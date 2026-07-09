KS Volume Bar Color Pro
- 指标
-
Kulvinder Singh
- 版本: 1.4
KS Volume Bar Color Pro 是一款适用于 MetaTrader 5 的 MQL5 指标，它利用成交量加权逻辑直观地高亮显示特定的 K 线。
核心概念
该指标利用经典的“三根 K 线”形态来识别市场结构：
指标使用原生的 `DRAW_COLOR_CANDLES` 方式为中间的 K 线（即“位移 K 线”/displacement bar）着色。这种技术确保了着色与实际价格 K 线完美对齐，效果类似于成交量分布（Volume Profile）工具。
主要功能
1. 成交量加权的 FVG（价格失衡区）着色
将位移 K 线的成交量与之前 K 线的移动平均值进行比较。
将 FVG 分类为：
强（高成交量）
普通
弱（低成交量）
针对看涨和看跌情况使用不同颜色。
2. 管理功能
追踪两侧的 FVG 数量（数量由用户设定）。
当价格穿过阈值（完全回补缺口或触及中心线）时，消除（移除）该 FVG 标记。
每个报价跳动（tick）实时更新。
4. 警报与通知
阈值突破（净数量变化）
IOFED（价格进入反向区域）
已确认 / 未确认状态
向 MT5 移动端应用发送推送通知
主要输入参数
回溯天数：扫描 K 线的历史范围。
成交量来源：Tick 成交量或实际成交量。
成交量移动平均（MA）周期 + 用于“强/弱”分类的乘数。
显示/隐藏上涨或下跌 K 线等的开关。
警报设置。
核心概念
该指标利用经典的“三根 K 线”形态来识别市场结构：
指标使用原生的 `DRAW_COLOR_CANDLES` 方式为中间的 K 线（即“位移 K 线”/displacement bar）着色。这种技术确保了着色与实际价格 K 线完美对齐，效果类似于成交量分布（Volume Profile）工具。
主要功能
1. 成交量加权的 FVG（价格失衡区）着色
将位移 K 线的成交量与之前 K 线的移动平均值进行比较。
将 FVG 分类为：
强（高成交量）
普通
弱（低成交量）
针对看涨和看跌情况使用不同颜色。
2. 管理功能
追踪两侧的 FVG 数量（数量由用户设定）。
当价格穿过阈值（完全回补缺口或触及中心线）时，消除（移除）该 FVG 标记。
每个报价跳动（tick）实时更新。
4. 警报与通知
阈值突破（净数量变化）
IOFED（价格进入反向区域）
已确认 / 未确认状态
向 MT5 移动端应用发送推送通知
主要输入参数
回溯天数：扫描 K 线的历史范围。
成交量来源：Tick 成交量或实际成交量。
成交量移动平均（MA）周期 + 用于“强/弱”分类的乘数。
显示/隐藏上涨或下跌 K 线等的开关。
警报设置。
Nice Volume INdicator