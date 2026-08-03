Alex Gold Scalper M15

BOT ALEX PRO M15 – Scalper de alta precisión para XAUUSD


BOT ALEX PRO M15 es un Asesor Experto (EA) avanzado y totalmente automatizado, diseñado y optimizado específicamente para operar en el Oro (XAUUSD) en el marco temporal de M15 . Con una lógica de ejecución de alta velocidad y precisión de nivel institucional, este EA es perfecto tanto para cuentas personales como para superar los desafíos de Empresas de Fondeo (Prop Firms) .

La estrategia se centra en aprovechar los movimientos rápidos del precio durante las sesiones de alta liquidez, utilizando un algoritmo inteligente propio para detectar zonas de ruptura (breakouts) y reversión de alta probabilidad.

🛡️ Características principales

  • Sistema de protección inteligente: Equipado con un sistema automatizado de Break-Even (BE) y Trailing Stop dinámico para asegurar ganancias y minimizar el riesgo al instante.

  • Listo para Desafíos de Fondeo (Prop Firms): Diseñado con estrictos parámetros de gestión de riesgo para cumplir rigurosamente con los límites de Drawdown diario y total.

  • Sin estrategias peligrosas: NO utilice Martingala , Grid (cuadrícula) ni ningún método de recuperación de alto riesgo que ponga en peligro su cuenta.  Cada orden cuenta con Stop Loss. 

  • Ejecución en milisegundos: Optimizada para funcionar a la perfección incluso en condiciones de alta volatilidad en el mercado y latencias reales

⚙️Recomendaciones y requisitos

  • Símbolo: XAUUSD (Oro)

  • Periodo de tiempo: M15

  • Depósito mínimo: $100 USD (Cuentas personales micro/cent) o cuentas estándar desde  $1.000 USD (Altamente rentable con un lote de 0.01 y una sola entrada)  de $10,000 USD en adelante (ideal para cuentas de fondeo).
  • Apalancamiento: Se recomienda un apalancamiento de 1:100 o superior.

  • Tipo de cuenta: Se recomienda encarecidamente utilizar cuentas ECN, Raw o de spreads ultra bajos para optimizar los resultados del scalping.

  • VPS: Se aconseja utilizar un servidor virtual privado (VPS) con baja latencia (inferior a 100 ms) para garantizar una ejecución ininterrumpida 24/5.

📊 Aspectos destacados de la prueba retrospectiva (como se muestra en las capturas de pantalla)

  • Calidad del historial: Se utilizan datos de ticks 100% reales para una máxima precisión.

  • Emulación realista: Se ha realizado una prueba retrospectiva utilizando una dispersión fija realista de 20 puntos y una latencia de 61 ms para garantizar la replicabilidad en el mundo real.

  • Rendimiento: Generación de beneficios sólidos con reducción controlada de costos y altos factores de recuperación. El backtesting se realizó desde enero a julio del 2026.


Recomendación: Si gusta bajar el  Drawdown, reducir el loteaje y el número de entradas predefinidas en el BOT.

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It is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 5, built specifically for Gold / XAUUSD trading. Its logic is designed around the dynamic nature of the gold market: fast price movements, sharp reversals, and high volatility. The EA helps automate trading in an environment where reaction speed, discipline, and precise position management are especially important. The system is focused on disciplined trade management, fast reaction to market changes, and controlled exits. Its main idea is si
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
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Experts
AETHERION PRIME EA Precision Algorithmic Trading for XAUUSD on H1 Public live signal for real-time monitoring: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Limited Launch Offer The first 7 copies are available for only $259 . Once these copies are sold, the price will increase immediately by $100 — to $359 . This introductory offer is intended for traders who want to join Aetherion Prime EA at the earliest stage and follow the development of the system through a public live signal from the very begi
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