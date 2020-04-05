Gold Impulse Scalper SMC Master MT5

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GOLD IMPULSE SCALPER SMC MASTER V3.21
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Представляем "Gold Impulse Scalper SMC Master v3.21" — высококлассную мультистратегическую торговую систему, разработанную для высокочастотного скальпинга золотом (XAUUSD) на платформе MetaTrader 5.

Сочетая в себе точность концепции Smart Money Concepts (SMC) с институциональной скоростью исполнения, консенсусом рыночного импульса и продвинутым управлением разделенными ордерами, этот советник создан для профессиональных трейдеров, нацеленных на идеальное исполнение и жесткий контроль рисков

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1. ЯДРО СИСТЕМЫ И РЕЖИМ "SMC MASTER"
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В отличие от обычных сеточных роботов или советников на базе стандартных индикаторов, Gold Impulse Scalper использует двухъядерную архитектуру:

• РЕЖИМ SMC MASTER: При активации этого премиального режима советник полностью отключает все стандартные алгоритмы скальпинга, усреднения или построения сеток. Он работает исключительно по высокоточным паттернам Smart Money — сканирует сессионные и полночные диапазоны (Midnight Ranges) для обнаружения сбора ликвидности (liquidity sweeps) и ордер-блоков (Order Blocks). Как только фиксируется институциональное снятие ликвидности, система открывает одну высоковероятную сделку с фиксированными уровнями Stop Loss и Take Profit
• МУЛЬТИСТРАТЕГИЧЕСКИЙ КОНСЕНСУС: В стандартном режиме советник задействует мощный аналитический блок, состоящий из нескольких независимых алгоритмических стратегий. Сделка открывается только тогда, когда заданное пользователем количество стратегий (параметр MinStrategiesConfirm) одновременно подтверждают направление тренда, что исключает преждевременные входы на рыночном шуме

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2. УНИКАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ВЕРСИИ v3.21
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Релиз v3.21 предлагает сложнейшие фильтры и механизмы контроля исполнения для защиты и приумножения вашего капитала

• ДВУХЦЕЛЕВАЯ СИСТЕМА SCALP/TREND: Система разделения ордеров разбивает точку входа на две независимые части:
  1. Скальп-позиция — нацелена на быструю фиксацию прибыли на ближайших ключевых уровнях.
  2. Трендовая позиция — позволяет забирать крупные движения с помощью трейлинг-стопа «safe step» и фиксации прибыли на основе дневного ATR (ATR D1).
• ФИЛЬТР ANTI-CHASE (ЗАЩИТА ОТ ПОГОНИ ЗА ЦЕНОЙ): Динамически определяет перекупленность или перепроданность импульса, предотвращая вход советника на самых пиках (покупку на хаях и продажу на лоях)[cite: 3].
• ФИЛЬТР ПЕРЕГРЕВА SCALP M1: Контролирует плотность тиков и частоту ордеров. В условиях хаотичного и непредсказуемого рынка советник берет паузу, защищая счет от переторговки (овертрейдинга)[cite: 3].
• ИНТЕГРАЦИЯ С НОВОСТНЫМ КАЛЕНДАРЕМ MT5: Напрямую подключается к встроенному экономическому календарю MetaTrader 5. Советник автоматически останавливает торговлю до и после выхода важных макроэкономических новостей (NFP, FOMC, CPI и др.), чтобы избежать проскальзываний и высокой волатильности[cite: 3].
• СКРЫТЫЕ ВИРТУАЛЬНЫЕ СТОПЫ (STEALTH VIRTUAL STOPS): Уровни Stop Loss и Take Profit могут оставаться полностью виртуальными (невидимыми для брокера и маркетмейкеров), что исключает охоту за стопами.
• ОГРАНИЧЕНИЕ ТОРГОВЛИ ПО СЕССИЯМ И ВРЕМЕНИ: Блокирует открытие сделок в неликвидные периоды смены сессий и отслеживает Midnight Range для точного определения дневных границ рынка
• АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (KILL SWITCH) И GLOBAL CLOSE: Включает в себя жесткую защиту депозита по эквити (Equity-based), а также мгновенное закрытие всех позиций при достижении заданной прибыли в валюте депозита ($).

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3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ (БЕЗ ОПАСНЫХ СЕТОК)
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Защита капитала — главный приоритет Gold Impulse Scalper
• Каждая сделка в режиме SMC Master Mode защищена реальным, жестким Stop Loss.
• Советник не использует классический опасный мартингейл или сетку, если вы сами не настроите это в параметрах Basket.
• Продвинутые фильтры спреда и проскальзывания гарантируют, что советник будет входить в рынок только в благоприятных условиях и при минимальном спреде[cite: 3].

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4. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАСТРОЙКИ
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• Рабочий актив: Преимущественно XAUUSD (Золото), но алгоритм легко адаптируется под EURUSD, GBPUSD и DXY (индекс доллара)
• Таймфрейм: M1 (для ультрабыстрого скальпинга) или M5 (для сбалансированных входов по SMC).
• Тип счета: ECN, Raw Spread или Razor с низким спредом и минимальной комиссией.
• VPS: Высококачественный VPS с ультранизким пингом до сервера вашего брокера (крайне рекомендуется менее 5 мс).
• Кредитное плечо: от 1:100 до 1:500.

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5. ТЕСТИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ
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Для достижения лучших результатов:
1. Проводите бэктесты в режиме "Каждый тик на основе реальных тиков" в тестере стратегий MT5.
2. Используйте интеграцию с экономическим календарем MT5 во время тестов для точной симуляции работы новостного фильтра.
3. Начните работу на демо-счете, чтобы наглядно оценить разницу между стандартным мультистратегическим режимом и SMC Master Mode

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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ: Алгоритмическая торговля сопряжена с высокими рисками. Результаты в прошлом не гарантируют доходность в будущем. Всегда соблюдайте правила риск-менеджмента
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Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
Byrdi
William Brandon Autry
5 (20)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
Cortex Aurex
Vladimir Mametov
4.64 (11)
Эксперты
Это полностью автоматический советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD). Его торговая логика построена с учетом особенностей рынка золота: высокой волатильности, резких ценовых движений и быстрых разворотов. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость реакции, дисциплина и точное управление позициями. Основное внимание уделено грамотному сопровождению сделок, быстрому реагированию на изменения рынка и контролиру
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
Эксперты
Обратите внимание, что я не продаю этот EA через сторонних продавцов, партнёров или другие каналы распространения. Мониторинг -  Живой сигнал Публичный канал - Здесь Этот EA торгует двумя символами и ищет краткосрочный дисбаланс между ними. Когда символы движутся не так, как обычно в их нормальной связи, EA может открыть сделки и закрыть их, когда дисбаланс становится меньше. Это не grid EA. Это не мартингейл. EA не открывает много восстановительных ордеров. Он использует только 1 позицию на сим
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
Эксперты
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
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