KS Volume Bar Color Pro

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KS Volume Bar Color Pro 是一款适用于 MetaTrader 5 的 MQL5 指标，它利用成交量加权逻辑直观地高亮显示特定的 K 线。

核心概念

该指标利用经典的“三根 K 线”形态来识别市场结构：

指标使用原生的 `DRAW_COLOR_CANDLES` 方式为中间的 K 线（即“位移 K 线”/displacement bar）着色。这种技术确保了着色与实际价格 K 线完美对齐，效果类似于成交量分布（Volume Profile）工具。

主要功能

1. 成交量加权的 FVG（价格失衡区）着色

将位移 K 线的成交量与之前 K 线的移动平均值进行比较。

将 FVG 分类为：

强（高成交量）

普通

弱（低成交量）

针对看涨和看跌情况使用不同颜色。

2. 管理功能

追踪两侧的 FVG 数量（数量由用户设定）。

当价格穿过阈值（完全回补缺口或触及中心线）时，消除（移除）该 FVG 标记。

每个报价跳动（tick）实时更新。

4. 警报与通知

阈值突破（净数量变化）

IOFED（价格进入反向区域）

已确认 / 未确认状态

向 MT5 移动端应用发送推送通知

主要输入参数

回溯天数：扫描 K 线的历史范围。

成交量来源：Tick 成交量或实际成交量。

成交量移动平均（MA）周期 + 用于“强/弱”分类的乘数。

显示/隐藏上涨或下跌 K 线等的开关。

警报设置。
评分 1
vishvas singh
30
vishvas singh 2026.07.09 11:09 
 

Nice Volume INdicator

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5 (15)
指标
GoldenX Entry 是一款用于 MT5 的指标，包含自适应 Smart Entry Trend 算法、信号评分系统、市场状态识别器以及波动率过滤器。每个信号都包含计算得出的入场位、三个止盈位（TP1、TP2、TP3）以及止损位。它基于多个分析层构建，旨在适应不同市场条件，将多层分析系统与内置优化器及统计跟踪系统相结合。该指标基于风险收益比（RR）指标和历史交易行为提供量化分析。 开始使用非常简单——在所选时间周期上运行优化器，然后在图表上开始使用该指标。 核心功能 GoldenX Entry 将信号引擎与内置交易管理及历史统计跟踪整合在同一图表中： - 内置优化器： 优化器可在图表上单击运行。它通过两阶段搜索流程测试200种参数组合——先进行探索，再进行优化——并在完成后自动应用选定配置。结果会按时间周期缓存，因此当返回已优化的周期时，会立即恢复相同设置。 - 黄金品种自动周期识别： 将指标加载到任何 XAUUSD 图表（M1 到月线）。系统会自动识别当前周期并加载对应预设。共包含9个时间周期配置文件，专为黄金在标准周期上优化设计。切换周期时，参数会自动调整。 - 资金参考面
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (18)
指标
Gold Entry Sniper – 专业多周期ATR黄金交易仪表盘，适合黄金剥头皮与波段交易 Gold Entry Sniper 是一款先进的 MetaTrader 5 指标，旨在为 XAUUSD 及其他品种提供精准的 买/卖信号 。基于 ATR 移动止损逻辑 和 多周期分析仪表盘 ，适合剥头皮交易者与波段交易者，帮助识别 高概率黄金入场点 。 主要功能与优势 多周期信号分析 – 同时显示 M1、M5、M15 趋势方向。 基于ATR的动态止损 – 根据波动性自动调整。 专业图表仪表盘 – 展示信号状态、ATR水平、线性回归中线和交易方向。 清晰买卖标记 – 自动箭头与文字标签提示。 离场提示与交易管理 – 自动检测离场信号锁定利润。 全面自定义 – 调整仪表盘位置、颜色、字体及参数。 专为黄金优化 – 适用于 M1至M15 黄金剥头皮 ，也适合外汇、指数与加密货币。 为什么选择 Gold Entry Sniper？ 为追求 快速、精准、可视化交易决策 的交易者打造，ATR 与多周期确认结合，帮助你抓住 最佳黄金入场点
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.42 (50)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.   &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线颜色和
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
指标
Gann Made Easy   是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
指标
折扣将在 24 小时后结束——下一价格为 69 美元 ZORYK — MetaTrader 5 专用高级 XAUUSD 黄金信号系统 你一定熟悉这种感觉。 你花了很多时间分析黄金，等待合适的入场机会。终于开仓后，价格却立刻朝相反方向移动。你过早平仓、移动止损，或者只犹豫了几秒钟。随后，市场却在没有你的情况下到达了你原本预期的目标。 问题并不总是方向判断错误。 真正的问题是缺乏确定性。 你不知道准确的入场位置在哪里。 你不知道什么时候交易逻辑已经失效。 你不知道应该先锁定较近的利润，还是继续等待更大的行情。 你也不知道当前信号是否足够强，还是自己只是在强行寻找交易机会。 黄金市场变化非常快。一个没有明确计划的好想法，可能在几秒钟内变成错误的交易决定。 ZORYK 正是为了解决这个问题而开发。 什么是 ZORYK ZORYK 是一套完整的 XAUUSD 黄金信号与交易计划系统，专门为 MetaTrader 5  和 M5 时间周期 开发。 它不是一个只显示 BUY 或 SELL 箭头，然后让你独自决定其余所有内容的简单指标。 每个确认后的信号都可以在图表上显示完整的可视化交易计划，包
