после подтверждения восходящего тренда на дневном графике дожидайтесь сигналов Buy на таймфрейме H4 или H1, реализуя многотаймфреймовый резонанс «старший таймфрейм задаёт направление, младший находит вход». Значение RR в панели торгового плана должно служить важным ориентиром отбора сигналов: отдавайте приоритет сигналам с более высоким RR и пропускайте сигналы с чрезмерно низким RR. Ни один индикатор не гарантирует 100% прибыльных сделок, поэтому всегда устанавливайте стоп‑лоссы строго в соответствии с уровнем Stop из панели плана, используя индикатор как помощника в принятии решений и инструмент дисциплинированного исполнения, а не как единственное основание.
Заключение
Auto Trading Plan Generator Ultra идеально объединяет четыре механизма: многомерное обнаружение отскока по нескольким скользящим средним, определение состояния тренда в реальном времени, автоматическую генерацию полного торгового плана и визуализацию стоп‑лосса пунктирной линией. Это не только инструмент отскока от скользящих средних на главном графике с чёткими сигналами и определённым направлением, но и редкая практическая торговая система типа «сигнал равен плану» — каждый сигнал сопровождается точным динамическим стоп‑лоссом, двумя целями прибыли и соотношением риск/прибыль, позволяя трейдеру достичь полной дисциплинированности от идентификации сигнала до управления позицией. Подходит трейдерам любого уровня для построения устойчивых правил торговли по отскоку от скользящих средних, точно захватывая точки разворота откатов и отскоков тренда при строгом контроле рисковой экспозиции каждой сделки через структурированные планы.

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This indicator is very usefull to TRADE Trading Ranges and helps identify the following TREND. Every Trader knows that any market stay 80% of the time in trading ranges and only 20% of the time in TREND; this indicator has been built to help traders trade trading ranges. Now instead of waiting for the next TREND, You can SWING TRADE on trading ranges with this simple yet very effective indicator. TRADING with CONGESTIONI INDICATOR: The CONGESTIONI Indicator identify a new trading range and ale
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Индикаторы
Индикатор Miraculous – 100% ненарисовывающийся инструмент для Форекс и бинарных опционов, основанный на Квадрате Девяти Ганна Это видео представляет индикатор Miraculous – высокоточный и мощный торговый инструмент, специально разработанный для трейдеров Форекс и бинарных опционов. Что делает этот индикатор уникальным, так это его основа на легендарном Квадрате Девяти Ганна и Законе вибрации Ганна , что делает его одним из самых точных инструментов прогнозирования, доступных в современном трейдин
GoldRush Trend Arrow Signal
Kirk Lee Holloway
5 (2)
Индикаторы
Сигнал GoldRush Trend Arrow Индикатор GoldRush Trend Arrow Signal предоставляет точный анализ тренда в режиме реального времени, специально разработанный для высокоскоростных краткосрочных скальперов в XAU/USD. Этот инструмент, созданный специально для 1-минутного таймфрейма, отображает стрелки направления для четких точек входа, позволяя скальперам уверенно ориентироваться в волатильных рыночных условиях. Индикатор состоит из ПЕРВИЧНЫХ и ВТОРИЧНЫХ стрелок оповещения. ПЕРВИЧНЫЕ сигналы — это
NAM Order Blocks
NAM TECH GROUP, CORP.
