Alex Gold Scalper M15
- 专家
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- 版本: 4.7
- 更新: 3 八月 2026
- 激活: 5
BOT ALEX PRO M15 – Scalper de alta precisión para XAUUSD
BOT ALEX PRO M15 es un Asesor Experto (EA) avanzado y totalmente automatizado, diseñado y optimizado específicamente para operar en el Oro (XAUUSD) en el marco temporal de M15 . Con una lógica de ejecución de alta velocidad y precisión de nivel institucional, este EA es perfecto tanto para cuentas personales como para superar los desafíos de Empresas de Fondeo (Prop Firms) .
La estrategia se centra en aprovechar los movimientos rápidos del precio durante las sesiones de alta liquidez, utilizando un algoritmo inteligente propio para detectar zonas de ruptura (breakouts) y reversión de alta probabilidad.
🛡️ Características principales
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Sistema de protección inteligente: Equipado con un sistema automatizado de Break-Even (BE) y Trailing Stop dinámico para asegurar ganancias y minimizar el riesgo al instante.
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Listo para Desafíos de Fondeo (Prop Firms): Diseñado con estrictos parámetros de gestión de riesgo para cumplir rigurosamente con los límites de Drawdown diario y total.
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Sin estrategias peligrosas: NO utilice Martingala , Grid (cuadrícula) ni ningún método de recuperación de alto riesgo que ponga en peligro su cuenta. Cada orden cuenta con Stop Loss.
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Ejecución en milisegundos: Optimizada para funcionar a la perfección incluso en condiciones de alta volatilidad en el mercado y latencias reales
⚙️Recomendaciones y requisitos
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Símbolo: XAUUSD (Oro)
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Periodo de tiempo: M15
- Depósito mínimo: $100 USD (Cuentas personales micro/cent) o cuentas estándar desde $1.000 USD (Altamente rentable con un lote de 0.01 y una sola entrada) de $10,000 USD en adelante (ideal para cuentas de fondeo).
- Apalancamiento: Se recomienda un apalancamiento de 1:100 o superior.
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Tipo de cuenta: Se recomienda encarecidamente utilizar cuentas ECN, Raw o de spreads ultra bajos para optimizar los resultados del scalping.
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VPS: Se aconseja utilizar un servidor virtual privado (VPS) con baja latencia (inferior a 100 ms) para garantizar una ejecución ininterrumpida 24/5.
📊 Aspectos destacados de la prueba retrospectiva (como se muestra en las capturas de pantalla)
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Calidad del historial: Se utilizan datos de ticks 100% reales para una máxima precisión.
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Emulación realista: Se ha realizado una prueba retrospectiva utilizando una dispersión fija realista de 20 puntos y una latencia de 61 ms para garantizar la replicabilidad en el mundo real.
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Rendimiento: Generación de beneficios sólidos con reducción controlada de costos y altos factores de recuperación. El backtesting se realizó desde enero a julio del 2026.
Recomendación: Si gusta bajar el Drawdown, reducir el loteaje y el número de entradas predefinidas en el BOT.