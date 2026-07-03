BTC Hybrid EA

BTC Hybrid EA — это советник для MetaTrader 5, разработанный для трейдеров, которым нужен структурированный и настраиваемый подход к торговле BTCUSD

Советник построен на гибридной торговой системе, которая сочетает направленные входы, логику хеджирования, поэтапное управление сеткой ордеров, управление прибылью по корзине сделок и несколько уровней защиты. Он предназначен для мониторинга рыночных условий, торговой экспозиции, поведения спреда, текущей просадки и состояния открытой корзины сделок, отображая ключевую информацию непосредственно на графике через панель Daily Mimic Panel.

BTCUSD является высоковолатильным торговым инструментом. Данный советник не гарантирует прибыль, не устраняет торговые риски и должен быть тщательно протестирован в тестере стратегий и на демо-счете перед использованием на реальном счете.

Основная торговая концепция

BTC Hybrid EA использует поэтапную торговую структуру для BTCUSD. Советник может открывать и управлять позициями в соответствии с выбранным стартовым режимом, текущей стадией сетки, состоянием корзины, уровнем спреда, статусом торговой сессии и настройками контроля риска.

Система предназначена для управления активными торговыми циклами, предоставляя пользователю контроль над размером лота, расстоянием сетки, целевой прибылью корзины, максимальной экспозицией, лимитами спреда, лимитами проскальзывания и защитой от просадки.

BTC Hybrid EA подходит трейдерам, которые предпочитают настраиваемое автоматическое управление сделками вместо простой стратегии с фиксированным входом.

Ключевые функции

Торговля с фокусом на BTCUSD

BTC Hybrid EA разработан главным образом для торговли BTCUSD и включает настраиваемые параметры для управления волатильностью рынка Bitcoin.

Несколько стартовых режимов

Советник включает выбираемые стартовые режимы, которые определяют, как начинается торговый цикл, включая покупку, продажу, хеджирование, следование за трендом, разворотную торговлю и BTCUSD-ориентированное поведение.

Поэтапное управление сеткой

Советник использует многоступенчатую структуру сетки. Каждая стадия может быть настроена с собственным расстоянием, множителем и логикой управления.

Это позволяет советнику управлять торговыми циклами более гибко, чем при использовании одной фиксированной настройки сетки.

Управление прибылью по корзине

BTC Hybrid EA может управлять открытыми сделками как единой корзиной и отслеживать общий результат активного торгового цикла.

Когда заданная цель по корзине достигается, советник может закрыть активную корзину в соответствии с выбранными настройками.

Логика хеджирования

Советник включает хеджирующую логику управления сделками для BTCUSD. Хеджирование может использоваться в зависимости от выбранного режима и рыночных условий.

Пользователям рекомендуется тщательно тестировать настройки хеджирования, так как волатильность BTCUSD может быстро увеличить плавающую экспозицию.

Контроль просадки

BTC Hybrid EA включает настройки контроля просадки, которые помогают управлять риском по счету.

Эти параметры предназначены для ограничения риска и уменьшения неконтролируемого расширения торговой корзины в неподходящих рыночных условиях.

Защита от спреда и проскальзывания

Спреды и условия исполнения по BTCUSD могут быстро меняться.

Советник включает фильтры спреда и проскальзывания, которые помогают предотвращать новые входы, когда торговые условия брокера выходят за пределы заданных пользователем лимитов.

Контроль торговых сессий

Советник включает управление торговыми сессиями, позволяя пользователям ограничивать торговую активность выбранными периодами.

Это может помочь избежать нежелательных входов во время нестабильных условий или периодов низкой ликвидности.

Защита от новостей и событий

BTC Hybrid EA включает логику защиты от новостей и рыночных событий, чтобы уменьшить открытие новых позиций в чувствительные периоды.

Это важно для BTCUSD, поскольку сильные ценовые движения могут происходить во время крупных экономических публикаций, решений по процентным ставкам и важных рыночных новостей.

Панель Daily Mimic Panel

Советник включает встроенную панель Daily Mimic Panel на графике для мониторинга в реальном времени и визуального тестирования.

Панель может отображать важную информацию, такую как:

  • статус работы советника;

  • состояние текущей корзины сделок;

  • чистую прибыль или плавающий результат;

  • целевую прибыль;

  • активный торговый режим;

  • активную стадию сетки;

  • текущее состояние спреда;

  • статус новостного фильтра;

  • статус фильтра событий;

  • метку BTCUSD на панели.

