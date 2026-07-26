Fractals MT5 FX

Fractals MT5 FX 

Fractales personalizables con período ajustable

Descripción breve

Indicador avanzado de fractales para MetaTrader 5 que permite definir el número de velas a ambos lados del pico o valle, y personalizar el símbolo de las flechas. Ideal para identificar niveles de soporte y resistencia dinámicos, así como puntos de inflexión en la tendencia.

Características principales

  • Período ajustable: El parámetro "Número de velas" ( Fr_Period ) permite elegir cuántas velas a la izquierda y derecha deben ser inferiores (para fractal alcista) o superiores (para fractal bajista). El valor predeterminado es 6, pero puede modificarse según la estrategia.

  • Personalización de símbolos: Los códigos de los caracteres para los fractales superior e inferior se pueden modificar ( UpLabel  y  DnLabel ). Por defecto se usan flechas (código 176), pero se pueden cambiar por otros caracteres de la fuente Wingdings o símbolos de flecha disponibles.

  • Visualización clara: Los fractales alcistas se dibujan con flechas de color DodgerBlue (azul) y los bajistas con flechas de color HotPink (rosa), ambos con grosor 5 para una fácil identificación.

  • Rendimiento optimizado: El indicador utiliza buffers y un algoritmo eficiente para no sobrecargar el terminal, incluso con períodos grandes.

Cómo funciona

El indicador escanea cada vela y comprueba si es un máximo (fractal alcista) o un mínimo (fractal bajista) en comparación con las  Fr_Period  velas anteriores y posteriores. Cuando se cumple la condición, se dibuja una flecha en ese punto. Los fractales se dibujan en el gráfico principal, superpuestos a los precios.

Parámetros de entrada

  • Número de velas ( Fr_Period ): Define la cantidad de velas a considerar a cada lado para la formación del fractal. Por defecto 6.

  • Código del símbolo del fractal superior ( UpLabel ): Código numérico del carácter a usar para el fractal alcista. Por defecto 176 (flecha hacia arriba). Puede cambiarse por otros códigos (por ejemplo, 233 para una flecha más grande, dependiendo de la fuente).

  • Código del símbolo del fractal inferior ( DnLabel ): Código numérico del carácter a usar para el fractal bajista. Por defecto 176 (flecha hacia abajo). Igualmente personalizable.

Ejemplos de uso

  • Identificar niveles de reversión en tendencias laterales o en rupturas.

  • Confirmar señales de entrada con otros indicadores (por ejemplo, si un fractal aparece cerca de una zona de soporte/resistencia).

  • Ajustar el período para filtrar fractales más significativos (períodos mayores reducen el ruido).

Compatibilidad

  • MetaTrader 5 (MT5) en cualquier instrumento (forex, índices, materias primas, criptomonedas, etc.) y en todos los marcos temporales.

  • No requiere archivos externos ni DLL.

Notas adicionales

  • El indicador se dibuja en la ventana principal del gráfico.

  • Los colores y grosores pueden modificarse en las propiedades del indicador una vez cargado (desde la pestaña "Colores" en la ventana de propiedades).

  • Si se desea cambiar los símbolos, se debe consultar la tabla de caracteres de la fuente utilizada (por defecto Wingdings) para obtener el código correcto.

¿Por qué elegir Fractals MT5 FX?

  • Flexibilidad total para adaptar el período de fractales a tu estilo de trading.

  • Posibilidad de personalizar la apariencia de los marcadores.

  • Código ligero y rápido, sin dependencias externas.

¡Optimiza tu análisis técnico con fractales ajustables!


