Virellium AI EA

VIRELLIUM EA — точная торговая система для золота
XAUUSD H1 | Советник для MetaTrader 5

Живой сигнал, открытый для проверки в реальном времени:
https://www.mql5.com/en/signals/2383666

VIRELLIUM EA — это дисциплинированная алгоритмическая торговая система, созданная только для одного рынка — золота.

Она разработана для трейдеров, которые ценят структуру, защиту и контролируемое исполнение выше случайной активности. Система не гонится за каждым тиком и не пытается насильно входить в рынок. Она ждёт подтверждённую структуру, проверяет направление на старшем таймфрейме и входит только после закрытия рабочей свечи.

Каждая позиция защищена с первой секунды фиксированными уровнями Stop Loss и Take Profit, размещёнными непосредственно на сервере брокера.

Без сетки.
Без усреднения убытков.
Без скрытой экспозиции.
Только структурированное исполнение по золоту.

VIRELLIUM EA — Precision Gold Trading

Золото — это не рынок для импровизации.

Резкие движения, ложные пробои, внезапная волатильность и эмоциональные решения могут быстро превратить перспективный сетап в ненужный риск. VIRELLIUM EA был создан для того, чтобы убрать эмоциональный фактор и заменить его чёткой моделью исполнения.

Система работает по простому, но сильному принципу:

Дождаться структуры.
Подтвердить направление.
Войти только после закрытия свечи.
Сразу защитить каждую сделку.

Это не высокочастотный робот, созданный для того, чтобы заполнять историю счёта случайными сделками. VIRELLIUM построен вокруг терпения и контролируемого участия в рынке. Если рынок не даёт нужной структуры, советник просто остаётся вне рынка.

В алгоритмической торговле умение не торговать часто так же важно, как и умение входить.

Как торгует VIRELLIUM

Каждый вход основан на подтверждении по закрытой свече.

Это означает, что советник не опирается на нестабильное тиковое движение или сигналы, которые могут исчезнуть, пока свеча ещё формируется. Система ждёт полного закрытия рабочей свечи и только затем оценивает итоговую рыночную структуру.

Такой подход помогает снизить влияние шума и делает торговую логику более стабильной и прозрачной.

Решение о входе проходит через трендовую модель старшего таймфрейма, что позволяет советнику работать в направлении доминирующего рыночного движения, а не против него. Если старший таймфрейм не подтверждает направление достаточно чётко, система может оставаться вне рынка.

VIRELLIUM не торгует ради активности.

Он торгует только тогда, когда присутствует его внутренняя структура.

Защита на сервере брокера

Каждая сделка, открытая VIRELLIUM EA, сразу получает фиксированные уровни Stop Loss и Take Profit, размещённые на сервере брокера.

Это важная часть защитной архитектуры системы.

Если терминал закрыт, интернет-соединение потеряно, VPS перезагружается или компьютер выключается, защитные уровни остаются активными на стороне брокера.

Сделка никогда не остаётся без заранее заданной защиты.

Это делает систему подходящей для пользователей, которым нужны понятные, видимые и дисциплинированные границы риска по каждой позиции.

Два стратегических пресета

VIRELLIUM EA включает два встроенных стратегических пресета:

Champion
Более резкий и отзывчивый режим, созданный для пользователей, которые предпочитают более активный торговый ритм и быструю реакцию на рыночную структуру.

All-Weather
Более медленный и консервативный режим, рассчитанный на более стабильное поведение в меняющихся рыночных условиях.

Оба пресета используют одну и ту же базовую философию: структурированный вход, подтверждение тренда и защищённое исполнение.

Разница заключается в скорости реакции и торговом стиле, что позволяет пользователю выбрать вариант, который лучше соответствует его личному уровню комфорта и подходу к счёту.

Риск на ваших условиях

VIRELLIUM EA включает понятную модель выбора риска.

Доступные режимы:

Fixed Lot
Minimal
Low
Medium
High
Aggressive

Советник рассчитывает объём позиции на основе выбранного профиля риска и баланса счёта. Перед отправкой ордера он проверяет объём на соответствие лимитам брокера и доступной свободной марже.

Это означает, что советник не отправляет ордера вслепую, если условия счёта или брокера их не поддерживают.

Если сделка не проходит внутреннюю проверку, система отступает.

Это одна из ключевых идей VIRELLIUM: исполнение должно быть контролируемым ещё до того, как ордер попадёт на рынок.

Опциональный режим восстановления

VIRELLIUM EA включает опциональный режим восстановления для пользователей, которые понимают дополнительный риск.

После убыточной сделки система может временно увеличить объём в соответствии с выбранным пользователем recovery multiplier. Логику восстановления можно настроить через:

  • множитель восстановления

  • условие выхода из восстановления

  • максимальный лимит лота

  • максимальное количество восстановительных сделок

Восстановление может быть основано либо на возврате предыдущего убытка, либо на заданном количестве прибыльных сделок.