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
指标
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.26 (19)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
指标
AtBot： 它是如何工作的以及如何使用它 ### 它是如何工作的 “AtBot”指标用于MT5平台，通过结合技术分析工具生成买入和卖出信号。它集成了简单移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）和平均真实波幅（ATR）指标，以识别交易机会。此外，它还可以利用Heikin Ashi蜡烛来增强信号的准确性。 购买后留下评论，您将获得特别的奖励礼物。 ### 主要特点： - 不重绘： 信号在绘制后不会改变。 - 不变动： 信号保持一致，不会被更改。 - 无延迟： 提供及时的信号，没有延迟。 - 多种时间框架： 可在任何时间框架上使用，以适应您的交易策略。 ### 操作步骤： #### 输入和设置： - firstkey (TrendValue)： 调整趋势检测的灵敏度。 - Secondkey (SignalValue)： 定义买入/卖出信号生成的灵敏度。 - masterkey (ExitValue)： 控制信号的退出策略。 - h： 切换是否根据Heikin Ashi蜡烛生成信号（真/假）。 - notifications： 启用或禁用信号提醒。 #### ATR计算： ATR测
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
5 (1)
指标
SR Liquidity   是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (5)
指标
SMC PRO TOOLKIT — SMART MONEY ANALYSIS & STRUCTURED TRADE PLANNING SMC Pro ToolKit is a professional Smart Money Concepts analysis workspace for MetaTrader 5. It combines market structure, multi-timeframe analysis, institutional price zones, setup evaluation, confirmation tools, volume context, alerts, and risk planning inside one organized chart environment. One workspace. Multiple layers of confirmation. One structured trading plan. OPEN COMPLETE USER GUIDE MULTI-CONDITION SETUP ENGINE At
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
作者的更多信息
KS Candle Patterns Detector
Kulvinder Singh
指标
适用于 MetaTrader 5 的 KS 形态指标 该指标可在任何​​图表及时间周期上自动识别K线形态和价格行为形态。 识别的K线形态（通过设置 `ShowCandlestick = true` 启用）： 十字星 (Doji) —— 中性形态，表明市场处于犹豫不决状态（标签显示为“Doji”） 看涨吞没 (Bullish Engulfing) —— 看涨反转信号（标签显示为“Bullish Engulfing”） 看跌吞没 (Bearish Engulfing) —— 看跌反转信号（标签显示为“Bearish Engulfing”） 锤头线 (Hammer) —— 看涨反转信号，常出现在潜在底部区域（标签显示为“Hammer”） 射击之星 (Shooting Star) —— 看跌反转信号，常出现在潜在顶部区域（标签显示为“Shooting Star”） 启明星 (Morning Star) —— 强烈的看涨反转形态（标签显示为“Morning Star”） 黄昏星 (Evening Star) —— 强烈的看跌反转形态（标签显示为“Evening Star”） 识别的图表形态（通过
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RR Ratio KS Visual Calculator
Kulvinder Singh
指标
RR Ratio KS 风险回报可视化计算器 利用 RR Ratio KS 可视化计算器，轻松掌握风险回报管理——这是一款设计精美、功能专业的 MetaTrader 5 指标，能够自动计算止盈（TP）/止损（SL）水平，并直接在您的图表上呈现清晰直观的交易设置。告别繁琐的手动计算和人为失误：它能根据您的交易手数和持仓方向（买入/卖出）即时计算出精确的美元金额，并在图表上显示止盈、止损、半仓目标价以及开仓价位的交互式线条。对于那些既追求数据精准、又不希望自动化交易系统（EA）过度干预操作的交易者而言，这款工具堪称完美之选。它是一款纯粹的可视化利器，助您在短短数秒内做出明智决策，无论采用何种 MT5 交易策略，都能助您保持竞争优势。 核心功能 即时自动计算止盈/止损：在开仓瞬间自动触发，根据您的具体手数和交易类型，动态计算并绘制出能实现最佳风险回报比的各级价位。 专业级可视化设置：采用颜色编码（支持自定义）来区分止盈、止损、半仓目标价及入场价位；同时为每一个价位及您设定的风险/回报金额提供实时的美元数值标签。 图表内交互式控制面板：设计简洁的控制面板实时显示关键指标，提供便捷的显