推荐产品
RsiCrossSma
Thiago Gomes Cavalcanti
5 (2)
指标
Esse indicador é a combinação do  RSI (IFR) com Média Móvel Simples aplicada o RSI em um único indicador para facilitar a criação de alguma estratégia. Fiz esse indicador para que um único indicador contenha os buffer necessários para implementar alguma EA. Descrição dos Buffers para o EA, Buffer 0 -> Valor do RSI Buffer 1 -> Valor da média móvel aplicada ao RSI
FREE
Volume Statistic
Syamsurizal Dimjati
5 (1)
指标
Ritz Volume Statistic – Color Volume Histogram & Market Flow Insight Ritz Volume Statistic is a clean and powerful volume analysis indicator designed to visualize bullish and bearish market pressure through a dynamic color-graded volume histogram . The indicator transforms raw tick volume into an intuitive color spectrum , allowing traders to instantly identify volume expansion, exhaustion, and dominance shifts between buyers and sellers. A built-in statistical panel summarizes total volume, bul
FREE
Harmonic Butterfly MT5
Sergey Deev
指标
The indicator detects and displays М. Gartley's Butterfly pattern. The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by the pop-up window, a mobile notification and an email. The pattern and wave parameters are displayed on the screenshots. The default parameters are used for demonstration purposes only in order to increase the amount of detected patterns. Parameters z
IQuantum
Evgeniy Scherbina
指标
The indicator IQuantum shows trading signals for 10 symbols in the daily chart: AUDCAD, AUDUSD, EURUSD, GBPCAD, GBPCHF, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, and USDJPY. Signals of the indicator are produced by 2 neural models which were trained independently from one another. The inputs for the neural models are normalised prices of the symbols, as well as prices of Gold, Silver and markers of the current day. Each neural model was trained in 2 ways. The Ultimate mode is an overfitted neural model
FREE
Basic Theme Builder MT5
Mehran Sepah Mansoor
5 (2)
指标
基本主题构建器：简化您的图表自定义 通过 基本主题构建器 指标，彻底改变您的交易体验。这款多功能工具旨在简化您在MetaTrader 5 平台上自定义图表外观的过程。该指标提供了一个用户友好的面板，您可以轻松切换不同的主题和配色方案，提升交易环境的视觉吸引力和功能性。 Free MT4 version 基本主题构建器 指标是那些希望轻松个性化MetaTrader 5图表的交易者的终极工具。通过其简单的面板界面和各种主题预设，您可以迅速调整图表的外观，以匹配您的交易风格或心情。无论您偏爱经典外观还是现代美学，基本主题构建器提供了一系列选项，以增强您的视觉体验并提高专注度。立即优化您的交易设置，体验这款实用且易于使用的指标。 主要特点： 轻松管理主题： 使用便捷的面板界面，单击即可快速更改图表主题。 预定义预设： 从几种预配置的主题和配色方案中进行选择，包括经典、深色、浅色等，以适应您的交易偏好。 可自定义选项： 调整颜色和样式，按您的喜好定制图表外观。 用户友好界面： 享受简单直观的设计，无需复杂设置或配置。 提升交易专注度： 通过视觉吸引力强且无干扰的图表环境，改善您的交易体验。
FREE
Manual Assistant MT5
Igor Kotlyarov
4.75 (4)
实用工具
Bonus when buying an indicator or an advisor from my list. Write to me in private messages to receive a bonus. Manual Assistant MT5 is a professional manual trading tool that will make your trading fast and comfortable. It is equipped with all the necessary functions that will allow you to open, maintain and close orders and positions with one click. It has a simple and intuitive interface and is suitable for both professionals and beginners. The panel allows you to place buy and sell orders w
FREE
Confluex SMC Pro Signals
Hoang Tuan Le
指标
Confluex — Smart Money Concepts (SMC) All-in-One Indicator Confluex is an all-in-one Smart Money Concepts indicator for MetaTrader 5. It detects swing and internal market structure breaks, order blocks, fair value gaps, equal highs/lows, and premium/discount zones directly on the chart, then combines that structure into a rule-based, weighted-confluence Signal Engine that plots Buy/Sell arrows with SL/TP directly on the chart. It does not place trades — every signal is for visual/manual referenc
FREE
RM Sync Master
Mohammadreza Mahdi Mavaddat
5 (1)
指标
IF YOU FIND THIS TOOL HELPFUL, PLEASE LEAVE A 5-STAR RATING & REVIEW! Your feedback helps us maintain and update this FREE tool for the trading community. ================================================================= RM Sync Master - Ultimate Multi-Chart & Multi-Timeframe Sync Utility ================================================================= RM Sync Master is a powerful chart synchronization utility for MetaTrader designed to link and synchronize multiple charts instantly. Align
FREE
Alpha Trend Analyzer
Le Trung Kien Hoang
