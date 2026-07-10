IntensywnyScalperPro

Oto profesjonalne tłumaczenie opisu Twojego wskaźnika na język rosyjski, z zachowaniem specyficznej nomenklatury tradingowej (takiej jak скальпинг, безубыток, свинг), używanej przez rosyjskojęzycznych inwestorów:

10. Russian (Rosyjski)

INTENSYWNY SCALPER PRO — Complete Scalping System in One Indicator INTENSYWNY SCALPER PRO — Полная система скальпинга в одном индикаторе

1. Adaptive ATR-Based Targets — Works on Any Market & Timeframe 1. Адаптивные цели на основе ATR — Работает на любом рынке и таймфрейме Take-profit spacing and stop-loss distance are calculated from real market volatility (ATR). Switch between M1, M15 or M30+, or jump from Gold to Bitcoin to indices — the indicator instantly recalculates all levels. No manual configuration, ever. Расстояние для тейк-профита и стоп-лосса рассчитывается на основе реальной волатильности рынка (ATR). Переключайтесь между M1, M15 или M30+, переходите с золота на биткоин или индексы — индикатор мгновенно пересчитает все уровни. Никакой ручной настройки, никогда.

2. Six-Level Profit Structure: Scalp, Swing & Runner 2. Шестиуровневая структура прибыли: скальп, свинг и раннер Every signal comes with a full trade plan: TP1–TP4 for scalping (equal steps), TP5 SWING for extended moves, and TP6 OPEN as a runner target for trend riders. Entry, SL and all targets are drawn as a clean, full-width block with price labels. Каждый сигнал сопровождается полным торговым планом: TP1–TP4 для скальпинга (равные шаги), TP5 SWING для затяжных движений и TP6 OPEN в качестве «раннера» (цели с открытым потенциалом) для тех, кто идет по тренду. Точка входа, стоп-лосс (SL) и все цели отображаются в виде аккуратного блока во всю ширину графика с ценовыми метками.

3. Dual Entry Engine with Smart Filtering 3. Двойной модуль входа с умной фильтрацией Classic entries (EMA cross with trend-colored HMA) plus momentum entries confirmed by a 3-candle run or engulfing pattern. ADX and RSI filters remove weak-trend noise, an overheated-candle filter skips late entries after oversized bars, and a minimum-gap rule prevents signal spam. Классические входы (пересечение EMA с HMA, окрашенной по тренду) плюс импульсные входы, подтвержденные серией из 3 свечей или паттерном поглощения. Фильтры ADX и RSI отсекают шум слабого тренда, фильтр «перегретых свечей» пропускает поздние входы после слишком крупных баров, а правило минимального шага предотвращает спам сигналами.

4. Wick-Protected Stop Loss with Auto Break-Even 4. Стоп-лосс с защитой от «шпилек» и автоматическим безубытком The stop is placed behind the market structure (recent swing) with an ATR buffer against wick hunts, and capped so risk always stays proportional to targets. After TP1 is reached, the SL automatically moves to break-even — the trade can no longer turn into a loss. Стоп-лосс размещается за рыночной структурой (ближайшим свингом) с буфером ATR для защиты от охоты за «шпильками» (тенями свечей). При этом размер стопа ограничен, чтобы риск всегда оставался пропорциональным целям. После достижения TP1 стоп-лосс автоматически переносится в безубыток — сделка больше не может стать убыточной.

5. Live Statistics Panel & Full Alert System 5. Панель статистики в реальном времени и полная система оповещений An on-chart panel tracks wins/losses, win rate and TP hits in real time — verify the performance yourself, on your symbol and timeframe, before risking a cent. The Last Signal section shows entry, SL and all TP levels with live checkmarks. Terminal alerts and push notifications to your phone included. Панель прямо на графике отслеживает победы/убытки, винрейт и достижение целей (TP) в режиме реального времени — проверьте эффективность сами на вашем символе и таймфрейме, прежде чем рисковать хотя бы центом. В разделе «Последний сигнал» (Last Signal) отображаются точки входа, SL и все уровни TP с «живыми» галочками исполнения. Включены алерты в терминале и push-уведомления на телефон.

Recommended markets / Best on... Рекомендуемые рынки: золото (XAUUSD), биткоин и криптовалюты, индексы (US30, NAS100, DAX), мажоры Forex. Лучше всего подходит для таймфреймов M1–M45 при скальпинге; структура TP5/TP6 также отлично подходит для свинг-входов на M30+.

Disclaimer Отказ от ответственности: Данный индикатор является аналитическим инструментом, а не финансовой рекомендацией. Прошлые результаты и статистика, отображаемые на исторических данных, не гарантируют доходности в будущем. Торговля инструментами с кредитным плечом сопряжена с существенным риском убытков и подходит не для каждого инвестора. Всегда сначала тестируйте систему на демо-счете и никогда не рискуйте капиталом, потерю которого вы не можете себе позволить.


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Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
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Gold Grid Headge Scalper v1
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Эксперты
Gold Grid Hedge Scalper od Intensegd — это полностью автоматизированный советник (Expert Advisor) для XAUUSD в MetaTrader 5 с привязкой к торговому счету. Он объединяет в себе шесть переключаемых стратегий (сеточный скальпинг, интрадей, свинг-трейдинг, агрессивная стратегия, тренд-следующая SMC на ретестах FVG/Order Block и пользовательская стратегия) с функцией автоматического расчета размера лота (auto-lot position sizing). Робот оснащен тройным фильтром направления тренда (EMA+ADX, выравниван
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