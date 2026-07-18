Slime Risk manager
- Эксперты
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- Версия: 5.0
- Активации: 5
Профессиональная панель управления рисками. Продвинутый помощник для расчета позиций и управления сделками для ручных трейдеров. Рассчитывает точные объемы лотов на основе выбранных вами параметров риска, помогая защитить капитал счета и стремиться к стабильным результатам. Инструмент включает в себя встроенные психологические механизмы для поддержания дисциплинированного поведения, а также контроль дневной прибыли. Это мощный визуальный инструмент поддержки принятия решений для строгого соблюдения правил риск-менеджмента, повышающий последовательность торговли без автоматического открытия сделок