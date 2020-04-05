Aegis QuadFlow Manual AI Trader

Aegis QuadFlow AI Trader

Aegis QuadFlow AI Trader — это полуавтоматический торговый советник для MetaTrader 5, который объединяет мультитаймфреймовый анализ рынка, ручное открытие сделок, автоматическое управление позициями и контроль сеточных корзин в одном профессиональном торговом интерфейсе.

Советник использует централизованный алгоритмический AI-движок для анализа десяти технических компонентов на нескольких таймфреймах и формирует одну из пяти торговых рекомендаций:

  • ОЖИДАТЬ

  • ПРОДАВАТЬ

  • СИЛЬНО ПРОДАВАТЬ

  • ПОКУПАТЬ

  • СИЛЬНО ПОКУПАТЬ

AI-движок на основе десяти индикаторов

Аналитический движок постоянно оценивает следующие десять компонентов:

  1. Liquidity Sweep — LS
    Определяет потенциальные бычьи и медвежьи снятия ликвидности вблизи предыдущих максимумов и минимумов рынка.

  2. Anchored VWAP — AVW
    Оценивает положение цены относительно привязанной средневзвешенной по объёму цены.

  3. Volume Profile — VP
    Рассчитывает распределение объёма и уровень Point of Control в выбранном историческом диапазоне.

  4. Order Flow Pressure — OF
    Оценивает давление покупателей и продавцов на основе структуры свечей, положения цены закрытия и доступных данных объёма.

  5. Fair Value Gap — FVG
    Определяет активные бычьи и медвежьи ценовые дисбалансы.

  6. Market Trend Strength — MTS
    Оценивает направление и силу тренда с использованием взаимного расположения скользящих средних, их наклона и структуры цены.

  7. Support and Resistance Tool — SRT
    Определяет ближайшие уровни поддержки и сопротивления, а также оценивает реакции цены и условия пробоя.

  8. Volume and RSI Intelligence — VRI
    Объединяет анализ импульса и объёма для выявления изменений давления покупателей и продавцов.

  9. Market Structure Engine — MSE
    Определяет бычьи и медвежьи пробои рыночной структуры.

  10. Adaptive Trend Confirmation — ATC
    Обеспечивает дополнительное подтверждение тренда с использованием скользящих средних, импульса и положения цены.

AI-движок объединяет десять сигналов с использованием настраиваемых весов, требований к согласованности и системы контроля противоречивых сигналов. Сильные рекомендации требуют более широкого подтверждения со стороны индикаторов и нескольких таймфреймов.

Мультитаймфреймовый анализ

Советник анализирует следующие таймфреймы:

  • M1

  • M5

  • M15

  • M30

  • H1

  • H4

  • D1

Для каждого таймфрейма отображаются текущее направление, результаты отдельных индикаторов, сила сигнала и рекомендация AI-движка.

Итоговая рекомендация рассчитывается на основе объединённого мультитаймфреймового анализа. Старшим таймфреймам может назначаться дополнительный вес для снижения влияния краткосрочного рыночного шума.

Панель Daily Mimic

Панель Daily Mimic предоставляет наглядный обзор текущего состояния рынка и работы советника.

На панели отображаются:

  • Мультитаймфреймовая рекомендация AI

  • Результаты отдельных индикаторов

  • Бычье и медвежье согласование сигналов

  • Уровень уверенности сигнала

  • Текущий спред

  • Выбранный торговый режим

  • Информация о позициях и риске

  • Активные функции управления сделками

  • Информация о сеточной корзине

  • Дневная торговая статистика

Панель позволяет получать основную аналитическую и торговую информацию без необходимости устанавливать несколько отдельных индикаторов.

Переключатели отображения индикаторов

Для каждого из десяти индикаторов предусмотрен отдельный переключатель ON/OFF внутри панели Mimic:

  • LS

  • AVW

  • VP

  • OF

  • FVG

  • MTS

  • SRT

  • VRI

  • MSE

  • ATC

По умолчанию все переключатели индикаторов включены.

Переключатели управляют только отображением соответствующего индикатора на графике. Централизованный AI-движок может продолжать рассчитывать все десять индикаторов, даже если отдельные графические элементы скрыты.