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KS Fair Value Gap Alert
Kulvinder Singh
指标
FVGs + Alerts 是一款专为 MetaTrader 5 设计的“公允价值缺口”（Fair Value Gap）探测与可视化工具。 它旨在协助交易者识别并追踪价格失衡区域（即公允价值缺口），这些区域在“智能资金概念”（SMC）及 ICT 交易体系中，往往充当关键的支撑位、阻力位或价格反应区。 什么是公允价值缺口（FVG）？ 典型的三根K线公允价值缺口形成于连续K线之间出现强烈失衡之时： 看涨 FVG（潜在支撑区）：第 [n-2] 根K线的最高价 < 第 [n] 根K线的最低价 看跌 FVG（潜在阻力区）：第 [n-2] 根K线的最低价 > 第 [n] 根K线的最高价 这些缺口代表了市场效率低下的区域，价格往往会在继续沿原有方向运行时，先回撤至这些区域进行填补。 主要功能 自动探测 FVG，并以彩色矩形框的形式直接绘制在图表上 看涨 FVG —— 蓝色方框 看跌 FVG —— 橙色方框 可选的中线（50% 中央平衡位），以虚线形式显示 —— 许多交易者将其视为保守的填补确认点或价格反应点 可配置的回溯周期（默认为过去 7 天），以保持图表界面的整洁 两种填补判定模式： 完全填
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RR Ratio KS Simple Calculator Indicator
Kulvinder Singh
指标
RR Ratio KS 简易计算器指标 **概览** “RR Ratio KS 简易计算器指标”是一款专为 MetaTrader 5 设计的免费、轻量级工具，能够自动在图表上直观地展示风险回报（RR）比率。该指标专为手动交易者及自动化交易系统（EA）设计，能够自动识别已设置止损（SL）和止盈（TP）水平的持仓，并在图表上叠加清晰的视觉区域，以显示潜在的风险与回报范围（包括精确的美元金额）。这有助于交易者无需进行手动计算，即可快速评估交易设置的优劣。 该指标适用于任何时间周期（从 M1 到 D1）及任何交易品种，且仅针对当前图表所显示的交易品种生效。它不涉及任何自动化的交易决策，纯粹作为一种视觉辅助工具，旨在协助交易者更好地进行风险管理。该指标完全兼容实盘交易、历史回测以及实时行情分析会话。 **核心功能** **自动识别：** 能够即时识别手动或通过 EA 开设的、且已设置 SL/TP 的交易头寸，并自动绘制相应的 RR 区域。即使遇到未设置 SL/TP 的头寸，也能进行稳健处理，确保不产生任何错误。 **视觉元素：** *   采用颜色编码的方框，分别标识止盈（回报）区、
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KS Box Breakout with Supertrend
Kulvinder Singh
指标
KS BoxBreakout + Supertrend 混合技术指标 KS BoxBreakout —— 一款基于波动率和成交量的区间突破探测器。 KS Supertrend —— 一款经典的、基于 ATR（平均真实波幅）的趋势追踪系统。 其成果是一款多层次的综合指标，能够帮助交易者在同一时间识别盘整区间（“箱体”）、高概率的突破机会，以及趋势的方向与强度。 核心理念 BoxBreakout 部分通过（归一化波动率和成交量分析）来探测价格在某一区间内蓄势待发的状态，并发出爆发性突破的信号；而 Supertrend 部分则通过动态 ATR 通道来确认整体趋势方向，并过滤掉虚假信号。 这一融合版本对于以下类型的交易者尤为实用：突破交易者、趋势追踪者，以及希望在同一图表上同时获得市场结构（箱体）和动能确认（Supertrend）信息的波段交易者。 主要功能特性 1. BoxBreakout 组件 基于特定回溯周期内（由参数 inp_normLen + inp_boxLen 决定）的归一化波动率，自动识别并勾勒出盘整箱体。 采用精密的波动率计算方法（即归一化价格位置的标准差
RR Ratio KS Visual Calculator Amount Based EA
Kulvinder Singh
实用工具
RR Ratio KS 可视化计算器（基于金额）EA 借助“RR Ratio KS 可视化计算器（基于金额）EA”，以前所未有的方式精通基于美元的风险管理——这是一款颠覆性的 MetaTrader 5 实用工具，可在您的图表上自动设置精确、固定金额的风险/回报参数。对于厌倦了波动不定的头寸大小（手数）或繁琐手动计算的交易者而言，这款 EA 是完美之选。它能锁定精确的美元风险金额（例如，每笔交易亏损 50 美元）和回报金额（例如，在 1:3 的风险回报比下盈利 150 美元），并根据头寸大小动态调整止损（SL）和止盈（TP）位置。告别盲目猜测：只需入场交易，该 EA 就会在 1-2 秒内自动处理后续一切事务，确保您在外汇、股票或任何 MT5 交易品种上都能保持始终如一的交易纪律。 核心功能 固定金额风险回报（RR）精度：以货币单位（而非点数/Pips）设定绝对的风险/回报金额——无论头寸大小如何，系统都会自动调整止盈/止损的距离，在确保不过度暴露风险的前提下，维持您预设的交易优势。 一键自动执行：入场交易时即刻自动设置并管理止盈/止损；支持同时开启无限数量的头寸，且无需任何手动微
RR Ratio KS Visual Calculator Point Based EA
Kulvinder Singh
实用工具
