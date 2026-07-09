Multi ATR Dashboard

Multi ATR Dashboard

Многовалютный сканер волатильности на основе ATR. Мониторит до 12 инструментов на всех таймфреймах одновременно — всё в одной панели прямо на графике.

Для кого

Для трейдеров которым важно видеть где сейчас разгоняется или затихает волатильность, не переключаясь между графиками. Панель показывает полную картину рынка — одним взглядом.

Как это работает

На графике появляется таблица: инструменты по вертикали, таймфреймы по горизонтали. Каждая ячейка показывает текущее значение ATR и окрашена по отклонению от собственной средней волатильности инструмента:

  • Красный — всплеск волатильности, движение сильнее обычного. Чем ярче — тем сильнее отклонение.
  • Синий — аномальное затишье, движение слабее обычного. Чем ярче — тем глубже сжатие.
  • Серый — волатильность в пределах нормы.

Когда несколько таймфреймов одного инструмента показывают одно направление — это момент для анализа.

Возможности панели

Панель нарисована через Canvas — без мерцания и лагов. Три цветовые схемы: Dark, Medium, Light. Размер шрифта настраивается. Панель перетаскивается мышью в любое место экрана.

Клик по названию инструмента — мгновенное переключение текущего графика на него.

Несколько копий

На одном графике можно запустить столько копий индикатора сколько нужно — например с разными периодами ATR рядом. Для этого каждой копии нужно задать уникальный Instance ID: 1 для первой, 2 для второй и так далее. Положение каждой панели и состояние алертов сохраняются отдельно для каждой копии.

Алерты

Уведомление приходит один раз — в момент появления нового сигнала. Повторных сообщений нет пока сигнал не изменится. Три типа уведомлений: Popup, Push, Email.

Параметры

  • ATR — период расчёта.
  • Volatility Anomaly — глубина усреднения (lookback) и множитель отклонения от нормы.
  • Timeframes — M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN — каждый включается отдельно.
  • Symbols — до 12 инструментов, по умолчанию настроены основные форекс пары.
  • Table — угол привязки, положение X/Y, размер шрифта (5–30), цветовая схема.
  • Alerts — тип уведомлений, минимум таймфреймов, алерт при запуске.
  • General — Instance ID для запуска нескольких копий одновременно (1, 2, 3...).

Названия символов зависят от брокера. Если символ показывает (--) на высоких таймфреймах — откройте его график вручную на нужном таймфрейме. MT5 загрузит историю и данные появятся через несколько секунд.

Если индикатор оказался полезным — оставьте отзыв. Это помогает проекту развиваться и появляться новым инструментам.


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Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
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Multi RSI Dashboard Многовалютный сканер на основе RSI. Мониторит до 12 инструментов на всех таймфреймах одновременно — всё в одной панели прямо на графике. Для кого Для трейдеров которые используют RSI и устали переключаться между десятками графиков в поисках входа. Панель показывает полную картину рынка — одним взглядом. Как это работает На графике появляется таблица: инструменты по вертикали, таймфреймы по горизонтали. Каждая ячейка показывает текущее значение RSI и окрашена по зоне: •       
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