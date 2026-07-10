Sentinel Sessions and KillZones

Sentinel Sessions & KillZones отображает три главные торговые сессии - азиатскую, лондонскую и нью-йоркскую - в виде аккуратных цветовых прямоугольников диапазона прямо на вашем графике, плюс дополнительные окна KillZone в стиле ICT для открытия Лондона и открытия Нью-Йорка.

Каждая сессия задаётся в GMT и пересчитывается в серверное время вашего брокера, поэтому прямоугольники встают ровно там, где реальная сессия открывается и закрывается - без догадок и без ручной подстройки смещения при каждой смене брокера. Вы просто указываете, на сколько часов ваши серверные часы опережают GMT (у большинства брокеров это GMT+2 или GMT+3), и всё выравнивается автоматически.

Каждый прямоугольник точно охватывает реальный ценовой диапазон своей сессии: левая и правая границы - это время начала и окончания сессии, а верх и низ следуют за максимальным хаем и минимальным лоу баров внутри этого окна. Прямоугольник текущей активной сессии растёт в реальном времени, бар за баром, поэтому вы всегда видите формирующийся диапазон сессии вживую. Прошедшие дни остаются на графике в пределах выбранной глубины истории.

ЧТО ВЫ ВИДИТЕ

Прямоугольники сессий Азии / Лондона / Нью-Йорка, каждый своим цветом

Дополнительные прямоугольники KillZone для открытия Лондона и Нью-Йорка в стиле ICT

Хай и лоу сессии, которые каждый прямоугольник фиксирует автоматически

Живущий прямоугольник для сессии, которая идёт прямо сейчас

Аккуратные текстовые метки на каждом прямоугольнике (полностью опционально)

Несколько дней истории сессий бок о бок для контекста

ПОЧЕМУ ТРЕЙДЕРЫ ЭТО ИСПОЛЬЗУЮТ

Мгновенно понимать, в какой сессии вы торгуете и где лежит её диапазон

Видеть пересечения Лондона и Нью-Йорка, пробои и снятия ликвидности в контексте

Оформлять окна KillZone так, как трейдеры в стиле ICT структурируют входы

Держать график чистым - прямоугольники лежат позади цены и никогда не закрывают свечи

БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ (NON-REPAINTING)

Прямоугольники строятся только по уже сформированным барам. Инструмент никогда не переписывает прошлые цены - завершённый прямоугольник сессии остаётся зафиксированным. Только текущий, ещё открытый прямоугольник сессии продлевается вперёд по мере прихода новых баров - именно так и должен вести себя живой диапазон сессии.

Каждый уровень, цвет, временное окно сессии, KillZone, метка и глубина истории - это обычный входной параметр, поэтому вы можете настроить инструмент под золото, индексы, форекс или крипту, а также под ваше собственное смещение GMT в секундах.

Часть семейства Sentinel Gold от Servet Coban. Если вы торгуете золотом, загляните на платные советники Sentinel Gold Expert Advisors в моём профиле MQL5.

Не является финансовой рекомендацией. Это исключительно информационный графический инструмент - он не генерирует сигналы и не открывает сделки. Всегда управляйте своим риском самостоятельно.

— Servet Coban