Рекомендации по использованию

Перед использованием BTC Hybrid EA на реальном счете пользователям рекомендуется:

  • протестировать советник в тестере стратегий MT5;

  • использовать визуальный режим для понимания поведения сделок;

  • протестировать различные брокерские условия по BTCUSD;

  • начинать с консервативных размеров лота;

  • избегать агрессивных настроек сетки или множителей без предварительного тестирования;

  • сначала запускать советник на демо-счете перед использованием на реальном счете.

Предупреждение о рисках

BTCUSD является высоковолатильным инструментом. Автоматическая торговля может привести к убыткам, особенно при использовании сеточных, хеджирующих или основанных на множителях стратегий.

BTC Hybrid EA не гарантирует прибыль, не гарантирует восстановление после просадки и не устраняет рыночный риск.

Прошлые результаты тестирования не гарантируют будущих результатов. Пользователь самостоятельно отвечает за выбор подходящих настроек, брокерских условий, кредитного плеча, размера счета и лимитов риска.


Рекомендуем также
Malaysian Support and Resistance
Januaries Mwaka Mawioo
Эксперты
Classic SNR EA Эксперт для MetaTrader 5 | Мульти-символьная торговля по уровням Support & Resistance с трендовой логикой Обзор Classic SNR Breakout EA - это профессиональный торговый робот, который определяет структурные уровни поддержки и сопротивления (Support & Resistance) с использованием дневных точек разворота и совершает сделки на основе ценового действия часового таймфрейма (H1) относительно этих уровней. EA применяет   двойную логику : на восходящем тренде продает при отбое (закрытии H1
MAO Trade X MT5
Yu Xin Pu
Эксперты
MAO Trade X MT5 is an EA based on Moving Average Oscillator. Moving Average Oscillator parameters such as FastEMA, SlowEMA, MACDSMA, BuyShift, BuyValue, SellShift and SellValue can be adjusted. MAO Trade X MT5 applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through MAO Trade X MT5. Good luck. === Inquiries === E-Mail:support@btntechfx.com
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Эксперты
Fractal Trend Master — один из самых мощных и сложных советников на рынке, разработанный для защиты капитала трейдеров при максимизации возможностей для получения прибыли. Базирующийся на знаменитой методологии Билла Вильямса , этот EA использует три важнейших инструмента технического анализа: индикатор Alligator , фракталы и Gator Oscillator , создавая прочную и точную структуру для идентификации и следования рыночным трендам. Этот EA был разработан с акцентом на управление рисками и сохранени
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (241)
Эксперты
Hamster Scalping - полностью автоматический торговый советник. Стратегия ночной скальпинг. В качестве входов используется индикатор RSI и фильтр по ATR. Для работы советника требуется хеджинговый тип счета. ВАЖНО! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции и бонус! Мониторинг реальной работы, а также другие мои разработки можно посмотреть тут: https://www.mql5.com/ru/users/mechanic/seller Общие рекомендации Минимальный депозит 100 долларов, используйте ECN счета с минимальн
Trifecta Confluence
Alex Amuyunzu Raymond
Эксперты
Trifecta Confluence Trifecta Confluence — Trade Only When the Market Truly Agrees Most Expert Advisors fire on a single signal — one moving average cross, one oscillator spike, one candle pattern — and get chopped apart the moment the market goes quiet or erratic. Trifecta Confluence was built on a different premise: a trade is only worth taking when three independent, mathematically distinct dimensions of price behavior all point the same direction at the same time. The Three-Engine Core Every
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Эксперты
HMA Scalper Pro EA — Автоматический советник для торговли по индикатору Hull Moving Average (HMA) на MetaTrader 5 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ HMA Scalper Pro EA — это профессиональный торговый робот (Expert Advisor) для MetaTrader 5, работающий по направлению скользящей средней Hull (Hull Moving Average, HMA). Индикатор HMA определяет текущее направление тренда, а советник открывает сделки в его сторону, дополняя вход управлением капиталом Smart Risk, адаптивной сеточной торговлей, трейлинг-стопом, безубыт
Golden Harvest MT5
Miss Preeyanut Budsarakham
Эксперты
Golden Harvest MT5 automated trading system is a trading system for trading gold. by default of the variables for gold trading by using the function of Indicator Bollinger Bands Indicator, ATR, std, Ma200 using the martingale trading method. Coupled with the use of the neural network, the main body of finding good trading positions is mainly using bb based on twenty years of backtesting. Get satisfactory trading results, safe in trading gold, at 15 minutes intervals, users can immediately trade
