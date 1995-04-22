Virellium AI EA

VIRELLIUM EA — точная торговая система для золота

XAUUSD H1 | Советник для MetaTrader 5

Живой сигнал, открытый для проверки в реальном времени:

https://www.mql5.com/en/signals/2383666

VIRELLIUM EA — это дисциплинированная алгоритмическая торговая система, созданная только для одного рынка — золота.

Она разработана для трейдеров, которые ценят структуру, защиту и контролируемое исполнение выше случайной активности. Система не гонится за каждым тиком и не пытается насильно входить в рынок. Она ждёт подтверждённую структуру, проверяет направление на старшем таймфрейме и входит только после закрытия рабочей свечи.

Каждая позиция защищена с первой секунды фиксированными уровнями Stop Loss и Take Profit, размещёнными непосредственно на сервере брокера.

Без сетки.

Без усреднения убытков.

Без скрытой экспозиции.

Только структурированное исполнение по золоту.

VIRELLIUM EA — Precision Gold Trading

Золото — это не рынок для импровизации.

Резкие движения, ложные пробои, внезапная волатильность и эмоциональные решения могут быстро превратить перспективный сетап в ненужный риск. VIRELLIUM EA был создан для того, чтобы убрать эмоциональный фактор и заменить его чёткой моделью исполнения.

Система работает по простому, но сильному принципу:

Дождаться структуры.

Подтвердить направление.

Войти только после закрытия свечи.

Сразу защитить каждую сделку.

Это не высокочастотный робот, созданный для того, чтобы заполнять историю счёта случайными сделками. VIRELLIUM построен вокруг терпения и контролируемого участия в рынке. Если рынок не даёт нужной структуры, советник просто остаётся вне рынка.

В алгоритмической торговле умение не торговать часто так же важно, как и умение входить.

Как торгует VIRELLIUM

Каждый вход основан на подтверждении по закрытой свече.

Это означает, что советник не опирается на нестабильное тиковое движение или сигналы, которые могут исчезнуть, пока свеча ещё формируется. Система ждёт полного закрытия рабочей свечи и только затем оценивает итоговую рыночную структуру.

Такой подход помогает снизить влияние шума и делает торговую логику более стабильной и прозрачной.

Решение о входе проходит через трендовую модель старшего таймфрейма, что позволяет советнику работать в направлении доминирующего рыночного движения, а не против него. Если старший таймфрейм не подтверждает направление достаточно чётко, система может оставаться вне рынка.

VIRELLIUM не торгует ради активности.

Он торгует только тогда, когда присутствует его внутренняя структура.

Защита на сервере брокера

Каждая сделка, открытая VIRELLIUM EA, сразу получает фиксированные уровни Stop Loss и Take Profit, размещённые на сервере брокера.

Это важная часть защитной архитектуры системы.

Если терминал закрыт, интернет-соединение потеряно, VPS перезагружается или компьютер выключается, защитные уровни остаются активными на стороне брокера.

Сделка никогда не остаётся без заранее заданной защиты.

Это делает систему подходящей для пользователей, которым нужны понятные, видимые и дисциплинированные границы риска по каждой позиции.

Два стратегических пресета

VIRELLIUM EA включает два встроенных стратегических пресета:

Champion

Более резкий и отзывчивый режим, созданный для пользователей, которые предпочитают более активный торговый ритм и быструю реакцию на рыночную структуру.

All-Weather

Более медленный и консервативный режим, рассчитанный на более стабильное поведение в меняющихся рыночных условиях.

Оба пресета используют одну и ту же базовую философию: структурированный вход, подтверждение тренда и защищённое исполнение.

Разница заключается в скорости реакции и торговом стиле, что позволяет пользователю выбрать вариант, который лучше соответствует его личному уровню комфорта и подходу к счёту.

Риск на ваших условиях

VIRELLIUM EA включает понятную модель выбора риска.

Доступные режимы:

Fixed Lot

Minimal

Low

Medium

High

Aggressive

Советник рассчитывает объём позиции на основе выбранного профиля риска и баланса счёта. Перед отправкой ордера он проверяет объём на соответствие лимитам брокера и доступной свободной марже.

Это означает, что советник не отправляет ордера вслепую, если условия счёта или брокера их не поддерживают.

Если сделка не проходит внутреннюю проверку, система отступает.

Это одна из ключевых идей VIRELLIUM: исполнение должно быть контролируемым ещё до того, как ордер попадёт на рынок.

Опциональный режим восстановления

VIRELLIUM EA включает опциональный режим восстановления для пользователей, которые понимают дополнительный риск.

После убыточной сделки система может временно увеличить объём в соответствии с выбранным пользователем recovery multiplier. Логику восстановления можно настроить через:

множитель восстановления

условие выхода из восстановления

максимальный лимит лота

максимальное количество восстановительных сделок

Восстановление может быть основано либо на возврате предыдущего убытка, либо на заданном количестве прибыльных сделок.

