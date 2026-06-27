Привет, трейдеры!

Если вы когда-либо проваливали челлендж в проп-фирме, мы знаем это чувство. Дело редко бывает в самой стратегии. Это тот самый момент колебания, один лишний лот, одна сделка, оставленная открытой прямо перед новостным скачком — и недели дисциплины рушатся за считанные минуты.

InTech GoldProp EA PRO создан именно для таких моментов. Он объединяет высокоадаптивную торговую стратегию для XAUUSD с полным набором инструментов мониторинга, контроля и профессиональной поддержки — именно то, что вам нужно, когда на кону реальные деньги и реальный челлендж.

💡 Хотите сначала протестировать стратегию? Наша бесплатная базовая версия доступна здесь: https://www.mql5.com/en/market/product/182255

(Примечание: бесплатная версия не включает расширенные функции производительности и профессиональные инструменты PRO-версии).

■ РЕЗУЛЬТАТЫ БЭКТЕСТА — 100% реальные тики | XAUUSD M30 | Январь–Май 2026

Протестировано на счете $10,000 | Настройка по умолчанию (SL_ATR) рекомендуется всем трейдерам:

✔ Чистая прибыль: Доказанная, стабильная доходность

✔ Profit Factor: 2.61

✔ Коэффициент Шарпа: 8.04

✔ Макс. просадка по эквити: 16.62% ← безопасно в рамках лимитов проп-фирм

✔ Макс. убыток на сделку: Строго контролируется ← защищает ваш дневной лимит

✔ Корреляция LR: 0.90 ← устойчивая, последовательная кривая эквити

■ РЕЖИМ STOP LOSS — ВЫБЕРИТЕ СВОЙ СТИЛЬ

Советник поставляется с 4 режимами Stop Loss. Мы рекомендуем SL_ATR или SL_ATR_ROUND для всех трейдеров — оба варианта безопасны, надежны и проверены на реальных тиковых данных.

SL_ATR ★ Результативность: Отличная

Профит-фактор: 2.61 ★

Коэффициент Шарпа: 8.04 ★

Макс. просадка эквити: 16.62% ★

Контроль рисков: Строгий ★

Безопасно для проп-фирм: ✓ Да ★ SL_ATR_ROUND Результативность: Отличная

Профит-фактор: 2.60

Коэффициент Шарпа: 8.04

Макс. просадка эквити: 16.64%

Контроль рисков: Строгий

Безопасно для проп-фирм: ✓ Да SL_SWING Результативность: Агрессивная

Профит-фактор: 2.13

Коэффициент Шарпа: 6.31

Макс. просадка эквити: 21.22%

Контроль рисков: Повышенный

Безопасно для проп-фирм: ⚠️ Риск SL_DISABLED Результативность: Неограниченная

Профит-фактор: 1.61

Коэффициент Шарпа: —

Макс. просадка эквити: Высокая

Контроль рисков: Отсутствует

Безопасно для проп-фирм: ✗ Нет

▶ ★ ПО УМОЛЧАНИЮ — SL_ATR: Рекомендуется всем пользователям, особенно тем, кто проходит челленджи проп-фирм.

▶ → SL_ATR_ROUND: Идентичная производительность, стоп-лосс размещается на округленных ценовых уровнях для более естественного исполнения.

▶ → SL_SWING: +76% доходности (Profit Factor 2.13). Захватывает более крупные тренды, но может превысить лимиты проп-фирм. Используйте только на личных счетах для максимального роста.

▶ ⚠ SL_DISABLED: Без стоп-лосса. Только для целей тестирования, никогда не используйте в реальных условиях.

■ ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

• Информационная панель (Dashboard) на графике

Видите статус своего счета прямо на графике, обновляемый в режиме реального времени: эквити, баланс, плавающая прибыль/убыток, сколько из вашего лимита дневной просадки использовано, количество сделок, винрейт и серии убытков.

• Автоматический торговый журнал

Каждая закрытая позиция автоматически записывается в CSV: время, символ, лот, цена входа/выхода, прибыль и баланс. Полная документация, готовая к требованиям проп-фирм.

• Трекер прогресса челленджа и масштабирования

Введите целевую прибыль вашего челленджа, и советник в реальном времени покажет, насколько вы близки к цели и сколько дней осталось. Встроенный план масштабирования прибыли, чтобы помочь вам уверенно растить счет после получения финансирования.

• Функция Target Stop

Продвинутый контроль достижения целей, чтобы автоматически фиксировать дневную или общую прибыль по челленджу, защищая ваш прогресс в самые критические моменты.

• Активация на нескольких счетах

Запускайте советник на своем личном счете и на счете челленджа одновременно, не покупая его дважды.

• Приоритетная настройка и профессиональная поддержка

Покупатели PRO получают персонализированный .set файл и помощь в настройке в приоритетном порядке напрямую от нашей команды — ведь когда тикают часы вашего челленджа, нельзя терять время.

• Готовые .set файлы в комплекте

Конфигурации для челленджа, финансируемого счета и личного счета включены с первого дня.

• Режим фиксированного лота

Установите лот один раз, и он останется неизменным.

• Защита от экономических новостей в реальном времени

PRO проверяет экономический календарь MQL5 в реальном времени и автоматически приостанавливает торговлю перед важными новостями по USD/XAU.

• Независимый контроль трейлинг-стопа

Решайте сами, насколько жестко защищена ваша прибыль.

• Протестированная и валидированная стратегия XAUUSD

Высокоадаптивная логика сигналов с подтверждением тренда, стоп-лосс на основе ATR, полная защита от дневной и общей просадки.

■ ТРЕБОВАНИЯ

Символ: Только XAUUSD

Таймфрейм: Только M30

VPS: Обязательно — рекомендуется часовой пояс GMT+3

Брокер: Любой MT5-брокер с XAUUSD и низким спредом

После покупки отправьте нам личное сообщение здесь, на MQL5 — вы получите свои .set файлы и профессиональную помощь по настройке без ожидания.

Стартовая цена активна для наших первых покупателей. По мере того как продукт набирает пользователей и отзывы, цена будет расти, чтобы отразить это — поэтому самые ранние трейдеры получают наибольшую выгоду.

Мы новое имя на этом Маркете, и каждый трейдер, который делится честным отзывом, помогает нам стать лучше. Если InTech GoldProp EA PRO станет тем инструментом, который поможет вам наконец пройти челлендж, мы будем искренне благодарны за отзыв.

InTech Capital Group