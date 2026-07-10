Больше никогда не пропускайте закрытие свечи.

Sentinel Candle Timer — это аккуратный обратный отсчёт без задержек до закрытия текущей свечи, отображаемый прямо на вашем графике. Входите ли вы на закрытии бара, избегаете ли торговли в последние секунды свечи или просто хотите оставаться в ритме с рыночными часами — этот инструмент всегда держит точное время до закрытия перед вашими глазами.

Таймер обновляется раз в секунду с помощью встроенного событийного таймера, поэтому продолжает отсчёт даже в выходные и на тихих рынках с редкими тиками — не нужно ждать нового тика, чтобы часы пошли дальше.

ЧТО ОТОБРАЖАЕТСЯ

Обратный отсчёт в реальном времени до закрытия текущей свечи, автоматически форматируемый как SS, MM:SS или HH:MM:SS в зависимости от таймфрейма.

Опциональный текущий спред в пунктах — удобно замечать расширяющиеся спреды до того, как вы нажмёте кнопку.

Опциональная текущая цена (bid) с корректным числом знаков символа.

Цветовое предупреждение: в последние секунды перед закрытием бара отсчёт меняет цвет на ваш цвет предупреждения, так что закрытие невозможно пропустить.

ДВА РЕЖИМА ОТОБРАЖЕНИЯ (используйте один или оба)

Угловая метка: фиксированная информационная панель, закреплённая в любом выбранном вами углу графика, показывающая отсчёт + спред + цену в одной аккуратной строке.

Текст, следующий за ценой: компактный отсчёт прямо рядом с активной свечой на уровне её закрытия, который движется вместе с ценой по мере формирования бара.

ПОЛНОСТЬЮ НАСТРАИВАЕМЫЙ

Выбирайте угол привязки и точное смещение в пикселях по X/Y.

Задавайте свой шрифт, размер, обычный цвет и цвет предупреждения.

Выбирайте порог предупреждения (за сколько секунд до закрытия меняется цвет).

Включайте и отключайте спред, цену, следующий текст и задавайте собственный префикс отсчёта.

НЕ ПЕРЕРИСОВЫВАЕТ ПО СВОЕЙ ПРИРОДЕ

Это чистый информационный оверлей. Он НЕ рисует торговых сигналов, стрелок или буферов — он лишь отображает актуальные время, спред и цену. Перерисовывать нечего: отсчёт намеренно живой и выводится напрямую из часов графика.

ЧИСТО ПРИ ЗАКРЫТИИ

Каждый создаваемый объект имеет уникальный префикс и полностью удаляется при снятии индикатора, поэтому он никогда не оставляет мусора на вашем графике.

ЧАСТЬ СЕМЕЙСТВА SENTINEL GOLD

Sentinel Candle Timer — часть семейства Sentinel Gold от Servet Coban. Если вы торгуете золотом, обратите внимание на платные советники Sentinel Gold Expert Advisors в том же профиле MQL5.

Не является финансовой рекомендацией. Этот инструмент показывает только информацию и не совершает сделок. Всегда управляйте своим риском сами.

— Servet Coban