3.67 (3)
Индикаторы
Индикатор обнаружения блоков ордеров мультитаймфреймов MT4. Функции - Полностью настраиваемая панель управления графиком, обеспечивает полное взаимодействие. - Скрыть и показать панель управления где угодно. - Обнаружение OB на нескольких таймфреймах. - Выберите количество OB для отображения. - Различные пользовательские интерфейсы OB. - Различные фильтры по OB. - Оповещение о близости OB. - Линии ADR High и Low. - Служба уведомлений (Экранные оповещения | Push-уведомления). Резюме
Enigmera
Ivan Stefanov
5 (9)
Индикаторы
ENIGMERA: Основы рынка Важно: демо-версия на MQL5.com работает в Strategy Tester и может не полностью отображать функциональность Enigmera. Ознакомьтесь с описанием, скриншотами и видео для подробной информации. Не стесняйтесь обращаться с вопросами! Код индикатора был полностью переписан. Версия 3.0 добавляет новые функции и устраняет ошибки, накопившиеся с момента появления индикатора. Введение Этот индикатор и торговая система представляет собой уникальный подход к финансовым рынкам. ENIGMER
Meravith
Ivan Stefanov
5 (3)
Индикаторы
Инструмент маркет-мейкеров. Meravith будет: Анализировать все таймфреймы и отображать текущий действующий тренд. Выделять зоны ликвидности (объёмное равновесие), где бычий и медвежий объём равны. Показывать все уровни ликвидности с разных таймфреймов прямо на вашем графике. Генерировать и отображать текстовый анализ рынка для вашего ориентирования. Рассчитывать цели, уровни поддержки и стоп-лосс в соответствии с текущим трендом. Вычислять соотношение риск/прибыль для ваших сделок. Определять раз
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (4)
Индикаторы
Этот индикатор представляет собой индикатор автоматического волнового анализа, который идеально подходит для практической торговли! Случай... Примечание.   Я не привык использовать западные названия для классификации волн. Из-за влияния соглашения об именах Тан Лунь (Тан Чжун Шуо Дзен) я назвал основную волну   ручкой   , а вторичную полосу волн —   сегментом   Ат. в то же время сегмент имеет направление тренда. Именование   в основном является трендовым сегментом   (этот метод именования буде
KT Alpha Hunter Arrows MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
Большинство стрелочных индикаторов дают вам сигнал и оставляют разбираться со всем остальным самостоятельно. KT Alpha Hunter Arrows дает вам полноценный торговый план. Каждая сигнальная стрелка появляется вместе с уже готовым планом: линия входа, стоп-лосс, четыре уровня тейк-профита и живой вердикт по преимуществу, который показывает, стоит ли сейчас торговать этот символ и таймфрейм. В комплект входит Trade Manager EA, который берет на себя сопровождение сделки после входа, чтобы дисциплина со
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (2)
Индикаторы
Индикатор " Dynamic Scalper System " разработан для скальпингового метода торговли внутри трендовых волн. Тестировался на основных валютных парах и золоте, возможна совместимость с другими торговыми инструментами. Дает сигналы для кратковременного открытия позиций по тренду с дополнительным сопровождением движения цены. Принцип действия индикатора. Большие стрелки определяют направление тренда. Внутри трендовых волн действует алгоритм генерации сигналов для скальпинга в виде маленьких стрело
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.65 (107)
Индикаторы
RelicusRoad Pro: Квантовая Рыночная Операционная Система СКИДКА 70% ПОЖИЗНЕННЫЙ ДОСТУП (ОГРАНИЧЕНО) - ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К 2000+ ТРЕЙДЕРАМ Почему большинство трейдеров теряют деньги даже с «идеальными» индикаторами? Потому что они торгуют Единичными Концепциями в вакууме. Сигнал без контекста — это лотерея. Чтобы выигрывать стабильно, вам нужна КОНФЛЮЭНЦИЯ . RelicusRoad Pro — это не простой стрелочный индикатор. Это полная Количественная Рыночная Экосистема . Она отображает «Дорогу Справедливой Сто
Cyclic Impulse
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Технический индикатор производящий структуризацию графиков и выявляющий циклические движения цены. Может работать на любых графиках. Несколько типов оповещений. Есть дополнительные стрелки на самом графике. Без перерисовки на истории, работает на закрытии свечи. Рекомендуемые TF от M5 и выше. Прост в использовании и настройке параметров. При использовании 2 индикаторов с разными параметрами можно использовать без других индикаторов. Имеет 2 входных параметра Цикличность и Продолжительность сиг
Peak Formation Dashboard Pro MT4
Sarika G Talekar
Индикаторы
The Propfolio Master Suite is the ultimate all-in-one analytical workstation for professional traders. Combining the power of the Beat The Market Maker (BTMM) methodology, Smart Money Concepts (SND/Liquidity), and Advanced Volume Profile, this suite replaces multiple different indicators with one optimized engine. Monitor up to 14 pairs simultaneously from a single chart, instantly identify market cycles, and seamlessly map institutional footprints with the click of a button. The Command Center
KuKl
IGOR KIRIANEN
Индикаторы
Индикатор построен на не стандартном Zig Zag ,он отрисовывает накопления  после чего если цена выходит с этой зоны и происходит тест этой зоны,то подаётся звуковой сигнал и появляется стрелка- после закрытия тестовой свечи.Индикатор не перерисовывает свои сигналы,очень прост в использовании,всего три настройки 1- это параметр zig zag 2- это  минимальный выход цены из зоны 3- это максимальный выход цены из зоны.Чем ниже параметр для Zig Zag,тем больше ложного сигнала,но и также чаще точек входа(р
OrderFlow Absorption
Chi Sum Poon
Индикаторы
OrderFlow Absorption – Профессиональный индикатор дельты и сигналов абсорбции для MT4 Откройте для себя настоящую силу анализа потока ордеров с OrderFlow Absorption – лучшим индикатором дельты и сигналов абсорбции для MetaTrader 4. Этот инструмент создан для трейдеров, которые хотят видеть, что действительно происходит за каждым движением цены, выявляя скрытое давление покупателей/продавцов и события абсорбции, которые двигают рынок. Возможности Визуализация дельты:   Мгновенно определяйте давле
TrendMaestro
Stefano Frisetti
4 (4)
Индикаторы
Attention: beware of SCAMS, TRENDMAESTRO is only ditributed throught MQL5.com market place. note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes a
NAM Divergences
NAM TECH GROUP, CORP.