指标
SuperTrend Indicator – Description & Important Notice The SuperTrend is a composite technical indicator designed to help you identify the primary trend, measure its strength, and assess signal quality. However, an indicator is only a tool —it’s never 100% accurate and cannot replace sound risk management. 1. Core Formula & Components ATR (Average True Range): measures price volatility; customize sensitivity via Periods and Multiplier . Upper/Lower Bands: derived from ATR and your chosen source p
FREE
Fractalsalligatorfilter
Roman Ogorodnikov
指标
Fractals Alligator Filter is an indicator for MetaTrader 5 that detects fractals and filters them according to their position relative to the Alligator lines. There is also the HotkeyFractalsEA utility designed to simplify trading. The indicator automatically separates fractals   into valid and invalid fractals: valid fractals are displayed with colored arrows; invalid fractals can be displayed separately or hidden in the settings. Two filtering modes are available: filtering relative to the Tee
FREE
GDS RiskLab TradeDesk
Andrey Goida
实用工具
GDS RiskLab TradeDesk Free Manual Trading Desk and Risk-Control Utility for MetaTrader 5 GDS RiskLab TradeDesk is a free chart-based utility for traders who want a cleaner manual trading workspace in MetaTrader 5. It is designed as a simple execution-support and risk-control panel. The goal is to keep the trading process more organized: review the chart, plan the trade, keep risk visible and execute manually with more structure. This tool does not generate buy or sell signals. It does not predic
FREE
Size Bars
Viktor Loginov
指标
Size Bars – индикатор отображает на графике максимальный, минимальный, текущий и средний размер баров (свечей) за выбранный период. Отображаемые параметры индикатора Size Bars: 1)       Текущий размер бара в писах (по максимум/минимум, тело бара). 2)       Максимальный, минимальный и средний размер свечей BUY . 3)       Максимальный, минимальный, средний размер свечей SELL . 4)       Количество свечей BUY и количество свечей SELL . 5)       Среднее количество свечей подряд BUY и SELL . 6)     
MA Cross Signals
Quang Vinh Nguyen
5 (1)
指标
MA Cross Marker helps traders visualize market direction with two customizable moving averages and clear crossover signals. It can display MA lines from one selected timeframe on the current chart and mark bullish or bearish crosses automatically. Designed for traders who want a lightweight, easy-to-read MA crossover tool. Key Features Display two customizable Moving Averages Automatic Buy/Sell signals on MA crossover Single timeframe MA selection (including higher timeframe display) Clean and
FREE
Volatility SL TP
Arturs Kveps
5 (1)
指标
Volatility SL TP 是一款用于 MetaTrader 5 的图表指标，它使用当前市场波动率直接在图表上计算并显示可能的止损和止盈水平。通过点击一根蜡烛，指标会以清晰的可视化格式显示 Entry 价格、Stop Loss、Take Profit 以及基于风险的手数计算。 1. 工作原理 Entry 价格取自所选蜡烛的收盘价，或取自当前实时蜡烛价格，具体取决于投影创建的位置。指标读取当前市场波动率，并根据所选的倍数设置计算显示的 Stop Loss 和 Take Profit 水平。再次点击同一根蜡烛会切换投影方向，而点击图表上的其他位置会清除显示。 2. 风险和波动率设置 Take Profit Multiplier 和 Stop Loss Multiplier 可以调整，用于形成显示的风险回报结构。例如，如果 Stop Loss Multiplier 设置为 2，Take Profit Multiplier 设置为 4，则显示的结构反映 1:2 的风险回报比。在正常市场条件下，2.0 到 2.5 的倍数可以作为 Stop Loss 规划的起点。 该指标还包括一个可选的波动
FREE
KCI Candle
Syamsurizal Dimjati
指标
KCI Candle: Advanced Kinematics Price Action The KCI (Kinematics Computing Index) Candle is a next-generation analytical tool designed to transform raw market data into crystal-clear visual intelligence. By painting the chart's candles based on deep mathematical kinematics, this indicator provides traders with an immediate, unambiguous reading of the current market direction and momentum. Built for professional traders who demand clean charts and pure data, the KCI Candle eliminates second-guess
FREE
TrendOscilator Indicator and EA
Irina Cherkashina
指标
The TrendOscillator Indicator is an upgraded version of the traditional Stochastic Oscillator.   It comprises two lines: %K and %D.   The %K line represents the current market position.   In contrast, the %D line is a moving average of the %K line used to generate signals and identify potential entry or exit points. The good thing is the indicator works on all timeframes like the traditional Stochastic.   However, to avoid any false signals, applying the indicator on longer timeframes is better