Важно: режим восстановления выключен по умолчанию.

Это сделано намеренно. Базовая система не зависит от восстановления, сетки или усреднения. Recovery — это расширенный дополнительный инструмент, который следует использовать только трейдерам, полностью понимающим увеличение экспозиции.

Премиальная командная панель на графике

VIRELLIUM EA включает современную панель на графике, созданную для того, чтобы поведение системы было видно в реальном времени.

Панель отображает:

equity и изменение за сессию

текущий спред

состояние волатильности

статус cooldown

формирование входного сигнала

карточку открытой позиции

визуализацию прогресса SL → TP

Интерфейс также включает две практичные кнопки управления:

PAUSE — мгновенно останавливает новые входы без удаления советника с графика.

CLOSE POSITION — позволяет вручную закрыть текущую позицию советника.

Цель панели — не украшение. Её цель — операционная прозрачность.

Вы видите, что делает система, формируются ли условия, есть ли активная сделка и разрешено ли советнику исполнять входы.

Создан для реальных счетов

VIRELLIUM EA разработан с учётом реальных торговых условий.

Система учитывает лимиты объёма брокера, stop levels, freeze levels и свободную маржу перед исполнением. Она поддерживает как hedging, так и netting счета и использует собственный magic number, поэтому не вмешивается в сделки, которые ей не принадлежат.

Состояние восстановления также защищено от перезапуска. Если терминал перезагружается, советник может восстановить recovery status из истории счёта.

Это делает VIRELLIUM не просто генератором сигналов, а полноценным фреймворком исполнения для торговли золотом.

Ключевые особенности

Специализация на золоте — разработан для XAUUSD

Таймфрейм H1

Входы по закрытой свече

Логика без перерисовки

Подтверждение тренда со старшего таймфрейма

Фиксированные Stop Loss и Take Profit на сервере брокера

Два стратегических пресета: Champion и All-Weather

Шесть режимов риска: Fixed Lot, Minimal, Low, Medium, High, Aggressive

Безопасная проверка объёма под брокера

Проверка свободной маржи перед отправкой ордера

Опциональный режим восстановления, выключен по умолчанию

Лимиты восстановления контролируются пользователем

Премиальная командная панель на графике

Кнопки PAUSE и CLOSE POSITION

Поддержка hedging и netting счетов

Recovery logic сохраняется после перезапуска

Один magic number — советник управляет только своими сделками

Без сетки в базовом режиме

Без усреднения убытков

Без скрытой экспозиции

Рекомендуемая настройка

Symbol: XAUUSD

Timeframe: H1

Account type: Hedging or Netting

Broker: любой брокер со стабильным исполнением по золоту

Рекомендуемые условия брокера: низкий спред, стабильное исполнение, надёжное соединение с сервером

Минимальный депозит: от $500 на Low risk

Рекомендуемый депозит: $1000+ для более комфортного управления риском

Настройки по умолчанию: Champion preset, Medium risk, panel ON, recovery OFF

Установите VIRELLIUM EA на один график XAUUSD H1.

Советник готов к работе с настройками по умолчанию. Оптимизация для обычного использования не требуется. Основной параметр, который следует выбрать под себя, — это предпочитаемый уровень риска.

Живой мониторинг

Торговый сигнал в реальном времени доступен здесь:

https://www.mql5.com/en/signals/2383666

Сигнал позволяет наблюдать за системой на реальном счёте Weltrade, отслеживать реальные сделки и оценивать советник по фактическому поведению на рынке.

Все сделки, статистика и просадка открыты и обновляются автоматически.

Сигнал всё ещё находится на ранней стадии сбора статистики, поэтому систему лучше оценивать по её развитию во времени, а не по краткосрочным результатам.

Настройка и поддержка

После покупки вы можете связаться со мной напрямую через личные сообщения MQL5.

Я могу помочь с:

первой установкой

настройкой под конкретного брокера

выбором профиля риска

пониманием панели

проверкой входных параметров

выбором между Champion и All-Weather preset

Для корректного запуска базовая формула проста:

XAUUSD + H1 + Algo Trading ON + Default Settings + Your Risk Profile

Для большинства пользователей этого достаточно.

Доступность

Количество доступных копий ограничено.

Цена может повышаться по мере продаж. Ранние пользователи могут зафиксировать текущую цену, пока она доступна.

Предупреждение о рисках

Торговля на финансовых рынках связана с риском.

Прошлые результаты, бэктесты или данные живого сигнала не гарантируют будущих результатов. Рыночные условия могут меняться, и каждый трейдер несёт ответственность за выбор уровня риска, соответствующего его капиталу и личной толерантности к риску.

Перед использованием советника на реальном счёте изучите логику системы, поймите параметры риска и начните с консервативного профиля риска, если вы ещё не знакомы с продуктом.

VIRELLIUM EA построен не вокруг обещаний.

Он построен вокруг структуры, защиты и дисциплинированного исполнения по золоту.