RR Ratio KS 可视化计算器（点数模式）EA 利用“RR Ratio KS 可视化计算器（点数模式）EA”提升您的风险管理水平——这是一款终极的 MetaTrader 5（MT5）辅助工具，能将复杂的风险回报计算转化为图表上简单直观且功能强大的可视化界面。专为追求精准的交易者设计，这款智能交易系统（EA）能够自动执行基于点数的风险回报比（RR Ratio）分析，助您动态调整仓位大小、设置止损与止盈点位，并在无需手动计算或凭空猜测的情况下，保持铁一般的交易纪律。告别过度冒险的交易，迎接那些与您的策略优势完美契合、经过深思熟虑且始终如一的入场机会。 核心功能 即时可视化 RR 计算器：只需在图表上拖放线条，即可直观展示入场、止损和止盈水平；系统将自动计算以点数、点差单位（Pips）或货币金额表示的风险回报比，并辅以颜色编码提示（绿色表示回报有利，红色表示风险过高）。 基于点数的精准计算：专为各类交易品种（外汇、股指、大宗商品）量身打造，在计算中充分考量点差、佣金及滑点因素，确保结果极度精准——无论是超短线交易者（Scalpers）还是波段交易者（Swing Traders）
KS Invert Chart Pro Indicator
Kulvinder Singh
指标
概览 利用 KS Invert Chart Pro 指标，为您的图表分析开启全新视角——这是一款专为 MetaTrader 5 设计的强大且零滞后（zero-lag）的工具。这款创新的指标能够通过数学运算（将价格数据乘以 -1）对K线柱或蜡烛图进行反转，从而揭示传统视角下可能被忽略的隐藏形态、逆向交易机会以及反向关联性。它非常适合那些运用关联交易策略、多周期分析或对冲监控的高级交易者使用。无论您是想在当前图表上捕捉那些难以察觉的形态，还是希望实时同步外部交易品种的数据，该指标都能为您提供即时的洞察，且毫无延迟。 核心优势： 即时反转：将图表上下翻转以获得反向视图——这对于形态识别和逆向交易策略至关重要。 外部品种同步：在同一时间周期或不同时间周期下，显示并反转任意经纪商提供的交易品种（例如，将 EUR/USD 与 GBP/USD 进行对比分析）。 应用广泛：支持美元指数反向分析（结合 EUR/USD 走势验证 DXY 信号）、跨市场关联分析（外汇品种与股指联动），以及实时对冲头寸监控。 高度自定义：可选的颜色互换功能可提升图表的可读性；在所有时间周期下均可无缝顺畅运行。
KS Trading Book With Performance Calendar
Kulvinder Singh
指标
KS Trading Book —— 附带绩效日历的交易记录工具 这款专为 MetaTrader 5 设计的指标，彻底革新了交易者追踪与分析自身绩效的方式：它能将原始交易数据直接呈现在您的图表之上，转化为一份动态且可视化的交易日志与日历。您无需再费力维护繁琐的手动电子表格，也无需购买昂贵的第三方工具（此类工具通常月费高达 30 至 100 美元）。该指标能自动采集每一笔交易数据，每 3 秒实时更新一次，并提供极具参考价值的洞察建议——旨在助您提升交易纪律、发掘潜在规律，并优化交易策略以实现长期稳健盈利。 核心功能 可视化交易日志与日历：采用直观的月度网格视图，配有便捷的导航按钮；通过颜色编码区分日期（绿色代表盈利，红色代表亏损，灰色代表无交易）；让您一眼即可掌握每日盈亏明细及交易笔数。 实时绩效仪表盘：实时监控账户余额、净值、各时间段（今日、本周、本月或全部历史记录）的盈亏状况；追踪胜率、最大回撤、恢复因子等关键风险指标；并自动记录您的“最佳交易日”与“最差交易日”数据。 智能且高度定制化的用户界面：默认固定显示在图表左上角，并提供简便的“显示/隐藏”切换按钮。您可以随心定制
KS PropFirm and Broker Dashboard Pro
Kulvinder Singh
实用工具
KS PropFirm 与 Broker Dashboard Pro：您在自营交易挑战中的终极合规守护者 通过精准监控，助您在自营交易之路上更上一层楼。您是否厌倦了在充满高风险的自营交易挑战中，为了保持合规而不得不费力地在电子表格、计算器和人工检查之间来回切换？KS PropFirm 与 Broker Dashboard Pro 是一款专为专业交易者打造的一站式 MT5 辅助工具，旨在助力您成功应对 FTMO、MyForexFunds、The5%ers 等知名自营交易机构的挑战。这款轻量级仪表板能实时洞察您的账户健康状况，自动执行规则以防止代价高昂的违规行为——且绝不会拖慢您的 EA（智能交易系统）运行速度或终端性能。助您更快通过挑战，更智能地进行交易，并充满信心地解锁实盘资金账户。 为何选择 KS PropFirm 仪表板？解锁专业级交易功能 无缝支持多家机构：预置了针对 14 家以上顶级自营交易机构的模板，并可轻松自定义规则以适配任何经纪商或挑战项目。自动从入金历史中检测您的初始资金余额——无需任何猜测或估算。 坚不可摧的亏损保护：通过清晰直观的图表展示和违规风险预警，实时
KS Dynamic Trendlines Indicator
Kulvinder Singh
指标
描述： ----------- KS Dynamic Trendlines 是一款高级指标，能够自动识别波段极值点（Swing Points）， 并绘制能够实时适应市场状况的智能趋势线。 主要功能： ------------ 自动识别波段高点/低点 动态生成连接波段极值点的趋势线 实时突破检测——被突破的趋势线自动消失 当前趋势线被突破后，自动显示下一条最强趋势线 支持多周期分析——可在 H4 周期检测，在 M15 周期显示 平行趋势线过滤——移除冗余线条 距离过滤——隐藏距离当前价格过远的趋势线 颜色、线宽及线条样式均可自定义 以“之字形”（Zigzag）形式可视化显示，并标注波段极值点 波段检测设置： - DetectionTimeframe：选择用于检测波段的周期（CURRENT [当前周期]、M1 至 MN1） - SwingBars：用于验证波段极值点的左右两侧 K 线数量（默认值：10） - ThresholdPoints：波段极值点之间的最小点数距离（默认值：50） 之字形（Zigzag）显示设置： - ShowZigzag：是否显示连接波段极值点的之字形线条 -
KS Price Action Trendline Fibonacci Auto Expert