FREE
Impulse Trend
Alexandre Silva Diniz
5 (2)
指标
Impulse Trend 是一款旨在解决交易中最大挑战之一的指标：区分真实趋势与市场噪音。它将 Hull Moving Average 的算法优雅性与 Impulse Candles 的统计威力相结合，打造了一款面向专业交易者的 一体化（All-in-One）工具 。 核心优势：成交量的力量 与仅关注价格的指标不同， Impulse Trend 在每根K线的计算中直接集成了 成交量 RSI 。成交量是决定性因素——它充当每一个信号的验证器。 只有在真实资金流动确认行情时，才会发出买入信号（绿色云带与绿色K线确认上升趋势，红色云带与红色K线确认下降趋势）。 如果价格上涨但缺乏成交量，指标将保持观望状态，从而保护交易者避免假突破和过早的趋势衰竭。 指标组成： Hull Trend Cloud 一种超高速趋势云，消除了传统移动平均线的滞后性，以外科手术般的精确度定义多头或空头趋势方向。 Impulse Candle Engine 通过根据波动率（标准差）和成交量影响对K线进行着色，彻底改变图表的可视化方式： 霓虹绿 / 霓虹红（脉冲状态）： 表示成交量高于平均水平，价格正在强劲加速。
FREE
Gold Trader Pro Indicator MT5
Massimiliano Tuzzolino
指标
Gold Trader Pro is an advanced analytical tool specifically engineered for professional trading on XAUUSD (Gold). It provides an immediate comprehensive overview of market structure across 7 different timeframes, allowing traders to identify flow direction and signal strength through a modern, draggable, and interactive interface. Key Features Multi-Timeframe Analysis: Real-time monitoring of M1, M5, M15, M30, H1, H4, and D1. Two Operational Modes: MODE_SCALPING: Optimized for fast-paced analys
FREE
ToolBot Probabilistic Analysis
Josue De Matos Silva
4 (1)
指标
ToolBot Probabilistic Analysis - FREE   An effective indicator for your negotiations The toolbot indicator brings the calculation of candles and a probabilistic analysis so that you have more security on your own. Also test our  FREE tops and bottoms indicator: :   https://www.mql5.com/pt/market/product/52385#description Also test our  FREE (RSI, ATR, ADX, OBV) indicator:   https://www.mql5.com/pt/market/product/53448#description Try our EA ToolBot for free:   https://www.mql5.com/market/prod
FREE
Dagangduit Monitor
Agus Pujianto
指标
The DD_Profit_Monitor MT5  indicator is a trading tool developed by the Dagangduit Core Team . This indicator is designed to monitor profits in real-time with the following key features: All Time Profit : Displays the total profit earned since the beginning of the trading account's usage. This feature helps traders see the overall performance of their trading activities. Daily Profit : Displays daily profits, allowing traders to monitor their daily performance more specifically. Key Features: Al
Trend Signal Levels
Joshy Antony
指标
Trend Signal Levels is an educational trend-following indicator for MetaTrader 5. It combines an ATR Supertrend engine with optional EMA and RSI filters to mark trend shifts on your chart, then projects a complete trade-management template — entry, stop loss, and three take-profit levels — for every signal. It works on any symbol and timeframe, including XAUUSD, forex pairs, indices, and crypto CFDs. Key features Clear BUY / SELL arrows with on-chart text labels and the signal price Supertrend e
FREE
Breakout Finder MT5
Quang Huy Quach
5 (1)
指标
The "Breakout Finder" is a technical indicator designed to automatically identify potential price breakouts and breakdowns on a chart. The highlight of this indicator is its robust signal filtering system, which helps traders avoid false signals (fakeouts) and focus on higher-probability trading opportunities. Key Features Automatic Pivot Point Detection: The indicator automatically identifies significant pivot highs and lows on the chart to establish potential support and resistance levels. Bre
FREE
Abj Sweep EA
Abdellah Afkir
专家
Abj Sweep EA is a professional Smart Money Concepts (SMC) Expert Advisor for MetaTrader 5, built to identify high-probability liquidity sweep opportunities and execute trades with advanced risk management. It combines market structure analysis, institutional concepts, and automated trade management into a single multi-currency trading system. —-FOR SET FILE CLICK HERE —-EURUSD 1M —-Check EA live performance———————— -Server: Exness-MT5Trial15 -Login: 474003403 -Investor Password: Aa12345@ ———————
FREE
HTF Vision
Nindita Giwangkara
5 (2)
指标
