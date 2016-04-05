Support and Resistance Prototipo ABC

Support and Resistance Prototipo ABC V3

https://youtu.be/FXVxBdsxmwM?si=h4jNCVrufdJ9ylQ3

Asesor Experto (Expert Advisor) para MetaTrader 5

Support and Resistance Prototipo ABC es un Expert Advisor (EA) diseñado como una base sólida para la automatización de estrategias basadas en niveles de soporte y resistencia. A diferencia de un indicador, este robot está pensado para ejecutar lógica de trading, gestionar escenarios de mercado y servir como plataforma para el desarrollo de sistemas más avanzados.

Este proyecto representa un prototipo enfocado en la detección y utilización de zonas técnicas relevantes del precio, proporcionando una estructura flexible para futuras optimizaciones y estrategias automatizadas.

Características principales

✅ Expert Advisor (EA) para MetaTrader 5.

✅ Detección automática de niveles de soporte y resistencia.

✅ Diseñado para trabajar directamente sobre el gráfico principal.

✅ Arquitectura preparada para ampliar reglas de entrada y salida.

✅ Base ideal para desarrollar sistemas de trading automatizados.

✅ Código organizado para facilitar futuras mejoras.

✅ Compatible con cualquier símbolo y marco temporal.

✅ Bajo consumo de recursos.

¿Para quién está diseñado?

Este Expert Advisor resulta especialmente útil para:

  • Traders que desean automatizar estrategias basadas en soportes y resistencias.
  • Desarrolladores que buscan una base sólida para construir sistemas propios.
  • Estudiantes de MQL5 interesados en comprender la lógica de un EA.
  • Usuarios que desean experimentar con estrategias automáticas sobre niveles técnicos.

Ventajas

  • Automatiza el análisis de niveles relevantes del mercado.
  • Reduce el trabajo manual del operador.
  • Puede utilizarse como punto de partida para proyectos más complejos.
  • Código ligero y fácil de adaptar.
  • Ideal para pruebas, investigación y desarrollo.

Compatibilidad

  • ✔ MetaTrader 5
  • ✔ Forex
  • ✔ Acciones
  • ✔ Índices
  • ✔ Criptomonedas
  • ✔ Índices Sintéticos
  • ✔ Commodities

Recomendaciones

Este Expert Advisor debe utilizarse como herramienta de apoyo dentro de una estrategia de gestión de riesgo adecuada. Antes de operar en una cuenta real, se recomienda realizar pruebas en el Strategy Tester de MetaTrader 5 y ajustar la configuración según el activo y el marco temporal utilizados.

ABC Traders

En ABC Traders desarrollamos herramientas profesionales para MetaTrader 5 orientadas al análisis técnico, automatización y mejora del proceso de toma de decisiones.

Si te interesa el desarrollo de indicadores personalizados, Expert Advisors o formar parte de nuestra comunidad de traders, puedes obtener más información a través de ABC Traders Elite.


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4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
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Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
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Fractals MT5 FX   Fractales personalizables con período ajustable Descripción breve Indicador avanzado de fractales para MetaTrader 5 que permite definir el número de velas a ambos lados del pico o valle, y personalizar el símbolo de las flechas. Ideal para identificar niveles de soporte y resistencia dinámicos, así como puntos de inflexión en la tendencia. Características principales Período ajustable:   El parámetro "Número de velas" ( Fr_Period ) permite elegir cuántas velas a la izquierda y
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Market Profile Multidivisas E s un indicador profesional que construye perfiles de mercado utilizando el tiempo que el precio permanece en cada nivel (TPO), identificando automáticamente zonas de valor, Point of Control y áreas de rechazo del mercado. Beneficios Identifica zonas donde el mercado acepta el precio. Encuentra soportes y resistencias institucionales. Detecta áreas de equilibrio. Ayuda a identificar rupturas reales. Permite localizar mejores zonas para entradas, SL y TP. Funciones
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Smart Fractal es un indicador diseñado para identificar automáticamente los fractales más importantes del mercado, resaltando los máximos y mínimos relevantes directamente sobre el gráfico. Su objetivo es ayudar al trader a localizar zonas potenciales de reversión, niveles de soporte y resistencia, así como puntos clave para el análisis de la estructura del precio. A diferencia de un simple indicador visual, Smart Fractal facilita la lectura de la acción del precio al destacar únicamente los piv
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