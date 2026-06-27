InTech GoldProp EA PRO

Привет, трейдеры!

Если вы когда-либо проваливали челлендж в проп-фирме, мы знаем это чувство. Дело редко бывает в самой стратегии. Это тот самый момент колебания, один лишний лот, одна сделка, оставленная открытой прямо перед новостным скачком — и недели дисциплины рушатся за считанные минуты.

InTech GoldProp EA PRO создан именно для таких моментов. Он объединяет высокоадаптивную торговую стратегию для XAUUSD с полным набором инструментов мониторинга, контроля и профессиональной поддержки — именно то, что вам нужно, когда на кону реальные деньги и реальный челлендж.

💡 Хотите сначала протестировать стратегию? Наша бесплатная базовая версия доступна здесь: https://www.mql5.com/en/market/product/182255

(Примечание: бесплатная версия не включает расширенные функции производительности и профессиональные инструменты PRO-версии).

■ РЕЗУЛЬТАТЫ БЭКТЕСТА — 100% реальные тики | XAUUSD M30 | Январь–Май 2026

Протестировано на счете $10,000 | Настройка по умолчанию (SL_ATR) рекомендуется всем трейдерам:

  • ✔ Чистая прибыль: Доказанная, стабильная доходность

  • ✔ Profit Factor: 2.61

  • ✔ Коэффициент Шарпа: 8.04

  • ✔ Макс. просадка по эквити: 16.62% ← безопасно в рамках лимитов проп-фирм

  • ✔ Макс. убыток на сделку: Строго контролируется ← защищает ваш дневной лимит

  • ✔ Корреляция LR: 0.90 ← устойчивая, последовательная кривая эквити

■ РЕЖИМ STOP LOSS — ВЫБЕРИТЕ СВОЙ СТИЛЬ

Советник поставляется с 4 режимами Stop Loss. Мы рекомендуем SL_ATR или SL_ATR_ROUND для всех трейдеров — оба варианта безопасны, надежны и проверены на реальных тиковых данных.

SL_ATR ★

  • Результативность: Отличная

  • Профит-фактор: 2.61 ★

  • Коэффициент Шарпа: 8.04 ★

  • Макс. просадка эквити: 16.62% ★

  • Контроль рисков: Строгий ★

  • Безопасно для проп-фирм: ✓ Да ★

SL_ATR_ROUND

  • Результативность: Отличная

  • Профит-фактор: 2.60

  • Коэффициент Шарпа: 8.04

  • Макс. просадка эквити: 16.64%

  • Контроль рисков: Строгий

  • Безопасно для проп-фирм: ✓ Да

SL_SWING

  • Результативность: Агрессивная

  • Профит-фактор: 2.13

  • Коэффициент Шарпа: 6.31

  • Макс. просадка эквити: 21.22%

  • Контроль рисков: Повышенный

  • Безопасно для проп-фирм: ⚠️ Риск

SL_DISABLED

  • Результативность: Неограниченная

  • Профит-фактор: 1.61

  • Коэффициент Шарпа:

  • Макс. просадка эквити: Высокая

  • Контроль рисков: Отсутствует

  • Безопасно для проп-фирм: ✗ Нет

★ ПО УМОЛЧАНИЮ — SL_ATR: Рекомендуется всем пользователям, особенно тем, кто проходит челленджи проп-фирм.

→ SL_ATR_ROUND: Идентичная производительность, стоп-лосс размещается на округленных ценовых уровнях для более естественного исполнения.

→ SL_SWING: +76% доходности (Profit Factor 2.13). Захватывает более крупные тренды, но может превысить лимиты проп-фирм. Используйте только на личных счетах для максимального роста.

⚠ SL_DISABLED: Без стоп-лосса. Только для целей тестирования, никогда не используйте в реальных условиях.

■ ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

• Информационная панель (Dashboard) на графике

Видите статус своего счета прямо на графике, обновляемый в режиме реального времени: эквити, баланс, плавающая прибыль/убыток, сколько из вашего лимита дневной просадки использовано, количество сделок, винрейт и серии убытков.

