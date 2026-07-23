Lineas de Trendencias Automaticas

Nombre del Indicador: Líneas de Tendencias Automaticas
Versión: 1.08
Desarrollado por: Diego Alejandro Guzmán | ABC Traders

Resumen
Este es el "elevator pitch". Describe qué hace el indicador en una frase y su propósito principal.

Ejemplo:
"Líneas de Tendencias es un indicador profesional que dibuja automáticamente líneas de Zig Zag y líneas de tendencia en tres plazos (largo, medio y corto). Diseñado para facilitar el análisis técnico objetivo, identifica visualmente estructuras de precios y posibles puntos de inflexión en el gráfico."

Características Clave 
Enumera de forma concisa las funcionalidades principales. Esto ayuda a que el usuario entienda rápidamente lo que obtiene.

Ejemplo:


Tres plazos integrados: Corto (9), Medio (21) y Largo (36) para adaptarse a diferentes estilos de trading.

Líneas de Zig Zag: Conecta puntos de giro significativos (máximos y mínimos) usando el indicador ATR para filtrar el ruido.
Líneas de Tendencia Dinámicas: Proyecta automáticamente líneas de soporte/resistencia desde los últimos dos puntos de giro.
Canales de Tendencia: Incluye líneas paralelas (superior e inferior) alrededor de la tendencia principal para visualizar posibles zonas de ruptura.
Personalización Total: Permite ajustar colores, estilos, anchos y activar/desactivar cada línea individualmente.
Actualización en Tiempo Real: Se adapta a cada nueva vela, manteniendo las líneas siempre actualizadas.


Parámetros de Entrada Agrupados

Presenta los `input` de tu código organizados por grupos. Esto ayuda a que el usuario sepa qué puede configurar sin leer el código.

Ejemplo:

⚙️ Línea Zig Zag - Largo Plazo:

Mostrar/ocultar, Período (36), Color, Estilo y Ancho.
⚙️ Línea de Tendencia - Largo Plazo:
Mostrar/ocultar y Color.
⚙️ Línea Zig Zag - Medio Plazo:
Mostrar/ocultar, Período (21), Color, Estilo y Ancho.
⚙️ Línea de Tendencia - Medio Plazo:
Mostrar/ocultar y Color.
⚙️ Línea Zig Zag - Corto Plazo:
Mostrar/ocultar, Período (9), Color, Estilo y Ancho.
⚙️ Línea de Tendencia - Corto Plazo:

Mostrar/ocultar y Color.

5. Ejemplo Visual de Uso (Captura de Pantalla)

IMPORTANTE: Incluye una o dos imágenes del indicador funcionando en un gráfico real. Muestra cómo se ven las líneas en diferentes plazos. Esto es fundamental para el marketplace.

6. Advertencia de Riesgo (Obligatoria)

"El trading conlleva un riesgo sustancial de pérdida. Este indicador es una herramienta de análisis, no una señal de compra/venta. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Utilícelo con precaución y bajo su propia responsabilidad."
7. Detalles Adicionales (Opcional, breve)

Compatibilidad: MetaTrader 5

Actualizaciones: Se incluyen mejoras y correcciones de forma periódica.


Trend Lines – Análisis Técnico Profesional en Tres Plazos

Es un indicador avanzado para MetaTrader 5 que dibuja automáticamente líneas de Zig Zag y tendencias en tres plazos temporales: corto (9), medio (21) y largo (36). Su algoritmo utiliza el ATR para filtrar movimientos insignificantes y resaltar solo los puntos de giro relevantes, proporcionando una visión clara de la estructura del mercado.
Características principales:
Tres niveles de análisis: Ideal para traders de scalping, intradía y swing trading.
Líneas de Zig Zag configurables: Colores, estilos y anchos personalizables para cada plazo.
Líneas de tendencia y canales: Proyecta automáticamente soportes/resistencias dinámicos y canales paralelos.
Actualización en tiempo real: Se ajusta a cada nueva vela manteniendo la coherencia del análisis.
Fácil personalización: Activa/desactiva cada línea individualmente desde los parámetros de entrada.
Parámetros ajustables:

Largo Plazo: Zig Zag (período 36, color azul) y Tendencia (color naranja).

Medio Plazo: Zig Zag (período 21, color turquesa) y Tendencia (color verde azulado).

 Corto Plazo: Zig Zag (período 9, color salmón) y Tendencia (color acero).


Soporte: Disponible para consultas y sugerencias.

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Shengzu Zhong
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SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
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Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
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Btmm state engine pro
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BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
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Talal N Z Aljarusha
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SMC Pro ToolKit  is a professional chart-based Smart Money Concepts indicator for MetaTrader 5. It helps traders read market structure, identify key liquidity areas, organize trade context, and plan setups directly from the chart. This is not a simple buy/sell arrow indicator. It is a complete visual trading toolkit that combines Smart Money Concepts, multi-timeframe analysis, session context, setup planning, risk assistance, and professional dashboard tools in one clean workspace. Watch setup
The Oracle Pro
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The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
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Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
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UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
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