Доступные графические элементы:

  • Метки снятия ликвидности

  • Линия Anchored VWAP

  • Гистограмма профиля объёма

  • Линия Point of Control

  • Метки давления потока ордеров

  • Зоны Fair Value Gap

  • Быстрая и медленная линии тренда

  • Уровни поддержки и сопротивления

  • Метки импульсного давления

  • Метки пробоя рыночной структуры

  • Адаптивная лента подтверждения тренда

Панель ручной торговли

Советник поддерживает размещение следующих типов ордеров непосредственно с графика:

  • Рыночная покупка

  • Рыночная продажа

  • Buy Limit

  • Sell Limit

  • Buy Stop

  • Sell Stop

Пользователь может настроить цену входа, Stop Loss, Take Profit и торговый объём непосредственно на панели.

Режимы расчёта объёма позиции

Доступны два способа расчёта торгового объёма:

  • Фиксированный лот

  • Расчёт по проценту риска

При использовании режима риска в процентах советник рассчитывает приблизительный объём позиции на основе выбранной стоимости счёта, расстояния до Stop Loss и заданного процента риска.

Итоговый объём нормализуется в соответствии с минимальным и максимальным лотом брокера, а также шагом изменения объёма.

Управление Stop Loss и Take Profit

Советник поддерживает:

  • Настраиваемый Stop Loss

  • Три уровня Take Profit

  • Предустановленные соотношения риска к прибыли

  • Перевод позиции в безубыток

  • Частичное закрытие позиции

  • Трейлинг-стоп

  • Пошаговое управление Stop Loss

  • Настройки расстояний для отдельных символов

Если характеристики счёта и торгового инструмента позволяют, общий объём позиции может быть разделён между несколькими уровнями Take Profit.

Для использования отдельных позиций с разными уровнями Take Profit рекомендуется хеджинговый тип счёта.

Функции управления позициями

Торговая панель содержит функции для:

  • Закрытия всех управляемых позиций

  • Закрытия прибыльных позиций

  • Частичного закрытия

  • Перевода Stop Loss в безубыток

  • Активации трейлинг-стопа

  • Активации пошаговой защиты

  • Управления отложенными ордерами

  • Управления OCO-ордерами

Позиции управляются в соответствии с выбранным символом и Magic Number.

Отложенные OCO-ордера

Советник поддерживает функцию One-Cancels-the-Other.

Buy Stop и Sell Stop могут быть размещены с двух сторон от текущей рыночной цены. После активации одного отложенного ордера советник может автоматически удалить противоположный ордер.

Система сеточной корзины

Aegis QuadFlow AI Trader включает отдельный модуль управления сеточной корзиной.

Пользователь может вручную запустить сеточную корзину с помощью кнопок:

  • GRID BUY

  • GRID SELL

После открытия первой позиции советник может автоматически управлять дополнительными сеточными ордерами в соответствии с заданным расстоянием между уровнями и настройками корзины.

Доступные параметры сетки:

  • Шаг сетки

  • Максимальное количество сделок

  • Начальный размер лота

  • Множитель лота

  • Целевая прибыль корзины

  • Максимальная просадка корзины в процентах

  • Максимальная просадка корзины в валюте счёта

  • Дневной лимит убытка сетки в процентах

  • Дневной лимит убытка сетки в валюте счёта

  • Закрытие корзины при достижении лимита просадки

  • Период ожидания после закрытия корзины по прибыли

  • Период ожидания после закрытия корзины по просадке

Панель сетки отображает:

  • Текущее направление корзины

  • Количество сеточных позиций

  • Общий объём корзины

  • Текущую прибыль или убыток корзины

  • Следующий уровень входа

  • Целевую прибыль корзины

  • Активный лимит просадки

  • Расчётное соотношение прибыли к риску

Сеточная торговля и увеличение объёма лота могут значительно повысить рыночную экспозицию во время продолжительного направленного движения. Рекомендуется использовать консервативные настройки и заранее определённые лимиты просадки.

Торговое расписание

Советник содержит настраиваемые параметры торговых дней и времени по GMT для логики сеточной торговли.

Пользователь может выбрать:

  • Разрешённые торговые дни

  • Время начала торговой сессии по GMT

  • Время окончания торговой сессии по GMT

Активные сеточные корзины могут продолжать управляться за пределами выбранного времени входа, чтобы функции контроля прибыли, просадки и управления позициями оставались активными.

