Aegis QuadFlow Manual AI Trader

Aegis QuadFlow AI Trader

Aegis QuadFlow AI Trader — это полуавтоматический торговый советник для MetaTrader 5, который объединяет мультитаймфреймовый анализ рынка, ручное открытие сделок, автоматическое управление позициями и контроль сеточных корзин в одном профессиональном торговом интерфейсе.

Советник использует централизованный алгоритмический AI-движок для анализа десяти технических компонентов на нескольких таймфреймах и формирует одну из пяти торговых рекомендаций:

ОЖИДАТЬ

ПРОДАВАТЬ

СИЛЬНО ПРОДАВАТЬ

ПОКУПАТЬ

СИЛЬНО ПОКУПАТЬ

AI-движок на основе десяти индикаторов

Аналитический движок постоянно оценивает следующие десять компонентов:

Liquidity Sweep — LS

Определяет потенциальные бычьи и медвежьи снятия ликвидности вблизи предыдущих максимумов и минимумов рынка. Anchored VWAP — AVW

Оценивает положение цены относительно привязанной средневзвешенной по объёму цены. Volume Profile — VP

Рассчитывает распределение объёма и уровень Point of Control в выбранном историческом диапазоне. Order Flow Pressure — OF

Оценивает давление покупателей и продавцов на основе структуры свечей, положения цены закрытия и доступных данных объёма. Fair Value Gap — FVG

Определяет активные бычьи и медвежьи ценовые дисбалансы. Market Trend Strength — MTS

Оценивает направление и силу тренда с использованием взаимного расположения скользящих средних, их наклона и структуры цены. Support and Resistance Tool — SRT

Определяет ближайшие уровни поддержки и сопротивления, а также оценивает реакции цены и условия пробоя. Volume and RSI Intelligence — VRI

Объединяет анализ импульса и объёма для выявления изменений давления покупателей и продавцов. Market Structure Engine — MSE

Определяет бычьи и медвежьи пробои рыночной структуры. Adaptive Trend Confirmation — ATC

Обеспечивает дополнительное подтверждение тренда с использованием скользящих средних, импульса и положения цены.

AI-движок объединяет десять сигналов с использованием настраиваемых весов, требований к согласованности и системы контроля противоречивых сигналов. Сильные рекомендации требуют более широкого подтверждения со стороны индикаторов и нескольких таймфреймов.

Мультитаймфреймовый анализ

Советник анализирует следующие таймфреймы:

M1

M5

M15

M30

H1

H4

D1

Для каждого таймфрейма отображаются текущее направление, результаты отдельных индикаторов, сила сигнала и рекомендация AI-движка.

Итоговая рекомендация рассчитывается на основе объединённого мультитаймфреймового анализа. Старшим таймфреймам может назначаться дополнительный вес для снижения влияния краткосрочного рыночного шума.

Панель Daily Mimic

Панель Daily Mimic предоставляет наглядный обзор текущего состояния рынка и работы советника.

На панели отображаются:

Мультитаймфреймовая рекомендация AI

Результаты отдельных индикаторов

Бычье и медвежье согласование сигналов

Уровень уверенности сигнала

Текущий спред

Выбранный торговый режим

Информация о позициях и риске

Активные функции управления сделками

Информация о сеточной корзине

Дневная торговая статистика

Панель позволяет получать основную аналитическую и торговую информацию без необходимости устанавливать несколько отдельных индикаторов.

Переключатели отображения индикаторов

Для каждого из десяти индикаторов предусмотрен отдельный переключатель ON/OFF внутри панели Mimic:

LS

AVW

VP

OF

FVG

MTS

SRT

VRI

MSE

ATC

По умолчанию все переключатели индикаторов включены.

Переключатели управляют только отображением соответствующего индикатора на графике. Централизованный AI-движок может продолжать рассчитывать все десять индикаторов, даже если отдельные графические элементы скрыты.

Доступные графические элементы:

Метки снятия ликвидности

Линия Anchored VWAP

Гистограмма профиля объёма

Линия Point of Control

Метки давления потока ордеров

Зоны Fair Value Gap

Быстрая и медленная линии тренда

Уровни поддержки и сопротивления

Метки импульсного давления

Метки пробоя рыночной структуры

Адаптивная лента подтверждения тренда

Панель ручной торговли

Советник поддерживает размещение следующих типов ордеров непосредственно с графика:

Рыночная покупка

Рыночная продажа

Buy Limit

Sell Limit

Buy Stop

Sell Stop

Пользователь может настроить цену входа, Stop Loss, Take Profit и торговый объём непосредственно на панели.

Режимы расчёта объёма позиции

Доступны два способа расчёта торгового объёма:

Фиксированный лот

Расчёт по проценту риска

При использовании режима риска в процентах советник рассчитывает приблизительный объём позиции на основе выбранной стоимости счёта, расстояния до Stop Loss и заданного процента риска.

Итоговый объём нормализуется в соответствии с минимальным и максимальным лотом брокера, а также шагом изменения объёма.

Управление Stop Loss и Take Profit

Советник поддерживает:

Настраиваемый Stop Loss

Три уровня Take Profit

Предустановленные соотношения риска к прибыли

Перевод позиции в безубыток

Частичное закрытие позиции

Трейлинг-стоп

Пошаговое управление Stop Loss

Настройки расстояний для отдельных символов

Если характеристики счёта и торгового инструмента позволяют, общий объём позиции может быть разделён между несколькими уровнями Take Profit.

