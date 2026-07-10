Sentinel Supply and Demand

Sentinel Supply & Demand автоматически размечает зоны предложения (supply / сопротивление) и спроса (demand / поддержка), в которых цена ранее разворачивалась, — это след ордер-блоков, оставленный крупными участниками рынка. Вместо того чтобы вручную рисовать прямоугольники на каждом графике, вы получаете чистые структурные зоны: они появляются в момент подтверждения свинга, продлеваются вперёд вместе с ценой и сами отмечаются как отработанные, как только пробиваются.

Каждая зона строится из подтверждённой фрактальной точки разворота. Основание зоны берётся от тела свечи (а не от всего фитиля), что даёт компактную, пригодную для торговли область вместо раздутого блока. Зоны предложения строятся от свинг-максимумов, зоны спроса — от свинг-минимумов, поэтому вы всегда видите обе стороны рынка одним взглядом.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ (NON-REPAINTING). Фрактальный свинг подтверждается только после того, как справа от него закрылось необходимое число баров, а зоны создаются исключительно из полностью закрытых баров. После отрисовки зоны её левый край и ценовые границы больше не смещаются — вперёд, в будущее, продлевается только правый край, пока зона остаётся свежей. Проверки отработки и касания также выполняются только по закрытым барам. Нарисованная зона никогда не перерисовывается.

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

Автоматические зоны supply & demand / ордер-блоков на любом символе и таймфрейме (разработаны и настроены с прицелом на золото / XAUUSD).

Компактные зоны на основе тела свечи для точных входов и стопов.

Продление вперёд, чтобы активные зоны оставались видимыми по мере приближения цены.

Автоматическая отработка: зона, пробитая закрытой свечой, перекрашивается (или удаляется), так что на графике остаётся только то, что ещё важно.

Лимит активных зон на каждую сторону: сохраняются только самые свежие зоны, а старые убираются автоматически.

Опциональные подписи на графике и опциональное оповещение о касании.

Чистое самоудаление: все объекты удаляются, когда вы снимаете индикатор с графика, — никакого мусора.

КАК ЭТИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ:

Рассматривайте свежие зоны спроса как потенциальную поддержку, а свежие зоны предложения — как потенциальное сопротивление. Ищите собственное подтверждение (реакция свечи, структура, импульс), когда цена возвращается в зону. Сочетайте инструмент со своей методикой — это средство поддержки решений, а не «чёрный ящик».

Sentinel Supply & Demand входит в семейство Sentinel Gold от Servet Coban. Если вы торгуете золотом, обратите внимание на платные советники «Sentinel Gold» в профиле автора на MQL5.

Не является финансовой рекомендацией. Этот инструмент лишь визуализирует структуру рынка и не даёт никаких обещаний прибыли. Рынки сопряжены с риском — всегда управляйте своим риском и сначала тестируйте на демо-счёте.

— Servet Coban