Профили торговых инструментов

Советник содержит предварительно настроенные параметры расстояний и торговли для нескольких популярных рынков, включая:

  • XAUUSD

  • BTCUSD

  • ETHUSD

  • Основные валютные пары Forex

  • US30

  • Варианты US100 и NAS100

  • Варианты US500 и SPX500

  • Варианты USOIL и WTI

Названия символов и характеристики контрактов могут различаться у разных брокеров. Перед началом торговли необходимо проверить выбранный профиль, стоимость тика, Stop Level, размер лота и единицы измерения расстояния.

Основные возможности

  • Централизованный AI-движок на основе десяти индикаторов

  • Рекомендации ОЖИДАТЬ, ПРОДАВАТЬ, СИЛЬНО ПРОДАВАТЬ, ПОКУПАТЬ и СИЛЬНО ПОКУПАТЬ

  • Мультитаймфреймовый анализ от M1 до D1

  • Информативная панель Daily Mimic

  • Индивидуальные переключатели для всех десяти индикаторов

  • Ручное открытие рыночных и отложенных ордеров

  • Фиксированный лот и расчёт объёма по проценту риска

  • Несколько уровней Take Profit

  • Функции безубытка, частичного закрытия и трейлинг-стопа

  • Пошаговая защита Stop Loss

  • Управление OCO-ордерами

  • Ручной запуск сеточной корзины

  • Автоматическое продолжение сетки и управление корзиной

  • Защита корзины по прибыли и просадке

  • Торговое расписание по GMT

  • Профили для различных торговых инструментов

  • Фильтрация по Magic Number

  • Не требует внешних индикаторов

  • Не требует DLL

  • Не требует внешних веб-сервисов

Рекомендуемое использование

Советник может использоваться как:

  • Панель мультитаймфреймового анализа рынка

  • Помощник для ручной торговли

  • Система управления позициями

  • Инструмент управления отложенными ордерами

  • Полуавтоматическая система управления сеточными корзинами

Таймфрейм графика по умолчанию — M15, при этом AI-движок независимо анализирует несколько таймфреймов.

Перед использованием советника на реальном счёте рекомендуется протестировать выбранные настройки на демо-счёте и убедиться, что единицы измерения расстояний, расчёт лота, Stop Loss, Take Profit и параметры сетки соответствуют условиям брокера и выбранному торговому инструменту.

Предупреждение о рисках

Торговля финансовыми инструментами связана с риском и может привести к частичной или полной потере капитала.

Рекомендации AI, создаваемые данным советником, являются аналитическими результатами и не гарантируют будущего направления рынка или торговых результатов.

Данные объёма, спреды, свечи, условия исполнения и характеристики контрактов могут отличаться у разных брокеров. Исторические результаты и предыдущие сигналы не гарантируют будущую доходность.

Сеточная торговля и увеличение объёма лота могут привести к значительной просадке. Пользователь самостоятельно отвечает за выбор настроек, лимитов риска и торгового объёма.