Для использования отдельных позиций с разными уровнями Take Profit рекомендуется хеджинговый тип счёта.

Функции управления позициями

Торговая панель содержит функции для:

Закрытия всех управляемых позиций

Закрытия прибыльных позиций

Частичного закрытия

Перевода Stop Loss в безубыток

Активации трейлинг-стопа

Активации пошаговой защиты

Управления отложенными ордерами

Управления OCO-ордерами

Позиции управляются в соответствии с выбранным символом и Magic Number.

Отложенные OCO-ордера

Советник поддерживает функцию One-Cancels-the-Other.

Buy Stop и Sell Stop могут быть размещены с двух сторон от текущей рыночной цены. После активации одного отложенного ордера советник может автоматически удалить противоположный ордер.

Система сеточной корзины

Aegis QuadFlow AI Trader включает отдельный модуль управления сеточной корзиной.

Пользователь может вручную запустить сеточную корзину с помощью кнопок:

GRID BUY

GRID SELL

После открытия первой позиции советник может автоматически управлять дополнительными сеточными ордерами в соответствии с заданным расстоянием между уровнями и настройками корзины.

Доступные параметры сетки:

Шаг сетки

Максимальное количество сделок

Начальный размер лота

Множитель лота

Целевая прибыль корзины

Максимальная просадка корзины в процентах

Максимальная просадка корзины в валюте счёта

Дневной лимит убытка сетки в процентах

Дневной лимит убытка сетки в валюте счёта

Закрытие корзины при достижении лимита просадки

Период ожидания после закрытия корзины по прибыли

Период ожидания после закрытия корзины по просадке

Панель сетки отображает:

Текущее направление корзины

Количество сеточных позиций

Общий объём корзины

Текущую прибыль или убыток корзины

Следующий уровень входа

Целевую прибыль корзины

Активный лимит просадки

Расчётное соотношение прибыли к риску

Сеточная торговля и увеличение объёма лота могут значительно повысить рыночную экспозицию во время продолжительного направленного движения. Рекомендуется использовать консервативные настройки и заранее определённые лимиты просадки.

Торговое расписание

Советник содержит настраиваемые параметры торговых дней и времени по GMT для логики сеточной торговли.

Пользователь может выбрать:

Разрешённые торговые дни

Время начала торговой сессии по GMT

Время окончания торговой сессии по GMT

Активные сеточные корзины могут продолжать управляться за пределами выбранного времени входа, чтобы функции контроля прибыли, просадки и управления позициями оставались активными.

Профили торговых инструментов

Советник содержит предварительно настроенные параметры расстояний и торговли для нескольких популярных рынков, включая:

XAUUSD

BTCUSD

ETHUSD

Основные валютные пары Forex

US30

Варианты US100 и NAS100

Варианты US500 и SPX500

Варианты USOIL и WTI

Названия символов и характеристики контрактов могут различаться у разных брокеров. Перед началом торговли необходимо проверить выбранный профиль, стоимость тика, Stop Level, размер лота и единицы измерения расстояния.

Основные возможности

Централизованный AI-движок на основе десяти индикаторов

Рекомендации ОЖИДАТЬ, ПРОДАВАТЬ, СИЛЬНО ПРОДАВАТЬ, ПОКУПАТЬ и СИЛЬНО ПОКУПАТЬ

Мультитаймфреймовый анализ от M1 до D1

Информативная панель Daily Mimic

Индивидуальные переключатели для всех десяти индикаторов

Ручное открытие рыночных и отложенных ордеров

Фиксированный лот и расчёт объёма по проценту риска

Несколько уровней Take Profit

Функции безубытка, частичного закрытия и трейлинг-стопа

Пошаговая защита Stop Loss

Управление OCO-ордерами

Ручной запуск сеточной корзины

Автоматическое продолжение сетки и управление корзиной

Защита корзины по прибыли и просадке

Торговое расписание по GMT

Профили для различных торговых инструментов

Фильтрация по Magic Number

Не требует внешних индикаторов

Не требует DLL

Не требует внешних веб-сервисов

Рекомендуемое использование

Советник может использоваться как:

Панель мультитаймфреймового анализа рынка

Помощник для ручной торговли

Система управления позициями

Инструмент управления отложенными ордерами

Полуавтоматическая система управления сеточными корзинами

Таймфрейм графика по умолчанию — M15, при этом AI-движок независимо анализирует несколько таймфреймов.

Перед использованием советника на реальном счёте рекомендуется протестировать выбранные настройки на демо-счёте и убедиться, что единицы измерения расстояний, расчёт лота, Stop Loss, Take Profit и параметры сетки соответствуют условиям брокера и выбранному торговому инструменту.

Предупреждение о рисках

Торговля финансовыми инструментами связана с риском и может привести к частичной или полной потере капитала.

Рекомендации AI, создаваемые данным советником, являются аналитическими результатами и не гарантируют будущего направления рынка или торговых результатов.

Данные объёма, спреды, свечи, условия исполнения и характеристики контрактов могут отличаться у разных брокеров. Исторические результаты и предыдущие сигналы не гарантируют будущую доходность.

Сеточная торговля и увеличение объёма лота могут привести к значительной просадке. Пользователь самостоятельно отвечает за выбор настроек, лимитов риска и торгового объёма.