Intraday News
Thomas Bradley Butler
Эксперты
Приготовьтесь революционизировать свой торговый опыт с помощью советника Intraday News для платформы MT5! Этот передовой инструмент специально разработан для торговли новостями и позволяет вам извлечь выгоду из таких важных событий, как отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP). Вы никогда не пропустите ни одной детали на валютном и фондовом рынках. Настройте свою торговую стратегию с помощью настраиваемых входных данных для лотов, времени торговли, движения цен и множителей март
RSI Double Cross
Ihor Koshel
Эксперты
RSI Double Cross Robot is a fully automated expert advisor based on a classic yet powerful momentum concept — the crossover of two RSI indicators with different periods. The robot identifies trend changes and market momentum shifts by tracking the interaction between fast and slow RSI values. Trades are opened only when clear directional signals appear, while a built-in volatility filter helps avoid flat and low-activity market conditions. RSI Double Cross Robot applies strict risk management, s
GoldTrend Octa
Tran Vinh Vu
Эксперты
GoldTrend Octa — Multi-Strategy XAUUSD Trend EA GoldTrend Octa doesn't guess the market's next tick — it counts votes.   Seven independent trend-following strategies, each built around a different confirmation (breakout, pullback, channel, momentum cross), scan Gold on the Daily, 4-Hour and Weekly charts at once. A trade opens only when one component's own rules — trend filter, entry trigger, fixed stop — line up on their own terms. No shared indicator, no single point of failure. How it works
Sir Stoch and Commodities
Sergio Izquierdo Rodriguez
Эксперты
An Expert Advisor that operates in times of high contrast, employing the stochastic indicator and the commodity index indicator, using overbought or oversold points or the ADX indication to exit trades. It also features a stop-loss control that operates on a percentage difference in price, with progressive lot scaling as the balance increases, while keeping an eye on the account's margin call. Learn what parameters are with better performance for each symbol in the strategy tester and find a go
Trend Candle CatcherManager
Manvinder Saini
Эксперты
CandleStrike Manager is a semi-automatic Expert Advisor for MetaTrader 5. After the trader activates Buy Wait or Sell Wait, the EA waits for the next confirmed bullish or bearish candle before opening a position. The EA automatically calculates the lot size based on the trader’s selected risk percentage, places the stop loss beyond the signal candle, and sets the take-profit target using a customizable risk-to-reward ratio. When the trade reaches 1R, it moves the stop loss to the entry price to
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Эксперты
PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  Recommendations: Timeframe:   H1   (Any Timeframe) Supported currency pairs:   EURUSD , EURCHF,   USDCAD, AUDCAD, EURAUD and many more... MT4 Version :   Here! Live
Stacking King EA MT5
Dora Nafwa Mwabini
Эксперты
Советник Stacking King – точная мощь, простота управления Описание: Советник Stacking King – это мощный торговый инструмент, позволяющий мгновенно открывать несколько сделок одним кликом или автоматически стекировать сделки каждую минуту в течение заданного времени – прямо в вашем активном терминале MT5. Независимо от того, скальпируете ли вы, торгуете по тренду или торгуете на пробоях, этот советник даёт вам полный контроль с минимальными усилиями. Создан для реальных трейдеров, работающих на
BubisQuant
Mihail Alexandru Ciobanu Ciobanu
Эксперты
BubisQuant EA — Multistrategy + Grid Recovery for XAUUSD, BTCUSD and Forex LAUNCH PROMO: $49 (limited time) — price will increase as the product matures. Early buyers get the lowest price + free lifetime updates. Get in early and lock in the launch price. ******************* DOWNLOAD SETFILES  *******************  Date: 03/07/2026 ******************* DOWNLOAD DOCUMENTATION *********
Super Bollinger EA
Renato Takahashi
Эксперты
Super Bollinger EA is an exclusive expert advisor that uses Bollinger Bands as indicator. It´s possible to configure the EA to trade as a low frequency or high frequency one - Scalping expert advisor. A Stochastic Oscillator filter is implemented to have some specific trades on Bollinger Bands. Takeprofit and Stoploss are calculated according to Bollinger Bands width or even with fixed TP and SL ( in points ). A trail and trade out system can also be configured and optimized. A number of orders
