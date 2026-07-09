Multi ATR Dashboard





基于ATR的多货币波动率扫描仪。同时监控多达12种工具在所有时间框架内的波动性——所有这些都在图表上的一个面板中。





适用对象





适用于需要查看波动性当前正在加速或减弱的交易者，无需在图表之间切换。该面板一目了然地提供了完整的市场概况。





工作原理





图表上会出现一个表格：工具垂直排列，时间框架水平排列。每个单元格显示当前的ATR值，并根据其与工具自身平均波动率的偏差进行着色：





红色 — 波动率飙升，走势强于平常。颜色越亮，偏差越强。

蓝色 — 异常平静，走势弱于平常。颜色越亮，压缩越深。

灰色 — 波动率在正常范围内。

当一个工具的多个时间框架显示相同的方向时 — 这是分析的时机。





面板功能





面板通过Canvas绘制 — 无闪烁，无延迟。三种配色方案：深色、中等、浅色。字体大小可调。面板可以用鼠标拖动到屏幕的任何位置。





点击工具名称 — 立即将当前图表切换到该工具。





多份副本





在一个图表上，您可以根据需要运行任意数量的指标副本 — 例如，将不同ATR周期的指标并排放置。为此，每个副本都需要分配一个唯一的实例ID：第一个为1，第二个为2，依此类推。每个面板的位置和警报状态都为每个副本单独保存。





警报





通知只在出现新信号时发送一次。在信号改变之前，不会重复发送消息。三种通知类型：弹出窗口、推送、电子邮件。





参数





ATR — 计算周期。

波动率异常 — 平均深度（回溯期）和偏离正常值的乘数。

时间框架 — M1、M5、M15、M30、H1、H4、D1、W1、MN — 每个单独启用。

符号 — 最多12种工具，默认配置主要外汇对。

表格 — 锚定角、X/Y位置、字体大小（5-30）、配色方案。

警报 — 通知类型、最小时间框架、启动时警报。

通用 — 用于同时运行多个副本的实例ID（1、2、3...）。

符号名称取决于经纪商。如果符号在较高时间框架上显示（--）— 请手动打开其在所需时间框架上的图表。MT5将加载历史数据，并在几秒钟后显示数据。





如果该指标证明有用 — 请留下评论。这有助于项目发展并出现新工具。