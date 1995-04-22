N Day Breakout
- 专家
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Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
- 版本: 1.2
- 激活: 5
方法的专业 MetaTrader EA。
交易N根K线通道突破，但仅当效率比率确认趋势市场时。ATR止损，可选按风险百分比计算仓位。
输入参数:
- InpBreakoutPeriod — 突破通道回看K线数
- InpERPeriod — 效率比率周期
- InpERThreshold — 允许入场的最小ER值
- InpLots — 固定手数
- InpRiskPercent — 每笔交易风险占余额%（0=固定手数）
- InpATRPeriod — ATR周期
- InpSLMult — 止损距离（ATR倍数）
- InpTPMult — 止盈距离（ATR倍数，0=无）
- InpMagic — EA订单识别魔术码
- InpSlippage — 最大滑点（点，MT4）
交易思路:
- 适合趋势性品种：黄金、指数、日元对。
- 提高ER阈值，只交易最干净的趋势。
适用于任何品种和周期。无DLL，无外部依赖。
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