Slime Risk manager

TrendLimit Sergey Shigorin Эксперты

TrendLimit - торговый робот для валютной пары EURUSD на таймфрейме M1. Торгует по тренду или против тренда. Задаёт ограничения по прибыли и убытку. Изменяет ограничения. Параметры: AgainstTrend. Если равен true, то торгует против тренда, иначе торгует по тренду. StopLoss. Задаёт ограничение по убытку в пунктах. Если равен 0, то ограничения нет. TrailingStop. Если равен true, то при движении цены в сторону прибыли передвигает ограничение по убытку в эту сторону. TakeProfit. Задаёт ограничение по