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Эксперты
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
Ultra KZM
Nattapat Jiaranaikarn
Эксперты
Ultra KZM is an Expert Advisor that using the unique trading operation. It's strategy is based on the combination of grid and correlation system which is the new method that I invented and developed for a long time. You can see Live Signal from these links : (delete space) 1.  https: //www .myfxbook.com/portfolio/ultra-kzm-eurjpyeurchf/10224608 2.  https: //www .myfxbook.com/portfolio/ea-ultra-kzm-real-account/10374382 Note that this EA should run in ECN swap-free account. When you backtest yo
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Эксперты
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
FTMO Trading EA MT5
Samuel Kiniu Njoroge
5 (1)
Эксперты
Enhance your trading with ftmo trading ea , the cutting-edge price action expert advisor designed to elevate your trading experience to new heights. Harnessing the power of advanced algorithms and meticulous analysis of price movements, ftmo trading ea empowers traders with unparalleled insights into the market. Gone are the days of relying solely on indicators or lagging signals. With ftmo trading ea, you gain access to real-time data interpretation, it makes informed decisions swiftly and con
Heiken Ashi Short Grid MT5
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Эксперты
OCTOBER SALE!!!    OCTOBER SALE!!!   OCTOBER SALE!!! Heiken Ashi Short Grid is an EA that is using the Heiken Ashi Indicator for the initial trade and uses grid trades when the the trade is on the losing side. OPTIMIZED SETTINGS ARE AVAILABLE IN THE COMMENT SECTION!!! Optimized Currency Pairs:  - AUDCAD  - USDCAD - AUDUSD Parameters:  - Initial Volume  1 = 0.01 Lot will not open a martingale system 3 = 0.03 Lot for every $10,000  - Grid Size  - Multiplier  - Take Profit HEIKEN ASHI SETTINGS
MACD Trading MT5
Matthieu Jean Baptiste Wambergue
Эксперты
Automate your MACD strategy! This EA alerts and/or places orders according to MACD strategies with additional filters. It means that you can use it by 2 different ways: Receive alerts based on your MACD strategy with filters on multiple symbols simultaneously in a single chart window; Choose the fully automated mode and let EA place orders based on your MACD strategy, filter choice and money management. This EA works with all broker symbols and contains multi-symbol modes (market monitoring, ma
Advanced Divergence EA
Jan Flodin
4.5 (2)
Эксперты
Рекомендую прочитать   блог продукта   (руководство) от начала до конца, чтобы с самого начала было понятно, что предлагает советник. Этот советник определяет, когда происходит расхождение между ценой и осциллятором/индикатором. Он выявляет как регулярные/классические (разворот тренда), так и скрытые (продолжение тренда) дивергенции. Он имеет зону спроса/предложения, RSI, Боллинджер, стохастик, скользящую среднюю (обычную MA и Hull MA), ADX и параметры фильтрации объема, что позволяет отфильтро
Cyclone Intraday
Mikhail Mitin
5 (1)
Эксперты
Оптимизирован для EURUSD Запускать на М5 Внутридневная торговля. разработан для работы с движениями цены на TimeFrame Н1 (торговля даже в отсутствие глобальной тенденции цены). Анализирует 2 или 3 TimeFrame-а. На каждом TF ЕА анализирует взаимоположение цены и средних скользящих MovingAvarage (МА) (одна или две на каждом TF). Алгоритм работы показан на скриншоте Сеты в комментах Преимущества хорошо оптимизируется для любого инструмента в любой момент рынка Возможность гибкой настройки конкретн
Babel Steps
Iurii Bazhanov
Эксперты
MT5 netting the “Babel Steps” robot uses the ZigZag indicator to generate Fibonacci levels on M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1  periods of the charts , calculates the strength of trends for buying and selling. It opens a position when the specified trend level is exceeded plus Bollinger indicators and Stochastic indicators inform about oversold / overbought market.  Stochastic and Bollinger indicators help to increase or decrease the position. If market moves into favorable direction the Robot genera
Viking Alpha DAX Ivar Edition
Valdeci Carlos Dos Passos Albuquerque
Эксперты
Viking Alpha DAX — Germany 40 Expert Advisor for MetaTrader 5 LAUNCH PROMO Only 10 copies at launch price. Price increases with each sale. Launch price: $297 Next price: $497 Final price: $997 Live Performance: FX Blue — Vikingtradingbots What Makes Viking Alpha DAX Different Most DAX robots fail for one simple reason: they treat the Germany 40 like a forex pair. It isn't. The DAX has a heartbeat — a specific rhythm tied to the Frankfurt Stock Exchange opening, the European session structure, an