• Автоматический торговый журнал

Каждая закрытая позиция автоматически записывается в CSV: время, символ, лот, цена входа/выхода, прибыль и баланс. Полная документация, готовая к требованиям проп-фирм.

• Трекер прогресса челленджа и масштабирования

Введите целевую прибыль вашего челленджа, и советник в реальном времени покажет, насколько вы близки к цели и сколько дней осталось. Встроенный план масштабирования прибыли, чтобы помочь вам уверенно растить счет после получения финансирования.

• Функция Target Stop

Продвинутый контроль достижения целей, чтобы автоматически фиксировать дневную или общую прибыль по челленджу, защищая ваш прогресс в самые критические моменты.

• Активация на нескольких счетах

Запускайте советник на своем личном счете и на счете челленджа одновременно, не покупая его дважды.

• Приоритетная настройка и профессиональная поддержка

Покупатели PRO получают персонализированный .set файл и помощь в настройке в приоритетном порядке напрямую от нашей команды — ведь когда тикают часы вашего челленджа, нельзя терять время.

• Готовые .set файлы в комплекте

Конфигурации для челленджа, финансируемого счета и личного счета включены с первого дня.

• Режим фиксированного лота

Установите лот один раз, и он останется неизменным.

• Защита от экономических новостей в реальном времени

PRO проверяет экономический календарь MQL5 в реальном времени и автоматически приостанавливает торговлю перед важными новостями по USD/XAU.

• Независимый контроль трейлинг-стопа

Решайте сами, насколько жестко защищена ваша прибыль.

• Протестированная и валидированная стратегия XAUUSD

Высокоадаптивная логика сигналов с подтверждением тренда, стоп-лосс на основе ATR, полная защита от дневной и общей просадки.

■ ТРЕБОВАНИЯ

  • Символ: Только XAUUSD

  • Таймфрейм: Только M30

  • VPS: Обязательно — рекомендуется часовой пояс GMT+3

  • Брокер: Любой MT5-брокер с XAUUSD и низким спредом

После покупки отправьте нам личное сообщение здесь, на MQL5 — вы получите свои .set файлы и профессиональную помощь по настройке без ожидания.

Стартовая цена активна для наших первых покупателей. По мере того как продукт набирает пользователей и отзывы, цена будет расти, чтобы отразить это — поэтому самые ранние трейдеры получают наибольшую выгоду.

Мы новое имя на этом Маркете, и каждый трейдер, который делится честным отзывом, помогает нам стать лучше. Если InTech GoldProp EA PRO станет тем инструментом, который поможет вам наконец пройти челлендж, мы будем искренне благодарны за отзыв.

