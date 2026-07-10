Sentinel Sessions and KillZones

Sentinel Sessions & KillZones 将三大交易时段——亚洲、伦敦和纽约——以简洁、按颜色区分的 区间方框直接绘制在您的图表上，另外还提供可选的 ICT 风格 KillZone 时间窗口，用于伦敦开盘 和纽约开盘。

每个时段都以 GMT 定义，并换算为您经纪商的服务器时间，因此方框会精确落在真实时段开盘和收盘 的位置——无需猜测，也无需在每次更换经纪商时手动调整偏移。您只需告诉指标您的服务器时钟比 GMT 快多少小时（大多数经纪商为 GMT+2 或 GMT+3），一切便会自动对齐。

每个方框都紧贴其时段的真实价格区间：左右两边是时段的开始和结束时间，上下两边则跟踪该窗口内 K 线的最高价和最低价。当前活跃时段的方框会逐根 K 线实时增长，因此您始终能实时看到正在发展的 时段区间。较早的交易日会按您选择的历史深度保留在图表上。

您将看到

亚洲 / 伦敦 / 纽约时段方框，各有自己的颜色

可选的伦敦开盘和纽约开盘 KillZone 方框，用于 ICT 风格的时机把握

每个方框自动捕捉的时段最高价和最低价

为当前正在运行的时段实时增长的方框

每个方框上简洁的名称标签（完全可选）

多天时段历史并排显示，提供背景参考

交易者为何使用它

立即看出您正在交易哪个时段，以及其区间所在位置

在背景中观察伦敦与纽约的重叠、突破和流动性扫荡

按照 ICT 风格交易者构建入场的方式框定 KillZone 窗口

保持图表整洁——方框位于价格后方，绝不遮挡 K 线

不重绘（NON-REPAINTING）

方框仅由已经形成的 K 线构建。此工具从不改写过去的价格——已完成的时段方框保持固定不变。 只有当前尚未收盘的时段方框会随着新 K 线的到来向前延伸，而这正是实时时段区间应有的表现。

每个价位、颜色、时段时间窗口、KillZone、标签和历史深度都是简单的输入参数，因此您可以将其 适配到黄金、指数、外汇或加密货币，并以秒为单位设置您自己的 GMT 偏移。

隶属于 Servet Coban 的 Sentinel Gold 系列。如果您交易黄金，欢迎查看我 MQL5 主页上的 付费 Sentinel Gold Expert Advisors。

非投资建议。这仅是一款信息性图表工具——它不生成信号，也不下单交易。请始终自行管理您的风险。

— Servet Coban