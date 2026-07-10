Sentinel Trend Catcher — это аккуратная, неперерисовывающая линия SuperTrend для MetaTrader 5. Она рисует одну чёткую трендовую линию прямо на вашем графике — зелёную, пока цена растёт, красную, пока цена падает, — и отмечает каждую смену направления стрелкой Buy или Sell. Идея проста: поймать тренд, игнорировать шум.

Никакого нагромождения, никаких запаздывающих скользящих средних. Всего одна адаптивная линия на базе Average True Range (ATR): полоса автоматически расширяется при высокой волатильности и сужается, когда рынок успокаивается.

НЕПЕРЕРИСОВЫВАЕТ ПО ЗАМЫСЛУ

Рекурсия SuperTrend полностью детерминирована, а стрелки и оповещения фиксируются только на ЗАКРЫТЫХ барах. Ещё формирующаяся свеча используется для живой линии, но никогда не создаёт подтверждённой стрелки или повторного оповещения. То, что вы видели вчера, вы видите и сегодня — сигналы не смещаются и не исчезают задним числом.

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

Одна адаптивная линия SuperTrend с цветовой кодировкой по направлению тренда (восходящий тренд следует за нижней полосой, нисходящий — за верхней).

Стрелка Buy под баром, когда тренд разворачивается вверх.

Стрелка Sell над баром, когда тренд разворачивается вниз.

Оповещения при свежей подтверждённой смене: всплывающее окно на экране, push-уведомление на телефон (MetaQuotes ID) и e-mail — каждое включается или отключается отдельно. Одно оповещение на бар, без спама.

Полностью настраиваемые период ATR и множитель ATR для тонкой настройки чувствительности под скальпинг, интрадей или свинг.

Собственные цвета и толщина линии для трендовой линии и обеих стрелок, плюс регулируемый отступ стрелки, чтобы маркеры аккуратно располагались рядом со свечами.

РАБОТАЕТ НА ЧЁМ УГОДНО

Любой символ, любой таймфрейм — золото (XAUUSD), основные валютные пары, индексы, крипта. Используйте его как самостоятельный трендовый фильтр, визуальный ориентир входа/выхода или слой подтверждения поверх вашей существующей стратегии.

Sentinel Trend Catcher входит в семейство Sentinel Gold от Servet Coban. Если вам нужна автоматическая торговля, посмотрите платные советники Sentinel Gold Expert Advisors в моём профиле MQL5.

Отказ от ответственности: это аналитический инструмент, а не финансовая рекомендация и не сигнальный сервис. Он не даёт обещаний о будущих результатах. Сначала всегда тестируйте на демо-счёте и управляйте своим риском самостоятельно.

— Servet Coban