Рекомендуем также
Golden Osiris EA
Luis Corso
Эксперты
What is Golden Osiris EA? Golden Osiris EA is a high-performance Expert Advisor (trading robot) specifically designed for trading XAUUSD (gold) on MetaTrader 5. It combines a powerful algorithmic structure with adaptive logic to fully capitalize on market movements in the current trading environment. Developed using the latest algorithmic updates, this EA analyzes key level breakouts, price action, and signals from technical indicators specially tuned for the gold market. Key Features:
TrendFollowMT
King Lok Leung
Эксперты
TrendFollowMT is a fully automated trading system which is using large time frame to determine the trend and use small time frame to find the entry point. Once the trend changed to opposite side, the system will wait for another entry point to recover with bigger lot size. Moreover, the target profit will be moved up when more position had been opened. The aim is to cover the cost of waiting time and risk. Trend filter: ADX and zzFibo (suggest time frame: H4) Entry: RSI and Pin bar (use current
Sunrise on mars MT5
Marta Gonzalez
Эксперты
Sunrise on Mars - it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. The system operates market breaks, with correction and trend-following algorithms, the algorithms optimize the risk-benefit ratio, to minimize the risks of margin call. The system uses multiple lot depending on the algorithm, the initial lot is double the one marked as the minimum lot and is used as a reference in the algorithm. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of  indepe
Pick and Roll
Marta Gonzalez
Эксперты
Pick and Roll   it is a Secure Automated Software for trade 28 pairs ​​simultaneously. P ick and Roll It is optimized for 28 pairs of forex market Pick and Roll  system operation: 1: PREVIOUS   TREND 2: CONSOLIDATION 3:   RUPTURE D o not use this robot at the same time as others, it is a multi-value robot, therefore it manages 28 pairs simultaneously. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of independently analyzing the market and making trading decisions     
Radiant MT5
Sigit Hariyono
Эксперты
Radiant EA is a fully automated trading advisor that utilizes complex algorithms and a variety of strategies, primarily based on various indicators for entry and a Multi-Layer Perceptron (MLP) as a trend filter. It works by first identifying prevailing trends using the MLP, then using various strategies based on these indicators to execute trades. Why using multi-strategy? A multi-strategy enhances capital protection and smooths equity curve by deploying diverse trading systems such as trend-f
Panha Scalping EA MT5
Huy Phanna
2.75 (4)
Эксперты
PANHA SCALPING EA MT5 PANHA SCALPING EA MT5 is a professional automated scalping system designed to trade fast-moving forex markets using real-time market direction and advanced position control. The EA focuses on precise entries, controlled exposure, and intelligent basket-level profit and risk management, making it suitable for traders who want structured, automated scalping without complex configuration. Strategy Overview Market-direction based scalping Designed for fast-moving forex symbo
FREE
Mir Station MT5
Marta Gonzalez
Эксперты
Mir Station MT5  it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices.    The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of independently analyzing the market and making trading decisions      Mir Station MT5   Have neurals nets to used the correct algoritm in the correct market situation   Mir Station MT5         It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor.      Mir Station MT5   is a plug and play system Mir Sta
ISS Station MT5
Marta Gonzalez
Эксперты
ISS Station MT5      it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of independently analyzing the market and making trading decisions ISS Station MT5       Have neurals nets to used the correct algoritm in the correct market situation ISS Station MT5           It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor.        ISS Station MT5       is a plug and play system   ISS Stat
Pro Grid Ultra Gold Trading EA
Chaiwat Wongsricha
Эксперты
PRO GRID ULTRA GOLD EA PRO GRID ULTRA is a smart adaptive grid trading system designed specifically for XAUUSD (Gold). Unlike traditional grid or martingale systems, this EA uses structured logic based on trend, volatility, and breakout confirmation to control risk and improve entry accuracy. Core Features • Smart Grid System (No blind averaging) • Trend Filtering using EMA 50 / EMA 200 • ATR-Based Volatility Control • Breakout Entry Logic (Momentum-based) • Dynamic Lot Size based on Risk %
Gordian Knot 1
Hidenori Tanaka
Эксперты
This EA is a simple automated trading system for the Meta Trader 5 platform. It uses parabolic SAR to automatically adjust lot size based on market trends. By this, the EA does not take a large amount of risk, but instead steadily accumulates profits. Main Features The EA does not use the martingale method for lot size adjustment. If a position is taken before the forex market closes, the position will be carried over to the weekend. This EA is designed to hold multiple positions at the same t
