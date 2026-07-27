Pattern Recognition Master System MT5

产品简介

Pattern Recognition Master System 是一款专为 MT4 和 MT5 双平台设计的主图经典 K 线形态自动识别指标。它在主图上自动侦测并标注十一类经典反转与中继形态，涵盖双顶双底、头肩顶底、锤子吊颈、吞没、十字星以及晨星暮星，并为每类形态配备独立的冷却过滤周期，从源头抑制重复信号。该指标视觉紧凑、信号分层清晰，并支持按形态独立开关提醒，是构建形态交易系统的理想主图工具。

核心功能

形态自动识别与紧凑标注 系统在满足条件的 K 线附近自动绘制形态名称文字与方向箭头，看跌类形态（双顶、头肩顶、吊颈、看跌吞没、十字星、暮星）标注于 K 线上方，看涨类形态（双底、头肩底、锤子、看涨吞没、晨星）标注于 K 线下方，多形态同现时自动紧凑错位排布，避免文字重叠。双顶与头肩顶附带红色向下箭头，双底与头肩底附带绿色向上箭头，方向一目了然。 MT5 版本额外支持形态 K 线染色功能 ，将触发形态的关键 K 线按多空属性着色，让形态位置通过 K 线颜色直观呈现。

看跌形态信号

M Top (双顶)：当当前 K 线为局部高点、且在近 10 至 25 根 K 线内存在高度相近的相似高点、且当前 K 线收阴时触发，在 K 线上方显示红色向下箭头与 "M Top" 文字。这代表价格两次冲击同一阻力区域均告失败，多头动能衰竭，是经典的顶部反转做空或离场信号。

HS Top (头肩顶)：当头肩顶结构成立（中间头部高于左右两肩、两肩高度相近、当前为局部高点且收盘价跌破 10 周期均线）时触发，在 K 线上方显示红色向下箭头与 "HS Top" 文字。这代表一个完整的顶部反转结构已经成形，是可靠性极高的趋势反转做空信号。

Hanging (吊颈)：当 K 线下影线长度不小于实体的两倍、上影线小于实体、且收盘价位于 10 周期均线上方时触发，在 K 线上方显示橙色 "Hanging" 文字。这代表在上涨趋势高位出现下方承接力减弱的迹象，是短线见顶预警信号。

Engulf- (看跌吞没)：当前阳线被前一根阴线完全吞没（开盘高于前收、收盘低于前开）时触发，在 K 线上方显示红色 "Engulf-" 文字。这代表空头一举收复前根全部涨幅并反压，是强烈的短线反转做空信号。

Doji (十字星)：当 K 线实体长度小于整根 K 线长度的 10% 时触发，在 K 线上方显示白色 "Doji" 文字。这代表多空力量在当根 K 线内达到短暂平衡，是趋势可能停顿或反转的中性预警信号，建议结合前后 K 线方向确认。

E-Star (暮星)：当三根 K 线组合满足「前前根为阳线、中间根实体明显缩小、当前根收阴且收盘跌破前前根实体中点」时触发，在 K 线上方显示青色 "E-Star" 文字。这代表上涨趋势在高位出现明确的三 K 线反转结构，是经典的顶部反转离场信号。

看涨形态信号

W Bot (双底)：当当前 K 线为局部低点、且在近 10 至 25 根 K 线内存在深度相近的相似低点、且当前 K 线收阳时触发，在 K 线下方显示绿色向上箭头与 "W Bot" 文字。这代表价格两次探底均获得支撑，空头动能衰竭，是经典的底部反转做多信号。

HS Bot (头肩底)：当头肩底结构成立（中间头部低于左右两肩、两肩深度相近、当前为局部低点且收盘价站上 10 周期均线）时触发，在 K 线下方显示绿色向上箭头与 "HS Bot" 文字。这代表一个完整的底部反转结构已经成形，是可靠性极高的趋势反转做多信号。

