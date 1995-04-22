N Day Breakout

方法的专业 MetaTrader EA。

交易N根K线通道突破，但仅当效率比率确认趋势市场时。ATR止损，可选按风险百分比计算仓位。

输入参数:
- InpBreakoutPeriod — 突破通道回看K线数
- InpERPeriod — 效率比率周期
- InpERThreshold — 允许入场的最小ER值
- InpLots — 固定手数
- InpRiskPercent — 每笔交易风险占余额%（0=固定手数）
- InpATRPeriod — ATR周期
- InpSLMult — 止损距离（ATR倍数）
- InpTPMult — 止盈距离（ATR倍数，0=无）
- InpMagic — EA订单识别魔术码
- InpSlippage — 最大滑点（点，MT4）

交易思路:
- 适合趋势性品种：黄金、指数、日元对。
- 提高ER阈值，只交易最干净的趋势。

适用于任何品种和周期。无DLL，无外部依赖。

购买后请联系我领取您的礼物！

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更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
专家
Smart Gold Impulse 现巴进入特别早鸟发布阶段。 这是我目前正在使用的 EA，并在我的 Ultima Markets 实盘信号账户上取得了令人瞩目的成绩。您可以通过 Ultima 的实盘信号结果来查看当前表现，Smart Gold Impulse 在真实的市场环境下已经展现出了非常强劲的潜力。我的 Ultima 实盘信号账户所使用的同款设置文件（set file），将仅分享给 Smart Gold Impulse 的购买者。 同时，这仍然是一个发布初始版本，而不是完全进入大众推广阶段的最终产品。之所以给出特别的发布优惠价，原因很简单：我希望早期用户能够对其进行测试、跟进结果、分享反馈，并帮助我了解 Smart Gold Impulse 在不同经纪商和账户条件下的表现。 任何人都可以在这次早鸟发布期间购买 Smart Gold Impulse 并获得我的直接支持。但是，只有 Smart Gold Hunter 的持有者才会被邀请加入特别改进小组，我们将在那里共同讨论经纪商表现、设置、更新、设置文件以及未来的优化方案。 到目前为止，我自己团在 Ultima 上的结果非常强
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
专家
Live Signal on Vantage https://www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminates emotional trading by stric
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.52 (21)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
专家
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
作者的更多信息
Elliott Wave Principle
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
指标
**按照书中所教的方式交易波浪，而不是凭猜测。** 该指标自动读取价格结构，标注艾略特推动浪（1-2-3-4-5）和调整浪（A-B-C），并向您展示 下一浪最可能的走向，以及书中所指出的交易位置。它直接基于 A.J. 弗罗斯特与罗伯特·普莱切特 所著的《艾略特波浪原理——市场行为的关键》，并忠实于原著：四条不可违背的波浪规则被 100% 严格执行，因此不符合艾略特规则的数浪永远不会被绘制。 **您在图表上看到的内容** - **已完成的波浪** —— 完整的推动浪 1-2-3-4-5（以及 A-B-C 调整浪），以清晰的带标签   线段绘制。 - **接下来的预期** —— 下一浪的投影线，指向阴影的 **斐波那契目标区** ，让您始终知道价格   “应该”前往何处。 - **基于书中的交易设置** —— 买入/卖出的 **入场** 、 **止损** 以及两个 **止盈** 价位，并实时   显示 **风险回报比** 。 - **可移动的信息面板** —— 数浪方向、置信度百分比、当前交易设置，以及依据书中给出的   周期与品种适用性自动提示。 **止损为何与众不同** 止损并
Kaufman Pairs Spread MT4