Forex Mentors Bot5
Andriy Sydoruk
Эксперты
Ksm: Умное Решение для Автоматизированной Торговли на Форексе Ksm – это инструмент для автоматизации торговли на Форексе, который применяет современные методы анализа временных данных для работы с множеством валютных пар и различных временных интервалов. Основные Возможности и Преимущества Мультивалютная поддержка : Ksm позволяет работать с множеством валютных пар, что помогает трейдерам адаптировать стратегии к разным рыночным условиям. Новые валютные пары можно легко добавить. Анализ временных
AurumFlow Pro
DIM ENERGY LTD
5 (1)
Эксперты
AurumFlow Pro is a fully automated Expert Advisor for XAUUSD (Gold) on MetaTrader 5. It uses a buy-only averaging strategy with two proprietary entry filters — a multi-timeframe trend model and a momentum oscillator — to enter long positions at high-probability levels. When price pulls back, the EA adds to the position through a dynamic expanding grid. A basket trailing stop, average-price exit, and pair-close mechanism handle exits. Live signal :   aurumflowpro  Myfxbook Why Gold Gold has a s
Wick Sniper Reversal Pro
Anuoluwapo Oluwatobi Ayeni
5 (1)
Эксперты
WickSniper Reversal Pro EA - Automated Inside Bar Breakout Trading Transform Your Trading with Professional Automation WickSniper Reversal Pro EA is the automated version of our highly successful WickSniper Pro indicator (1000+ downloads). This powerful Expert Advisor automatically detects and trades inside bar breakout patterns, eliminating the need for manual monitoring while maintaining the same proven strategy. Key Features Advanced Pattern Recognition - Inside Bar Detection: Au
QRC SuperTrend EA
Bero Abdullah Skaf
Эксперты
QRC SuperTrend EA — Micro Account Optimised | Quantum Rise Capital The QRC SuperTrend EA is a precision-engineered algorithmic trading system built for traders who demand institutional-grade risk control on micro and standard accounts alike. Developed by Quantum Rise Capital, it combines a native SuperTrend engine with ATR-adaptive position management, multi-layer drawdown protection, and an intelligent equity tier scaling system ,all in a single, plug-and-play Expert Advisor. How It Works The E
FREE
Mad Max Trader
Mduduzi Gift Ngcebo Langa
Эксперты
MadMax Trader – Multi-Strategy Forex EA for MQL5 Overview MadMax Trader is an automated trading system designed for the MetaTrader 5 Windows platform. It integrates multiple trading approaches to adapt to different market conditions across various Forex pairs and timeframes. The EA operates without manual intervention, executing trades based on predefined technical criteria. Key Functionalities Multi-Strategy Approach The EA incorporates three distinct trading methodologies: Swing Trading: Iden
FSilverTrend
Francisco Jesus Alonso Martin
Эксперты
FSilverTrend - Expert Advisor for USDJPY Trading FSilverTrend is an Expert Advisor (EA) designed to trade USDJPY, taking advantage of market trends with precision and efficiency. Based on an advanced algorithmic approach, this EA identifies the prevailing market direction and executes optimized trades to capture sustainable movements. Key Features: Trend-Based Strategy: Uses indicators and price action patterns to identify the predominant USDJPY trend and trade in its direction.  Smart Filters
The Moving Average EA
ALGOYIN LTD
5 (1)
Эксперты
Представляем EA Moving Average ПРИМЕЧАНИЕ - После покупки The Moving Average EA отправьте мне личное сообщение, чтобы получить мой утилитный TradeWatch EA бесплатно! EA Moving Average — это гибкий торговый инструмент, специально разработанный для синтетических индексов, который также эффективно работает с форексом и другими классами активов. В отличие от многих EAs, которые полагаются на фиксированные настройки скользящей средней, этот EA позволяет пользователям полностью настраивать параметры с
Detrended scalper jpy points robot
Ekaterina Saltykova
Эксперты
Introducing to your attention a unique trading advisor "Detrended scalper jpy points robot", designed for trading with major JPY crosses. The idea is based on a modified indicator, detrended price oscillator, whose task is to eliminate the influence of the trend on price movements. This greatly simplifies the process of determining overbought/oversold cycles. The focus is on analyzing short cycles: long market cycles consist of several short ones. By analyzing the short components, we can more
Tomgoodcar Rose Knight
Tanakon Khotmitr
Эксперты
Overview Tomgoodcar Rose Knight PRO is an advanced, fully automated algorithmic trading system designed for MetaTrader 5. Built upon a sophisticated Pending Order Grid framework, the EA does not simply execute market orders blindly. Instead, it deploys strategic Buy Stop and Sell Stop orders, dynamically trailing them along with price movements to secure optimal entry levels. Equipped with a dual-stage recovery mechanism, embedded economic news filters, and strict price zone limitations, this to
