Fractales Auto

Fractales Auto (Automaticos)

Identifique automáticamente fractales de compra y venta para detectar puntos de giro del mercado

Fractales Automáticos es un indicador para MetaTrader 5 que detecta de forma automática los fractales alcistas y bajistas utilizando la estructura clásica de máximos y mínimos relativos. El indicador marca sobre el gráfico los puntos donde el precio forma un máximo o mínimo significativo, facilitando la identificación de posibles zonas de reversión, soportes, resistencias y niveles clave de la acción del precio.

Su algoritmo permite configurar la cantidad de velas utilizadas para validar cada fractal, ofreciendo mayor flexibilidad para adaptarse a diferentes estilos de trading y condiciones de mercado.

Características principales

✔ Detección automática de fractales alcistas y bajistas.

✔ Identificación visual mediante flechas directamente sobre el gráfico.

✔ Algoritmo configurable para ajustar la sensibilidad de los fractales.

✔ Detección basada en máximos y mínimos relativos.

✔ Actualización automática conforme aparecen nuevas velas.

✔ Diseño ligero y optimizado para MetaTrader 5.

✔ Fácil integración con estrategias de Price Action y análisis estructural.

✔ Compatible con cualquier activo financiero disponible en MetaTrader 5.

Parámetros configurables

El indicador permite personalizar fácilmente su funcionamiento mediante las siguientes opciones:

  • How Many (cantidad de velas a la izquierda y derecha utilizadas para validar un fractal).
  • Tamaño de las flechas.
  • Distancia vertical de las señales respecto al precio.
  • Configuración visual de los símbolos.

Estas opciones permiten adaptar el indicador a diferentes niveles de sensibilidad y preferencias visuales.

Mercados compatibles

Puede utilizarse en cualquier instrumento disponible en MetaTrader 5, incluyendo:

  • Forex
  • Criptomonedas
  • Índices
  • Índices Sintéticos
  • Acciones
  • Materias primas
  • CFDs
  • Futuros

Marcos temporales

Compatible con todos los marcos temporales de MetaTrader 5, desde operaciones de scalping hasta análisis de swing trading y seguimiento de tendencias de largo plazo.

Ventajas

  • Automatiza la identificación de fractales sin necesidad de análisis manual.
  • Facilita la detección de máximos y mínimos relevantes del mercado.
  • Ayuda a localizar posibles zonas de soporte y resistencia.
  • Puede utilizarse para confirmar cambios de tendencia o rupturas de estructura.
  • Reduce el tiempo de análisis técnico.
  • Excelente complemento para estrategias basadas en Price Action, Smart Money Concepts, Break of Structure (BOS), Change of Character (CHoCH), Ondas de Elliott y otros métodos de análisis técnico.

Información importante

Los fractales requieren la formación de velas posteriores para confirmar su validez. Por este motivo, una señal solo aparecerá una vez que la estructura del fractal haya sido completamente confirmada. Este comportamiento es inherente al método clásico de cálculo de fractales y garantiza que únicamente se muestren estructuras válidas.

Conclusión

Fractales Automáticos simplifica la identificación de puntos clave dentro de la estructura del mercado mediante la detección automática de máximos y mínimos relevantes. Su algoritmo configurable, facilidad de interpretación y compatibilidad con cualquier instrumento financiero lo convierten en una herramienta ideal para traders que buscan mejorar el análisis de la acción del precio y tomar decisiones con mayor objetividad.


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Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
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SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
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Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
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Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
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BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
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SMC Pro ToolKit  is a professional chart-based Smart Money Concepts indicator for MetaTrader 5. It helps traders read market structure, identify key liquidity areas, organize trade context, and plan setups directly from the chart. This is not a simple buy/sell arrow indicator. It is a complete visual trading toolkit that combines Smart Money Concepts, multi-timeframe analysis, session context, setup planning, risk assistance, and professional dashboard tools in one clean workspace. Watch setup
The Oracle Pro
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The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
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Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
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PZ Harmonacci Patterns MT5
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