HTF Vision - Higher Timeframe Candle Display Free now, celebrating release of Live Chart Viewer utility  https://www.mql5.com/en/market/product/158488 HTF Vision provides traders with an intuitive way to visualize higher timeframe price action directly on their current chart. This powerful indicator overlays candlestick data from selected higher timeframes (H1, H4, or Daily) as customizable boxes, giving you instant context of larger market movements without switching charts. Key Features: Mult
FREE
Strifor Pivot ATR Target
Strifor (Mauritius) Ltd
5 (12)
指标
Strifor Pivot ATR Target MetaTrader 5 的 ATR 目标枢轴指标及分析面板 Strifor Pivot ATR Target 是一款用于日内和中期交易的工具，将经典枢轴点与动态 ATR 目标和扩展分析面板结合。该指标帮助交易者提前评估交易区间、可能的价格反应区域及价格潜力，免去手动计算和主观判断。 主要功能 自动绘制枢轴水平（PP, R1–R3, S1–S3） 根据平均波动率计算 ATR 目标百分比 上涨与下跌的独立目标（ATR Long / ATR Short） 信息面板显示： 当前 ATR 值 当日区间已完成百分比 剩余潜力 从高点/低点的运动评估 可考虑前一交易日的数据 灵活设置线条和面板显示 支持所有类型的工具：指数、货币、商品、加密货币 完全兼容 MT5（套期保值和净额账户） 工作逻辑 指标根据前一日的数据绘制枢轴水平，并确定 ATR(14) 运动目标。 ATR 目标显示统计上可能的日内区间，帮助判断： 是否有足够潜力进入交易 市场是否已完成大部分日内波动 基于波动率的潜在支撑/阻力水平 分析面板实时更新，方便追踪市场关键波动参数，减少
FREE
Fibonacci Indicator
David Muriithi
指标
This indicator is an automated version of the Fibonacci retracement (Fib) indicator. Deciding the best areas to use when drawing the fib can be tricky and this  indicator was made with that in mind. When you drop it on the chart it will automatically choose the best points to draw the fib with, but in case you aren't satisfied with those regions, you can adjust it as you wish.
FREE
FastSTAT
Jimmy Sundjaja
指标
FastSTAT   is a comprehensive, real-time statistics indicator for MetaTrader 5. It is designed to provide traders with a clean, visual overview of their performance and market conditions without having to constantly check the Terminal window . Key Information Displayed: Profit Tracking : Monitor current profit/loss for the specific pair or the entire account in both currency and pips. Volume Data : View trade volumes for current and all symbols. Market Data : Real-time price, spread, server time
FREE
Important Lines
Terence Gronowski
4.88 (24)
指标
This indicator displays Pivot-Lines, preday high and low, preday close and the minimum and maximum of the previous hour. You just have to put this single indicator to the chart to have all these important lines, no need to setup many single indicators. Why certain lines are important Preday high and low : These are watched by traders who trade in a daily chart. Very often, if price climbs over or falls under a preday low/high there is an acceleration in buying/selling. It is a breakout out of a
FREE
Heiken Ashi fxam
Ely Alsedy
5 (2)
指标
海肯阿什MT5指标 提升您的交易分析能力，使用海肯阿什MT5指标。 这款强大的工具将标准价格数据转化为更平滑、 趋势化的烛形图， 让您更轻松地识别市场趋势和潜在的逆转点。 主要特点： 清晰的趋势识别： 通过不同的烛身颜色， 直观区分上升和下降趋势。 降低噪音： 过滤价格波动， 更清晰地呈现市场主要走势。 提前发现趋势： 在标准图表上显示趋势变化之前， 提前预测潜在趋势变化。 多功能应用： 可独立使用或与其他技术指标结合进行综合分析。 自定义设置： 根据您的具体交易偏好和策略调整指标。 优势： 提高您识别趋势和潜在进出场点的能力。 减少市场噪音的影响， 专注于重要的价格变动。 基于对市场动态的更清晰理解， 做出更明智的交易决策。 利用经过验证的技术分析工具， 获得竞争优势。 适合人群： 希望提升技术分析能力的各级交易者。 偏好更平滑、 趋势导向的市场视图的交易者。 寻求工具来补充现有交易策略的交易者。 解锁海肯阿什MT5指标的潜力，将您的交易提升到新的水平！ 注意： 为了更有效地推广产品， 建议添加有关可使用该指标的具体策略的信息， 并提供带有使用示例的图表截图。 您是否希望添加更多关
FREE
SmartPullback
Samuel Jesus Fidalgo Lopez
指标
Smart Pullback Pro v4 High-Probability Pullback Indicator for MT5 Smart Pullback Pro v4 is a professional trend-following indicator for MetaTrader 5 that identifies high-probability pullback entries in real time. It automatically plots entry zones, Stop Loss, and Take Profit levels directly on the chart, giving traders a complete visual trading plan with every signal. How It Works Smart Pullback Pro v4 combines multiple confluence filters to eliminate low-quality signals and focus only on va
FREE
该产品的买家也购买
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.76 (136)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Trend Trading System 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Smart Trend Trading System 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Smart Trend 信号转换为自动交易。 Smart Trend Trading System 是一套完整的交易系统，具备不重绘、不回绘、不延迟的特点，专为希望获得更清晰信号、更准确趋势方向以及更有组织交易方式的交易者打造。   [User Manual]   ,  [PDF]  ,   [Installation manual]   and  [Online course] 它将 10 多种交易工具 整合到一个系统中，包括趋势检测、反转区域、Smart Cloud、移动止损逻辑、支撑与阻力、K线着色、提醒以及多周期分析。 该系统旨在帮助您应对不同的市场环境： 趋势市场： 识别主要趋势，发现回调，跟随
Superhero
Ihor Otkydach
5 (2)
指标