InTech Capital Group


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Точность. Цель. Результат. НЕ ПРОСТО СКАЛЬПЕР — ЭТО СИСТЕМА PythonX M1 Scalper — это не обычный торговый робот. Это специализированная система скальпинга, созданная исключительно для XAUUSD на таймфрейме M1 , с точными входами, умным контролем риска и устойчивой прибылью в долгосрочной перспективе. Тестировался на 9 популярных брокерах с депозитом всего $500 и показал впечатляющие результаты — до $500 000 чистой прибыли , без мартингейла и усреднения. УМНЫЙ ВХОД — ФИЛЬТРЫ, РАБОТАЮЩИЕ ВМЕСТЕ Pyt
Perceptrader AI MT5
Valeriia Mishchenko
4.67 (6)
Эксперты
80 consecutive months in profit with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Perceptrader AI is a cutting-edge grid trading system that leverages the power of Artificial Intelligence, utilizing Deep Learning algorithms and Artificial Neural Networks (ANN) to analyze large amounts of market data at high speed and detect high-potential trading opportunities to exploit. Supported currency pairs: NZDUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, GBPCHF Timeframe: M5 Features: Trend , Mome
BulletProof BTC
Rodrigo Domenico Minafra
5 (1)
Эксперты
BULLETPROOF BTC — советник Session Breakout для BTC/USD Полностью автоматическая система торговли пробоев сессионных диапазонов для Биткоина. БЕЗ мартингейла. БЕЗ сетки. БЕЗ усреднения убытков. БЕЗ скрытых механизмов "восстановления". Стоп-лосс и тейк-профит на каждой позиции, всегда. 6 профилей риска, настройка в один клик. Проверен на целом годе out-of-sample данных. ------------------------------- ЧЕМ ЭТОТ СОВЕТНИК ОТЛИЧАЕТСЯ: ПРОВЕРКА, А НЕ ОБЕЩАНИЯ ------------------------------- Больш
Velora MT5
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Эксперты
The Intelligent Grid EA — A Team of Smart Modules Following the 5-star success of its MT4 predecessor, Velora has been completely rebuilt for MT5 with a fundamental shift in design. Most grid EAs are one engine doing many jobs. Velora is different. Inside Velora, there is a team. Four smart modules, each with one specialty, working together so the system stays adaptive at every stage of a trade — from the moment of entry, to scaling decisions, to the exit. Meet the team: VSE — Velora Smart Entr
Minting
Zenzo Phathisani Mtungwa
Эксперты
ПРИКРЕПИТЕ к графику M1 или M5 для наилучших результатов и быстрых входов и выходов Minting – The Gold Scalper (Lite Edition) — это упрощённый, профессиональный советник, разработанный компанией Ramulo Software Ltd., специально созданный для извлечения прибыли из высокой волатильности и потенциала золота (XAUUSD). Он объединяет интеллектуальную рыночную структуру на основе EMA, определение тренда с помощью ATR, многоуровневый USD-трейлинг и строгий контроль просадки в лёгкую и простую в использ
EA Miracolo
Amazing Traders
Эксперты
Real monitoring     :   EA Miracolo    1 Real monitoring       :   EA Miracolo     2 Recommended  pair   :      XAUUSD / BTCUSD ( Timeframe M15 / M30) IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. For any other information, please contact us by private message or in   the mql5 group. Imagine an experienced trader monitoring the market daily, waiting for prices to break through key levels, and immediately opening a
Amazing Brain MT5
Amazing Traders
5 (1)
Эксперты
Real monitoring   :   EA Amazing Brain MT5   Real monitoring :   EA Amazing Brain & EA Miracolo Recommended  pair   :      XAUUSD / Timeframe M30/ M15 / M12/ M10/ M6 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. For any other information, please contact us by private message or in   the mql5 group. Breakout based strategy, generates market entry signals when the price crosses a border of a certain price range. To c
Golden Pickaxe MT5
Valeriia Mishchenko
3.56 (9)
Эксперты
EA has high-performance live track records of different set files: Live performance MT 4 version can be found here Golden Pickaxe is a mean-reversion grid trading system that uses machine learning technology to place high-profit potential trades on the Gold market. It uses real market inefficiencies to its advantage to have an edge over the market. The EA has 5 predefined set files, which are essentially 5 different trading systems on gold . You may choose the default option (XAU Risky) or have
Super Hybrid EA AI Pro
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
5 (1)
Эксперты
Super Hybrid EA AI Pro Профессиональный советник для MetaTrader 5 на базе XAUUSD, сетки, мартингейла, хеджирования и контроля корзин сделок Обзор продукта Super Hybrid EA AI Pro — это торговый советник для MetaTrader 5, разработанный преимущественно для торговли XAUUSD. Советник объединяет сеточную торговлю, мартингейл-прогрессию лота, опциональное хеджирование, управление корзиной сделок, контроль торговых сессий, новостной фильтр, фильтр событий Федеральной резервной системы США, защиту от про
Night Hunter Pro MT5
Valeriia Mishchenko
3.92 (37)
