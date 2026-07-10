Sentinel Supply and Demand

Sentinel Supply & Demand автоматически размечает зоны предложения (supply / сопротивление) и спроса (demand / поддержка), в которых цена ранее разворачивалась, — это след ордер-блоков, оставленный крупными участниками рынка. Вместо того чтобы вручную рисовать прямоугольники на каждом графике, вы получаете чистые структурные зоны: они появляются в момент подтверждения свинга, продлеваются вперёд вместе с ценой и сами отмечаются как отработанные, как только пробиваются.

Каждая зона строится из подтверждённой фрактальной точки разворота. Основание зоны берётся от тела свечи (а не от всего фитиля), что даёт компактную, пригодную для торговли область вместо раздутого блока. Зоны предложения строятся от свинг-максимумов, зоны спроса — от свинг-минимумов, поэтому вы всегда видите обе стороны рынка одним взглядом.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ (NON-REPAINTING). Фрактальный свинг подтверждается только после того, как справа от него закрылось необходимое число баров, а зоны создаются исключительно из полностью закрытых баров. После отрисовки зоны её левый край и ценовые границы больше не смещаются — вперёд, в будущее, продлевается только правый край, пока зона остаётся свежей. Проверки отработки и касания также выполняются только по закрытым барам. Нарисованная зона никогда не перерисовывается.

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

  • Автоматические зоны supply & demand / ордер-блоков на любом символе и таймфрейме (разработаны и настроены с прицелом на золото / XAUUSD).
  • Компактные зоны на основе тела свечи для точных входов и стопов.
  • Продление вперёд, чтобы активные зоны оставались видимыми по мере приближения цены.
  • Автоматическая отработка: зона, пробитая закрытой свечой, перекрашивается (или удаляется), так что на графике остаётся только то, что ещё важно.
  • Лимит активных зон на каждую сторону: сохраняются только самые свежие зоны, а старые убираются автоматически.
  • Опциональные подписи на графике и опциональное оповещение о касании.
  • Чистое самоудаление: все объекты удаляются, когда вы снимаете индикатор с графика, — никакого мусора.

КАК ЭТИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ:

Рассматривайте свежие зоны спроса как потенциальную поддержку, а свежие зоны предложения — как потенциальное сопротивление. Ищите собственное подтверждение (реакция свечи, структура, импульс), когда цена возвращается в зону. Сочетайте инструмент со своей методикой — это средство поддержки решений, а не «чёрный ящик».

Sentinel Supply & Demand входит в семейство Sentinel Gold от Servet Coban. Если вы торгуете золотом, обратите внимание на платные советники «Sentinel Gold» в профиле автора на MQL5.

Не является финансовой рекомендацией. Этот инструмент лишь визуализирует структуру рынка и не даёт никаких обещаний прибыли. Рынки сопряжены с риском — всегда управляйте своим риском и сначала тестируйте на демо-счёте.