SUPERHERO 指標是一款基於「全方位」原則設計的多貨幣交易系統。該指標能獨立分析市場，並提供開倉與平倉的交易訊號。它採用止損與獲利了結訂單，風險報酬比（R:R）為 1:1。 我偶爾會根據這個系統的訊號親自進行交易，以下是我獲得的結果—— 即時訊號 此系統可向您的智慧型手機發送推播通知，讓您無需綁定電腦，即可「隨時隨地」進行交易。這對於自營交易公司而言再適合不過了。 每位顧客皆可享額外好禮： 每位購買此指標的買家，都將收到我贈送的一項特別實用工具，該工具： 自動下達止損與獲利了結訂單 當價格達到目標水準時，系統會自動平倉 支援待執行訂單交易 支援均值交易模式 如果您希望將這款優秀且極為便利的工具作為禮物獲贈，請在購買 SUPERHERO 指標後，立即透過 MQL5 平台的私訊與我聯繫。此外，您還將獲得培訓課程「如何安裝與設定 SUPERHERO 並開始穩定獲利」的存取權限。 關於「超級英雄」策略 SUPERHERO 策略是利用價格回調時，順應趨勢方向進行盤中交易。 「超級英雄」程式碼內含數個強大的技術指標，用以分析價格通道的趨勢方向與波動範圍，並能識別在修正性回調後形成的盤中波段反
Trend Sniper X
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (9)
指标
Trend Sniper X 是一款适用于 MetaTrader 5 的多时间周期趋势跟踪指标，帮助交易者以清晰、精确的方式识别趋势方向和潜在的反转点。 价格信息： 当前价格为促销价，随着未来更新和新功能的发布，价格可能会有所变动。 Code2Profit 频道 通过多时间框架分析掌握市场！ 技术规格 平台 MetaTrader 5 指标类型 多时间周期趋势指标 运行时间周期 任何图表时间周期，可独立选择更高的时间周期 (M1–MN1) 主要交易品种 外汇、黄金 (XAUUSD) 及其他差价合约 (CFD) 推荐账户 任何账户类型 可视化 彩色趋势蜡烛 (买入/卖出/微弱/变化) + 买入/卖出箭头 附加模块 交易时段方框 (悉尼、东京、伦敦、纽约) 主要功能 多时间周期趋势分析： 直接在当前图表上投射更高时间周期的趋势方向，提供清晰的宏观视角。 弱势/不确定柱检测： 高亮显示趋势条件不明朗的柱线，让交易者避开震荡区域。 买入/卖出信号箭头： 在确认趋势变化后的柱线上自动绘制箭头，支持警报、推送和电子邮件通知。 一键开启/关闭面板： 图表上的按钮可切换指标，下拉菜单可立即切换分析时间周
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.94 (50)
指标
Welcome to ENTRY IN THE ZONE AND SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading opp
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
4.6 (30)
指标
SuperScalp Pro – 专业多层共振剥头皮交易系统 SuperScalp Pro 是一款专业的多重共振剥头皮交易系统，旨在帮助交易者识别更高概率的交易机会，提供更清晰的入场确认、基于 ATR 的止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit）水平，以及适用于 XAUUSD、BTCUSD 和主要外汇货币对的灵活信号过滤功能。 完整使用文档可在产品博客查看： [User Guide] 支持通过 SuperScalp Pro Auto Trader EA 进行自动交易： [Auto Trader] 基于 SuperScalp Pro 交易逻辑开发的黄金自动剥头皮 EA： [SuperScalp Gold] SuperScalp Pro 集成了 Supertrend、VWAP、EMA、RSI、ADX、成交量分析、布林带（Bollinger Bands）以及 MACD 背离分析，用于过滤低质量交易机会，减少虚假突破信号，并提高入场精准度。 SuperScalp Pro 专为 XAUUSD、BTCUSD 以及主要外汇货币对优化设计，通过基于 ATR 的波动率逻辑和规则化信
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
指标
传奇回归：Entry Points Pro 10。 这款传奇指标曾 3 年稳居 MQL5 Market 前三，如今全面重启。 数百条热情好评（两个版本合计 589 条），每天有数千名交易者用它交易，演示版下载 31,000+   MT4+MT5  次。 五年来我读过你们的每一条评价——在第 10 版里，我没有给出许诺，而是把答案直接做进了产品。指标作者自 1999 年入市， 珍视诚信、自己的声誉和自己的客户 。 Entry Points Pro 给出的入场信号严格不重绘。 而且这一次不再只是作者的一面之词，而是可验证的事实：确认信号只在 K 线收盘后标出，自动化测试记录到 零重绘 （在 EURUSD、XAUUSD 和 BTCUSD 上共 2,486,568 次不变量检查——0 次违规）。测试方法完全公开——您可以在策略测试器中自行复现。 购买后请务必第一时间给我发私信。 我会发给您 扩展版说明书《交易者圣经》 ——使用本指标交易的完整指南——并告诉您如何免费获得 赠品：市场扫描器 ，它能同时分析多个品种和多个时间周期，并在一个界面上显示 Entry Points Pro 此刻在哪里表现
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (21)
指标
让我们先坦诚一点。 没有任何一个指标可以单独让你实现盈利。如果有人告诉你可以，那他是在向你兜售一个梦想。任何显示完美买卖箭头的指标都可以被做得看起来毫无瑕疵——只需要放大历史中的某一段并截取成功交易的截图。我们不会这样做。 SMC Intraday Formula 是一个工具。 它为你读取市场结构，标记出概率最高的价格区域，并用简单直白的语言准确告诉你当前智能资金的行为轨迹。你仍然需要做决定。你仍然需要执行交易。但现在，你是带着精确性执行，而不是靠希望。 我们已经在黄金（XAUUSD）以及主要外汇货币对的日内剥头皮交易中使用该指标将近三年。这是我们在 M1、M5、M15 和 M30 上的日常主力工具。它之所以有效，是因为它不试图预测未来——它展示的是当前正在形成的高概率交易机会，并解释 为什么 。 它与其他所有指标有什么不同？ 大多数交易指标只做一件事。移动平均线交叉。振荡指标触及某个水平。出现一个箭头。你进场交易。你亏损。你责怪指标。重复。 SMC Intraday Formula 将多个机构级概念整合为一个统一的市场解读： - 斐波那契共振引擎 不只是普通的斐波那契水平——该指标
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
指标
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for al
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
指标
M1 SNIPER   是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
指标
我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
GoldenX Entry MT5
Kareem Abbas
5 (15)
指标
GoldenX Entry 是一款用于 MT5 的指标，包含自适应 Smart Entry Trend 算法、信号评分系统、市场状态识别器以及波动率过滤器。每个信号都包含计算得出的入场位、三个止盈位（TP1、TP2、TP3）以及止损位。它基于多个分析层构建，旨在适应不同市场条件，将多层分析系统与内置优化器及统计跟踪系统相结合。该指标基于风险收益比（RR）指标和历史交易行为提供量化分析。 开始使用非常简单——在所选时间周期上运行优化器，然后在图表上开始使用该指标。 核心功能 GoldenX Entry 将信号引擎与内置交易管理及历史统计跟踪整合在同一图表中： - 内置优化器： 优化器可在图表上单击运行。它通过两阶段搜索流程测试200种参数组合——先进行探索，再进行优化——并在完成后自动应用选定配置。结果会按时间周期缓存，因此当返回已优化的周期时，会立即恢复相同设置。 - 黄金品种自动周期识别： 将指标加载到任何 XAUUSD 图表（M1 到月线）。系统会自动识别当前周期并加载对应预设。共包含9个时间周期配置文件，专为黄金在标准周期上优化设计。切换周期时，参数会自动调整。 - 资金参考面
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (18)
指标
Gold Entry Sniper – 专业多周期ATR黄金交易仪表盘，适合黄金剥头皮与波段交易 Gold Entry Sniper 是一款先进的 MetaTrader 5 指标，旨在为 XAUUSD 及其他品种提供精准的 买/卖信号 。基于 ATR 移动止损逻辑 和 多周期分析仪表盘 ，适合剥头皮交易者与波段交易者，帮助识别 高概率黄金入场点 。 主要功能与优势 多周期信号分析 – 同时显示 M1、M5、M15 趋势方向。 基于ATR的动态止损 – 根据波动性自动调整。 专业图表仪表盘 – 展示信号状态、ATR水平、线性回归中线和交易方向。 清晰买卖标记 – 自动箭头与文字标签提示。 离场提示与交易管理 – 自动检测离场信号锁定利润。 全面自定义 – 调整仪表盘位置、颜色、字体及参数。 专为黄金优化 – 适用于 M1至M15 黄金剥头皮 ，也适合外汇、指数与加密货币。 为什么选择 Gold Entry Sniper？ 为追求 快速、精准、可视化交易决策 的交易者打造，ATR 与多周期确认结合，帮助你抓住 最佳黄金入场点
