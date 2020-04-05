Alex Gold Scalper M15

BOT ALEX PRO M15 – Scalper de alta precisión para XAUUSD


BOT ALEX PRO M15 es un Asesor Experto (EA) avanzado y totalmente automatizado, diseñado y optimizado específicamente para operar en el Oro (XAUUSD) en el marco temporal de M15 . Con una lógica de ejecución de alta velocidad y precisión de nivel institucional, este EA es perfecto tanto para cuentas personales como para superar los desafíos de Empresas de Fondeo (Prop Firms) .

La estrategia se centra en aprovechar los movimientos rápidos del precio durante las sesiones de alta liquidez, utilizando un algoritmo inteligente propio para detectar zonas de ruptura (breakouts) y reversión de alta probabilidad.

🛡️ Características principales

  • Sistema de protección inteligente: Equipado con un sistema automatizado de Break-Even (BE) y Trailing Stop dinámico para asegurar ganancias y minimizar el riesgo al instante.

  • Listo para Desafíos de Fondeo (Prop Firms): Diseñado con estrictos parámetros de gestión de riesgo para cumplir rigurosamente con los límites de Drawdown diario y total.

  • Sin estrategias peligrosas: NO utilice Martingala , Grid (cuadrícula) ni ningún método de recuperación de alto riesgo que ponga en peligro su cuenta.  Cada orden cuenta con Stop Loss. 

  • Ejecución en milisegundos: Optimizada para funcionar a la perfección incluso en condiciones de alta volatilidad en el mercado y latencias reales

⚙️Recomendaciones y requisitos

  • Símbolo: XAUUSD (Oro)

  • Periodo de tiempo: M15

  • Depósito mínimo: $100 USD (Cuentas personales micro/cent) o cuentas estándar desde  $1.000 USD (Altamente rentable con un lote de 0.01 y una sola entrada)  de $10,000 USD en adelante (ideal para cuentas de fondeo).
  • Apalancamiento: Se recomienda un apalancamiento de 1:100 o superior.

  • Tipo de cuenta: Se recomienda encarecidamente utilizar cuentas ECN, Raw o de spreads ultra bajos para optimizar los resultados del scalping.

  • VPS: Se aconseja utilizar un servidor virtual privado (VPS) con baja latencia (inferior a 100 ms) para garantizar una ejecución ininterrumpida 24/5.

📊 Aspectos destacados de la prueba retrospectiva (como se muestra en las capturas de pantalla)

  • Calidad del historial: Se utilizan datos de ticks 100% reales para una máxima precisión.

  • Emulación realista: Se ha realizado una prueba retrospectiva utilizando una dispersión fija realista de 20 puntos y una latencia de 61 ms para garantizar la replicabilidad en el mundo real.

  • Rendimiento: Generación de beneficios sólidos con reducción controlada de costos y altos factores de recuperación. El backtesting se realizó desde enero a julio del 2026.


Recomendación: Si gusta bajar el  Drawdown, reducir el loteaje y el número de entradas predefinidas en el BOT.

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Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
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