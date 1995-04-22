Daily range breakout pro

Daily Range Breakout Add-On

Краткое описание

Советник для MetaTrader 5, который ежедневно размещает ордера Buy Stop и Sell Stop по максимуму и минимуму предыдущей дневной свечи (D1). Управляет одной сделкой на пробой и одной дополнительной защитной позицией (Add-On).

Полное описание

Daily Range Breakout Add-On — это торговый советник для MetaTrader 5, использующий максимум и минимум предыдущей дневной свечи (D1) в качестве уровней пробоя для текущего торгового символа.

В начале каждого нового торгового дня по времени торгового сервера советник размещает ордер Buy Stop на уровне максимума предыдущей дневной свечи и ордер Sell Stop на уровне её минимума. При необходимости оба ордера могут быть смещены дальше от уровней с помощью параметра Entry Buffer. Для каждого отложенного ордера сразу устанавливаются уровни Stop Loss и Take Profit.

После активации одного из отложенных ордеров советник может автоматически удалить противоположный ожидающий ордер. Когда базовая позиция проходит заданное количество пунктов в прибыль, её Stop Loss переносится в цену открытия (безубыток). После этого советник открывает одну дополнительную рыночную позицию в том же направлении. Для дополнительной позиции в качестве Stop Loss используется цена входа базовой сделки, а Take Profit устанавливается на уровне целевой прибыли базовой позиции.

В течение одного торгового дня создаётся только один торговый сценарий. Новый комплект ордеров будет сформирован только после наступления следующего торгового дня по времени сервера брокера.

Советник поддерживает как хеджинговые, так и неттинговые торговые счета.

  • На хеджинговом счёте базовая и дополнительная сделки существуют как отдельные позиции.
  • На неттинговом счёте они объединяются в одну общую позицию, при этом защитный Stop Loss остаётся на уровне цены входа базовой сделки, а Take Profit — на уровне её первоначальной цели.
Последовательность торговли
  1. Считывается максимум и минимум предыдущей дневной свечи (D1).
  2. Размещается ордер Buy Stop выше предыдущего максимума и Sell Stop ниже предыдущего минимума.
  3. Для обоих ордеров устанавливаются значения Stop Loss и Take Profit.
  4. После активации одного из ордеров противоположный отложенный ордер может быть автоматически удалён.
  5. После прохождения заданного количества пунктов в прибыль Stop Loss базовой позиции переносится в безубыток.
  6. Открывается одна дополнительная позиция в том же направлении со Stop Loss на уровне цены входа базовой сделки и Take Profit на уровне её цели.
Входные параметры

Объём ордеров

  • Lot Size — объём каждой базовой и дополнительной позиции.
  • Magic Number — уникальный идентификатор, используемый советником для управления собственными ордерами и позициями.

Уровни пробоя D1

  • Stop Loss Points — расстояние до Stop Loss от цены отложенного ордера.
  • Take Profit Points — расстояние до Take Profit от цены отложенного ордера.
  • Entry Buffer Points — дополнительное смещение точки входа относительно максимума или минимума предыдущей дневной свечи.
  • Slippage Points — максимально допустимое отклонение цены при исполнении рыночных ордеров.

Дополнительная сделка (Add-On)

  • Add At Profit Points — количество пунктов прибыли, необходимое для переноса сделки в безубыток и открытия дополнительной позиции.
  • Delete Opposite Order — удалять противоположный отложенный ордер после активации базовой позиции.
Примечания по работе

Все значения в пунктах рассчитываются с использованием размера пункта текущего торгового инструмента. Перед выбором параметров Stop Loss, Take Profit и Entry Buffer рекомендуется ознакомиться со спецификацией выбранного символа.

Минимально допустимое расстояние установки ордеров, размер спреда, условия исполнения и доступная маржа, установленные брокером, могут влиять на размещение и исполнение ордеров.

Для корректного сопровождения отложенных ордеров, переноса позиции в безубыток и открытия дополнительной сделки советник должен постоянно оставаться подключённым к торговому серверу. Для непрерывной работы рекомендуется использовать сервис виртуального хостинга (VPS).

Предупреждение о рисках

Торговля на финансовых рынках связана с высоким уровнем риска. Использование данного советника не гарантирует получение прибыли или положительного торгового результата.

Перед использованием на реальном счёте рекомендуется тщательно протестировать параметры советника на выбранном торговом инструменте и в условиях вашего брокера.


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ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
Эксперты
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
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