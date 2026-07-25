Canal de precios

Canal de Precios

Visualice automáticamente los máximos y mínimos recientes mediante un canal dinámico

Canal de Precios es un indicador para MetaTrader 5 que dibuja automáticamente un canal basado en los máximos y mínimos alcanzados por el precio durante un período configurable. Su objetivo es proporcionar una representación clara de la estructura del mercado, facilitando la identificación de zonas dinámicas de soporte y resistencia donde el precio puede reaccionar, consolidarse o generar rupturas.

Gracias a su algoritmo ligero y eficiente, el canal se actualiza automáticamente con cada nueva vela, ofreciendo una referencia objetiva para el análisis técnico en cualquier mercado y marco temporal.

Características principales

✔ Construcción automática de un canal de precios.

✔ Cálculo basado en los máximos y mínimos recientes.

✔ Línea superior que representa la resistencia dinámica del canal.

✔ Línea inferior que representa el soporte dinámico del canal.

✔ Actualización continua conforme evoluciona el mercado.

✔ Diseño limpio y fácil de interpretar.

✔ Bajo consumo de recursos, ideal para utilizar junto con otros indicadores.

✔ Compatible con cualquier instrumento financiero disponible en MetaTrader 5.

Parámetros configurables

El indicador permite adaptar fácilmente su funcionamiento mediante las siguientes opciones:

  • Channel Period (cantidad de velas utilizadas para calcular el canal).
  • Color de la línea superior.
  • Color de la línea inferior.

Estas configuraciones permiten personalizar tanto la sensibilidad del canal como su apariencia visual según las preferencias del trader.

Mercados compatibles

Puede utilizarse en cualquier instrumento disponible en MetaTrader 5, incluyendo:

  • Forex
  • Criptomonedas
  • Índices
  • Índices Sintéticos
  • Acciones
  • Materias primas
  • CFDs
  • Futuros

Marcos temporales

Compatible con todos los marcos temporales de MetaTrader 5, desde operaciones de scalping hasta análisis de swing trading y tendencias de largo plazo.

Ventajas

  • Automatiza el cálculo de los máximos y mínimos del período seleccionado.
  • Facilita la identificación de soportes y resistencias dinámicas.
  • Ayuda a detectar zonas de consolidación y posibles rupturas del canal.
  • Reduce el tiempo dedicado al análisis manual.
  • Mantiene una representación objetiva de la estructura del mercado.
  • Puede combinarse fácilmente con estrategias de Price Action, Breakouts, Tendencias, Canales, Soportes y Resistencias, así como con otros indicadores técnicos.

Información importante

Canal de Precios es una herramienta de apoyo para el análisis técnico y no genera señales automáticas de compra o venta. El canal representa el rango de precios observado durante el período configurado y debe utilizarse como complemento de un plan de trading y una adecuada gestión del riesgo.

Conclusión

Canal de Precios ofrece una forma sencilla, rápida y objetiva de visualizar la evolución del rango del mercado mediante un canal dinámico basado en máximos y mínimos recientes. Su facilidad de interpretación, bajo consumo de recursos y compatibilidad con cualquier activo lo convierten en una herramienta ideal para traders que buscan identificar zonas clave del precio con mayor precisión y eficiencia.


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Eugen-alexandru Zibileanu
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Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
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BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
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SMC Pro ToolKit  is a professional chart-based Smart Money Concepts indicator for MetaTrader 5. It helps traders read market structure, identify key liquidity areas, organize trade context, and plan setups directly from the chart. This is not a simple buy/sell arrow indicator. It is a complete visual trading toolkit that combines Smart Money Concepts, multi-timeframe analysis, session context, setup planning, risk assistance, and professional dashboard tools in one clean workspace. Watch setup
The Oracle Pro
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The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
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Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
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PZ Harmonacci Patterns MT5
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