Важно: режим восстановления выключен по умолчанию.

Это сделано намеренно. Базовая система не зависит от восстановления, сетки или усреднения. Recovery — это расширенный дополнительный инструмент, который следует использовать только трейдерам, полностью понимающим увеличение экспозиции.

Премиальная командная панель на графике

VIRELLIUM EA включает современную панель на графике, созданную для того, чтобы поведение системы было видно в реальном времени.

Панель отображает:

  • equity и изменение за сессию

  • текущий спред

  • состояние волатильности

  • статус cooldown

  • формирование входного сигнала

  • карточку открытой позиции

  • визуализацию прогресса SL → TP

Интерфейс также включает две практичные кнопки управления:

PAUSE — мгновенно останавливает новые входы без удаления советника с графика.
CLOSE POSITION — позволяет вручную закрыть текущую позицию советника.

Цель панели — не украшение. Её цель — операционная прозрачность.

Вы видите, что делает система, формируются ли условия, есть ли активная сделка и разрешено ли советнику исполнять входы.

Создан для реальных счетов

VIRELLIUM EA разработан с учётом реальных торговых условий.

Система учитывает лимиты объёма брокера, stop levels, freeze levels и свободную маржу перед исполнением. Она поддерживает как hedging, так и netting счета и использует собственный magic number, поэтому не вмешивается в сделки, которые ей не принадлежат.

Состояние восстановления также защищено от перезапуска. Если терминал перезагружается, советник может восстановить recovery status из истории счёта.

Это делает VIRELLIUM не просто генератором сигналов, а полноценным фреймворком исполнения для торговли золотом.

Ключевые особенности

  • Специализация на золоте — разработан для XAUUSD

  • Таймфрейм H1

  • Входы по закрытой свече

  • Логика без перерисовки

  • Подтверждение тренда со старшего таймфрейма

  • Фиксированные Stop Loss и Take Profit на сервере брокера

  • Два стратегических пресета: Champion и All-Weather

  • Шесть режимов риска: Fixed Lot, Minimal, Low, Medium, High, Aggressive

  • Безопасная проверка объёма под брокера

  • Проверка свободной маржи перед отправкой ордера

  • Опциональный режим восстановления, выключен по умолчанию

  • Лимиты восстановления контролируются пользователем

  • Премиальная командная панель на графике

  • Кнопки PAUSE и CLOSE POSITION

  • Поддержка hedging и netting счетов

  • Recovery logic сохраняется после перезапуска

  • Один magic number — советник управляет только своими сделками

  • Без сетки в базовом режиме

  • Без усреднения убытков

  • Без скрытой экспозиции

Рекомендуемая настройка

Symbol: XAUUSD
Timeframe: H1
Account type: Hedging or Netting
Broker: любой брокер со стабильным исполнением по золоту
Рекомендуемые условия брокера: низкий спред, стабильное исполнение, надёжное соединение с сервером
Минимальный депозит: от $500 на Low risk
Рекомендуемый депозит: $1000+ для более комфортного управления риском
Настройки по умолчанию: Champion preset, Medium risk, panel ON, recovery OFF

Установите VIRELLIUM EA на один график XAUUSD H1.

Советник готов к работе с настройками по умолчанию. Оптимизация для обычного использования не требуется. Основной параметр, который следует выбрать под себя, — это предпочитаемый уровень риска.

Живой мониторинг

Торговый сигнал в реальном времени доступен здесь:

https://www.mql5.com/en/signals/2383666

Сигнал позволяет наблюдать за системой на реальном счёте Weltrade, отслеживать реальные сделки и оценивать советник по фактическому поведению на рынке.

Все сделки, статистика и просадка открыты и обновляются автоматически.

Сигнал всё ещё находится на ранней стадии сбора статистики, поэтому систему лучше оценивать по её развитию во времени, а не по краткосрочным результатам.

Настройка и поддержка

После покупки вы можете связаться со мной напрямую через личные сообщения MQL5.

Я могу помочь с:

  • первой установкой

  • настройкой под конкретного брокера

  • выбором профиля риска

  • пониманием панели

  • проверкой входных параметров

  • выбором между Champion и All-Weather preset

Для корректного запуска базовая формула проста:

XAUUSD + H1 + Algo Trading ON + Default Settings + Your Risk Profile

Для большинства пользователей этого достаточно.

Доступность

Количество доступных копий ограничено.

Цена может повышаться по мере продаж. Ранние пользователи могут зафиксировать текущую цену, пока она доступна.

Предупреждение о рисках

Торговля на финансовых рынках связана с риском.

Прошлые результаты, бэктесты или данные живого сигнала не гарантируют будущих результатов. Рыночные условия могут меняться, и каждый трейдер несёт ответственность за выбор уровня риска, соответствующего его капиталу и личной толерантности к риску.

Перед использованием советника на реальном счёте изучите логику системы, поймите параметры риска и начните с консервативного профиля риска, если вы ещё не знакомы с продуктом.

