Sentinel Candle Timer

Больше никогда не пропускайте закрытие свечи.

Sentinel Candle Timer — это аккуратный обратный отсчёт без задержек до закрытия текущей свечи, отображаемый прямо на вашем графике. Входите ли вы на закрытии бара, избегаете ли торговли в последние секунды свечи или просто хотите оставаться в ритме с рыночными часами — этот инструмент всегда держит точное время до закрытия перед вашими глазами.

Таймер обновляется раз в секунду с помощью встроенного событийного таймера, поэтому продолжает отсчёт даже в выходные и на тихих рынках с редкими тиками — не нужно ждать нового тика, чтобы часы пошли дальше.

ЧТО ОТОБРАЖАЕТСЯ

  • Обратный отсчёт в реальном времени до закрытия текущей свечи, автоматически форматируемый как SS, MM:SS или HH:MM:SS в зависимости от таймфрейма.
  • Опциональный текущий спред в пунктах — удобно замечать расширяющиеся спреды до того, как вы нажмёте кнопку.
  • Опциональная текущая цена (bid) с корректным числом знаков символа.
  • Цветовое предупреждение: в последние секунды перед закрытием бара отсчёт меняет цвет на ваш цвет предупреждения, так что закрытие невозможно пропустить.

ДВА РЕЖИМА ОТОБРАЖЕНИЯ (используйте один или оба)

  • Угловая метка: фиксированная информационная панель, закреплённая в любом выбранном вами углу графика, показывающая отсчёт + спред + цену в одной аккуратной строке.
  • Текст, следующий за ценой: компактный отсчёт прямо рядом с активной свечой на уровне её закрытия, который движется вместе с ценой по мере формирования бара.

ПОЛНОСТЬЮ НАСТРАИВАЕМЫЙ

  • Выбирайте угол привязки и точное смещение в пикселях по X/Y.
  • Задавайте свой шрифт, размер, обычный цвет и цвет предупреждения.
  • Выбирайте порог предупреждения (за сколько секунд до закрытия меняется цвет).
  • Включайте и отключайте спред, цену, следующий текст и задавайте собственный префикс отсчёта.

НЕ ПЕРЕРИСОВЫВАЕТ ПО СВОЕЙ ПРИРОДЕ

Это чистый информационный оверлей. Он НЕ рисует торговых сигналов, стрелок или буферов — он лишь отображает актуальные время, спред и цену. Перерисовывать нечего: отсчёт намеренно живой и выводится напрямую из часов графика.

ЧИСТО ПРИ ЗАКРЫТИИ

Каждый создаваемый объект имеет уникальный префикс и полностью удаляется при снятии индикатора, поэтому он никогда не оставляет мусора на вашем графике.

ЧАСТЬ СЕМЕЙСТВА SENTINEL GOLD

Sentinel Candle Timer — часть семейства Sentinel Gold от Servet Coban. Если вы торгуете золотом, обратите внимание на платные советники Sentinel Gold Expert Advisors в том же профиле MQL5.

Не является финансовой рекомендацией. Этот инструмент показывает только информацию и не совершает сделок. Всегда управляйте своим риском сами.

