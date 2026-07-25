Fibonacci Auto Channel

Fibonacci Auto Channel

Dibuje automáticamente canales dinámicos con niveles de Fibonacci integrados

Fibonacci Auto Channel es un indicador para MetaTrader 5 que construye automáticamente un canal dinámico utilizando los máximos y mínimos recientes del mercado, incorporando de forma simultánea los niveles internos de Fibonacci 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% y 76.4%. Esta combinación permite analizar la estructura del precio, identificar zonas potenciales de soporte y resistencia dinámicas y evaluar la fortaleza de la tendencia sin necesidad de realizar cálculos manuales.

El indicador actualiza continuamente el canal conforme evoluciona el mercado, proporcionando una referencia objetiva para el análisis técnico en cualquier activo financiero.

Características principales

✔ Construcción automática de canales utilizando los máximos y mínimos recientes.

✔ Cálculo dinámico basado en un período configurable.

✔ Niveles internos de Fibonacci integrados:

  • 23.6%
  • 38.2%
  • 50%
  • 61.8%
  • 76.4%

✔ Línea superior, línea inferior y línea media del canal.

✔ Coloreado dinámico de los límites del canal para facilitar la lectura visual.

✔ Área sombreada entre la línea central y los extremos del canal para mejorar la interpretación de la estructura del mercado.

✔ Actualización automática en tiempo real conforme aparecen nuevas velas.

✔ Diseño limpio y ligero optimizado para MetaTrader 5.

Parámetros configurables

El indicador permite adaptar fácilmente su comportamiento mediante diferentes opciones de configuración, entre ellas:

  • Período de cálculo de máximos y mínimos (High/Low Period).
  • Colores de la banda superior.
  • Colores de la banda inferior.
  • Configuración visual de las líneas del canal.
  • Personalización de los niveles de Fibonacci.
  • Opciones de visualización del área sombreada.

Estas configuraciones permiten ajustar el indicador a distintos estilos operativos y preferencias visuales.

Mercados compatibles

Puede utilizarse en cualquier instrumento disponible en MetaTrader 5, incluyendo:

  • Forex
  • Criptomonedas
  • Índices
  • Índices Sintéticos
  • Acciones
  • Materias primas
  • CFDs
  • Futuros

Marcos temporales

Compatible con todos los marcos temporales de MetaTrader 5, desde operaciones de scalping hasta análisis de swing trading y seguimiento de tendencias de largo plazo.

Ventajas

  • Automatiza completamente la construcción del canal.
  • Incorpora los principales niveles de retroceso de Fibonacci.
  • Facilita la identificación de soportes y resistencias dinámicas.
  • Proporciona una referencia objetiva de la estructura del precio.
  • Mejora la lectura de zonas de reacción potencial dentro del canal.
  • Reduce el tiempo dedicado al análisis manual.
  • Puede combinarse con estrategias de Price Action, tendencias, rupturas, retrocesos de Fibonacci y gestión de entradas por confluencia.

Importante

Fibonacci Auto Channel es una herramienta de apoyo para el análisis técnico y no genera señales garantizadas de compra o venta. Se recomienda utilizarlo junto con una adecuada gestión del riesgo y otras herramientas de confirmación para construir un plan de trading más sólido.

Fibonacci Auto Channel combina la potencia del análisis mediante canales dinámicos con la precisión de los niveles clásicos de Fibonacci, ofreciendo una representación clara de la estructura del mercado y facilitando la identificación de zonas clave para el seguimiento de tendencias, retrocesos y posibles continuaciones del precio.


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