VIRELLIUM EA построен не вокруг обещаний.

Он построен вокруг структуры, защиты и дисциплинированного исполнения по золоту.


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4.43 (130)
Эксперты
Меньше сделок. Лучшие сделки. Стабильность прежде всего. • Живой сигнал Режим 1   Живой сигнал Режим 2 Twister Pro EA — это высокоточный скальпинговый советник, разработанный исключительно для XAUUSD (Золото) на таймфрейме M15. Торгует реже — но каждая сделка имеет смысл. Каждый вход проходит через 5 независимых уровней проверки перед открытием ордера, что обеспечивает чрезвычайно высокую точность на стандартной конфигурации. ДВА РЕЖИМА: • Режим 1 (рекомендуется) — Очень высокая точность, ма
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.95 (22)
Эксперты
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 12th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
SomaGold
Andrii Soma
5 (9)
Эксперты
SomaGold — мультистратегийный пробойный советник для MetaTrader 5, созданный исключительно для золота (XAUUSD). Один график, один советник, 32 независимые стратегии, работающие вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Это мой первый опубликованный советник на MQL5. Чтобы сделать его доступным на старте, я использую прозрачную модель поэтапного роста цены: Стартовая цена: 100 USD Цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Ранние покупатели фиксируют самую низк
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Другие продукты этого автора
Definitely No Hype EA MT5
Anton Vizzhachii
Эксперты
Definitely Not a Scam EA — XAUUSD H1 Прозрачная автоматическая торговая система для золота, учитывающая различные рыночные режимы и созданная для оценки на протяжении нескольких лет, а не по тщательно выбранному удачному месяцу. Definitely Not a Scam EA сочетает торговлю XAUUSD H1 на основе чётких правил, два отдельных режима работы, адаптивное управление сделками на основе волатильности, панель управления непосредственно на графике, визуальный анализ рыночной структуры, масштабное тестирование
Quantix Core G33 EA
Anton Vizzhachii
5 (4)
Эксперты
Quantix Core — Алгоритмический комплекс нового поколения для XAUUSD Quantix Core — это высокотехнологичная торговая экосистема, разработанная специально для работы на металлах. В основе системы лежит уникальная пятиъядерная архитектура, объединяющая методы прикладной математики, нейросетевую фильтрацию и классический статистический анализ. Это инструмент для профессионалов, ищущих математическую устойчивость в условиях высокой рыночной волатильности. Прозрачность и реальность трейдинга Quantix C
BlackVault AI EA
Anton Vizzhachii
5 (1)
Эксперты
BLACKVAULT EA — Автоматическая торговая система для золота XAUUSD M5 | Советник для MetaTrader 5 BlackVault — это не очередная сеточная система или мартингейл, спрятанный за красивой оболочкой. Это структурированная торговая система для золота, построенная на принципе, который мы ставим выше чистой доходности: контроль риска важнее результатов. Внутри советника находится логика, построенная вокруг паттернов Opening Range Breakout (ORB), адаптивной фильтрации ATR и спреда, а также динамического м
The Ghost Protocol EA
Anton Vizzhachii
5 (2)
Эксперты
THE GHOST PROTOCOL EA: ПРОДВИНУТАЯ СИСТЕМА ФАЗОВОГО ВЫРАВНИВАНИЯ Идентификатор системы: XAU-H1-PROT-GP Классификация: Профессиональная количественная торговая система V. ЭМПИРИЧЕСКАЯ ВАЛИДАЦИЯ: ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ Для подтверждения эксплуатационной стабильности алгоритма в реальных рыночных условиях ниже предоставлен мониторинг живого торгового сигнала. Этот мониторинг служит эмпирическим доказательством надежности нашей модели фазового выравнивания. Аналитическая справка:
Theorem AI EA
Anton Vizzhachii
Эксперты
SYNAPTIC GOLD PROTOCOL STATUS: LIMITED ACCESS — 30 LICENSES. 10 REMAIN. Пока большинство ищет "грааль" среди индикаторов — единицы уже торгуют с институциональным интеллектом. Живой мониторинг: https://www.mql5.com/en/signals/2357549 BEYOND THE INDICATOR PARADIGM Рынок золота 2026 — это война алгоритмов где технический анализ существует только как ловушка ликвидности для розничных участников. THEOREM AI не строит прогнозы на основе прошлых цен. Мы встроили слой исполнения MQL5 напрямую в ана
Apex Divergence Pro
Anton Vizzhachii
Индикаторы
Apex Divergence Pro MT5 — это профессиональный индикатор разворотов, созданный для трейдеров, которым нужно нечто большее, чем обычные сигналы дивергенции. Индикатор сочетает в себе продвинутый поиск дивергенций с многоуровневой системой фильтрации рыночного контекста, включая направление тренда, подтверждение со старших таймфреймов и ключевые зоны спроса и предложения. Это позволяет трейдерам концентрироваться на более качественных разворотных сценариях, а не на слабых изолированных сигналах. A
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