Kulvinder Singh
专家
请在3分钟图表上运行此EA。您只需通过“波段检测时间周期切换”（Swing Detection Time Frame Switch）功能，选择用于检测波段的大级别时间周期即可。 在首次安装时，请务必先选择“趋势线突破策略”（Trendline Breakout Strategy），以便进行斐波那契交易。 在您亲自进行测试之前，请务必观看完整的策略测试演示视频（测试周期：2025年1月1日至2025年12月31日），以了解该EA的具体运作方式及正确的设置方法。购买后，请在评论区留言告知，以便我通过MQL5平台向您发送最新的设置文件（Set file）通讯链接。您也可以通过下方链接直接获取用于测试的精确设置文件（该设置文件仅适用于黄金交易）： https://drive.google.com/file/d/19ge3Y8y4GQJRGgM7r6onQFVJwrn3z9H7/view?usp=drivesdk **KS Price Action Trendline Fibonacci Auto 的功能特性** 本智能交易系统（EA）是一款专为MetaTrader 5 (MT5)
KS Multiple Independent Strategies AutoTrading
Kulvinder Singh
专家
KS 多重独立策略自动交易 EA 1.9 概览 这是一款专业级的 MQL5 智能交易系统（EA），主要专为 MetaTrader 5 平台上的黄金交易（XAUUSD）而设计。它支持多种独立的交易策略、先进的风险管理功能，并集成了各类过滤机制以优化交易表现。该 EA 重点强调自动化操作、利润保护，以及与 Telegram 和 Discord 等外部​​工具的集成。它适用于任何时间周期，并可针对特定的交易时段及新闻事件进行个性化配置。其核心功能归纳如下： **核心交易策略** 该 EA 允许（通过参数设置）同时启用一种或多种独立的交易策略： - **趋势延续/反转（Persistence/Anti-Persistence）**：在指定的回溯周期内（例如 7 根 K 线）分析 K 线形态，依据设定的比率阈值来判断趋势是延续还是发生反转。 - **RSI 极值策略（RSI Extremes）**：基于 RSI 指标的超买/超卖水平（例如 70/30）进行交易，支持自定义周期及时间框架。提供三种模式：标准模式（传统用法）、同向反转模式（顺势动量型）、反向反转模式（逆势套利型）。此外还包含单信
KS ABC Pattern Live Signal MSS with FIB
Kulvinder Singh
指标
KS ABC形态实时信号指标（含MSS与斐波那契） 主要用途 这是一款**不重绘**的价格行为分析工具，专为遵循 **ICT (Inner Circle Trader)** 或 **SMC (Smart Money Concepts)** 交易理念的交易者设计。该工具专注于识别在强劲动量脉冲行情之后出现的高胜率 **ABC回调/盘整形态**，并结合 **市场结构转变 (MSS)** 的确认信号以及 **斐波那契 (Fibonacci)** 关键位的共振效应，以此生成入场信号。 本工具专为**人工交易**而设计（并非自动交易EA或机器人），尤其适用于外汇货币对、黄金 (XAUUSD)、股指或加密货币等具有明显趋势的市场环境，且支持任意时间周期。 工作原理（核心逻辑） 1. 探测爆发性的动量行情，随后识别并定位 ABC 回调结构。 2. 等待 **MSS（市场结构转变）** 信号得到确认——通常表现为对 B 点的经典突破（旨在过滤掉疲弱或震荡盘整的结构）。 3. 自动绘制完整的 **斐波那契回调区域**（0% 至 100% 的关键水平位将以彩色方框的形式直观呈现）。 4
KS AutoTrade Usdjpy Ea
Kulvinder Singh
专家
KS AutoTrade USDJPY EA 是一款专为 USD/JPY（美元兑日元）货币对设计的简易自动化交易程序。 **功能简介** - 实时监测特定时间周期内的价格走势图。 - 识别特定的K线形态。 - 当在一段清晰的上升或下跌趋势末端检测到预设形态时，即顺势开仓（旨在捕捉趋势反转的时机）。 - 采用马丁格尔（Martingale）策略组合，以实现盈利。 - 内置多项安全机制：例如可在新交易日开始时自动平仓（此功能为可选设置）。 **主要特色** - 初始交易手数极小（默认为 0.02 手）；若设置为 0.01 手，最低账户资金要求为 500 美元；若设置为 0.02 手，1000 美元的账户资金足以获得稳健的交易效果。 - 仅针对 USD/JPY 货币对进行交易。 - 综合运用K线形态分析与趋势强度指标，以确定最佳的入场时机。 - 在图表界面上显示简洁明了的信息面板，实时展示账户余额、净值以及当前浮动盈亏（盈利时显示绿色，亏损时显示红色）。 - 具备自动止损/平仓机制：若订单执行失败或进入新的交易日，系统可自动停止交易。 该程序专为捕捉市场在单一方向上的强劲波动行情而
KS Gold Auto Trade Ea
Kulvinder Singh
专家
无需任何配置文件，只需安装并启用策略即可。如果您使用的是 Exness 或五位小数报价的经纪商，只需在止损（SL）设置中多加一个零即可。 （请注意：在所有经纪商平台上，基于1分钟OHLC数据回测的结果，将与基于5分钟图表回测的结果保持一致。） KS Gold AutoTrade EA 是一款全自动智能交易系统（EA），专为在 MetaTrader 5 平台上交易黄金（XAUUSD）而设计。 该 EA 在低点差的经纪商账户上表现尤为出色（我们已在 Exness 和 IC Markets 平台上进行了测试，且未发现滑点现象）。 该 EA 融合了趋势过滤、经典的反转K线形态识别（配合精准的入场时机），以及智能的仓位管理技术；它旨在捕捉高胜率的反转行情，并在遭遇暂时的浮亏回撤时，启动受控的网格恢复机制进行应对。 该 EA 在黄金（Gold）和比特币（BTC）交易对上表现最佳；虽然也可用于其他所有交易对，但您必须确保已正确设置止损（SL）参数和交易手数（Lot Size）。 您的止损点位应始终设置在距离开仓价至少50美元的位置；止盈目标（Target）请始终设置为0（即不预设固定止盈点
