Multi ATR Dashboard
- Индикаторы
-
- Версия: 1.0
Multi ATR Dashboard
Многовалютный сканер волатильности на основе ATR. Мониторит до 12 инструментов на всех таймфреймах одновременно — всё в одной панели прямо на графике.
Для кого
Для трейдеров которым важно видеть где сейчас разгоняется или затихает волатильность, не переключаясь между графиками. Панель показывает полную картину рынка — одним взглядом.
Как это работает
На графике появляется таблица: инструменты по вертикали, таймфреймы по горизонтали. Каждая ячейка показывает текущее значение ATR и окрашена по отклонению от собственной средней волатильности инструмента:
- Красный — всплеск волатильности, движение сильнее обычного. Чем ярче — тем сильнее отклонение.
- Синий — аномальное затишье, движение слабее обычного. Чем ярче — тем глубже сжатие.
- Серый — волатильность в пределах нормы.
Когда несколько таймфреймов одного инструмента показывают одно направление — это момент для анализа.
Возможности панели
Панель нарисована через Canvas — без мерцания и лагов. Три цветовые схемы: Dark, Medium, Light. Размер шрифта настраивается. Панель перетаскивается мышью в любое место экрана.
Клик по названию инструмента — мгновенное переключение текущего графика на него.
Несколько копий
На одном графике можно запустить столько копий индикатора сколько нужно — например с разными периодами ATR рядом. Для этого каждой копии нужно задать уникальный Instance ID: 1 для первой, 2 для второй и так далее. Положение каждой панели и состояние алертов сохраняются отдельно для каждой копии.
Алерты
Уведомление приходит один раз — в момент появления нового сигнала. Повторных сообщений нет пока сигнал не изменится. Три типа уведомлений: Popup, Push, Email.
Параметры
- ATR — период расчёта.
- Volatility Anomaly — глубина усреднения (lookback) и множитель отклонения от нормы.
- Timeframes — M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN — каждый включается отдельно.
- Symbols — до 12 инструментов, по умолчанию настроены основные форекс пары.
- Table — угол привязки, положение X/Y, размер шрифта (5–30), цветовая схема.
- Alerts — тип уведомлений, минимум таймфреймов, алерт при запуске.
- General — Instance ID для запуска нескольких копий одновременно (1, 2, 3...).
Названия символов зависят от брокера. Если символ показывает (--) на высоких таймфреймах — откройте его график вручную на нужном таймфрейме. MT5 загрузит историю и данные появятся через несколько секунд.
Если индикатор оказался полезным — оставьте отзыв. Это помогает проекту развиваться и появляться новым инструментам.