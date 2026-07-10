Sentinel Candle Timer
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Servet CobanАлгоритмические торговые системы для золота (XAUUSD)
- Версия: 1.0
Больше никогда не пропускайте закрытие свечи.
Sentinel Candle Timer — это аккуратный обратный отсчёт без задержек до закрытия текущей свечи, отображаемый прямо на вашем графике. Входите ли вы на закрытии бара, избегаете ли торговли в последние секунды свечи или просто хотите оставаться в ритме с рыночными часами — этот инструмент всегда держит точное время до закрытия перед вашими глазами.
Таймер обновляется раз в секунду с помощью встроенного событийного таймера, поэтому продолжает отсчёт даже в выходные и на тихих рынках с редкими тиками — не нужно ждать нового тика, чтобы часы пошли дальше.
ЧТО ОТОБРАЖАЕТСЯ
- Обратный отсчёт в реальном времени до закрытия текущей свечи, автоматически форматируемый как SS, MM:SS или HH:MM:SS в зависимости от таймфрейма.
- Опциональный текущий спред в пунктах — удобно замечать расширяющиеся спреды до того, как вы нажмёте кнопку.
- Опциональная текущая цена (bid) с корректным числом знаков символа.
- Цветовое предупреждение: в последние секунды перед закрытием бара отсчёт меняет цвет на ваш цвет предупреждения, так что закрытие невозможно пропустить.
ДВА РЕЖИМА ОТОБРАЖЕНИЯ (используйте один или оба)
- Угловая метка: фиксированная информационная панель, закреплённая в любом выбранном вами углу графика, показывающая отсчёт + спред + цену в одной аккуратной строке.
- Текст, следующий за ценой: компактный отсчёт прямо рядом с активной свечой на уровне её закрытия, который движется вместе с ценой по мере формирования бара.
ПОЛНОСТЬЮ НАСТРАИВАЕМЫЙ
- Выбирайте угол привязки и точное смещение в пикселях по X/Y.
- Задавайте свой шрифт, размер, обычный цвет и цвет предупреждения.
- Выбирайте порог предупреждения (за сколько секунд до закрытия меняется цвет).
- Включайте и отключайте спред, цену, следующий текст и задавайте собственный префикс отсчёта.
НЕ ПЕРЕРИСОВЫВАЕТ ПО СВОЕЙ ПРИРОДЕ
Это чистый информационный оверлей. Он НЕ рисует торговых сигналов, стрелок или буферов — он лишь отображает актуальные время, спред и цену. Перерисовывать нечего: отсчёт намеренно живой и выводится напрямую из часов графика.
ЧИСТО ПРИ ЗАКРЫТИИ
Каждый создаваемый объект имеет уникальный префикс и полностью удаляется при снятии индикатора, поэтому он никогда не оставляет мусора на вашем графике.
ЧАСТЬ СЕМЕЙСТВА SENTINEL GOLD
Sentinel Candle Timer — часть семейства Sentinel Gold от Servet Coban. Если вы торгуете золотом, обратите внимание на платные советники Sentinel Gold Expert Advisors в том же профиле MQL5.
Не является финансовой рекомендацией. Этот инструмент показывает только информацию и не совершает сделок. Всегда управляйте своим риском сами.
— Servet Coban