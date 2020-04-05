Gold Grid Headge Scalper v1

Gold Grid Hedge Scalper od Intensegd — это полностью автоматизированный советник (Expert Advisor) для XAUUSD в MetaTrader 5 с привязкой к торговому счету. Он объединяет в себе шесть переключаемых стратегий (сеточный скальпинг, интрадей, свинг-трейдинг, агрессивная стратегия, тренд-следующая SMC на ретестах FVG/Order Block и пользовательская стратегия) с функцией автоматического расчета размера лота (auto-lot position sizing).

Робот оснащен тройным фильтром направления тренда (EMA+ADX, выравнивание EMA, структура рынка HH/HL) и многоуровневой системой защиты: жесткий Stop Loss, общий Take Profit для корзины ордеров (shared basket TP), безубыток (break-even), трейлинг-стоп, функция экстренного закрытия при просадке (drawdown kill-switch), а также дневная цель по прибыли и фиксация прибыли (profit lock).

Дополнительно встроены фильтр важных экономических новостей, ограничения для проп-фирм (prop-firm limits) и панель управления непосредственно на графике. Продукт продается по строгой лицензии на один торговый счет с абсолютным запретом на копирование и предоставляется исключительно как инструмент для трейдинга.

Предупреждение о рисках: Торговля инструментами с кредитным плечом сопряжена с высоким риском потери капитала, прошлые результаты не гарантируют будущую доходность, а данный продукт не является инвестиционной рекомендацией.