KS Gold Moon Pro EA
Kulvinder Singh
专家
（重要提示：如果您的入金金额为 100 美元，请保持默认设置（300 美元）不变；如果您的入金金额超过 300 美元，请在最后一个输入框中将该值设置为 800 美元，以便启用默认的资金递增模式。） KS Gold Moon Pro 的原价为 3999 美元，但目前已开放限时试用，所有在线用户均可体验。 本 EA（智能交易系统）的参数配置专为 2026 年 1 月的黄金行情优化，因此它不会对往年历史数据进行回测交易。此外，每当黄金市场迎来重要的“里程碑式”行情更新时，我们都会随之发布全新的性能优化配置。 起售价为 40 美元；每售出一份，价格将自动上调 20 美元。 （推荐使用 Exness 经纪商的 Zero 账户；若使用其他经纪商，请根据实际情况调整参数设置。建议止损/止盈点位参数：止损（SL）设为 1 美元，保本（Breakeven）设为 2 美元，追踪止损启动点（Trail Start）设为 3 美元，追踪止损步长（Trail Step）设为 2 美元——仅适用于 XAUUSD 交易对。） 在启动 EA 之前，请务必确认“策略开关”（Strategy）已设为“
KS ICT Killzone Pro MT5
Kulvinder Singh
指标
这款 MT5 指标是对广受欢迎的“ICT Killzones + Pivots”（ICT 关键时段与枢轴点）概念的自定义实现（灵感源自 SMC/ICT 交易理念）。 请务必确保您的 MT5 移动推送通知功能已开启。这样，您就能在手机上接收所有相关通知，包括交易时段切换、日线/周线关键点位等提示。 若使用 IC Markets 或时区为 GMT+2 的经纪商，请在指标设置中将“时间偏移”（Time Input）设为 -7；若使用 Exness 或时区为 GMT+0 的经纪商，请将该值设为 -5。请注意，经纪商的服务器时间设置将直接影响时段交易策略的有效性。 该指标专为日内交易者及“智能资金概念”（SMC）交易者设计。这些交易者通常遵循 Inner Circle Trader (ICT) 的交易方法论，并希望能在图表上直观地呈现关键的交易时段窗口，同时显示基于各时段动态计算出的枢轴点位。 指标的主要用途 该指标会自动标记出机构资金高概率活跃的时段（即所谓的“Killzones”/关键时段）。同时，它会自动绘制并延伸各时段内所创下的最高价/最低价（以及可选的中点价位），直至价格回补
KS Ultra Master Slave
Kulvinder Singh
实用工具
这是一款名为“KS Ultra Master-Slave”（信号复制器）的智能交易系统（EA），具备先进的交易品种映射支持。其设计初衷是将交易操作从一个 MetaTrader 5 账户（主账户）复制到另一个账户（从账户），即使这两个账户所使用的经纪商采用了不同的交易品种命名规则，也能实现顺畅复制。 **核心用途** 将交易信号（持仓头寸 + 挂单）从主账户复制到一个或多个从账户，并能智能处理以下差异： *   不同经纪商之间交易品种名称的差异（例如：XAUUSD → GOLD、EURUSD.fx → EURUSD、BTCUSD → Bitcoin） *   不同的合约大小 / 手数步长规则 *   不同的点值 / 跳动点价值体系 *   可选的交易反向操作功能 *   多种手数计算方法 *   点差过滤、滑点控制以及允许交易品种列表功能 **两种主要运行模式** | 模式名称      | 角色定位          | 功能描述                                                              | |----
KS Gold Hunter Pro EA
Kulvinder Singh
专家
KS_Gold_Hunter_Pro EA 主要专为 XAUUSD（黄金）交易而设计。 （KS Gold Hunter Pro 的实际售价为 2999 美元，但目前正面向所有实盘用户开放试用。） （所有设置均已更新至 2026 年 1 月的“黄金模式”版本；该设置可能无法在往年的历史数据上完全正常运行。） 所有的黄金交易关键参数设置，都将根据黄金行情的实时波动进行动态调整与更新。 **推荐设置：** 默认推荐使用 Exness Zero 账户，配合黄金 1 分钟（M1）图表进行交易。若使用其他经纪商，您可以在购买后于评论区留言，向我索取相应的配置参数；配置与测试过程均十分简便。 **价格详情：** 实际售价 2999 美元；现提供按月订阅方案，起价为 40 美元/月。 **典型的交易行为特征：** *   执行大量超短线交易（持仓时间通常仅为数秒至数分钟）。 *   大量交易在同一交易日内完成开仓与平仓。 *   频繁获得小额盈利，但也伴随着许多小额亏损。 *   在市场波动剧烈时（通常为伦敦盘与纽约盘的重叠时段）表现最佳。 **购买前您需要了解的事项：** *
KS Smart Trading ICT Concept
Kulvinder Singh
指标
KS Smart Trading ICT 概念 （灵感源自 SMC 与 ICT 概念） 交易风格 / 理念：智能资金概念（SMC）/ ICT（Inner Circle Trader）方法论 用途：在图表上以实时或历史模式，直观呈现机构资金及“智能资金”的关键价格行为结构与区域。旨在协助交易者依据 ICT 核心概念——诸如市场结构破坏（BOS）、订单块（Order Blocks）、流动性攫取、市场失衡（Imbalances）以及溢价/折价区域定位等——来识别高胜率的交易区域。 主要功能与显示元素 **类别** | **显示内容** | **可配置？** | **是否提供警报？** ------- | -------- | -------- | -------- **市场结构** | BOS（结构突破）、CHoCH（特征转变）——涵盖内部结构与波段结构 | 是（显示/隐藏，可分别设置看涨/看跌） | 是 **内部结构** | 更快/更短期的结构（默认回溯周期约5根K线） | 是 | 是 **波段结构** | 更高时间周期/主趋势结构 | 是 | 是 **波段极点** | 在枢轴点