5 (1)
Индикаторы
MT4 Мультитаймфреймовый индикатор дивергенции и обнаружения перекупленности / перепроданности. Функции - Полностью настраиваемая панель управления графиком, обеспечивает полное взаимодействие. - Скрыть и показать панель управления где угодно. - Информация о расхождениях без заглавной буквы в реальном времени. - Информация в реальном времени о ситуациях перекупленности / перепроданности. - Информация о регулярных расхождениях в реальном времени. - Информация о скрытых расхождениях в реа
Volatility Ratio Histogram MTF
Damien Camille Leriche
Индикаторы
There is always a need to measure if the market is "quiet" or it is volatile. One of the possible way is to use standard deviations, but the issue is simple : We do not have some levels that could help us find out if the market is in a state of lower or higher volatility. This indicator is attempting to do that : •           values above level 0 are indicating state of higher volatility (=GREEN buffer) •           values below level 0 are indicating state of lower volatility (=RED buffer)
IQ FX Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (2)
Индикаторы
IQ FX Gann Levels a precision trading indicator based on W.D. Gann’s square root methods . It plots real-time, non-repainting support and resistance levels to help traders confidently spot intraday and scalping opportunities with high accuracy. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst, whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient mathematics which proved to be extremely accurate. Setup & Guide:  Download  MT5 Ver
Route Lines Prices
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Route Lines Prices - индикатор разработанный для поиска направлений цены. Простой интерфейс индикатора содержит в себе множество алгоритмов поведения цены и расчет будущих направлений. В алгоритмах содержатся расчеты волатильности и сглаживание цены в соответствии с используемыми тайм-фреймами. Индикатор имеет единственный параметр для изменения значений " Calculating price values ". Значение по умолчанию 1 имеет сбалансированную автоматическую форму расчетов, которой можно пользоваться без с
IQ Star Lines
INTRAQUOTES
Индикаторы
First time on MetaTrader, introducing IQ Star Lines - an original Vedic Astrology based indicator. "Millionaires don't use astrology, billionaires do" . - J.P. Morgan, Legendary American financier and banker. Welcome to  the new and updated  IQ Star Lines , the ultimate fusion of ancient planetary harmonic cycles and modern quantitative trading. published for the   first time on Metatrader. This is an indicator built by the developer, who has spent almost 2 decades trading while studying Vedic
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You Long Guo
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Dynamic Fibonacci Deviation MT5
You Long Guo
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You Long Guo
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TD Sequential Pro MT4
You Long Guo
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You Long Guo
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FREE
Pattern Recognition Master System MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Pattern Recognition Master System — это индикатор автоматического распознавания классических свечных моделей для главного графика, разработанный для обеих платформ   MT4 и MT5 . Он автоматически обнаруживает и размечает на главном графике одиннадцать классических разворотных и продолжительных моделей, включая двойные вершины и основания, голову и плечи (вершину и основание), молот и повешенного, поглощение, доджи, а также утреннюю и вечернюю звезду, причём для каждой категории мо
FREE
Dynamic Trend Follower MT5
You Long Guo
Индикаторы
Глубокий анализ индикатора главного графика Dynamic Trend Follower: Изменение цвета двойной MA + Маркеры пересечения + Сигналы покупки/продажи + Смена тренда + Сильное пересечение Введение в индикатор Dynamic Trend Follower — это высококлассный комплексный индикатор сигналов пересечения скользящих средних для главного графика, разработанный эксклюзивно для   платформы MT4 、5 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных скользящих средних или простых пересечений, интегрируя   Систему изм
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Dynamic Trend Follower MT4
You Long Guo
Индикаторы
Глубокий анализ индикатора главного графика Dynamic Trend Follower: Изменение цвета двойной MA + Маркеры пересечения + Сигналы покупки/продажи + Смена тренда + Сильное пересечение Введение в индикатор Dynamic Trend Follower — это высококлассный комплексный индикатор сигналов пересечения скользящих средних для главного графика, разработанный эксклюзивно для   платформы MT4 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных скользящих средних или простых пересечений, интегрируя   Систему измене
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Gap Up Hunter
You Long Guo
Индикаторы
Reasonable Indicators, Reasonable Prices 1. Core Functions   Multi-Period Resonance : Uses   13, 34, 55   period KDJ for signal filtering.   Gap Up Capture : Identifies   Gap Up   patterns for strong start entries.   Reversal Warning : Predicts tops/bottoms using   J-value   sensitivity. 2. Signal Description   Buy Signal 1: UP (Gap Up) Displays white   “UP”   text. Indicates a   Gap Up   bullish candle above   MA5 . Shows strong   bullish power , suitable for   trend following .
