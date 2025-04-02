XAU Confluence Aurum Edge

XAU Confluence Aurum Edge MT5

XAU Confluence Aurum Edge MT5 — это специализированный советник для торговли золотом в MetaTrader 5, разработанный для XAUUSD с использованием структурированного подхода на основе нескольких подтверждений.

Советник объединяет направление старшего таймфрейма, поведение ликвидности, рыночную структуру, импульс, анализ торговых сессий и подтверждение price action перед открытием сделки. Поставляемая конфигурация для золота построена вокруг входов на H1 с направляющим контекстом H4 и стандартным торговым окном 03:00–10:00 по серверному времени брокера.

Вместо зависимости от одного индикатора советник использует confluence-based scoring engine — систему оценки совпадения нескольких факторов. Активные подтверждения могут включать liquidity sweeps, смену структуры, displacement, анализ imbalance, трендовый контекст, FVG, order block и breaker context, TrendSlope, поведение opening range, подтверждения EMA/Stochastic, MACD momentum, логику Power of 3, SMC, CHOCH, Asian Session Bias и ATC Research price-action confirmation.

Советник включает расчет риска на основе equity, фиксированную защитную stop-loss логику, ATR-based targets, break-even protection и двухэтапное частичное закрытие прибыли. Он разработан с учетом совместимости с брокерами, включая специфические названия и суффиксы символов золота, обработку filling mode, проверку stop distance и fallback-логику исполнения.

Основные функции

  • Специализированный MT5 Expert Advisor для золота
  • Разработан для XAUUSD / Gold
  • Входы на H1 с направляющим контекстом H4
  • Торговое окно 03:00–10:00 по серверному времени брокера
  • Multi-module confluence scoring
  • Анализ ликвидности, структуры, displacement и imbalance
  • HTF trend, FVG, order block и breaker context
  • TrendSlope, opening range и momentum confirmation
  • EMA, Stochastic и MACD фильтры
  • Модули Power of 3, SMC, CHOCH и Asian Session Bias
  • ATC Research price-action confirmation
  • Расчет риска на основе equity
  • Фиксированный SL и ATR-based TP
  • Break-even и частичное закрытие прибыли
  • Broker-aware execution handling
  • Компактная панель на графике и водяной знак ATC
  • Без зависимости от Telegram, Discord или внешних сервисов
  • Без ограничения по брокеру или имени сервера

Стандартная конфигурация для золота

  • Таймфрейм входа: H1
  • Таймфрейм направления: H4
  • Торговое окно: 03:00–10:00 по серверному времени брокера
  • Stop loss: фиксированный стоп для золота в пунктах
  • Take profit: ATR-based volatility target
  • Break-even: включен
  • Частичное закрытие: включено
  • Burst mode: включен

Важное уведомление

Этот Expert Advisor не гарантирует прибыль. Результаты зависят от условий брокера, спреда, комиссии, кредитного плеча, исполнения, качества исторических данных, настроек символа и серверного времени. Всегда тестируйте советник на нужном символе золота у выбранного брокера и на демо-счете перед использованием на реальном счете


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Wall Street Robot is a professional trading system developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to operate
ORB Revolution
Haidar Lionel Haj Ali
5 (24)
Эксперты
ORB Revolution — Советник MetaTrader 5 ORB Revolution — это профессиональный советник Opening Range Breakout (ORB) для MetaTrader 5, разработанный для дисциплинированной автоматической торговли с контролем рисков . Созданный с учетом институциональных стандартов, этот инструмент делает акцент на сохранении капитала , повторяемом исполнении и прозрачной логике принятия решений — идеально подходит для серьезных трейдеров и участников проп-трейдинг челленджей. ORB Revolution полностью поддерживает
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Эксперты
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
Aero MT5
Volodymyr Babak
5 (3)
Эксперты
Прозрачная модель ценообразования.  Цена растёт с каждым этапом продаж. Следующий этап: $1500 . [  Live Signal +7 Months · 0.1% DD · +27% Growth  ] Как работает Aero Aero — полностью автоматизированный советник для XAUUSD (Gold) , торгует в обе стороны на дневном графике. В основе — пробойная стратегия . Золото пробивает ключевые уровни почти каждый день — Aero определяет, какие из них статистически стоят сделки, и игнорирует остальные. Этот отбор делает kNN (k-ближайших соседей) — метод машин
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
4.96 (45)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Black Thunder EA MT5
Mohamed Samsudeen
Эксперты
BLACK THUNDER is a fully automated Expert Advisor for Meta Trader 5. It applies a breakout scalping method on XAUUSD, placing Buy Stop and Sell Stop pending orders when its entry conditions are met. The Expert Advisor does not use grid, martingale, averaging or recovery techniques. Every position is opened with a Stop Loss, and a trailing stop adjusts the stop level as price moves in the position's favor. The price increases by $50 for every 50 purchases One EA. Six trading personalities. Built
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