Eurusd EmaSma Reversal Breakout Strategy
Tomas Vanek
Эксперты
EURUSD EMA–SMA Reversal Breakout (H1) is a fully automated MetaTrader 4 strategy designed to capture **confirmed reversal breakouts** on EURUSD using a simple trend + position filter with rule-based **pending STOP execution** beyond recent structure. The EA was backtested on **EURUSD on the H1 timeframe** from **April 1, 2004 to April 24, 2024** using a MetaTrader 4 backtest engine (base data: EURUSD_M1_UTC2). No parameter setup is required — the system is delivered with optimized and fine-tune
FREE
Meta Extender for MT5
FEATrading OÜ
Утилиты
Meta Extender - Видьте больше, торгуйте лучше. Более 20 профессиональных торговых виджетов Дополнительные материалы и инструкции Полное руководство   -   версия MT4   -   версия MT5 Видьте больше, торгуйте лучше. Один инструментарий, который модернизирует весь ваш MetaTrader. Попробуйте бесплатно: 14-дневная ознакомительная версия доступна на нашем   сайте . Meta Extender - это универсальное внутричартовое приложение, добавляющее более 20 профессиональных торговых виджетов непосредственно в ва
AurumSentinel
Usman Gomez
Эксперты
Aurum Sentinel doesn't predict the breakout. It's already standing at the level when it happens. No indicators, no repainting, no discretionary judgment calls at 3 AM. It places real pending Stop orders at genuine standing price extremes and lets the market pull the trigger — then manages risk mechanically from the instant the trade opens. Why Aurum Sentinel 1. It trades levels, not indicators Every hour, Aurum Sentinel recalculates the highest high and lowest low over your chosen lookback windo
Elasticity MT5
Marta Gonzalez
Эксперты
Elasticity     - it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. This EA modifies the distances depending on the market situation, being able to shorten or increase the distances depending on how the algorithm reads the market. The system operates market breaks. Looking for the market point of greater efficiency ris/ benefit , to minimize the risks of margin call. The system uses two different algorithms, one to follow the trend and the other to operate market pullbacks. D
Equity Compounder
Mohammadaarif Maqbulh Mansuri
Эксперты
Equity Compounder is an intelligent, fully automated Expert Advisor. This EA is arranged in such a way that the EA uses levels of importance combined with price action, with hidden reliance on indicators. The strategy behind it is based on the teachings of a professional traders, and ex traders. It will find untested levels at which institutions are known to be interested in, in the number of candles you’ve set and will make trades based on these levels, re-test and trend. It will automatically
Cordoba mt5
Mikhail Mitin
Эксперты
Основное: Не мартингейл, не сеточник; Работает на всех парах;  Использовать на EURUSD; Использовать на М5 Сигналы: В основе хороший рациональный алгоритм. Работа по взаимодействию двух индикаторов: Ichimoku и Alligator  (можно задавать отдельный Timeframe для каждого индикатора) Stop Loss/Take Profit: Присутствует хорошая система money management (есть несколько вариантов trailing stop loss); Присутствуют виртуальные уровни Stop Loss/Take Profit Возможность работать фиксированным лотом, либо
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (241)
Эксперты
Hamster Scalping - полностью автоматический торговый советник. Стратегия ночной скальпинг. В качестве входов используется индикатор RSI и фильтр по ATR. Для работы советника требуется хеджинговый тип счета. ВАЖНО! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции и бонус! Мониторинг реальной работы, а также другие мои разработки можно посмотреть тут: https://www.mql5.com/ru/users/mechanic/seller Общие рекомендации Минимальный депозит 100 долларов, используйте ECN счета с минимальн
Titan Strength Pro
Marco De Donno
Эксперты
Titan Strength Pro    -  Where Currency Power Meets Smart Trading ===> Attention, the EA is not Plug and Play, it requires assistance, once purchased contact me <=== 2  Multi-Timeframe Analysis | 28 Currency Pairs | Smart Grid System |  Built-in Drawdown Protection User guide    |    Set File Medium/low Risk   |    Update Guide  Wha t Makes This EA Different? Unlike single-pair EAs that rely on one strategy, Titan Strength Pro  EA analyzes the entire Forex market simultaneously across 28 maj
Hyper Scalper PRO EA
Jakir Hussain Shaikh
Эксперты
Hyper Scalper PRO EA Hyper Scalper PRO EA is an advanced automated trading system for MetaTrader 5 designed to capture fast market opportunities using an EMA crossover strategy combined with smart pending order trap logic. The EA analyzes price movement using a Fast EMA and Slow EMA to detect trend changes. When a crossover signal appears, the EA automatically opens a market trade and can place pending limit orders to capture better entries during pullbacks. This allows the system to trad
Mac Rider Gold
Ignacio Agustin Mene Franco
Эксперты
