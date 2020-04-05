Gold Grid Headge Scalper v1

Gold Grid Hedge Scalper od Intensegd — это полностью автоматизированный советник (Expert Advisor) для XAUUSD в MetaTrader 5 с привязкой к торговому счету. Он объединяет в себе шесть переключаемых стратегий (сеточный скальпинг, интрадей, свинг-трейдинг, агрессивная стратегия, тренд-следующая SMC на ретестах FVG/Order Block и пользовательская стратегия) с функцией автоматического расчета размера лота (auto-lot position sizing).

Робот оснащен тройным фильтром направления тренда (EMA+ADX, выравнивание EMA, структура рынка HH/HL) и многоуровневой системой защиты: жесткий Stop Loss, общий Take Profit для корзины ордеров (shared basket TP), безубыток (break-even), трейлинг-стоп, функция экстренного закрытия при просадке (drawdown kill-switch), а также дневная цель по прибыли и фиксация прибыли (profit lock).

Дополнительно встроены фильтр важных экономических новостей, ограничения для проп-фирм (prop-firm limits) и панель управления непосредственно на графике. Продукт продается по строгой лицензии на один торговый счет с абсолютным запретом на копирование и предоставляется исключительно как инструмент для трейдинга.

Предупреждение о рисках: Торговля инструментами с кредитным плечом сопряжена с высоким риском потери капитала, прошлые результаты не гарантируют будущую доходность, а данный продукт не является инвестиционной рекомендацией.


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William Brandon Autry
5 (20)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
Cortex Aurex
Vladimir Mametov
4.64 (11)
Эксперты
Это полностью автоматический советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD). Его торговая логика построена с учетом особенностей рынка золота: высокой волатильности, резких ценовых движений и быстрых разворотов. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость реакции, дисциплина и точное управление позициями. Основное внимание уделено грамотному сопровождению сделок, быстрому реагированию на изменения рынка и контролиру
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
Эксперты
Обратите внимание, что я не продаю этот EA через сторонних продавцов, партнёров или другие каналы распространения. Мониторинг -  Живой сигнал Публичный канал - Здесь Этот EA торгует двумя символами и ищет краткосрочный дисбаланс между ними. Когда символы движутся не так, как обычно в их нормальной связи, EA может открыть сделки и закрыть их, когда дисбаланс становится меньше. Это не grid EA. Это не мартингейл. EA не открывает много восстановительных ордеров. Он использует только 1 позицию на сим
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
Эксперты
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
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Индикаторы
Oto profesjonalne tłumaczenie opisu Twojego wskaźnika na język rosyjski, z zachowaniem specyficznej nomenklatury tradingowej (takiej jak скальпинг , безубыток , свинг ), używanej przez rosyjskojęzycznych inwestorów: 10. Russian (Rosyjski) INTENSYWNY SCALPER PRO — Complete Scalping System in One Indicator INTENSYWNY SCALPER PRO — Полная система скальпинга в одном индикаторе 1. Adaptive ATR-Based Targets — Works on Any Market & Timeframe 1. Адаптивные цели на основе ATR — Работает на любом рынке
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