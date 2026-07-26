Identifique automáticamente fractales de compra y venta para detectar puntos de giro del mercado

Fractales Auto (Automaticos)

Fractales Automáticos es un indicador para MetaTrader 5 que detecta de forma automática los fractales alcistas y bajistas utilizando la estructura clásica de máximos y mínimos relativos. El indicador marca sobre el gráfico los puntos donde el precio forma un máximo o mínimo significativo, facilitando la identificación de posibles zonas de reversión, soportes, resistencias y niveles clave de la acción del precio.

Su algoritmo permite configurar la cantidad de velas utilizadas para validar cada fractal, ofreciendo mayor flexibilidad para adaptarse a diferentes estilos de trading y condiciones de mercado.

Características principales

✔ Detección automática de fractales alcistas y bajistas.

✔ Identificación visual mediante flechas directamente sobre el gráfico.

✔ Algoritmo configurable para ajustar la sensibilidad de los fractales.

✔ Detección basada en máximos y mínimos relativos.

✔ Actualización automática conforme aparecen nuevas velas.

✔ Diseño ligero y optimizado para MetaTrader 5.

✔ Fácil integración con estrategias de Price Action y análisis estructural.

✔ Compatible con cualquier activo financiero disponible en MetaTrader 5.

Parámetros configurables

El indicador permite personalizar fácilmente su funcionamiento mediante las siguientes opciones:

How Many (cantidad de velas a la izquierda y derecha utilizadas para validar un fractal).

(cantidad de velas a la izquierda y derecha utilizadas para validar un fractal). Tamaño de las flechas.

Distancia vertical de las señales respecto al precio.

Configuración visual de los símbolos.

Estas opciones permiten adaptar el indicador a diferentes niveles de sensibilidad y preferencias visuales.

Mercados compatibles

Puede utilizarse en cualquier instrumento disponible en MetaTrader 5, incluyendo:

Forex

Criptomonedas

Índices

Índices Sintéticos

Acciones

Materias primas

CFDs

Futuros

Marcos temporales

Compatible con todos los marcos temporales de MetaTrader 5, desde operaciones de scalping hasta análisis de swing trading y seguimiento de tendencias de largo plazo.

Ventajas

Automatiza la identificación de fractales sin necesidad de análisis manual.

Facilita la detección de máximos y mínimos relevantes del mercado.

Ayuda a localizar posibles zonas de soporte y resistencia.

Puede utilizarse para confirmar cambios de tendencia o rupturas de estructura.

Reduce el tiempo de análisis técnico.

Excelente complemento para estrategias basadas en Price Action, Smart Money Concepts, Break of Structure (BOS), Change of Character (CHoCH), Ondas de Elliott y otros métodos de análisis técnico.

Información importante

Los fractales requieren la formación de velas posteriores para confirmar su validez. Por este motivo, una señal solo aparecerá una vez que la estructura del fractal haya sido completamente confirmada. Este comportamiento es inherente al método clásico de cálculo de fractales y garantiza que únicamente se muestren estructuras válidas.

Conclusión

Fractales Automáticos simplifica la identificación de puntos clave dentro de la estructura del mercado mediante la detección automática de máximos y mínimos relevantes. Su algoritmo configurable, facilidad de interpretación y compatibilidad con cualquier instrumento financiero lo convierten en una herramienta ideal para traders que buscan mejorar el análisis de la acción del precio y tomar decisiones con mayor objetividad.