Gbp Rsi Buy Milker
Jaume Sancho Serra
Эксперты
Double RSI Buy – Expert Advisor for GBP/USD (M1) Double RSI Buy is an expert advisor designed to trade the GBP/USD pair on the 1-minute time frame. Its logic is based on a combination of two RSI indicators, which identify entry opportunities in oversold conditions and manage exits in overbought zones. Main Features: Strategy based on double RSI (Relative Strength Index) logic. Optimized timeframe: M1 (1 minute). Instrument: GBP/USD. Trades are executed at candle open, with no order duplication.
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Эксперты
Профессиональный эксперт форекс   Gyroscope (для пар EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY)  ализирующий рынок при помощи индекса волн эллиота. Волновая теория Эллиотта — интерпретация процессов на финансовых рынках через систему визуальных моделей (волн) на ценовых графиках.  Автор теории Ральф Эллиотт выделил восемь вариантов чередующихся волн (из них пять по тренду и три против тренда). Движение цен на рынках принимает форму пяти волн
Scalping StrikeX
Paline Maina
Эксперты
Mascalper EA Pro is an automated trading system (Expert Advisor) designed to execute high-frequency trades with precision, based on market scalping strategies. It helps traders take advantage of small price movements in the forex market with minimal manual intervention. Key Features Fully Automated Trading : Executes trades automatically based on pre-set conditions, saving you time and effort. Scalping Strategy : Focuses on quick, small profits by entering and exiting positions rapidly. Built-
Gold EMA Cross
Nguyen Chung
5 (1)
Эксперты
Gold EMA Cross EA Gold EMA Cross is an automated trading system designed specifically for Gold (XAUUSD) on the M1 timeframe . The EA uses a combination of EMA crossover signals and higher timeframe trend filtering to capture short-term movements in the gold market while maintaining strict risk management. This strategy focuses on precision entries , controlled drawdown , and flexible profit management , making it suitable for professional traders and prop firm environments. Signal:  https://www.
С этим продуктом покупают
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (24)
Эксперты
Легенда продолжается. Королева эволюционирует. Добро пожаловать в Quantum Queen X — новое поколение легендарной торговой системы GOLD, основанной на проверенном успехе Quantum Queen. Quantum Queen X построена на том же проверенном движке, что и Quantum Queen, и представляет собой новый мощный пользовательский режим, который позволяет трейдерам выбирать, какие именно стратегии включать или отключать. Каждая стратегия была индивидуально проверена, доработана и оптимизирована для обеспечения еще лу
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (138)
Эксперты
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1999$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 1499$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL L Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
Эксперты
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
Эксперты
Syna 7 - ИИ, который остаётся со сделкой Большинство торговых систем перестают думать после входа. Syna так не делает. Syna 7 — это торговый ИИ-ассистент и автономная торговая система, созданная для того, чтобы участвовать в процессе от анализа до выхода. Она может отслеживать текущие условия, помнить контекст сделки, оценивать новости и волатильность, управлять позициями, координировать счета и продолжать пересматривать решения после открытия ордера. Торговля не заканчивается на входе. Интелле
Wall Street Robot MT5
MQL TOOLS SL
3.89 (18)
Эксперты
Wall Street Robot is a professional trading system developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to operate
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Эксперты
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
DAX Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (3)
Эксперты
DAX Robot is an advanced automated trading system developed specifically for the DAX 40 Index on the H1 timeframe. Designed to handle the fast paced nature of one of Europe's most actively traded indices , the robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic. The system focuses on identifying high probability trading opportunities by combining trend analysis, market momentum, and volatility based conditions. DAX Robot is designe