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
专家
方法的专业 MetaTrader EA。 市场中性价差交易：当两个相关品种比率的z分数拉伸时，做空高估腿、做多低估腿，在均值附近离场。 输入参数: - InpSymbolA — 第一腿品种 - InpSymbolB — 第二腿品种 - InpLookback — z分数回看K线数 - InpEntryZ — 入场z分数阈值 - InpExitZ — 离场z分数阈值 - InpLotsA — 每腿手数 - InpMagic — EA订单识别魔术码 - InpSlippage — 最大滑点（点，MT4） 交易思路: - 使用相关品种对：EURUSD/GBPUSD、黄金/白银。 - 降低入场z分数增加交易次数，提高则更安全。 适用于任何品种和周期。无DLL，无外部依赖。 购买后请联系我领取您的礼物！
Chart Patterns full
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
指标
Chart Patterns in Depth — 专业图表形态检测指标 本指标自动检测、绘制并管理专业价格行为交易者使用的16种经典图表形态：对称三角形、上升三角形、下降三角形、头肩顶及头肩底、杯柄形态及反向杯柄、下降楔形、上升楔形、看涨矩形、看跌矩形、旗形、三角旗形、双顶/双底、三顶/三底。 核心功能 • 确认后提供完整交易设置：入场（买入/卖出）、止盈以及两个止损位直接绘制在图表上，并显示点数距离和盈亏比。 • 结构性止损，配有经过校准的安全缓冲（目标测量值的7% / 14% / 21%），根据每个形态的内部结构分别设定。 • 入场纪律：只有当突破K线之后的下一根K线收盘于边界之外时才发出信号——自动过滤假突破。 • "假设情景"引擎：虚线投影提前告诉您，如果价格上涨、横盘或下跌，将形成哪种形态，以及每种突破情景的预计目标位。一键开关。 • 交易持久化：设置确认后，其价位线将保留在图表上，直到止盈或止损真正触发——新形态不会抹去正在运行的交易计划。 • 冲突管理：可选择如何处理方向相反的信号（最新优先/最先优先/同时显示并警告）。 • 推荐模式（默认开启）：仅交易持续形态，
Perfect VWAP
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
指标
**Perfect VWAP** 是一款专为 MetaTrader 5 设计的高专业度技术分析工具，为传统的成交量加权平均价（VWAP）赋予了现代交易维度。传统 VWAP 通常在每日或每节开盘时重置，而本指标采用**滚动窗口算法（Rolling Window）**，在用户设定的移动周期内动态计算 VWAP，呈现出平滑且连续的曲线。这使其不仅完美适用于日内剥头皮（Scalping），也同样适用于长线波段交易。 指标自带 **3 条可自定义的成交量加权标准差通道线**（类似于布林带，但严格锚定成交量与流动性），为交易者提供机构价值核心区、动态支撑/阻力位以及极端波动下的超买/超卖关键参考点。 ## 输入参数说明 * **Period of Volume Weight Average Price (`InpPeriod`)：** 计算滚动 VWAP 和标准差所使用的回溯 K 线周期数量。 * **Shift (`InpShift`)：** 指标线条在图表上的左右时间位移（平移）。 * **Price Type (`InpPriceType`)：** 用于计算的价格类型（收盘价、开盘价
FREE
Cycle Channel Index
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
指标
方法的专业 MetaTrader 指标。 显示价格在主导市场周期通道中的位置，归一化为0-100，带信号线。 输入参数: - InpCyclePeriod — 主导周期长度（K线数） - InpSignalPeriod — 信号线平滑 交易思路: - 震荡市中在20附近买入、80附近卖出。 - 根据品种的自然节奏调整周期长度。 适用于任何品种和周期。无DLL，无外部依赖。 主要特点：参数设置灵活，显示清晰，资源占用低，不会拖慢终端运行速度。适用于外汇、黄金、指数和加密货币等所有品种，兼容所有经纪商账户。安装简单，加载到图表后即可立即使用，无需复杂配置。建议先在模拟账户或策略测试器中熟悉各项参数，找到最适合您交易风格的设置，然后再应用到真实账户。如果您在使用过程中有任何问题或建议，欢迎随时通过私信与我联系，我会尽快回复并提供技术支持。 礼物：购买后请联系我领取您的礼物！
Perfect VWAP MT4
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
指标