Hammer (锤子)：当 K 线下影线长度不小于实体的两倍、上影线小于实体、且收盘价位于 10 周期均线下方时触发，在 K 线下方显示黄色 "Hammer" 文字。这代表在下跌趋势低位出现下方强力承接，是短线见底反弹信号。

Engulf+ (看涨吞没)：当前阴线被前一根阳线完全吞没（开盘低于前收、收盘高于前开）时触发，在 K 线下方显示绿色 "Engulf+" 文字。这代表多头一举收复前根全部跌幅并反压，是强烈的短线反转做多信号。

M-Star (晨星)：当三根 K 线组合满足「前前根为阴线、中间根实体明显缩小、当前根收阳且收盘站上 前前根实体中点」时触发，在 K 线下方显示品红色 "M-Star" 文字。这代表下跌趋势在低位出现明确的三 K 线反转结构，是经典的底部反转入场信号。

实战应用

在日常形态交易中，建议将信号按结构级别分层使用。双顶双底与头肩顶底属于多 K 线结构型反转信号，可靠性最高，适合作为主仓入场或离场的核心依据；锤子、吊颈、吞没属于单 K 线或双 K 线动能反转信号，反应敏捷，适合短线择时与试仓；十字星为中性平衡信号，本身不构成方向性结论，应作为「等待下一根 K 线确认」的提示；晨星暮星属于三 K 线组合反转信号，结构完整度介于两者之间，适合作为波段入场的确认信号。

看跌类形态（M Top、HS Top、Hanging、Engulf-、E-Star）出现时，持有多单者应考虑减仓或离场，空仓者可寻找做空机会；看涨类形态（W Bot、HS Bot、Hammer、Engulf+、M-Star）出现时，持有空单者应考虑回补，空仓者可寻找做多机会。所有形态信号均建议结合关键支撑阻力位使用：形态出现在前高前低、趋势线或均线附近时，可靠性会显著提升。

参数说明

冷却过滤参数：系统为四类形态分别设置了独立的冷却周期。Double Top/Bot cooldown 默认 15 根 K 线，控制双顶双底信号的重复频率；Head-Shoulder cooldown 默认 20 根 K 线，控制头肩形态的重复频率；Candle pattern cooldown 默认 3 根 K 线，控制锤子、吊颈、吞没、十字星等单 K 线形态的重复频率；Star pattern cooldown 默认 5 根 K 线，控制晨星暮星的重复频率。Max Lookback Bars 默认 2000，控制历史形态标注的最大回溯 K 线数，兼顾图表整洁与历史回测需求。

提醒设置：Alert On Bar Close 默认开启，强烈建议保持开启状态，仅在 K 线收盘确认后才触发提醒，以避免盘中价格波动导致的假形态信号。Popup 和 Sound 默认开启，Push 和 Email 默认关闭，交易者可根据自身盯盘习惯灵活调整。

单信号提醒开关：系统允许您针对 M Top、W Bot、HS Top、HS Bot、Hammer、Hanging、Engulf+、Engulf-、Doji、M-Star、E-Star 这 11 种形态信号，分别独立开启或关闭提醒功能。默认状态下，双顶双底、头肩顶底、吞没、晨星暮星开启提醒，而锤子、吊颈、十字星因出现频率较高默认关闭，便于您只接收与当前策略相关的高质量信号。

使用建议

本指标适用于外汇、贵金属、指数及加密货币等主流交易品种，完美兼容 MT4 与 MT5 终端。建议在 H1 及以上周期使用，大周期上的形态结构比小周期更稳定、更具实战价值，能有效降低噪音形态的干扰。

建议将本指标与趋势类指标（如移动平均线）或成交量指标结合使用。例如，在上升趋势中出现 Hammer 或 Engulf+ 信号，属于顺势回调买入机会，可靠性高于逆势信号；在下降趋势中出现 Hanging 或 Engulf- 信号，属于顺势反弹做空机会。没有任何形态识别能保证 100% 胜率，请务必严格设置止损并控制仓位风险，将本指标作为决策辅助而非唯一依据。

总结