Neural Sentinel xauusd ea mt5
Dragoljub Vujcic
Эксперты
Neural Sentinel XAUUSD MT5 – Высокочастотная алгоритмическая ИИ-система для золота Neural Sentinel XAUUSD MT5 — это высокопроизводительная алгоритмическая торговая система, разработанная исключительно для рынка золота (XAUUSD). Этот советник использует передовую мультитаймфреймовую аналитическую систему, сочетающую трендово-импульсный метод с точными фильтрами волатильности и анти-разворота для фиксации быстрых внутридневных рыночных неэффективностей. Попробуйте наши другие советники:  GET ONE F
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подкл
Bitcoin Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
5 (5)
Эксперты
[ IMPORTANT ] REAL CLIENT FEEDBACK :  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_58814415 [ IMPORTANT ]  UPDATED (1 YEAR PERFORMANCE):  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_59233853 Представляем Bitcoin Scalping MT4/MT5 – умного советника для криптотрейдинга ПРОМОЦИЯ ПРИ ЗАПУСКЕ: Осталось всего 3 копии по текущей цене! Итоговая цена: $3999.99 БОНУС - ПРИОБРЕТИТЕ ЛИЦЕНЗИЮ НА ПОСТОЯННЫЙ ДОСТУП К BITCOIN SCALPING И ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНОЕ ПО ALGO ТРЕЙДИНГ
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
4 (16)
Эксперты
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continuously
AiQ
William Brandon Autry
4.87 (38)
Эксперты
Представляем AiQ Gen 2 – Быстрее. Умнее. Мощнее, чем когда-либо. Мы помогли начать этот сдвиг в конце 2024 года с Mean Machine, одной из первых систем, внедривших настоящий передовой ИИ в реальную розничную торговлю. AiQ Gen 2 является следующей эволюцией в этой линейке. AiQ Gen 2 создан для скорости на совершенно ином уровне. Отложенные ордера лежат в основе его преимущества, позволяя позиционироваться с точностью до расширения импульса, а затем передать управление адаптивному интеллекту. Боль
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.38 (21)
Эксперты
Советник Bonnitta EA  основан на стратегии отложенной позиции ( PPS ) и очень продвинутом алгоритме скрытной торговли. Стратегия Bonnitta EA представляет собой комбинацию секретного пользовательского индикатора, линий тренда, уровней поддержки и сопротивления ( Price Action ) и наиболее важного алгоритма скрытной торговли, упомянутого выше. НЕ ПОКУПАЙТЕ EA БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ПРОВЕРОК НА РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ БОЛЕЕ 3 МЕСЯЦЕВ, МНЕ ЗАНИМАЛОСЬ БОЛЕЕ 100 НЕДЕЛЬ (БОЛЕЕ 2 ЛЕТ), ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ BONNITTA EA НА РЕ
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (42)
Эксперты
Квантовый барон EA Недаром нефть называют черным золотом, и теперь с помощью советника Quantum Baron вы можете получить к ней доступ с непревзойденной точностью и уверенностью. Quantum Baron, созданный для доминирования в динамичном мире XTIUSD (сырая нефть) на графике M30, является вашим лучшим оружием для повышения уровня и торговли с элитной точностью. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Со скидкой
PythonX M1 Scalper XAUUSD
Abhinav Puri
5 (1)
Эксперты
Точность. Цель. Результат. НЕ ПРОСТО СКАЛЬПЕР — ЭТО СИСТЕМА PythonX M1 Scalper — это не обычный торговый робот. Это специализированная система скальпинга, созданная исключительно для XAUUSD на таймфрейме M1 , с точными входами, умным контролем риска и устойчивой прибылью в долгосрочной перспективе. Тестировался на 9 популярных брокерах с депозитом всего $500 и показал впечатляющие результаты — до $500 000 чистой прибыли , без мартингейла и усреднения. УМНЫЙ ВХОД — ФИЛЬТРЫ, РАБОТАЮЩИЕ ВМЕСТЕ Pyt
Perceptrader AI MT5
Valeriia Mishchenko
4.67 (6)
Эксперты
80 consecutive months in profit with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Perceptrader AI is a cutting-edge grid trading system that leverages the power of Artificial Intelligence, utilizing Deep Learning algorithms and Artificial Neural Networks (ANN) to analyze large amounts of market data at high speed and detect high-potential trading opportunities to exploit. Supported currency pairs: NZDUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, GBPCHF Timeframe: M5 Features: Trend , Mome
BulletProof BTC
Rodrigo Domenico Minafra
5 (1)
Эксперты
BULLETPROOF BTC — советник Session Breakout для BTC/USD Полностью автоматическая система торговли пробоев сессионных диапазонов для Биткоина. БЕЗ мартингейла. БЕЗ сетки. БЕЗ усреднения убытков. БЕЗ скрытых механизмов "восстановления". Стоп-лосс и тейк-профит на каждой позиции, всегда. 6 профилей риска, настройка в один клик. Проверен на целом годе out-of-sample данных. ------------------------------- ЧЕМ ЭТОТ СОВЕТНИК ОТЛИЧАЕТСЯ: ПРОВЕРКА, А НЕ ОБЕЩАНИЯ ------------------------------- Больш