**Perfect VWAP** 是一款专为 MetaTrader 5 设计的高专业度技术分析工具，为传统的成交量加权平均价（VWAP）赋予了现代交易维度。传统 VWAP 通常在每日或每节开盘时重置，而本指标采用**滚动窗口算法（Rolling Window）**，在用户设定的移动周期内动态计算 VWAP，呈现出平滑且连续的曲线。这使其不仅完美适用于日内剥头皮（Scalping），也同样适用于长线波段交易。 指标自带 **3 条可自定义的成交量加权标准差通道线**（类似于布林带，但严格锚定成交量与流动性），为交易者提供机构价值核心区、动态支撑/阻力位以及极端波动下的超买/超卖关键参考点。 ## 输入参数说明 * **Period of Volume Weight Average Price (`InpPeriod`)：** 计算滚动 VWAP 和标准差所使用的回溯 K 线周期数量。 * **Shift (`InpShift`)：** 指标线条在图表上的左右时间位移（平移）。 * **Price Type (`InpPriceType`)：** 用于计算的价格类型（收盘价、开盘价
FREE
MO Exit Manager
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
专家
**Exit Manager — trail and close your trades by rule** Exit Manager takes over the exits on trades you already have open. You open positions however you like — by hand, from a signal, or from another EA — and this one manages them out with three rules you can mix: a peak-based Trailing Take-Profit, a Time-in-Trade close, and an ATR-trailing stop. Exit-only EA: it never OPENS trades; it manages and closes existing ones. MO 交易工具系列的一部分 — 在市场中搜索"MO"即可找到其他免费和付费工具。
FREE
MO Exit Manager MT4
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
专家
**Exit Manager — trail and close your trades by rule** Exit Manager takes over the exits on trades you already have open. You open positions however you like — by hand, from a signal, or from another EA — and this one manages them out with three rules you can mix: a peak-based Trailing Take-Profit, a Time-in-Trade close, and an ATR-trailing stop. Exit-only EA: it never OPENS trades; it manages and closes existing ones. MO 交易工具系列的一部分 — 在市场中搜索"MO"即可找到其他免费和付费工具。
FREE
Elliott Wave Principle MT4
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
指标
**按照书中所教的方式交易波浪，而不是凭猜测。** 该指标自动读取价格结构，标注艾略特推动浪（1-2-3-4-5）和调整浪（A-B-C），并向您展示 下一浪最可能的走向，以及书中所指出的交易位置。它直接基于 A.J. 弗罗斯特与罗伯特·普莱切特 所著的《艾略特波浪原理——市场行为的关键》，并忠实于原著：四条不可违背的波浪规则被 100% 严格执行，因此不符合艾略特规则的数浪永远不会被绘制。 **您在图表上看到的内容** -   **已完成的波浪**   —— 完整的推动浪 1-2-3-4-5（以及 A-B-C 调整浪），以清晰的带标签   线段绘制。 -   **接下来的预期**   —— 下一浪的投影线，指向阴影的 **斐波那契目标区** ，让您始终知道价格   “应该”前往何处。 -   **基于书中的交易设置**   —— 买入/卖出的 **入场** 、 **止损** 以及两个 **止盈** 价位，并实时   显示 **风险回报比** 。 -   **可移动的信息面板**   —— 数浪方向、置信度百分比、当前交易设置，以及依据书中给出的   周期与品种适用性自动提示。
Gann S9 Pro Signals and Star MT4
