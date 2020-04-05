Gold Impulse Scalper SMC Master MT5

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GOLD IMPULSE SCALPER SMC MASTER V3.21

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Представляем "Gold Impulse Scalper SMC Master v3.21" — высококлассную мультистратегическую торговую систему, разработанную для высокочастотного скальпинга золотом (XAUUSD) на платформе MetaTrader 5.



Сочетая в себе точность концепции Smart Money Concepts (SMC) с институциональной скоростью исполнения, консенсусом рыночного импульса и продвинутым управлением разделенными ордерами, этот советник создан для профессиональных трейдеров, нацеленных на идеальное исполнение и жесткий контроль рисков



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1. ЯДРО СИСТЕМЫ И РЕЖИМ "SMC MASTER"

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В отличие от обычных сеточных роботов или советников на базе стандартных индикаторов, Gold Impulse Scalper использует двухъядерную архитектуру:



• РЕЖИМ SMC MASTER: При активации этого премиального режима советник полностью отключает все стандартные алгоритмы скальпинга, усреднения или построения сеток. Он работает исключительно по высокоточным паттернам Smart Money — сканирует сессионные и полночные диапазоны (Midnight Ranges) для обнаружения сбора ликвидности (liquidity sweeps) и ордер-блоков (Order Blocks). Как только фиксируется институциональное снятие ликвидности, система открывает одну высоковероятную сделку с фиксированными уровнями Stop Loss и Take Profit

• МУЛЬТИСТРАТЕГИЧЕСКИЙ КОНСЕНСУС: В стандартном режиме советник задействует мощный аналитический блок, состоящий из нескольких независимых алгоритмических стратегий. Сделка открывается только тогда, когда заданное пользователем количество стратегий (параметр MinStrategiesConfirm) одновременно подтверждают направление тренда, что исключает преждевременные входы на рыночном шуме



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2. УНИКАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ВЕРСИИ v3.21

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Релиз v3.21 предлагает сложнейшие фильтры и механизмы контроля исполнения для защиты и приумножения вашего капитала



• ДВУХЦЕЛЕВАЯ СИСТЕМА SCALP/TREND: Система разделения ордеров разбивает точку входа на две независимые части:

1. Скальп-позиция — нацелена на быструю фиксацию прибыли на ближайших ключевых уровнях.

2. Трендовая позиция — позволяет забирать крупные движения с помощью трейлинг-стопа «safe step» и фиксации прибыли на основе дневного ATR (ATR D1).

• ФИЛЬТР ANTI-CHASE (ЗАЩИТА ОТ ПОГОНИ ЗА ЦЕНОЙ): Динамически определяет перекупленность или перепроданность импульса, предотвращая вход советника на самых пиках (покупку на хаях и продажу на лоях)[cite: 3].

• ФИЛЬТР ПЕРЕГРЕВА SCALP M1: Контролирует плотность тиков и частоту ордеров. В условиях хаотичного и непредсказуемого рынка советник берет паузу, защищая счет от переторговки (овертрейдинга)[cite: 3].

• ИНТЕГРАЦИЯ С НОВОСТНЫМ КАЛЕНДАРЕМ MT5: Напрямую подключается к встроенному экономическому календарю MetaTrader 5. Советник автоматически останавливает торговлю до и после выхода важных макроэкономических новостей (NFP, FOMC, CPI и др.), чтобы избежать проскальзываний и высокой волатильности[cite: 3].

• СКРЫТЫЕ ВИРТУАЛЬНЫЕ СТОПЫ (STEALTH VIRTUAL STOPS): Уровни Stop Loss и Take Profit могут оставаться полностью виртуальными (невидимыми для брокера и маркетмейкеров), что исключает охоту за стопами.

• ОГРАНИЧЕНИЕ ТОРГОВЛИ ПО СЕССИЯМ И ВРЕМЕНИ: Блокирует открытие сделок в неликвидные периоды смены сессий и отслеживает Midnight Range для точного определения дневных границ рынка

• АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (KILL SWITCH) И GLOBAL CLOSE: Включает в себя жесткую защиту депозита по эквити (Equity-based), а также мгновенное закрытие всех позиций при достижении заданной прибыли в валюте депозита ($).



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3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ (БЕЗ ОПАСНЫХ СЕТОК)

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Защита капитала — главный приоритет Gold Impulse Scalper

• Каждая сделка в режиме SMC Master Mode защищена реальным, жестким Stop Loss.

• Советник не использует классический опасный мартингейл или сетку, если вы сами не настроите это в параметрах Basket.

• Продвинутые фильтры спреда и проскальзывания гарантируют, что советник будет входить в рынок только в благоприятных условиях и при минимальном спреде[cite: 3].



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4. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАСТРОЙКИ

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• Рабочий актив: Преимущественно XAUUSD (Золото), но алгоритм легко адаптируется под EURUSD, GBPUSD и DXY (индекс доллара)

• Таймфрейм: M1 (для ультрабыстрого скальпинга) или M5 (для сбалансированных входов по SMC).

• Тип счета: ECN, Raw Spread или Razor с низким спредом и минимальной комиссией.

• VPS: Высококачественный VPS с ультранизким пингом до сервера вашего брокера (крайне рекомендуется менее 5 мс).

• Кредитное плечо: от 1:100 до 1:500.



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5. ТЕСТИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ

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Для достижения лучших результатов:

1. Проводите бэктесты в режиме "Каждый тик на основе реальных тиков" в тестере стратегий MT5.

2. Используйте интеграцию с экономическим календарем MT5 во время тестов для точной симуляции работы новостного фильтра.

3. Начните работу на демо-счете, чтобы наглядно оценить разницу между стандартным мультистратегическим режимом и SMC Master Mode



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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ: Алгоритмическая торговля сопряжена с высокими рисками. Результаты в прошлом не гарантируют доходность в будущем. Всегда соблюдайте правила риск-менеджмента

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