Golden Blitz MT5
Lo Thi Mai Loan
4.43 (14)
Эксперты
EA Golden Blitz– Надежное и эффективное решение для торговли золотом   Промо-акция на запуск!  Осталось всего 1 копии по текущей цене!  Финальная цена: $1999.99 Здравствуйте! Я EA Golden Blitz, второй экспертный советник (EA) из семейства Diamond Forex Group, специально созданный для торговли золотом (XAU/USD). С уникальными функциями и приоритетом безопасности я гарантирую устойчивый и эффективный опыт торговли золотом для трейдеров.   Чем EA Golden Blitz отличается от других?   - Динамичес
Velora MT5
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Эксперты
The Intelligent Grid EA — A Team of Smart Modules Following the 5-star success of its MT4 predecessor, Velora has been completely rebuilt for MT5 with a fundamental shift in design. Most grid EAs are one engine doing many jobs. Velora is different. Inside Velora, there is a team. Four smart modules, each with one specialty, working together so the system stays adaptive at every stage of a trade — from the moment of entry, to scaling decisions, to the exit. Meet the team: VSE — Velora Smart Entr
Minting
Zenzo Phathisani Mtungwa
Эксперты
ПРИКРЕПИТЕ к графику M1 или M5 для наилучших результатов и быстрых входов и выходов Minting – The Gold Scalper (Lite Edition) — это упрощённый, профессиональный советник, разработанный компанией Ramulo Software Ltd., специально созданный для извлечения прибыли из высокой волатильности и потенциала золота (XAUUSD). Он объединяет интеллектуальную рыночную структуру на основе EMA, определение тренда с помощью ATR, многоуровневый USD-трейлинг и строгий контроль просадки в лёгкую и простую в использ
EA Miracolo
Amazing Traders
Эксперты
Real monitoring     :   EA Miracolo    1 Real monitoring       :   EA Miracolo     2 Recommended  pair   :      XAUUSD / BTCUSD ( Timeframe M15 / M30) IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. For any other information, please contact us by private message or in   the mql5 group. Imagine an experienced trader monitoring the market daily, waiting for prices to break through key levels, and immediately opening a
Tenet Scalp
Cence Jk Oizeijoozzisa
Эксперты
TENET — это автоматизированный советник для MetaTrader 4, разработанный специально для торговли XAUUSD (Золото) на таймфрейме M1. Советник использует сеточный подход к управлению позициями в сочетании с предварительно заданным контролем риска, автоматизированным управлением сделками и множественными фильтрами входа. Он предназначен для трейдеров, которые предпочитают краткосрочные рыночные возможности при сохранении контролируемой экспозиции. Каждая позиция защищена стоп-лоссом, а советник вклю
Mean Machine
William Brandon Autry
4.83 (42)
Эксперты
Представляем Mean Machine GPT Gen 2 – Оригинал. Теперь умнее, сильнее и мощнее, чем когда-либо. Мы помогли начать весь этот сдвиг в конце 2024 года с Mean Machine, одной из первых систем, внедривших настоящий передовой ИИ в реальную розничную торговлю. Mean Machine GPT Gen 2 является следующей эволюцией того оригинального замысла. Мы не заменили оригинал. Мы его развили. Большинство систем реагируют один раз, действуют один раз и забывают всё. Mean Machine GPT Gen 2 не забывает. Он помнит кажду
Super Tenet
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (1)
Эксперты
Super Tenet — это мощный и интеллектуально разработанный советник, созданный для трейдеров, которые предпочитают стабильное автоматическое исполнение на рынках золота. Разработанный специально для XAUUSD на таймфрейме M1, эта система сочетает высокую скорость реакции с продвинутым внутренним управлением сделками и адаптивным рыночным поведением. Советник оптимизирован для бесперебойной работы у разных брокеров и в различных торговых средах. Используете ли вы ECN, Standard, Raw Spread или счета с
Amazing Brain MT5
Amazing Traders
5 (1)
Эксперты
Real monitoring   :   EA Amazing Brain MT5   Real monitoring :   EA Amazing Brain & EA Miracolo Recommended  pair   :      XAUUSD / Timeframe M30/ M15 / M12/ M10/ M6 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. For any other information, please contact us by private message or in   the mql5 group. Breakout based strategy, generates market entry signals when the price crosses a border of a certain price range. To c
Golden Pickaxe MT5
Valeriia Mishchenko
3.56 (9)
Эксперты
