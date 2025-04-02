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XAU Confluence Aurum Edge MT5

XAU Confluence Aurum Edge MT5 是一款专注于黄金交易的 MetaTrader 5 智能交易系统，专为 XAUUSD 设计，并采用结构化的多重确认交易方式。

该 EA 在批准交易之前，会结合高周期方向、流动性行为、市场结构、动量、交易时段分析以及价格行为确认。提供的黄金配置基于 H1 入场逻辑，并使用 H4 作为方向性背景，默认交易时间窗口为经纪商服务器时间 03:00–10:00。

该 EA 不依赖单一指标，而是使用基于多重共振的评分引擎。可用确认模块包括流动性扫单、结构转变、位移、失衡分析、趋势背景、FVG、公允价值缺口、订单块、Breaker Context、TrendSlope、开盘区间行为、EMA/Stochastic 确认、MACD 动量、Power of 3 逻辑、SMC、CHOCH、亚洲时段偏向以及 ATC Research 价格行为确认。

该 EA 包含基于净值的风险计算、固定保护性止损逻辑、基于 ATR 的目标位、保本保护以及两阶段部分止盈管理。它也考虑了经纪商兼容性，包括不同经纪商的黄金品种名称和后缀、订单填充模式处理、止损距离检查以及备用执行逻辑。

主要功能

专注于黄金交易的 MT5 Expert Advisor

适用于 XAUUSD / Gold

H1 入场逻辑，H4 方向背景

03:00–10:00 经纪商服务器时间交易窗口

多模块共振评分系统

流动性、结构、位移和失衡分析

高周期趋势、FVG、订单块和 Breaker Context

TrendSlope、开盘区间和动量确认

EMA、Stochastic 和 MACD 过滤器

Power of 3、SMC、CHOCH 和亚洲时段偏向模块

ATC Research 价格行为确认

基于净值的风险计算

固定 SL 和基于 ATR 的 TP

保本和部分止盈管理

经纪商兼容的执行处理

简洁图表面板和 ATC 水印

不依赖 Telegram、Discord 或外部服务

无经纪商或服务器名称限制

默认黄金配置

入场周期：H1

方向周期：H4

交易窗口：03:00–10:00 经纪商服务器时间

止损：固定点数黄金止损

止盈：基于 ATR 的波动目标

保本：启用

部分止盈：启用

Burst Mode：启用

重要提示

本 Expert Advisor 不保证盈利。结果取决于经纪商条件、点差、佣金、杠杆、执行质量、历史数据质量、品种设置以及服务器时间。在实盘交易前，请务必先使用目标经纪商的黄金品种并在模拟账户上进行测试