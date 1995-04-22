Daily range breakout pro

Daily Range Breakout Add-On

Краткое описание

Советник для MetaTrader 5, который ежедневно размещает ордера Buy Stop и Sell Stop по максимуму и минимуму предыдущей дневной свечи (D1). Управляет одной сделкой на пробой и одной дополнительной защитной позицией (Add-On).

Полное описание

Daily Range Breakout Add-On — это торговый советник для MetaTrader 5, использующий максимум и минимум предыдущей дневной свечи (D1) в качестве уровней пробоя для текущего торгового символа.

В начале каждого нового торгового дня по времени торгового сервера советник размещает ордер Buy Stop на уровне максимума предыдущей дневной свечи и ордер Sell Stop на уровне её минимума. При необходимости оба ордера могут быть смещены дальше от уровней с помощью параметра Entry Buffer. Для каждого отложенного ордера сразу устанавливаются уровни Stop Loss и Take Profit.

После активации одного из отложенных ордеров советник может автоматически удалить противоположный ожидающий ордер. Когда базовая позиция проходит заданное количество пунктов в прибыль, её Stop Loss переносится в цену открытия (безубыток). После этого советник открывает одну дополнительную рыночную позицию в том же направлении. Для дополнительной позиции в качестве Stop Loss используется цена входа базовой сделки, а Take Profit устанавливается на уровне целевой прибыли базовой позиции.

В течение одного торгового дня создаётся только один торговый сценарий. Новый комплект ордеров будет сформирован только после наступления следующего торгового дня по времени сервера брокера.

Советник поддерживает как хеджинговые, так и неттинговые торговые счета.

На хеджинговом счёте базовая и дополнительная сделки существуют как отдельные позиции.

На неттинговом счёте они объединяются в одну общую позицию, при этом защитный Stop Loss остаётся на уровне цены входа базовой сделки, а Take Profit — на уровне её первоначальной цели.

Последовательность торговли

Считывается максимум и минимум предыдущей дневной свечи (D1). Размещается ордер Buy Stop выше предыдущего максимума и Sell Stop ниже предыдущего минимума. Для обоих ордеров устанавливаются значения Stop Loss и Take Profit . После активации одного из ордеров противоположный отложенный ордер может быть автоматически удалён. После прохождения заданного количества пунктов в прибыль Stop Loss базовой позиции переносится в безубыток. Открывается одна дополнительная позиция в том же направлении со Stop Loss на уровне цены входа базовой сделки и Take Profit на уровне её цели.

Входные параметры

Объём ордеров

Lot Size — объём каждой базовой и дополнительной позиции.

Magic Number — уникальный идентификатор, используемый советником для управления собственными ордерами и позициями.

Уровни пробоя D1

Stop Loss Points — расстояние до Stop Loss от цены отложенного ордера.

Take Profit Points — расстояние до Take Profit от цены отложенного ордера.

Entry Buffer Points — дополнительное смещение точки входа относительно максимума или минимума предыдущей дневной свечи.

Slippage Points — максимально допустимое отклонение цены при исполнении рыночных ордеров.

Дополнительная сделка (Add-On)

Add At Profit Points — количество пунктов прибыли, необходимое для переноса сделки в безубыток и открытия дополнительной позиции.

Delete Opposite Order — удалять противоположный отложенный ордер после активации базовой позиции.

Примечания по работе

Все значения в пунктах рассчитываются с использованием размера пункта текущего торгового инструмента. Перед выбором параметров Stop Loss, Take Profit и Entry Buffer рекомендуется ознакомиться со спецификацией выбранного символа.

Минимально допустимое расстояние установки ордеров, размер спреда, условия исполнения и доступная маржа, установленные брокером, могут влиять на размещение и исполнение ордеров.

Для корректного сопровождения отложенных ордеров, переноса позиции в безубыток и открытия дополнительной сделки советник должен постоянно оставаться подключённым к торговому серверу. Для непрерывной работы рекомендуется использовать сервис виртуального хостинга (VPS).

Предупреждение о рисках

Торговля на финансовых рынках связана с высоким уровнем риска. Использование данного советника не гарантирует получение прибыли или положительного торгового результата.

Перед использованием на реальном счёте рекомендуется тщательно протестировать параметры советника на выбранном торговом инструменте и в условиях вашего брокера.