Эксперты
У советника есть трек: многие месяцы стабильной торговли с  низкой просадкой : All Pairs 9 Pairs Night Hunter Pro  - это продвинутый  скальпер,  использующий умные алгоритмы входа/выхода с фильтрами для определения самых безопасных точек входа в спокойные периоды рынка. Эта система ориентирована на  долгосрочный рост. Это профессиональная система, разработанная мной много лет назад, которая постоянно обновляется и включает в себя последние инновации в области торговли. Ничего модного, никакого т
XAU Temporal Interference
Napat Puangjunkum
Эксперты
XAUUSD TEMPORAL INTERFERENCE AITemporal Interference Scanner - The absolute pinnacle of Multi-Timeframe convergence. XAUUSD Temporal Interference AI - is the absolute pinnacle of market timing, built upon the groundbreaking "Cross-Temporal Interference" theory. By scanning the fractal noise across 9 different timeframes, the AI detects precise moments where market waves collide, cancel out, or amplify each other. When these temporal waves perfectly align in a localized singularity, the AI execu
Scalp Master MT5
Hari Parajuli
Эксперты
Scalp Master Expert Advisor — это полностью автоматизированная торговая система, разработанная для скальпинговых стратегий в условиях трендового рынка. Она создана для выявления краткосрочных торговых возможностей на ликвидных рынках с особым акцентом на качество сделок и контроль риска. EA подходит для трейдеров, которые предпочитают системный и основанный на правилах подход без ручного вмешательства. Он лучше всего работает на инструментах с низкими спредами и высокой ликвидностью, включая: XA
Quantum Time Sovereign
Tingting Yu
Эксперты
Quantum Time Sovereign Institutional-Grade Time-Based Trading System for XAUUSD (H1) IMPORTANT! After purchase, you can instantly download the setting files from the Download Area on my personal website, or send me a private message if needed. Next Price 159 9 $ Development Background & Research Effort Quantum Time Sovereign is not a typical Expert Advisor. This system is the result of extensive research into the structural behavior of the gold market, including: • Thousands of hours of strategy
DeepMatrix FX
Tingting Yu
Эксперты
DeepMatrix FX Advanced Algorithmic Intelligence for XAUUSD DeepMatrix FX — Precision. Intelligence. Performance. Important! Please contact me after installation to obtain the best recommended settings file. Next Price is 2 99 $ DeepMatrix FX is a fully automated trading system developed specifically for XAUUSD on the Any timeframe. Built with advanced algorithmic logic, adaptive market analysis, and precision execution technology, DeepMatrix FX is designed to identify high-probability trading op
Swingy3
Bashier Awny Husein Ismail Alhafy
Эксперты
Swingy3: The Institutional Pivot & Swing Execution Engine Swingy3 is an algorithmic trading system designed for MetaTrader 5, focusing on high-conviction price action swings and institutional-grade risk management. Unlike standard retail indicators, Swingy3 analyzes market structure through dynamic pivot points and multi-timeframe confluence to identify entries where momentum and exhaustion align. The Strategy The core of Swingy3 is its advanced Pivot Analysis engine. It detects institutional "S
Foli Pivots MT5
John Folly Akwetey
Эксперты
Expert advisor trades by pivot levels, support and resistance levels based on pivot levels. Also expert advisor takes into account volatility filter, uses standard Martingale and anti-Martingale systems, drawdown protection, standard trailing stop, trading time and trading Trade Order   – direction of trading (only buy, only sell or buy and sell) Use Volatility Filter   – enabling/disabling of volatility filter using Volatility Filter   – value of volatility filter Count Of Days For Volatility F
Trade Vantage v5
Yvan Musatov
Эксперты
Представляем   Trade Vantage : Профессиональный аналитик рынка Trade Vantage   — это высокоэффективный аналитический инструмент, который использует специализированный алгоритм для торговли на рынке Форекс и с криптовалютами. Его принцип работы основан на анализе цен за определенный временной интервал, выявлении силы и амплитуды ценовых движений с помощью уникальной системы индикации. Когда тренд теряет свою силу и меняет направление, эксперт закрывает предыдущую позицию и открывает новую. Также
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Vasile Ginu
Эксперты
Здравствуйте, трейдеры! Доступ к капиталу проп-трейдинговых компаний, без сомнения, является самой привлекательной возможностью для современных трейдеров. Однако суровая реальность рынка такова: согласно статистике, примерно 85-90% участников не справляются с процессом оценки, и лишь один из десяти получает финансируемый счет. Ситуация стала еще сложнее с 2026 года, когда фундаментачно изменилась динамика финансовых рынков. Повышенная волатильность и резкие движения сделали старые системы и жест
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