— Servet Coban

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Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
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Sentinel Trend Catcher
Servet Coban
Индикаторы
Sentinel Trend Catcher — это аккуратная, неперерисовывающая линия SuperTrend для MetaTrader 5. Она рисует одну чёткую трендовую линию прямо на вашем графике — зелёную, пока цена растёт, красную, пока цена падает, — и отмечает каждую смену направления стрелкой Buy или Sell. Идея проста: поймать тренд, игнорировать шум. Никакого нагромождения, никаких запаздывающих скользящих средних. Всего одна адаптивная линия на базе Average True Range (ATR): полоса автоматически расширяется при высокой волатил
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Sentinel Supply and Demand
Servet Coban
Индикаторы
Sentinel Supply & Demand автоматически размечает зоны предложения (supply / сопротивление) и спроса (demand / поддержка), в которых цена ранее разворачивалась, — это след ордер-блоков, оставленный крупными участниками рынка. Вместо того чтобы вручную рисовать прямоугольники на каждом графике, вы получаете чистые структурные зоны: они появляются в момент подтверждения свинга, продлеваются вперёд вместе с ценой и сами отмечаются как отработанные, как только пробиваются. Каждая зона строится из под
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Sentinel Gold Signals
Servet Coban
5 (1)
Индикаторы
Sentinel Gold Signals is a free, NON-REPAINTING buy/sell signal indicator for Gold (XAUUSD) - and it works on any symbol and any timeframe. It does one thing, cleanly: a green arrow under a bar for a BUY, a red arrow above a bar for a SELL. Every signal is confirmed on the CLOSE of the bar and never moves, disappears or "repaints" afterwards - what you see in history is exactly what you would have seen live. An on-chart panel shows your LAST 3 SIGNALS (direction, price, and how long ago) at a gl
FREE
Sentinel Sessions and KillZones
Servet Coban
Индикаторы
Sentinel Sessions & KillZones отображает три главные торговые сессии - азиатскую, лондонскую и нью-йоркскую - в виде аккуратных цветовых прямоугольников диапазона прямо на вашем графике, плюс дополнительные окна KillZone в стиле ICT для открытия Лондона и открытия Нью-Йорка. Каждая сессия задаётся в GMT и пересчитывается в серверное время вашего брокера, поэтому прямоугольники встают ровно там, где реальная сессия открывается и закрывается - без догадок и без ручной подстройки смещения при каждо
FREE
Sentinel Trade Manager
Servet Coban
Утилиты
Sentinel Trade Manager is a free, premium trade panel for MetaTrader 5. It does the one thing every trader needs and most people get wrong: it sizes your position by RISK, not by guesswork. HOW IT WORKS Drag three lines on the chart - Entry, Stop and Target. The panel instantly shows: - the exact LOT for your chosen risk, - your risk in money AND in % of balance, - the reward and the R:R ratio, - the stop and target distance in pips. Set your risk once (as a % of balance, a fixed money amount, o
FREE
Sentinel Gold Servet
Servet Coban
Эксперты
SENTINEL GOLD SERVET — GOLD-СОВЕТНИК, КОТОРЫЙ ПОКАЗЫВАЕТ СВОЮ ПРОСАДКУ ДО ТОГО, КАК ПРОСИТ ВАШИ ДЕНЬГИ Четыре независимых торговых модуля. Один инструмент. Ноль догадок. ВАЖНО! После покупки, пожалуйста, напишите мне в личные сообщения, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. СПЕЦИАЛЬНАЯ СТАРТОВАЯ ЦЕНА — цена повышается на $50 с каждой покупкой. Первые покупатели фиксируют самую низкую цену, которая когда-либо будет у этой системы. Живой сигнал: скоро. Я отказываюс
Sentinel Gold Guardian
Servet Coban
Эксперты
SENTINEL GOLD GUARDIAN - НАДЁЖНОЕ ЯДРО СИСТЕМЫ SENTINEL Sentinel Gold Guardian - это Модуль A системы Sentinel Gold Servet, спокойный и терпеливый базовый движок четырёхмодульной системы. Здесь он выпущен как самостоятельный советник (Expert Advisor) для XAUUSD на MetaTrader 5. Полная система из 4 модулей доступна под названием «Sentinel Gold Servet» в моём профиле. ВАЖНО! После покупки, пожалуйста, отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настрой
Sentinel Gold Storm
Servet Coban
Эксперты
SENTINEL GOLD STORM - АГРЕССИВНЫЙ ДВИЖОК SENTINEL GOLD SERVET (МОДУЛЬ B) Молния бьёт быстро - но только когда небо это позволяет. Storm - самый активный движок семейства Sentinel: скорость и контролируемая агрессия, удерживаемые на поводке встроенным фильтром рыночного режима, который отступает в сторону, как только рынок меняется. ВАЖНО! После покупки, пожалуйста, отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. СТАРТОВАЯ ЦЕНА - цена повышает
Sentinel Gold Sniper
Servet Coban
Эксперты
SENTINEL GOLD SNIPER - ТОЧНЫЙ ВЫСТРЕЛ Одна позиция. Один жёсткий стоп. Никакого шума. Это Модуль C системы Sentinel Gold Servet, выпущенный как самостоятельный советник для XAUUSD на MetaTrader 5. ВАЖНО! После покупки, пожалуйста, напишите мне в личные сообщения, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. СТАРТОВАЯ ЦЕНА - цена увеличивается на $20 с каждой покупкой. Самые первые покупатели получают самую низкую цену. ЧТО ЭТО Sentinel Gold Sniper - избирательный стрел
Sentinel Gold Titan
Servet Coban
Эксперты
SENTINEL GOLD TITAN - ОХОТНИК ЗА КРУПНЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ Колосс семейства Sentinel. Titan не гонится за каждым тиком. Он ждёт - иногда несколько дней - и когда золото наконец совершает своё большое движение, наносит удар одной мощной, защищённой позицией. ВАЖНО! После покупки, пожалуйста, напишите мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. СТАРТОВАЯ ЦЕНА - цена повышается на $20 с каждой покупкой. Самые первые покупатели получают самую низкую цену. Ч
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