— Servet Coban

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5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
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Sentinel Trend Catcher
Servet Coban
Индикаторы
Sentinel Trend Catcher — это аккуратная, неперерисовывающая линия SuperTrend для MetaTrader 5. Она рисует одну чёткую трендовую линию прямо на вашем графике — зелёную, пока цена растёт, красную, пока цена падает, — и отмечает каждую смену направления стрелкой Buy или Sell. Идея проста: поймать тренд, игнорировать шум. Никакого нагромождения, никаких запаздывающих скользящих средних. Всего одна адаптивная линия на базе Average True Range (ATR): полоса автоматически расширяется при высокой волатил
FREE
Sentinel Gold Signals
Servet Coban
5 (1)
Индикаторы
Sentinel Gold Signals is a free, NON-REPAINTING buy/sell signal indicator for Gold (XAUUSD) - and it works on any symbol and any timeframe. It does one thing, cleanly: a green arrow under a bar for a BUY, a red arrow above a bar for a SELL. Every signal is confirmed on the CLOSE of the bar and never moves, disappears or "repaints" afterwards - what you see in history is exactly what you would have seen live. An on-chart panel shows your LAST 3 SIGNALS (direction, price, and how long ago) at a gl
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Sentinel Sessions and KillZones
Servet Coban
Индикаторы
Sentinel Sessions & KillZones отображает три главные торговые сессии - азиатскую, лондонскую и нью-йоркскую - в виде аккуратных цветовых прямоугольников диапазона прямо на вашем графике, плюс дополнительные окна KillZone в стиле ICT для открытия Лондона и открытия Нью-Йорка. Каждая сессия задаётся в GMT и пересчитывается в серверное время вашего брокера, поэтому прямоугольники встают ровно там, где реальная сессия открывается и закрывается - без догадок и без ручной подстройки смещения при каждо
FREE
Sentinel Candle Timer
Servet Coban
Индикаторы
Больше никогда не пропускайте закрытие свечи. Sentinel Candle Timer — это аккуратный обратный отсчёт без задержек до закрытия текущей свечи, отображаемый прямо на вашем графике. Входите ли вы на закрытии бара, избегаете ли торговли в последние секунды свечи или просто хотите оставаться в ритме с рыночными часами — этот инструмент всегда держит точное время до закрытия перед вашими глазами. Таймер обновляется раз в секунду с помощью встроенного событийного таймера, поэтому продолжает отсчёт даже
FREE
Sentinel Trade Manager
Servet Coban
Утилиты
Sentinel Trade Manager is a free, premium trade panel for MetaTrader 5. It does the one thing every trader needs and most people get wrong: it sizes your position by RISK, not by guesswork. HOW IT WORKS Drag three lines on the chart - Entry, Stop and Target. The panel instantly shows: - the exact LOT for your chosen risk, - your risk in money AND in % of balance, - the reward and the R:R ratio, - the stop and target distance in pips. Set your risk once (as a % of balance, a fixed money amount, o
FREE
Sentinel Gold Servet
Servet Coban
Эксперты
SENTINEL GOLD SERVET — GOLD-СОВЕТНИК, КОТОРЫЙ ПОКАЗЫВАЕТ СВОЮ ПРОСАДКУ ДО ТОГО, КАК ПРОСИТ ВАШИ ДЕНЬГИ Четыре независимых торговых модуля. Один инструмент. Ноль догадок. ВАЖНО! После покупки, пожалуйста, напишите мне в личные сообщения, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. СПЕЦИАЛЬНАЯ СТАРТОВАЯ ЦЕНА — цена повышается на $50 с каждой покупкой. Первые покупатели фиксируют самую низкую цену, которая когда-либо будет у этой системы. Живой сигнал: скоро. Я отказываюс
Sentinel Gold Guardian
Servet Coban
Эксперты
SENTINEL GOLD GUARDIAN - НАДЁЖНОЕ ЯДРО СИСТЕМЫ SENTINEL Sentinel Gold Guardian - это Модуль A системы Sentinel Gold Servet, спокойный и терпеливый базовый движок четырёхмодульной системы. Здесь он выпущен как самостоятельный советник (Expert Advisor) для XAUUSD на MetaTrader 5. Полная система из 4 модулей доступна под названием «Sentinel Gold Servet» в моём профиле. ВАЖНО! После покупки, пожалуйста, отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настрой
Sentinel Gold Storm
Servet Coban
Эксперты
SENTINEL GOLD STORM - АГРЕССИВНЫЙ ДВИЖОК SENTINEL GOLD SERVET (МОДУЛЬ B) Молния бьёт быстро - но только когда небо это позволяет. Storm - самый активный движок семейства Sentinel: скорость и контролируемая агрессия, удерживаемые на поводке встроенным фильтром рыночного режима, который отступает в сторону, как только рынок меняется. ВАЖНО! После покупки, пожалуйста, отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. СТАРТОВАЯ ЦЕНА - цена повышает
Sentinel Gold Sniper
Servet Coban
Эксперты
SENTINEL GOLD SNIPER - ТОЧНЫЙ ВЫСТРЕЛ Одна позиция. Один жёсткий стоп. Никакого шума. Это Модуль C системы Sentinel Gold Servet, выпущенный как самостоятельный советник для XAUUSD на MetaTrader 5. ВАЖНО! После покупки, пожалуйста, напишите мне в личные сообщения, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. СТАРТОВАЯ ЦЕНА - цена увеличивается на $20 с каждой покупкой. Самые первые покупатели получают самую низкую цену. ЧТО ЭТО Sentinel Gold Sniper - избирательный стрел
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Servet Coban
Эксперты
SENTINEL GOLD TITAN - ОХОТНИК ЗА КРУПНЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ Колосс семейства Sentinel. Titan не гонится за каждым тиком. Он ждёт - иногда несколько дней - и когда золото наконец совершает своё большое движение, наносит удар одной мощной, защищённой позицией. ВАЖНО! После покупки, пожалуйста, напишите мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. СТАРТОВАЯ ЦЕНА - цена повышается на $20 с каждой покупкой. Самые первые покупатели получают самую низкую цену. Ч
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