IntensywnyScalperPro
- Индикаторы
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- Версия: 3.0
- Обновлено: 17 июля 2026
- Активации: 5
Oto profesjonalne tłumaczenie opisu Twojego wskaźnika na język rosyjski, z zachowaniem specyficznej nomenklatury tradingowej (takiej jak скальпинг, безубыток, свинг), używanej przez rosyjskojęzycznych inwestorów:
10. Russian (Rosyjski)
INTENSYWNY SCALPER PRO — Complete Scalping System in One Indicator INTENSYWNY SCALPER PRO — Полная система скальпинга в одном индикаторе
1. Adaptive ATR-Based Targets — Works on Any Market & Timeframe 1. Адаптивные цели на основе ATR — Работает на любом рынке и таймфрейме Take-profit spacing and stop-loss distance are calculated from real market volatility (ATR). Switch between M1, M15 or M30+, or jump from Gold to Bitcoin to indices — the indicator instantly recalculates all levels. No manual configuration, ever. Расстояние для тейк-профита и стоп-лосса рассчитывается на основе реальной волатильности рынка (ATR). Переключайтесь между M1, M15 или M30+, переходите с золота на биткоин или индексы — индикатор мгновенно пересчитает все уровни. Никакой ручной настройки, никогда.
2. Six-Level Profit Structure: Scalp, Swing & Runner 2. Шестиуровневая структура прибыли: скальп, свинг и раннер Every signal comes with a full trade plan: TP1–TP4 for scalping (equal steps), TP5 SWING for extended moves, and TP6 OPEN as a runner target for trend riders. Entry, SL and all targets are drawn as a clean, full-width block with price labels. Каждый сигнал сопровождается полным торговым планом: TP1–TP4 для скальпинга (равные шаги), TP5 SWING для затяжных движений и TP6 OPEN в качестве «раннера» (цели с открытым потенциалом) для тех, кто идет по тренду. Точка входа, стоп-лосс (SL) и все цели отображаются в виде аккуратного блока во всю ширину графика с ценовыми метками.
3. Dual Entry Engine with Smart Filtering 3. Двойной модуль входа с умной фильтрацией Classic entries (EMA cross with trend-colored HMA) plus momentum entries confirmed by a 3-candle run or engulfing pattern. ADX and RSI filters remove weak-trend noise, an overheated-candle filter skips late entries after oversized bars, and a minimum-gap rule prevents signal spam. Классические входы (пересечение EMA с HMA, окрашенной по тренду) плюс импульсные входы, подтвержденные серией из 3 свечей или паттерном поглощения. Фильтры ADX и RSI отсекают шум слабого тренда, фильтр «перегретых свечей» пропускает поздние входы после слишком крупных баров, а правило минимального шага предотвращает спам сигналами.
4. Wick-Protected Stop Loss with Auto Break-Even 4. Стоп-лосс с защитой от «шпилек» и автоматическим безубытком The stop is placed behind the market structure (recent swing) with an ATR buffer against wick hunts, and capped so risk always stays proportional to targets. After TP1 is reached, the SL automatically moves to break-even — the trade can no longer turn into a loss. Стоп-лосс размещается за рыночной структурой (ближайшим свингом) с буфером ATR для защиты от охоты за «шпильками» (тенями свечей). При этом размер стопа ограничен, чтобы риск всегда оставался пропорциональным целям. После достижения TP1 стоп-лосс автоматически переносится в безубыток — сделка больше не может стать убыточной.
5. Live Statistics Panel & Full Alert System 5. Панель статистики в реальном времени и полная система оповещений An on-chart panel tracks wins/losses, win rate and TP hits in real time — verify the performance yourself, on your symbol and timeframe, before risking a cent. The Last Signal section shows entry, SL and all TP levels with live checkmarks. Terminal alerts and push notifications to your phone included. Панель прямо на графике отслеживает победы/убытки, винрейт и достижение целей (TP) в режиме реального времени — проверьте эффективность сами на вашем символе и таймфрейме, прежде чем рисковать хотя бы центом. В разделе «Последний сигнал» (Last Signal) отображаются точки входа, SL и все уровни TP с «живыми» галочками исполнения. Включены алерты в терминале и push-уведомления на телефон.
Recommended markets / Best on... Рекомендуемые рынки: золото (XAUUSD), биткоин и криптовалюты, индексы (US30, NAS100, DAX), мажоры Forex. Лучше всего подходит для таймфреймов M1–M45 при скальпинге; структура TP5/TP6 также отлично подходит для свинг-входов на M30+.
Disclaimer Отказ от ответственности: Данный индикатор является аналитическим инструментом, а не финансовой рекомендацией. Прошлые результаты и статистика, отображаемые на исторических данных, не гарантируют доходности в будущем. Торговля инструментами с кредитным плечом сопряжена с существенным риском убытков и подходит не для каждого инвестора. Всегда сначала тестируйте систему на демо-счете и никогда не рискуйте капиталом, потерю которого вы не можете себе позволить.