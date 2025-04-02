XAU Confluence Aurum Edge
- Эксперты
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Chadwin Arthur MilesATC Automation develops MetaTrader 5 Expert Advisors focused on structured execution, risk control, Gold/XAUUSD automation, market-structure analysis and multi-confirmation trading logic.
- Версия: 1.1
- Активации: 5
XAU Confluence Aurum Edge MT5 — это специализированный советник для торговли золотом в MetaTrader 5, разработанный для XAUUSD с использованием структурированного подхода на основе нескольких подтверждений.
Советник объединяет направление старшего таймфрейма, поведение ликвидности, рыночную структуру, импульс, анализ торговых сессий и подтверждение price action перед открытием сделки. Поставляемая конфигурация для золота построена вокруг входов на H1 с направляющим контекстом H4 и стандартным торговым окном 03:00–10:00 по серверному времени брокера.
Вместо зависимости от одного индикатора советник использует confluence-based scoring engine — систему оценки совпадения нескольких факторов. Активные подтверждения могут включать liquidity sweeps, смену структуры, displacement, анализ imbalance, трендовый контекст, FVG, order block и breaker context, TrendSlope, поведение opening range, подтверждения EMA/Stochastic, MACD momentum, логику Power of 3, SMC, CHOCH, Asian Session Bias и ATC Research price-action confirmation.
Советник включает расчет риска на основе equity, фиксированную защитную stop-loss логику, ATR-based targets, break-even protection и двухэтапное частичное закрытие прибыли. Он разработан с учетом совместимости с брокерами, включая специфические названия и суффиксы символов золота, обработку filling mode, проверку stop distance и fallback-логику исполнения.
Основные функции
- Специализированный MT5 Expert Advisor для золота
- Разработан для XAUUSD / Gold
- Входы на H1 с направляющим контекстом H4
- Торговое окно 03:00–10:00 по серверному времени брокера
- Multi-module confluence scoring
- Анализ ликвидности, структуры, displacement и imbalance
- HTF trend, FVG, order block и breaker context
- TrendSlope, opening range и momentum confirmation
- EMA, Stochastic и MACD фильтры
- Модули Power of 3, SMC, CHOCH и Asian Session Bias
- ATC Research price-action confirmation
- Расчет риска на основе equity
- Фиксированный SL и ATR-based TP
- Break-even и частичное закрытие прибыли
- Broker-aware execution handling
- Компактная панель на графике и водяной знак ATC
- Без зависимости от Telegram, Discord или внешних сервисов
- Без ограничения по брокеру или имени сервера
Стандартная конфигурация для золота
- Таймфрейм входа: H1
- Таймфрейм направления: H4
- Торговое окно: 03:00–10:00 по серверному времени брокера
- Stop loss: фиксированный стоп для золота в пунктах
- Take profit: ATR-based volatility target
- Break-even: включен
- Частичное закрытие: включено
- Burst mode: включен
Важное уведомление
Этот Expert Advisor не гарантирует прибыль. Результаты зависят от условий брокера, спреда, комиссии, кредитного плеча, исполнения, качества исторических данных, настроек символа и серверного времени. Всегда тестируйте советник на нужном символе золота у выбранного брокера и на демо-счете перед использованием на реальном счете