MacRider GOLD is a professional grid-based Expert Advisor (EA) specifically designed for XAUUSD (Gold). It combines MACD signal filtering with dynamic trailing stops and advanced money management. The EA uses the MACD indicator to detect trend direction before placing pending orders, filtering out low-quality entries and focusing on high-probability setups. The grid system places BUY STOP and SELL STOP orders at configurable distances, while automatic profit closing and dynamic trailing stops
Recovery Grip Meta 5
Marta Gonzalez
Эксперты
MANUAL OF RECOVERY GRIP The recovery grip system can recover both an isolated loss and a loss produced by a grip or multiple orders, the algorithm gradually compensates the losses until the equity returns to zero. The time it takes for the algorithm to reverse the loss is proportional to the volatility of the pair and the size of the loss.This system allows you to test the algorithm prior to purchase.For this, it has a powerful simulation system in which you can choose whether your loss is a
С этим продуктом покупают
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
Эксперты
Quantum Titan, предоставляя возможности торговли институционального уровня в экосистеме Quantum, устанавливает новый стандарт точности, дисциплины и доказанной эффективности на реальном рынке. Разработанный для трейдеров, которые ожидают большего от советника GOLD Expert Advisor, Titan представляет собой следующий этап развития квантовых торговых технологий. Количество доступных лицензий строго ограничено — всего 1000 пожизненных лицензий по всему миру. После того, как все 1000 экземпляров буд
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (24)
Эксперты
Легенда продолжается. Королева эволюционирует. Добро пожаловать в Quantum Queen X — новое поколение легендарной торговой системы GOLD, основанной на проверенном успехе Quantum Queen. Quantum Queen X построена на том же проверенном движке, что и Quantum Queen, и представляет собой новый мощный пользовательский режим, который позволяет трейдерам выбирать, какие именно стратегии включать или отключать. Каждая стратегия была индивидуально проверена, доработана и оптимизирована для обеспечения еще лу
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
4.93 (28)
Эксперты
Smart Gold Hunter — это Expert Advisor для торговли XAUUSD / Gold на MetaTrader 5. Он создан для трейдеров, которые предпочитают советник по золоту без сетки, без мартингейла, с реальными Stop Loss и Take Profit, а также с контролируемым управлением риском. Вы можете проверить live-сигналы перед покупкой: Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My Live Signal - Ultima Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2376242?source=Site +Signals+My Smart Go
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (138)
Эксперты
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
Эксперты
ГОТОВНОСТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОПОРЦИИ! (   скачать SETFILE   ) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ Получите 1 советника бесплатно (на 3 торговых аккаунта) -> свяжитесь со мной после покупки Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Сигнал клиента Обзоры YouTube ПОСЛЕДНЕЕ РУКОВОДСТВО Добро пожаловать в «Золотого Жнеца»! Созданный на основе
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1999$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 1499$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL L Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад
Zoomini
Gennady Sergienko
5 (5)
Эксперты
Важная информация: Поддержка и ответы на вопросы только тут:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: Тайвань ); Zoomini — это небольшой набор моделей машинного обучения из последнего исследования проекта GoGoPips от 07.2026. Данные модели предназначены только для XAUUSD H1 / Gold . Сигнал: www.mql5.com/en/signals/2381994 Что важно знать: Модели торгуют только одним ордером с равными SL/TP. Поддерживаются Netting-счета и любые кредитные плечи. Поддерживаются крупные депози
Lizard
Marco Scherer
4.13 (38)
Эксперты
ЧТО ТАКОЕ LIZARD? Lizard - это полностью автоматический советник (Expert Advisor), разработанный исключительно для XAUUSD (золото) на MetaTrader 5. Он использует мультистратегическую систему пробоя на основе свингов, которая определяет ключевые структурные уровни на графике и размещает отложенные стоп-ордера в точно рассчитанных точках входа. Без мартингейла. Без сетки. Без усреднения. Каждая сделка имеет заданный Stop Loss и Take Profit и активно управляется многоуровневой системой выхода, авто
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.65 (23)
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (4)
Эксперты
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper — это торговый советник, разработанный для автоматической торговли золотом на платформе MetaTrader 5. Советник предназначен для XAUUSD и GOLD на таймфрейме M15. Он использует собственный многофакторный алгоритм принятия решений для определения подходящих торговых возможностей и автоматического управления позициями. Система анализирует рыночную структуру, направление тренда, качество свечей, объем, импульс и условия исполнения. Советник ожидает подходящих