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Smart Divergence Finder
You Long Guo
Индикаторы
Smart Divergence Finder Indicator In-depth Analysis: A Practical Guide to Trend, Divergence, and Resonance Indicator Introduction Smart Divergence Finder is an intelligent main-chart comprehensive indicator designed for MT4/MT5 platforms. It overcomes the fragmented limitations of traditional sub-chart divergence analysis by integrating: Trend determination Multi-indicator divergence detection Intelligent signal filtering All key trading signals are displayed directly on the price chart. Its co
Black Horse Finder
You Long Guo
Индикаторы
Black Horse Finder: Глубокий анализ индикатора — Практическое руководство по тренду, поддержке/сопротивлению и мультисигнальной торговле Введение в индикатор Black Horse Finder — это комплексный индикатор для основного графика, специально разработанный для платформы MT4. Он основан на классической логике комплексного основного графика TongDaXin и преодолевает ограничения одиночных скользящих средних или изолированных индикаторов. Он объединяет определение тренда, динамические уровни поддержки/с
Channel Breakout Master MT4
You Long Guo
Индикаторы
Channel Breakout Master: Полное руководство по анализу тренда с использованием двойного канала, взвешенной EMA и идентификации состояния рынка Введение Channel Breakout Master   — это продвинутый индикатор основного графика, изначально созданный на базе серии SLTD и специально разработанный для платформ   MT4/MT5 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных полос Боллинджера или каналов скользящих средних, внедряя сложную архитектуру двойного канала, которая сочетает в себе   взвешенный
Ultimate Signal Hub MT4
You Long Guo
Индикаторы
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Bull Bear Decision Maker MT4
You Long Guo
Индикаторы
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Channel State Analyzer MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Channel State Analyzer — это индикатор трендового канала на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он интегрирует линию тренда на основе наклона линейной регрессии, взвешенные каналы, мониторинг 55-периодных максимумов/минимумов и распознавание состояния канала. Благодаря сочетанию динамических каналов и линий тренда, этот индикатор помогает трейдерам точно определять развороты тренда, пробои каналов и возможности краткосрочного дна в сложных рыночны
Auto Trend Bands MT4
You Long Guo
Индикаторы
Auto Trend Bands — это адаптивный индикатор трендового канала на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он динамически строит трендовые каналы на основе алгоритмов линейной регрессии и стандартного отклонения, автоматически определяя направление рыночного тренда и меняя цвет в реальном времени в зависимости от изменений наклона. Благодаря сигналам пробоя канала и маркерам сильного тренда, этот индикатор помогает трейдерам точно определять возможности начала и ускор
Color Trend Master MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Color Trend Master — это многослойный индикатор сглаженной трендовой линии WMA на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Основанный на классическом алгоритме MavilimW, он создает чрезвычайно гладкую, но отзывчивую систему следования за трендом посредством 6 слоев вложенных вычислений взвешенной скользящей средней с периодами Фибоначчи. Этот индикатор точно определяет точки разворота тренда и помогает трейдерам четко понимать направление тренда и силу
Confluence System 6 in 1 MT4
You Long Guo
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Triple Divergence Hunter MT4
You Long Guo
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