EA has high-performance live track records of different set files: Live performance MT 4 version can be found here Golden Pickaxe is a mean-reversion grid trading system that uses machine learning technology to place high-profit potential trades on the Gold market. It uses real market inefficiencies to its advantage to have an edge over the market. The EA has 5 predefined set files, which are essentially 5 different trading systems on gold . You may choose the default option (XAU Risky) or have
Super Hybrid EA AI Pro
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
5 (1)
Эксперты
Super Hybrid EA AI Pro Профессиональный советник для MetaTrader 5 на базе XAUUSD, сетки, мартингейла, хеджирования и контроля корзин сделок Обзор продукта Super Hybrid EA AI Pro — это торговый советник для MetaTrader 5, разработанный преимущественно для торговли XAUUSD. Советник объединяет сеточную торговлю, мартингейл-прогрессию лота, опциональное хеджирование, управление корзиной сделок, контроль торговых сессий, новостной фильтр, фильтр событий Федеральной резервной системы США, защиту от про
Другие продукты этого автора
Super Hybrid EA AI Pro
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
5 (1)
Эксперты
Super Hybrid EA AI Pro Профессиональный советник для MetaTrader 5 на базе XAUUSD, сетки, мартингейла, хеджирования и контроля корзин сделок Обзор продукта Super Hybrid EA AI Pro — это торговый советник для MetaTrader 5, разработанный преимущественно для торговли XAUUSD. Советник объединяет сеточную торговлю, мартингейл-прогрессию лота, опциональное хеджирование, управление корзиной сделок, контроль торговых сессий, новостной фильтр, фильтр событий Федеральной резервной системы США, защиту от про
Super Hybrid Ultimate With 5 AI Engine Version
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
5 (1)
Эксперты
Super Hybrid AI Gold Engine — это продвинутый торговый советник для торговли XAUUSD на MetaTrader 5 , разработанный на основе структурированного анализа рынка, поэтапного управления корзиной ордеров, интеллектуального контроля восстановления, фильтрации торговых сессий, новостной защиты и многоуровневой AI-логики принятия решений. Советник создан для трейдеров, которым нужна автоматизированная система для торговли золотом с понятной визуальной обратной связью на графике, гибкими настройками риск
Aegis QuadFlow Manual AI Trader
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
Эксперты
Aegis QuadFlow AI Trader Aegis QuadFlow AI Trader — это полуавтоматический торговый советник для MetaTrader 5, который объединяет мультитаймфреймовый анализ рынка, ручное открытие сделок, автоматическое управление позициями и контроль сеточных корзин в одном профессиональном торговом интерфейсе. Советник использует централизованный алгоритмический AI-движок для анализа десяти технических компонентов на нескольких таймфреймах и формирует одну из пяти торговых рекомендаций: ОЖИДАТЬ ПРОДАВАТЬ СИЛЬН
Quantum FVG AI Manual Trader
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
Эксперты
Quantum FVG AI Manual Trader V1.0 Профессиональный помощник для ручной торговли в MetaTrader 5 Quantum FVG AI Manual Trader V1.0 — это торговый помощник для MetaTrader 5, созданный для ручной торговли и анализа рыночной структуры, Fair Value Gap, направления на нескольких таймфреймах, уровней поддержки и сопротивления, поведения RSI, импульса и управления сделками через одну понятную панель. Этот EA предназначен для трейдеров, которым нужен профессиональный визуальный инструмент поддержки принят
SafePair Manual Trader Pro MultiPairs EA
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
Эксперты
SafePair Manual Trader Pro MultiPairs SafePair Manual Trader Pro MultiPairs — это продвинутый торговый советник для MetaTrader 5, разработанный для профессиональной ручной торговли, полуавтоматического управления сделками, мультисимвольного мониторинга, планирования риска и интеллектуального анализа рынка через одну мощную панель управления. Этот советник создан для трейдеров, которым нужны быстрая ручная торговля, структурированный контроль риска, умная торговая поддержка и понятные рекомендаци
Major Pairs Hybrid EA
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
Эксперты
Major Pairs Hybrid EA MT5 — это мультивалютный торговый советник для MetaTrader 5, созданный для трейдеров, которым нужен структурированный контроль сеточных стадий, управление связанными корзинами, индивидуальные TP-настройки по парам и удобная торговая панель. Советник поддерживает основные валютные пары, Dual Trading Modes, Triangular Trading Modes, Group Trading Mode и отдельную настройку пар для каждой Grid Stage Major Pairs Hybrid EA MT5 Major Pairs Hybrid EA MT5 — это мультивалютный Exper
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв