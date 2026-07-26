Fractals MT5 FX
- Индикаторы
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- Версия: 3.5
Fractals MT5 FX
Fractales personalizables con período ajustable
Descripción breve
Indicador avanzado de fractales para MetaTrader 5 que permite definir el número de velas a ambos lados del pico o valle, y personalizar el símbolo de las flechas. Ideal para identificar niveles de soporte y resistencia dinámicos, así como puntos de inflexión en la tendencia.
Características principales
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Período ajustable: El parámetro "Número de velas" ( Fr_Period ) permite elegir cuántas velas a la izquierda y derecha deben ser inferiores (para fractal alcista) o superiores (para fractal bajista). El valor predeterminado es 6, pero puede modificarse según la estrategia.
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Personalización de símbolos: Los códigos de los caracteres para los fractales superior e inferior se pueden modificar ( UpLabel y DnLabel ). Por defecto se usan flechas (código 176), pero se pueden cambiar por otros caracteres de la fuente Wingdings o símbolos de flecha disponibles.
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Visualización clara: Los fractales alcistas se dibujan con flechas de color DodgerBlue (azul) y los bajistas con flechas de color HotPink (rosa), ambos con grosor 5 para una fácil identificación.
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Rendimiento optimizado: El indicador utiliza buffers y un algoritmo eficiente para no sobrecargar el terminal, incluso con períodos grandes.
Cómo funciona
El indicador escanea cada vela y comprueba si es un máximo (fractal alcista) o un mínimo (fractal bajista) en comparación con las Fr_Period velas anteriores y posteriores. Cuando se cumple la condición, se dibuja una flecha en ese punto. Los fractales se dibujan en el gráfico principal, superpuestos a los precios.
Parámetros de entrada
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Número de velas ( Fr_Period ): Define la cantidad de velas a considerar a cada lado para la formación del fractal. Por defecto 6.
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Código del símbolo del fractal superior ( UpLabel ): Código numérico del carácter a usar para el fractal alcista. Por defecto 176 (flecha hacia arriba). Puede cambiarse por otros códigos (por ejemplo, 233 para una flecha más grande, dependiendo de la fuente).
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Código del símbolo del fractal inferior ( DnLabel ): Código numérico del carácter a usar para el fractal bajista. Por defecto 176 (flecha hacia abajo). Igualmente personalizable.
Ejemplos de uso
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Identificar niveles de reversión en tendencias laterales o en rupturas.
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Confirmar señales de entrada con otros indicadores (por ejemplo, si un fractal aparece cerca de una zona de soporte/resistencia).
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Ajustar el período para filtrar fractales más significativos (períodos mayores reducen el ruido).
Compatibilidad
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MetaTrader 5 (MT5) en cualquier instrumento (forex, índices, materias primas, criptomonedas, etc.) y en todos los marcos temporales.
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No requiere archivos externos ni DLL.
Notas adicionales
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El indicador se dibuja en la ventana principal del gráfico.
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Los colores y grosores pueden modificarse en las propiedades del indicador una vez cargado (desde la pestaña "Colores" en la ventana de propiedades).
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Si se desea cambiar los símbolos, se debe consultar la tabla de caracteres de la fuente utilizada (por defecto Wingdings) para obtener el código correcto.
¿Por qué elegir Fractals MT5 FX?
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Flexibilidad total para adaptar el período de fractales a tu estilo de trading.
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Posibilidad de personalizar la apariencia de los marcadores.
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Código ligero y rápido, sin dependencias externas.
¡Optimiza tu análisis técnico con fractales ajustables!