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.42 (50)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.   &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线颜色和
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
指标
Gann Made Easy   是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
指标
折扣将在 24 小时后结束——下一价格为 69 美元 ZORYK — MetaTrader 5 专用高级 XAUUSD 黄金信号系统 你一定熟悉这种感觉。 你花了很多时间分析黄金，等待合适的入场机会。终于开仓后，价格却立刻朝相反方向移动。你过早平仓、移动止损，或者只犹豫了几秒钟。随后，市场却在没有你的情况下到达了你原本预期的目标。 问题并不总是方向判断错误。 真正的问题是缺乏确定性。 你不知道准确的入场位置在哪里。 你不知道什么时候交易逻辑已经失效。 你不知道应该先锁定较近的利润，还是继续等待更大的行情。 你也不知道当前信号是否足够强，还是自己只是在强行寻找交易机会。 黄金市场变化非常快。一个没有明确计划的好想法，可能在几秒钟内变成错误的交易决定。 ZORYK 正是为了解决这个问题而开发。 什么是 ZORYK ZORYK 是一套完整的 XAUUSD 黄金信号与交易计划系统，专门为 MetaTrader 5  和 M5 时间周期 开发。 它不是一个只显示 BUY 或 SELL 箭头，然后让你独自决定其余所有内容的简单指标。 每个确认后的信号都可以在图表上显示完整的可视化交易计划，包
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
指标
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.26 (19)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
指标
AtBot： 它是如何工作的以及如何使用它 ### 它是如何工作的 “AtBot”指标用于MT5平台，通过结合技术分析工具生成买入和卖出信号。它集成了简单移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）和平均真实波幅（ATR）指标，以识别交易机会。此外，它还可以利用Heikin Ashi蜡烛来增强信号的准确性。 购买后留下评论，您将获得特别的奖励礼物。 ### 主要特点： - 不重绘： 信号在绘制后不会改变。 - 不变动： 信号保持一致，不会被更改。 - 无延迟： 提供及时的信号，没有延迟。 - 多种时间框架： 可在任何时间框架上使用，以适应您的交易策略。 ### 操作步骤： #### 输入和设置： - firstkey (TrendValue)： 调整趋势检测的灵敏度。 - Secondkey (SignalValue)： 定义买入/卖出信号生成的灵敏度。 - masterkey (ExitValue)： 控制信号的退出策略。 - h： 切换是否根据Heikin Ashi蜡烛生成信号（真/假）。 - notifications： 启用或禁用信号提醒。 #### ATR计算： ATR测
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
5 (2)
指标
SR Liquidity   是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (5)
指标
SMC PRO TOOLKIT — SMART MONEY ANALYSIS & STRUCTURED TRADE PLANNING SMC Pro ToolKit is a professional Smart Money Concepts analysis workspace for MetaTrader 5. It combines market structure, multi-timeframe analysis, institutional price zones, setup evaluation, confirmation tools, volume context, alerts, and risk planning inside one organized chart environment. One workspace. Multiple layers of confirmation. One structured trading plan. OPEN COMPLETE USER GUIDE MULTI-CONDITION SETUP ENGINE At
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
作者的更多信息
Market Profile Multidivisas
Diego Alejandro Guzman
指标
Market Profile Multidivisas E s un indicador profesional que construye perfiles de mercado utilizando el tiempo que el precio permanece en cada nivel (TPO), identificando automáticamente zonas de valor, Point of Control y áreas de rechazo del mercado. Beneficios Identifica zonas donde el mercado acepta el precio. Encuentra soportes y resistencias institucionales. Detecta áreas de equilibrio. Ayuda a identificar rupturas reales. Permite localizar mejores zonas para entradas, SL y TP. Funciones
FREE
HalfTrend Indicador MT5
Diego Alejandro Guzman
指标
HalfTrend Indicador Detecte cambios de tendencia con una visualización clara y automática HalfTrend Indicador es una herramienta de análisis técnico para MetaTrader 5 diseñada para identificar automáticamente cambios en la dirección del mercado mediante un algoritmo de seguimiento de tendencia. El indicador dibuja de forma dinámica la estructura de la tendencia, ayudando a reconocer posibles puntos de continuación o reversión con una representación visual sencilla y fácil de interpretar. Su dise
FREE
AutoChannel Angular
Diego Alejandro Guzman
指标
AutoChannel Angular Dibuje automáticamente canales de tendencia dinámicos utilizando regresión lineal AutoChannel Angular es un indicador para MetaTrader 5 que genera automáticamente canales de tendencia mediante un algoritmo basado en regresión lineal . Analiza el comportamiento del precio dentro de un período configurable y proyecta un canal compuesto por una línea superior, una línea media y una línea inferior, proporcionando una referencia objetiva sobre la dirección predominante del mercado
FREE
TrendLine y Breackout
Diego Alejandro Guzman
指标