KS Day Week MultitimeFrame Candle
Kulvinder Singh
指标
KS Day Week Multi TimeFrame（在评论区中也被称为：周期框 + 角落多周期实时K线） 主要用途 这是一款可视化的多周期信息与背景指标，旨在帮助交易者快速掌握以下信息： *   在选定的更高时间周期上，近期的市场结构与情绪状况（通过彩色区间/周期框进行展示）。 *   四个重要更高时间周期（H4、D1、W1、MN1）当前的实时K线状态，并以紧凑的形式集中显示在图表的一角。 该指标在 ICT / SMC / 供需理论 / 机构交易者群体中尤为受欢迎，因为他们希望在无需切换图表的情况下，就能获得清晰简洁的更高时间周期市场背景信息。 两大主要视觉组件 1. 周期框（更高时间周期的范围矩形） 在用户选定的时间周期上，向后绘制 N 个周期的半透明矩形框。 默认时间周期 = W1（周线），但您可选择 H4、D1、W1、MN1。 框的数量 = InpLookback（默认为向后 10 个周期）。 每个框所显示的内容： 框的组成部分 | 含义 | 视觉样式 | 完整矩形 | 该周期的最高价–最低价范围 | 半透明填充（默认为 85%） | 填充色（看涨：收盘
KS Zigzag Channel
Kulvinder Singh
指标
KS ZigZag Channels 指标是一款专为 MetaTrader 5 (MQL5) 设计的自定义指标。 它绘制了呈“之字形”（ZigZag）的关键点连线，用于连接市场中重要的波段高点和低点；同时，它还在每个之字形波段周围绘制了类似通道的边界线（即上下偏差带）。该指标旨在过滤市场噪音，突显潜在的趋势结构，并根据历史价格相对于主之字形线的偏差情况，提供动态的支撑与阻力区域参考。 核心逻辑与检测方法 与传统的基于百分比或点数计算的之字形指标不同，此版本采用了一种“滚动窗口”的计算方法（其窗口大小由“Length”参数控制，默认为 100 根 K 线）： 它通过一个状态机进行追踪（利用 g_os[] 缓冲区记录状态：0 = 正在寻找潜在的顶部/上升波段；1 = 正在寻找潜在的底部/下降波段）。 当满足以下条件时，一个新的底部关键点（Pivot）即被确认：在此前处于“上升”状态的前提下，当前时间点回溯至“Length”根 K 线之前的收盘价，跌破了过去“Length”根 K 线范围内的最低收盘价。 当满足以下条件时，一个新的顶部关键点即被确认：在此前处于“下降”状态的前提下
KS Fx Session Alert Indicator
Kulvinder Singh
指标
KS FX 交易时段提醒指标 专为 MetaTrader 5 设计的外汇市场交易时段指标。它以可视化的方式突显了四大交易时段——伦敦、纽约、东京和悉尼。 该指标专为 ICT、SMC 和价格行为交易者设计，旨在提供关键的时段背景信息，并突显市场的波动周期与价格走势。 核心功能 时段可视化 可显示多达四个交易时段（伦敦、纽约、东京、悉尼），并提供独立的开启/关闭选项。您可以根据当地时区自定义各时段的起止时间。此外，还可以调整边框宽度及延伸设置，以确保图表显示清晰明了。 动态时段标签 时段名称将直接显示在图表上，并实时更新。您可以选择性地在标签中包含星期几、价格波动区间（最高价–最低价）以及以点（Pips）为单位的波动幅度。 内置分析工具 每个交易时段均可显示斐波那契回调水平（38.2%、50%、61.8%）、开盘区间（可自定义持续时长，单位为分钟），以及在开盘区间结束后可选显示的 R1/S1 目标延伸线。 显示开盘价与收盘价标记点（圆点），并可选配一条连接两点之间的虚线。 自定义垂直时间线 您可以在任意特定时间点（例如 11:00 或 17:00）添加两条独立的垂直虚线，并为其设置自定义标
KS Swing High Low Liquidity
Kulvinder Singh
指标
KS Swing High Low Liquidity 指标 本指标名为 KS_SwingHighLowLiquidity。它专为 MetaTrader 5 平台设计，旨在识别“波段高点”（Swing High）和“波段低点”（Swing Low，即枢轴点），并将其视为“流动性水平”——这是“智能资金概念”（SMC）和“Inner Circle Trader”（ICT）交易方法论中的核心概念。 核心用途 该指标能够识别出关键的波段转折点，这些位置往往是止损单、挂单或潜在流动性（Resting Liquidity）高度聚集的区域。这些波段点就像“磁铁”一样，价格往往会在反转或向相反方向延续趋势之前，回撤至这些位置进行一次“扫荡”（Sweep，即短暂刺穿）。 波段高点（以深红/红色调显示）代表潜在的看跌流动性池（即位于高点上方的止损单）。 波段低点（以中海绿色调显示）代表潜在的看涨流动性池（即位于低点下方的止损单）。 一旦识别出波段点，指标便会从该点向右侧绘制一条水平延伸线。这些水平线将持续显示，直至价格触及（即穿越）该水平位为止；此时，您可以根据设置选择让线条停止延伸、自动隐
KS Support Resistance Retest Signal
Kulvinder Singh
指标
