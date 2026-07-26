Fractals MT5 FX

Fractals MT5 FX 

Fractales personalizables con período ajustable

Descripción breve

Indicador avanzado de fractales para MetaTrader 5 que permite definir el número de velas a ambos lados del pico o valle, y personalizar el símbolo de las flechas. Ideal para identificar niveles de soporte y resistencia dinámicos, así como puntos de inflexión en la tendencia.

Características principales

  • Período ajustable: El parámetro "Número de velas" ( Fr_Period ) permite elegir cuántas velas a la izquierda y derecha deben ser inferiores (para fractal alcista) o superiores (para fractal bajista). El valor predeterminado es 6, pero puede modificarse según la estrategia.

  • Personalización de símbolos: Los códigos de los caracteres para los fractales superior e inferior se pueden modificar ( UpLabel  y  DnLabel ). Por defecto se usan flechas (código 176), pero se pueden cambiar por otros caracteres de la fuente Wingdings o símbolos de flecha disponibles.

  • Visualización clara: Los fractales alcistas se dibujan con flechas de color DodgerBlue (azul) y los bajistas con flechas de color HotPink (rosa), ambos con grosor 5 para una fácil identificación.

  • Rendimiento optimizado: El indicador utiliza buffers y un algoritmo eficiente para no sobrecargar el terminal, incluso con períodos grandes.

Cómo funciona

El indicador escanea cada vela y comprueba si es un máximo (fractal alcista) o un mínimo (fractal bajista) en comparación con las  Fr_Period  velas anteriores y posteriores. Cuando se cumple la condición, se dibuja una flecha en ese punto. Los fractales se dibujan en el gráfico principal, superpuestos a los precios.

Parámetros de entrada

  • Número de velas ( Fr_Period ): Define la cantidad de velas a considerar a cada lado para la formación del fractal. Por defecto 6.

  • Código del símbolo del fractal superior ( UpLabel ): Código numérico del carácter a usar para el fractal alcista. Por defecto 176 (flecha hacia arriba). Puede cambiarse por otros códigos (por ejemplo, 233 para una flecha más grande, dependiendo de la fuente).

  • Código del símbolo del fractal inferior ( DnLabel ): Código numérico del carácter a usar para el fractal bajista. Por defecto 176 (flecha hacia abajo). Igualmente personalizable.

Ejemplos de uso

  • Identificar niveles de reversión en tendencias laterales o en rupturas.

  • Confirmar señales de entrada con otros indicadores (por ejemplo, si un fractal aparece cerca de una zona de soporte/resistencia).

  • Ajustar el período para filtrar fractales más significativos (períodos mayores reducen el ruido).

Compatibilidad

  • MetaTrader 5 (MT5) en cualquier instrumento (forex, índices, materias primas, criptomonedas, etc.) y en todos los marcos temporales.

  • No requiere archivos externos ni DLL.

Notas adicionales

  • El indicador se dibuja en la ventana principal del gráfico.

  • Los colores y grosores pueden modificarse en las propiedades del indicador una vez cargado (desde la pestaña "Colores" en la ventana de propiedades).

  • Si se desea cambiar los símbolos, se debe consultar la tabla de caracteres de la fuente utilizada (por defecto Wingdings) para obtener el código correcto.

¿Por qué elegir Fractals MT5 FX?

  • Flexibilidad total para adaptar el período de fractales a tu estilo de trading.

  • Posibilidad de personalizar la apariencia de los marcadores.

  • Código ligero y rápido, sin dependencias externas.

¡Optimiza tu análisis técnico con fractales ajustables!


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Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
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