Gold Grid Headge Scalper v1

推出的 Gold Grid Hedge Scalper 是一款全自动、绑定账户的 MetaTrader 5 黄金 (XAUUSD) 智能交易系统 (EA)。该系统集成了六种可切换的交易策略（网格头寸剥头皮、日内交易、波段交易、激进策略、基于 FVG/Order Block 测试的 SMC 顺势策略以及自定义策略），并具备自动计算手数 (auto-lot) 功能。

该 EA 配备了三重趋势方向过滤器（EMA+ADX、EMA 排列、HH/HL 市场结构）以及全方位的阶梯式保护系统：硬止损 (Hard SL)、整体持仓一揽子止盈 (Shared basket TP)、保本 (Break-even)、移动止损 (Trailing)、回撤熔断机制 (Drawdown kill-switch)、每日盈利目标及利润锁定功能。

此外，它还内置了高影响财经新闻过滤器、外汇自营盘 (Prop-firm) 规则限制以及图表直观控制面板。本产品依据严格的单账户授权协议销售，严禁任何复制行为。本产品仅作为交易工具提供：杠杆工具交易具有很高的资本损失风险，历史业绩并不保证未来的交易结果，本产品亦不构成任何投资建议。