TrendLine y Breakout Detecte líneas de tendencia automáticamente e identifique posibles rupturas del mercado TrendLine y Breakout es un indicador para MetaTrader 5 diseñado para detectar automáticamente líneas de tendencia y ayudar al trader a identificar posibles zonas de ruptura (Breakout). El indicador analiza la estructura del precio para proyectar líneas de soporte y resistencia dinámicas, facilitando la identificación de movimientos de continuación o cambio de tendencia sin necesidad de re
FREE
Lineas de Trendencias Automaticas
Diego Alejandro Guzman
指标
Nombre del Indicador: Líneas de Tendencias Automaticas Versión: 1.08 Desarrollado por: Diego Alejandro Guzmán | ABC Traders Resumen Este es el "elevator pitch". Describe qué hace el indicador en una frase y su propósito principal. Ejemplo: " Líneas de Tendencias es un indicador profesional que dibuja automáticamente líneas de Zig Zag y líneas de tendencia en tres plazos (largo, medio y corto). Diseñado para facilitar el análisis técnico objetivo, identifica visualmente estructuras de precios
FREE
Fibonacci Auto Channel
Diego Alejandro Guzman
指标
Fibonacci Auto Channel Dibuje automáticamente canales dinámicos con niveles de Fibonacci integrados Fibonacci Auto Channel es un indicador para MetaTrader 5 que construye automáticamente un canal dinámico utilizando los máximos y mínimos recientes del mercado, incorporando de forma simultánea los niveles internos de Fibonacci 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% y 76.4% . Esta combinación permite analizar la estructura del precio, identificar zonas potenciales de soporte y resistencia dinámicas y evaluar la
FREE
Support and Resistance Prototipo ABC
Diego Alejandro Guzman
专家
Support and Resistance Prototipo ABC V3 https://youtu.be/FXVxBdsxmwM?si=h4jNCVrufdJ9ylQ3 Asesor Experto (Expert Advisor) para MetaTrader 5 Support and Resistance Prototipo ABC es un Expert Advisor (EA) diseñado como una base sólida para la automatización de estrategias basadas en niveles de soporte y resistencia. A diferencia de un indicador, este robot está pensado para ejecutar lógica de trading, gestionar escenarios de mercado y servir como plataforma para el desarrollo de sistemas más avanza
FREE
Williams Fractals
Diego Alejandro Guzman
指标
Williams Fractal El Clásico El Williams Fractal es uno de los indicadores técnicos más reconocidos y utilizados en el análisis del mercado. Su objetivo es identificar automáticamente los máximos y mínimos fractales , resaltando los puntos donde el precio forma estructuras de giro potenciales. Gracias a su simplicidad y eficacia, este indicador se ha convertido en una herramienta indispensable para traders que trabajan con Price Action, Smart Money Concepts (SMC), ICT, soportes y resistencias, lí
FREE
Smart Fractal
Diego Alejandro Guzman
指标
Smart Fractal es un indicador diseñado para identificar automáticamente los fractales más importantes del mercado, resaltando los máximos y mínimos relevantes directamente sobre el gráfico. Su objetivo es ayudar al trader a localizar zonas potenciales de reversión, niveles de soporte y resistencia, así como puntos clave para el análisis de la estructura del precio. A diferencia de un simple indicador visual, Smart Fractal facilita la lectura de la acción del precio al destacar únicamente los piv
FREE
Fractales Auto
Diego Alejandro Guzman
指标
Fractales Auto (Automaticos) Identifique automáticamente fractales de compra y venta para detectar puntos de giro del mercado Fractales Automáticos es un indicador para MetaTrader 5 que detecta de forma automática los fractales alcistas y bajistas utilizando la estructura clásica de máximos y mínimos relativos. El indicador marca sobre el gráfico los puntos donde el precio forma un máximo o mínimo significativo, facilitando la identificación de posibles zonas de reversión, soportes, resistencias
FREE
Canal de precios
Diego Alejandro Guzman
指标
Canal de Precios Visualice automáticamente los máximos y mínimos recientes mediante un canal dinámico Canal de Precios es un indicador para MetaTrader 5 que dibuja automáticamente un canal basado en los máximos y mínimos alcanzados por el precio durante un período configurable. Su objetivo es proporcionar una representación clara de la estructura del mercado, facilitando la identificación de zonas dinámicas de soporte y resistencia donde el precio puede reaccionar, consolidarse o generar ruptura
FREE
筛选:
无评论
回复评论