Multi ATR Dashboard

Многовалютный сканер волатильности на основе ATR. Мониторит до 12 инструментов на всех таймфреймах одновременно — всё в одной панели прямо на графике.

Для кого

Для трейдеров которым важно видеть где сейчас разгоняется или затихает волатильность, не переключаясь между графиками. Панель показывает полную картину рынка — одним взглядом.

Как это работает

На графике появляется таблица: инструменты по вертикали, таймфреймы по горизонтали. Каждая ячейка показывает текущее значение ATR и окрашена по отклонению от собственной средней волатильности инструмента:

Красный — всплеск волатильности, движение сильнее обычного. Чем ярче — тем сильнее отклонение.

Синий — аномальное затишье, движение слабее обычного. Чем ярче — тем глубже сжатие.

Серый — волатильность в пределах нормы.

Когда несколько таймфреймов одного инструмента показывают одно направление — это момент для анализа.

Возможности панели

Панель нарисована через Canvas — без мерцания и лагов. Три цветовые схемы: Dark, Medium, Light. Размер шрифта настраивается. Панель перетаскивается мышью в любое место экрана.

Клик по названию инструмента — мгновенное переключение текущего графика на него.

Несколько копий

На одном графике можно запустить столько копий индикатора сколько нужно — например с разными периодами ATR рядом. Для этого каждой копии нужно задать уникальный Instance ID: 1 для первой, 2 для второй и так далее. Положение каждой панели и состояние алертов сохраняются отдельно для каждой копии.

Алерты

Уведомление приходит один раз — в момент появления нового сигнала. Повторных сообщений нет пока сигнал не изменится. Три типа уведомлений: Popup, Push, Email.

Параметры

ATR — период расчёта.

Volatility Anomaly — глубина усреднения (lookback) и множитель отклонения от нормы.

Timeframes — M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN — каждый включается отдельно.

Symbols — до 12 инструментов, по умолчанию настроены основные форекс пары.

Table — угол привязки, положение X/Y, размер шрифта (5–30), цветовая схема.

Alerts — тип уведомлений, минимум таймфреймов, алерт при запуске.

General — Instance ID для запуска нескольких копий одновременно (1, 2, 3...).

Названия символов зависят от брокера. Если символ показывает (--) на высоких таймфреймах — откройте его график вручную на нужном таймфрейме. MT5 загрузит историю и данные появятся через несколько секунд.

Если индикатор оказался полезным — оставьте отзыв. Это помогает проекту развиваться и появляться новым инструментам.