KS支撑阻力回测信号交易策略专注于价格行为和市场结构。 核心概念 该指标主要检测以下内容： 关键支撑与阻力区域——通常基于次级或主要的价格摆动高点和低点（即价格走势中的前期波峰与波谷）。 突破——当价格果断突破某一支撑或阻力水平时发生（通常通过K线收盘价位于该水平之外来确认，以过滤掉虚假突破）。 回测——突破发生后，价格回撤至此前被突破的水平（该水平此时已转变为新的支撑或阻力），并对其进行“测试”。如果价格在该水平处遭遇拒绝（即未能有效跌破或升破），并沿突破方向继续运行，则确认市场已接受这一新的结构。 该策略旨在帮助交易者规避虚假突破（此类现象在震荡或盘整市场中尤为常见），并提供胜率更高、风险回报比更优的入场点位。许多交易者认为，回测阶段是更为稳健的入场时机，因为它提供了突破有效性的确切确认。 指标的典型运作机制 摆动点检测——该指标自动识别摆动高点（阻力）和摆动低点（支撑）。“KS1.6”版本很可能包含了经过优化的逻辑，用于检测“次级”摆动点（正如在类似的自定义开发需求中所见），从而使其能够捕捉到更多、但依然具有参考价值的支撑阻力水平，而非仅局限于主要的关键水平。
KS SuperTrend Indicator
Kulvinder Singh
指标
KS Supertrend 指标 核心功能 经典的 Supertrend（超级趋势）算法，采用精准的 Pine Script 风格逻辑 利用 ATR（平均真实波幅）动态绘制趋势追踪带 双重趋势可视化： 绿线 = 上升趋势（看涨） 红线 = 下降趋势（看跌） 智能背景高亮显示： 上升趋势期间填充浅绿色背景 下降趋势期间填充浅红色背景 可随时开启/关闭此功能 清晰的买卖信号： 绿色 箭头表示买入信号（趋势由跌转涨） 红色 箭头表示卖出信号（趋势由涨转跌） 箭头位置经过智能优化，恰好位于趋势线外侧，以确保最佳的可视性 关键设置与自定义选项 ATR 周期（默认值：10） ATR 倍数（默认值：3.0） 显示设置： 显示/隐藏买卖信号箭头 开启/关闭背景高亮显示 警报系统： 桌面弹窗警报 手机推送通知（通过 MT5 App 接收） 警报仅在 K 线收盘后触发（当前未收盘的 K 线不会发生重绘） 每根 K 线仅触发一次警报（防止信息轰炸） 买入警报与卖出警报可独立开启/关闭 技术优势 优化了增量计算逻辑，性能更佳（即使处理长周期历史数
KS SuperTrend With OrderBlock
Kulvinder Singh
指标
混合型技术指标 经典基于 ATR 的 Supertrend 指标（结合波动率过滤的趋势追踪工具） 智能资金概念（SMC）/ ICT（Inner Circle Trader）交易方法论，涵盖订单块（Order Blocks）、市场结构、公允价值缺口（Fair Value Gaps）等内容。 本指标专为那些希望结合 Supertrend 的趋势确认信号，并辅以机构级市场结构分析（如 BOS、CHoCH、订单块等）进行交易的投资者而设计。该指标会将所有相关元素直接绘制在图表上（包括趋势线、填充区域、箭头、矩形框、文字标签等）。 其核心特色之一是提供了一个切换开关，允许用户独立开启或关闭 Supertrend 指标模块。 主要功能 1. Supertrend 组件（可切换） 核心逻辑：采用标准的 Supertrend 算法，利用 ATR（平均真实波幅）来动态绘制趋势带。 绿色线条/趋势带位于价格下方 → 上升趋势 红色线条/趋势带位于价格上方 → 下降趋势 参数设置（Inputs）： ATR 周期（默认值：10） ATR 倍数（默认值：3.0） ATR 计算方法（可选
KS SuperTrend EA
Kulvinder Singh
专家
KS Supertrend EA 此价格仅供实盘测试使用，之后价格将会上调。原价：一年期 999 美元。 无需进行任何额外设置，所有参数均已预设为默认值，适用于任何时间周期。该工具在 1 分钟至 15 分钟图表上均可有效运行；其中，在黄金（Gold）交易对上的表现尤为出色，优于其他交易对。 您只需根据您所使用的经纪商及具体交易对，自行设置止损（SL）和止盈（TP）参数即可。 核心功能 经典的 Supertrend（超级趋势）算法，采用精准的 Pine Script 风格逻辑构建。 利用 ATR（平均真实波幅）指标，动态绘制跟随趋势的波动带。 双重趋势可视化显示： 绿色线条 = 上升趋势（看涨/多头） 红色线条 = 下降趋势（看跌/空头） 智能背景高亮显示： 上升趋势期间，图表背景填充浅绿色。 下降趋势期间，图表背景填充浅红色。 此功能可随时开启或关闭。 清晰的买卖信号提示： 绿色 箭头：买入信号（趋势由跌转涨时出现） 红色 箭头：卖出信号（趋势由涨转跌时出现） 箭头位置经过智能优化，恰好位于趋势线外侧，以确保最佳的视觉辨识度。 关键设置与自定
KS Box Breakout Signal
Kulvinder Singh
指标
KS Box Breakout Signal 是一款适用于 MetaTrader 5 平台的自定义 MQL5 指标，它能够自动识别盘整区间（价格区间），并利用可视化元素和成交量分析生成突破信号。 **基本概念** 该指标识别价格波动性压缩的时期（基于标准化波动率计算），在盘整区间的高点和低点之间形成一个“盒子”，然后等待价格突破该盒子的上边界或下边界。 它结合了： * 基于波动率的盒子检测 * 成交量确认/市场情绪分析 * 清晰的彩色区域可视化盒子 * 突破信号（箭头 + 醒目的“买入”/“卖出”文字） **主要功能** | **功能** **描述** 虚线/实线 方框内显示成交量标签 突破时显示醒目的彩色“买入/卖出”字样 输入数据摘要 基本设置：重叠、强收盘、标准化长度、方框检测长度 成交量分析：显示模式和刻度 历史记录：扫描天数 外观：自定义绿色和红色 最佳应用场景 突破交易策略（顺势交易） 利用方框内的成交量确认信息过滤假突破 可视化市场结构（盘整→扩张） 适用于任何时间框架的超短线交易、日内交易或波段交易 此指标功能强大。它是一款成
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vishvas singh
30
vishvas singh 2026.07.09 11:09 
 

Nice Volume INdicator

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