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
5 (1)
指标
**江恩九方图 2 — 高级价格与时间预测工具** 九方图是 W.D. 江恩最强大的预测工具之一。本指标是 MetaTrader 5 的第二代完整实现， 完全依据帕特里克·米库拉的书籍方法构建。新增：交互式工具栏、交易信号面板、 江恩星形图、通道区域、角度统计、平均区域叠加和 12 语言界面。 从单一锚定价格出发，投射落在基本十字（0、90、180、270 度）与对角十字 （45、135、225、315 度）上的支撑与阻力。还预测时间（可能转折的 K 线）， 衡量市场最尊重哪些角度。当价格位与江恩时间计数重合时，触发"价格-时间共振"警报。 纯分析预测工具，不下单。无 DLL，无网络。适用于任何品种与周期。 **功能列表** - 价格水平：基本十字与对角十字，多圈投影，自动缩放 - 信号面板（书本方法）：买入/卖出设置，三级汇聚评分，价格-时间共振警报 - 江恩星形图：四条射线，阴影区域，信号角度金色高亮 - 江恩通道：最近 0 水平之间的填充区域 - 11 按钮工具栏，状态自动保存 - 角度统计：每个角度的历史尊重率 - 平均区域：当前圈、全部水平、最优角度 - 时间预测
Gann S9 Pro Signals and Star
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
5 (1)
指标
**江恩九方图 2 — 高级价格与时间预测工具** 九方图是 W.D. 江恩最强大的预测工具之一。本指标是 MetaTrader 5 的第二代完整实现， 完全依据帕特里克·米库拉的书籍方法构建。新增：交互式工具栏、交易信号面板、 江恩星形图、通道区域、角度统计、平均区域叠加和 12 语言界面。 从单一锚定价格出发，投射落在基本十字（0、90、180、270 度）与对角十字 （45、135、225、315 度）上的支撑与阻力。还预测时间（可能转折的 K 线）， 衡量市场最尊重哪些角度。当价格位与江恩时间计数重合时，触发"价格-时间共振"警报。 纯分析预测工具，不下单。无 DLL，无网络。适用于任何品种与周期。 **功能列表** - 价格水平：基本十字与对角十字，多圈投影，自动缩放 - 信号面板（书本方法）：买入/卖出设置，三级汇聚评分，价格-时间共振警报 - 江恩星形图：四条射线，阴影区域，信号角度金色高亮 - 江恩通道：最近 0 水平之间的填充区域 - 11 按钮工具栏，状态自动保存 - 角度统计：每个角度的历史尊重率 - 平均区域：当前圈、全部水平、最优角度 - 时间预测
N Day Breakout MT4
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
专家
方法的专业 MetaTrader EA。 交易N根K线通道突破，但仅当效率比率确认趋势市场时。ATR止损，可选按风险百分比计算仓位。 输入参数: - InpBreakoutPeriod — 突破通道回看K线数 - InpERPeriod — 效率比率周期 - InpERThreshold — 允许入场的最小ER值 - InpLots — 固定手数 - InpRiskPercent — 每笔交易风险占余额%（0=固定手数） - InpATRPeriod — ATR周期 - InpSLMult — 止损距离（ATR倍数） - InpTPMult — 止盈距离（ATR倍数，0=无） - InpMagic — EA订单识别魔术码 - InpSlippage — 最大滑点（点，MT4） 交易思路: - 适合趋势性品种：黄金、指数、日元对。 - 提高ER阈值，只交易最干净的趋势。 适用于任何品种和周期。无DLL，无外部依赖。 购买后请联系我领取您的礼物！
Kaufman Pairs Spread
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
专家
方法的专业 MetaTrader EA。 市场中性价差交易：当两个相关品种比率的z分数拉伸时，做空高估腿、做多低估腿，在均值附近离场。 输入参数: - InpSymbolA — 第一腿品种 - InpSymbolB — 第二腿品种 - InpLookback — z分数回看K线数 - InpEntryZ — 入场z分数阈值 - InpExitZ — 离场z分数阈值 - InpLotsA — 每腿手数 - InpMagic — EA订单识别魔术码 - InpSlippage — 最大滑点（点，MT4） 交易思路: - 使用相关品种对：EURUSD/GBPUSD、黄金/白银。 - 降低入场z分数增加交易次数，提高则更安全。 适用于任何品种和周期。无DLL，无外部依赖。 购买后请联系我领取您的礼物！
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