BTC Hybrid EA — это советник для MetaTrader 5, разработанный для трейдеров, которым нужен структурированный и настраиваемый подход к торговле BTCUSD

Советник построен на гибридной торговой системе, которая сочетает направленные входы, логику хеджирования, поэтапное управление сеткой ордеров, управление прибылью по корзине сделок и несколько уровней защиты. Он предназначен для мониторинга рыночных условий, торговой экспозиции, поведения спреда, текущей просадки и состояния открытой корзины сделок, отображая ключевую информацию непосредственно на графике через панель Daily Mimic Panel.

BTCUSD является высоковолатильным торговым инструментом. Данный советник не гарантирует прибыль, не устраняет торговые риски и должен быть тщательно протестирован в тестере стратегий и на демо-счете перед использованием на реальном счете.

Основная торговая концепция

BTC Hybrid EA использует поэтапную торговую структуру для BTCUSD. Советник может открывать и управлять позициями в соответствии с выбранным стартовым режимом, текущей стадией сетки, состоянием корзины, уровнем спреда, статусом торговой сессии и настройками контроля риска.

Система предназначена для управления активными торговыми циклами, предоставляя пользователю контроль над размером лота, расстоянием сетки, целевой прибылью корзины, максимальной экспозицией, лимитами спреда, лимитами проскальзывания и защитой от просадки.

BTC Hybrid EA подходит трейдерам, которые предпочитают настраиваемое автоматическое управление сделками вместо простой стратегии с фиксированным входом.

Ключевые функции

Торговля с фокусом на BTCUSD

BTC Hybrid EA разработан главным образом для торговли BTCUSD и включает настраиваемые параметры для управления волатильностью рынка Bitcoin.

Несколько стартовых режимов

Советник включает выбираемые стартовые режимы, которые определяют, как начинается торговый цикл, включая покупку, продажу, хеджирование, следование за трендом, разворотную торговлю и BTCUSD-ориентированное поведение.

Поэтапное управление сеткой

Советник использует многоступенчатую структуру сетки. Каждая стадия может быть настроена с собственным расстоянием, множителем и логикой управления.

Это позволяет советнику управлять торговыми циклами более гибко, чем при использовании одной фиксированной настройки сетки.

Управление прибылью по корзине

BTC Hybrid EA может управлять открытыми сделками как единой корзиной и отслеживать общий результат активного торгового цикла.

Когда заданная цель по корзине достигается, советник может закрыть активную корзину в соответствии с выбранными настройками.

Логика хеджирования

Советник включает хеджирующую логику управления сделками для BTCUSD. Хеджирование может использоваться в зависимости от выбранного режима и рыночных условий.

Пользователям рекомендуется тщательно тестировать настройки хеджирования, так как волатильность BTCUSD может быстро увеличить плавающую экспозицию.

Контроль просадки

BTC Hybrid EA включает настройки контроля просадки, которые помогают управлять риском по счету.

Эти параметры предназначены для ограничения риска и уменьшения неконтролируемого расширения торговой корзины в неподходящих рыночных условиях.

Защита от спреда и проскальзывания

Спреды и условия исполнения по BTCUSD могут быстро меняться.

Советник включает фильтры спреда и проскальзывания, которые помогают предотвращать новые входы, когда торговые условия брокера выходят за пределы заданных пользователем лимитов.

Контроль торговых сессий

Советник включает управление торговыми сессиями, позволяя пользователям ограничивать торговую активность выбранными периодами.

Это может помочь избежать нежелательных входов во время нестабильных условий или периодов низкой ликвидности.

Защита от новостей и событий

BTC Hybrid EA включает логику защиты от новостей и рыночных событий, чтобы уменьшить открытие новых позиций в чувствительные периоды.

Это важно для BTCUSD, поскольку сильные ценовые движения могут происходить во время крупных экономических публикаций, решений по процентным ставкам и важных рыночных новостей.

Панель Daily Mimic Panel

Советник включает встроенную панель Daily Mimic Panel на графике для мониторинга в реальном времени и визуального тестирования.

Панель может отображать важную информацию, такую как:

статус работы советника;

состояние текущей корзины сделок;

чистую прибыль или плавающий результат;

целевую прибыль;

активный торговый режим;

активную стадию сетки;

текущее состояние спреда;

статус новостного фильтра;

статус фильтра событий;

метку BTCUSD на панели.

Рекомендации по использованию

Перед использованием BTC Hybrid EA на реальном счете пользователям рекомендуется:

протестировать советник в тестере стратегий MT5;

использовать визуальный режим для понимания поведения сделок;

протестировать различные брокерские условия по BTCUSD;

начинать с консервативных размеров лота;

избегать агрессивных настроек сетки или множителей без предварительного тестирования;

сначала запускать советник на демо-счете перед использованием на реальном счете.

Предупреждение о рисках

BTCUSD является высоковолатильным инструментом. Автоматическая торговля может привести к убыткам, особенно при использовании сеточных, хеджирующих или основанных на множителях стратегий.

BTC Hybrid EA не гарантирует прибыль, не гарантирует восстановление после просадки и не устраняет рыночный риск.

Прошлые результаты тестирования не гарантируют будущих результатов. Пользователь самостоятельно отвечает за выбор подходящих настроек, брокерских условий, кредитного плеча, размера счета и лимитов риска.