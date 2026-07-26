Fractals MT5 FX

Fractales personalizables con período ajustable

Descripción breve

Indicador avanzado de fractales para MetaTrader 5 que permite definir el número de velas a ambos lados del pico o valle, y personalizar el símbolo de las flechas. Ideal para identificar niveles de soporte y resistencia dinámicos, así como puntos de inflexión en la tendencia.

Características principales

Período ajustable: El parámetro "Número de velas" ( Fr_Period ) permite elegir cuántas velas a la izquierda y derecha deben ser inferiores (para fractal alcista) o superiores (para fractal bajista). El valor predeterminado es 6, pero puede modificarse según la estrategia.

Personalización de símbolos: Los códigos de los caracteres para los fractales superior e inferior se pueden modificar ( UpLabel y DnLabel ). Por defecto se usan flechas (código 176), pero se pueden cambiar por otros caracteres de la fuente Wingdings o símbolos de flecha disponibles.

Visualización clara: Los fractales alcistas se dibujan con flechas de color DodgerBlue (azul) y los bajistas con flechas de color HotPink (rosa), ambos con grosor 5 para una fácil identificación.

Rendimiento optimizado: El indicador utiliza buffers y un algoritmo eficiente para no sobrecargar el terminal, incluso con períodos grandes.

Cómo funciona

El indicador escanea cada vela y comprueba si es un máximo (fractal alcista) o un mínimo (fractal bajista) en comparación con las Fr_Period velas anteriores y posteriores. Cuando se cumple la condición, se dibuja una flecha en ese punto. Los fractales se dibujan en el gráfico principal, superpuestos a los precios.

Parámetros de entrada

Número de velas ( Fr_Period ): Define la cantidad de velas a considerar a cada lado para la formación del fractal. Por defecto 6.

Código del símbolo del fractal superior ( UpLabel ): Código numérico del carácter a usar para el fractal alcista. Por defecto 176 (flecha hacia arriba). Puede cambiarse por otros códigos (por ejemplo, 233 para una flecha más grande, dependiendo de la fuente).

Código del símbolo del fractal inferior ( DnLabel ): Código numérico del carácter a usar para el fractal bajista. Por defecto 176 (flecha hacia abajo). Igualmente personalizable.

Ejemplos de uso

Identificar niveles de reversión en tendencias laterales o en rupturas.

Confirmar señales de entrada con otros indicadores (por ejemplo, si un fractal aparece cerca de una zona de soporte/resistencia).

Ajustar el período para filtrar fractales más significativos (períodos mayores reducen el ruido).

Compatibilidad

MetaTrader 5 (MT5) en cualquier instrumento (forex, índices, materias primas, criptomonedas, etc.) y en todos los marcos temporales.

No requiere archivos externos ni DLL.

Notas adicionales

El indicador se dibuja en la ventana principal del gráfico.

Los colores y grosores pueden modificarse en las propiedades del indicador una vez cargado (desde la pestaña "Colores" en la ventana de propiedades).

Si se desea cambiar los símbolos, se debe consultar la tabla de caracteres de la fuente utilizada (por defecto Wingdings) para obtener el código correcto.

¿Por qué elegir Fractals MT5 FX?

Flexibilidad total para adaptar el período de fractales a tu estilo de trading.

Posibilidad de personalizar la apariencia de los marcadores.

Código ligero y rápido, sin dependencias externas.

¡Optimiza tu análisis técnico con fractales ajustables!