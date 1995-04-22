N Day Breakout

统计优势交易 investment 的 8 大支柱 引言 在交易中，过去并不预示未来。但嵌入在时间中的模式揭示了等待重复的市场节奏。本指南将向您介绍“统计优势交易的八大支柱”——这是一个将历史数据转化为可执行交易情报的综合框架。 该系统的核心是历史数据。与稍纵即逝的指标或滞后信号不同，历史模式揭示了金融市场的季节性脉搏——这些模式已重复了数十年，受人类商业、机构行为和经济需求等不变周期的影响。 以农民为例：他们知道什么时候是收获季节，因为自然界遵循阳光和降雨的可预测周期。金融市场的运作方式亦是如此。盈利报告、财政预算和投资组合再平衡在价格走势中形成了季节性模式。这是资金流经全球市场的基本节奏。 历史模式 (HIST) - 核心策略 默认权重：30% 市场的记忆 历史模式分析回答了一个基本问题：“在过去 30 年的特定一周内，某货币对向一个方向波动的程度有多大？”例如，如果 EURUSD 在第 15 周上涨了 23 次，下跌了 7 次，那么这就是 77% 的历史看涨优势。这是对重复周期的观察。 真实的季节性供需 农业周期为市场模式提供了完美的类比： 收获高峰期： 高供应和稳定的需求导致价