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.43 (130)
Эксперты
Меньше сделок. Лучшие сделки. Стабильность прежде всего. • Живой сигнал Режим 1   Живой сигнал Режим 2 Twister Pro EA — это высокоточный скальпинговый советник, разработанный исключительно для XAUUSD (Золото) на таймфрейме M15. Торгует реже — но каждая сделка имеет смысл. Каждый вход проходит через 5 независимых уровней проверки перед открытием ордера, что обеспечивает чрезвычайно высокую точность на стандартной конфигурации. ДВА РЕЖИМА: • Режим 1 (рекомендуется) — Очень высокая точность, ма
Logan MT5
Thierry Ouellet
5 (21)
Эксперты
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 10th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
Эксперты
Smart Gold Impulse теперь доступен на этапе специального раннего запуска. Это советник (EA), который я сейчас использую с впечатляющими результатами на своем реальном сигнальном счете в Ultima Markets. Вы можете проверить текущую доходность в результатах живых сигналов Ultima, где Smart Gold Impulse уже продемонстрировал очень сильный потенциал в реальных рыночных условиях. Тот же сет-файл (set file), который используется на моем реальном счете в Ultima, будет предоставлен исключительно поку''
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Другие продукты этого автора
Super Hybrid EA AI Pro
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
5 (1)
Эксперты
Super Hybrid EA AI Pro Профессиональный советник для MetaTrader 5 на базе XAUUSD, сетки, мартингейла, хеджирования и контроля корзин сделок Обзор продукта Super Hybrid EA AI Pro — это торговый советник для MetaTrader 5, разработанный преимущественно для торговли XAUUSD. Советник объединяет сеточную торговлю, мартингейл-прогрессию лота, опциональное хеджирование, управление корзиной сделок, контроль торговых сессий, новостной фильтр, фильтр событий Федеральной резервной системы США, защиту от про
BTC Hybrid EA
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
Эксперты
BTC Hybrid EA — это советник для MetaTrader 5, разработанный для трейдеров, которым нужен структурированный и настраиваемый подход к торговле BTCUSD Советник построен на гибридной торговой системе, которая сочетает направленные входы, логику хеджирования, поэтапное управление сеткой ордеров, управление прибылью по корзине сделок и несколько уровней защиты. Он предназначен для мониторинга рыночных условий, торговой экспозиции, поведения спреда, текущей просадки и состояния открытой корзины сделок
Super Hybrid Ultimate With 5 AI Engine Version
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
5 (1)
Эксперты
Super Hybrid AI Gold Engine — это продвинутый торговый советник для торговли XAUUSD на MetaTrader 5 , разработанный на основе структурированного анализа рынка, поэтапного управления корзиной ордеров, интеллектуального контроля восстановления, фильтрации торговых сессий, новостной защиты и многоуровневой AI-логики принятия решений. Советник создан для трейдеров, которым нужна автоматизированная система для торговли золотом с понятной визуальной обратной связью на графике, гибкими настройками риск
Quantum FVG AI Manual Trader
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
Эксперты
Quantum FVG AI Manual Trader V1.0 Профессиональный помощник для ручной торговли в MetaTrader 5 Quantum FVG AI Manual Trader V1.0 — это торговый помощник для MetaTrader 5, созданный для ручной торговли и анализа рыночной структуры, Fair Value Gap, направления на нескольких таймфреймах, уровней поддержки и сопротивления, поведения RSI, импульса и управления сделками через одну понятную панель. Этот EA предназначен для трейдеров, которым нужен профессиональный визуальный инструмент поддержки принят
SafePair Manual Trader Pro MultiPairs EA
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
Эксперты
SafePair Manual Trader Pro MultiPairs SafePair Manual Trader Pro MultiPairs — это продвинутый торговый советник для MetaTrader 5, разработанный для профессиональной ручной торговли, полуавтоматического управления сделками, мультисимвольного мониторинга, планирования риска и интеллектуального анализа рынка через одну мощную панель управления. Этот советник создан для трейдеров, которым нужны быстрая ручная торговля, структурированный контроль риска, умная торговая поддержка и понятные рекомендаци
Major Pairs Hybrid EA
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
Эксперты
Major Pairs Hybrid EA MT5 — это мультивалютный торговый советник для MetaTrader 5, созданный для трейдеров, которым нужен структурированный контроль сеточных стадий, управление связанными корзинами, индивидуальные TP-настройки по парам и удобная торговая панель. Советник поддерживает основные валютные пары, Dual Trading Modes, Triangular Trading Modes, Group Trading Mode и отдельную настройку пар для каждой Grid Stage Major Pairs Hybrid EA MT5 Major Pairs Hybrid EA MT5 — это мультивалютный Exper
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв