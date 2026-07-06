KS Multi Trendline And Price Alert Alarm

KS Multi Trendline And Price Alert Alarm — это удобный индикатор для платформы MetaTrader 5 (на языке MQL5), позволяющий трейдерам быстро размещать на графике горизонтальные линии оповещения о цене и линии тренда с функцией уведомления, которые можно перемещать вручную.

Первые 100 пользователей могут воспользоваться индикатором бесплатно для тестирования; ваши комментарии и отзывы помогут нам улучшить продукт.

Основные возможности:

Создание в один клик:

Горизонтальные линии оповещения (по текущей цене)

Линии тренда с оповещением (изначально горизонтальные; наклон можно менять, перетаскивая конечные точки)

Полная интерактивность:

Перемещение линий для корректировки ценовых уровней

Изменение наклона линии тренда путем перетаскивания ее конечных точек

Сохранение активности линий после перезапуска графика (благодаря восстановлению данных)

Различные типы оповещений:

Звуковой сигнал

Всплывающее окно с уведомлением

Панель настроек прямо на графике:

Изменение цвета линии (8 предустановленных цветов)

Изменение стиля линии (сплошная, пунктирная, точечная и т. д.)

Регулировка толщины линии

Включение/выключение звуковых и Push-уведомлений

Применение настроек к выбранной линии

Удаление выбранной линии

Интеллектуальная система оповещения:

Срабатывание при пересечении ценой линии (с любой стороны)

Предотвращение повторных срабатываний (после сигнала линия становится серой)

Работа как с горизонтальными, так и с наклонными линиями тренда

Инструменты управления:

Кнопка удаления всех линий

Переключатель отображения панели настроек

Автоматическая очистка от удаленных объектов

Этот индикатор идеально подходит для трейдеров, использующих метод Price Action, отслеживающих уровни поддержки и сопротивления, а также для всех, кому нужны быстрые, наглядные и надежные уведомления о пробое цены или линии тренда без сложной настройки.
Рекомендуем также
Mine Farm
Maryna Kauzova
Эксперты
Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
AmbM GOLD Institutional Scalper
Adrian-marius Ambrosa
Эксперты
SPECIAL LAUNCH OFFER: $30 (1-Month Rent) Limited time offer to build our community and gather feedback! AmbM GOLD Institutional Scalper A high-precision M5 algorithm for XAUUSD (Gold) , engineered to trade exclusively at Institutional Liquidity Levels ($5/$10 psychological marks). PERFORMANCE DATA (BUY ONLY) • Win Rate: 87.09%. • Safe Growth: +$4,113 profit on $10k (13.75% Max Drawdown). • Extreme Stress Test: Successfully generated +$22,997 in a 5-year stress test (2020-2026), proving
DYJ BoS
Daying Cao
Индикаторы
Индикатор DYJ BoS автоматически определяет и отмечает основные элементы изменений структуры рынка, включая: Прорыв структуры (BoS): обнаруживается, когда цена совершает значительное движение, прорывая предыдущую точку структуры. Он отмечает возможные линии восходящего тренда и линии нисходящего тренда (UP & DN, то есть непрерывные новые максимумы и новые минимумы), и как только цена пробивает эти линии, он отмечает красные (МЕДВЕДЬ) и зеленые (БЫЧЬИ) стрелки. BoS обычно происходит, когда цен
Basic Support and Resistance MT5
Mehran Sepah Mansoor
Индикаторы
Наш индикатор   Basic Support and Resistance   - это решение, необходимое для повышения технического анализа.Этот индикатор позволяет вам проектировать уровни поддержки и сопротивления на диаграмме/ версия MT4 Особенности Интеграция уровней Fibonacci: с возможностью отображения уровней Fibonacci наряду с уровнями поддержки и сопротивления, наш показатель дает вам еще более глубокое представление о поведении рынка и возможных областях обращения. Оптимизация производительности: При возможности о
Smart ATR Grid Pro
Syamsurizal Dimjati
Индикаторы
SMART ATR GRID PRO++ – Adaptive Grid Intelligence Suite is a next-generation, institutional-grade grid trading indicator engineered for traders who demand precision, adaptability, and comprehensive market structure analysis. By seamlessly integrating   Adaptive Volatility Grid System ,   KAMA Candle Trend Filtering ,   Multi-Factor Trend Detection (ADX + EMA20/50) ,   Dynamic Heatmap Zone Engine , and   Real-Time Market Regime Classification , this indicator delivers a complete decision-making
Multi Timeframe Smc Bias Finder
George Thuo Njanga
Индикаторы
Multi Timeframe Smc Bias Finder Trading in alignment with higher timeframe structure is one of the most consistently profitable habits a trader can build. The difficulty has always been execution: switching between timeframes, manually reading structure, and keeping track of whether the Daily, 4-Hour and 1-Hour are all pointing in the same direction before committing to a position. Multi Timeframe Smc Bias Finder resolves that entirely. Three tools in one indicator: A live multi-timeframe bias d
Universal Soul Reaper
Pieter Gerhardus Van Zyl
Индикаторы
Universal Soul Reaper is an atmospheric market-flow oscillator designed to interpret price behavior as a cycle of spiritual energy. Instead of reacting to raw price alone, it visualizes the state of the market’s soul —revealing when momentum is awakening, stabilizing, or fading. The indicator operates in a separate window and presents three interwoven entities: the Ectoplasmic Veil , the Spirit Boundary , and the Soul Core . Together, they form a living framework that helps traders sense pressu
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Индикаторы
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Индикаторы
The trend is your friend! Look at the color of the indicator and trade on that direction. It does not  repaint. After each candle is closed, that's the color of the trend. You can focus on shorter faster trends or major trends, just test what's most suitable for the symbol and timeframe you trade. Simply change the "Length" parameter and the indicator will automatically adapt. You can also change the color, thickness and style of the lines. Download and give it a try! There are big movements w
UR Gamma MT5
Krzysztof Jan Debski
Индикаторы
УР Гамма (на основе аналогичных вычислений, используемых в системах машинного обучения) UR Gamma — это передовой инструмент финансового анализа, который предлагает новую и улучшенную версию классического индикатора WaveTrend. Включая передовые методы цифровой обработки сигналов, UR Gamma устраняет некоторые ограничения традиционных алгоритмов WaveTrend и обеспечивает более точный, надежный и динамичный подход к выявлению и измерению трендов в движении цены. Преимущества использования УР Гамма
Max Min Delta Indicator
TitanScalper
Индикаторы
Max Min Delta Indicator - Market Volume Imbalance Analysis Gain Deeper Insights into Market Volume Imbalance with Delta Analysis What is the Max Min Delta Indicator? The Max Min Delta Indicator is a powerful market volume analysis tool that visually represents maximum and minimum delta values using a histogram. It helps traders identify market strength, weakness, absorption, and aggressive buying/selling activity with precision. Key Features Histogram Visualization: Displays Max Delta (Green) an
Visual CrossPulse Dynamics Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Индикаторы
Visual CrossPulse Dynamics: Trade with the Market's True Rhythm Unlock a new level of market insight with Visual CrossPulse Dynamics, a sophisticated trading indicator designed to adapt to ever-changing volatility and reveal the true direction of the trend. Are you tired of indicators that lag in fast-moving markets or give false signals during consolidation? The Visual CrossPulse Dynamics indicator solves this problem by using an advanced, adaptive algorithm that intelligently adjusts to the m
Trend Reversal Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (9)
Индикаторы
**   All Symbols   x   All Timeframes   scan just by pressing scanner button ** Discount: The price is $50$, But now it is just $39, Limited time offer is active. *** Contact me  to send you instruction and add you in "Trend Reversal group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction: Trendlines are the most famous technical analysis in trading . Trendlines continually form on the charts of markets across all the different timeframes providing huge opportunities for traders
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
1 (1)
Индикаторы
Уникальный индикатор, реализующий профессиональный и количественный подход к торговле на возврате к среднему. Он использует тот факт, что цена отклоняется и возвращается к среднему предсказуемым и измеримым образом, что позволяет использовать четкие правила входа и выхода, которые значительно превосходят неколичественные торговые стратегии. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Четкие торговые сигналы Удивительно легко торговать Настраиваемые цвета и разме
WaveTrend Oscillator Indicator MT5
Biswarup Banerjee
Индикаторы
WaveTrend Oscillator MT5 — это мощный торговый индикатор, предназначенный для улучшения вашего анализа рынка путем выявления изменений импульса и потенциальных разворотов тренда. Идеален для трейдеров всех уровней, этот инструмент предлагает ценные инсайты о перепроданных и перекупленных условиях на различных рынках, включая forex, криптовалюты и товары. Благодаря своей способности генерировать точные сигналы на покупку и продажу, WaveTrend Oscillator MT5 дает трейдерам возможность принимать обо
The Daily candle
Vincent Albert Feugier
Индикаторы
Daily Candle Overlay (MT5) — Visualize the Major Trend at a Glance Daily Candle Overlay is a technical indicator for MetaTrader 5 designed to simplify multi-timeframe (MTF) analysis. It displays the current daily (D1) candle in real-time directly on your lower timeframe charts (M1, M5, M15, H1, etc.). To prevent your charts from becoming cluttered or obstructing your indicators, the candle is drawn cleanly in the empty space to the right of the current price . Why Use This Indicator? In tradi
HMA Trend Professional MT5
Pavel Zamoshnikov
4.25 (4)
Индикаторы
Усовершенствованная версия бесплатного индикатора HMA Trend (для MetaTrader 4), с возможностью статистического анализа HMA Trend - трендовый индикатор, базирующийся на скользящей средней Хала (Hull Moving Average - HMA) с двумя периодами. HMA с медленным периодом определяет тренд, HMA с быстрым периодом - краткосрочные движения и сигналы в сторону тренда Главные отличия от бесплатного варианта: Возможность предсказать вероятность разворота тренда с помощью анализа исторических данных Построение
Stratos Pali mt5
Michela Russo
4.5 (8)
Индикаторы
Stratos Pali Indicator is a revolutionary tool designed to enhance your trading strategy by accurately identifying market trends. This sophisticated indicator uses a unique algorithm to generate a complete histogram, which records when the trend is Long or Short. When a trend reversal occurs, an arrow appears, indicating the new direction of the trend. Important Information Revealed Leave a review and contact me via mql5 message to receive My Top 5 set files for Stratos Pali at no cost ! Down
RBreaker
Zhong Long Wu
Индикаторы
RBreaker Gold Indicators — это краткосрочная внутридневная торговая стратегия для фьючерсов на золото, которая сочетает в себе два подхода: трендовое следование и внутридневные развороты. Она позволяет не только получать прибыль при трендовом движении, но и своевременно фиксировать прибыль при развороте рынка, открывая позиции в новом направлении. Данная стратегия на протяжении 15 лет подряд входила в десятку самых прибыльных торговых стратегий по версии американского журнала Futures Truth. Она
Trading Sessions Indicator Pro
Andrei Sviatlichny
Индикаторы
Выделяет торговые сессии на графике Платная версия продукта Trading Sessions Indicator Free с возможностью пользовательской настройки начала/окончания сессий.  Trading Sessions Indicator (Индикатор торговых сессий) отображает начало и окончание каждой торговой сессии. [ОПЦИИ:] Asian session Open Asian session Close Asian session OpenSummertime Asian session CloseSummertime European session Open European session Close European session Open European session Close Timeshift Для лучших результа
SMC Smart Flow Pro
Thitipong Nookhunthod
Индикаторы
Short Description: SMC Smart Flow Pro is an advanced Smart Money Concept indicator that automatically detects Break of Structure (BOS), Change of Character (CHoCH), and projects precise TP/SL target levels on all timeframes — built for serious traders who trade with institutional flow. Full Description: SMC Smart Flow Pro is a premium Smart Money Concept (SMC) indicator for MetaTrader 5, engineered for traders who want to trade alongside institutional order flow. By automatically mapping m
Gann Square of 144 for MT5
Taras Slobodyanik
5 (5)
Индикаторы
Коробка Ганна (или Квадрат Ганна) — метод анализа рынка по статье Уильяма Ганна «Математическая формула для предсказания рынка» (W.D. Gann "Mathematical formula for market predictions"). Этот индикатор может строить три модели Квадратов: 90, 52(104), 144. Шесть вариантов сеток и два варианта дуг. Вы можете построить, одновременно, несколько квадратов на одном графике Параметры Square — выбор модели квадрата: 90 — квадрат 90 (или квадрат девяти); 52 (104) — квадрат 52 (или 104); 144 — универсал
QuickLineAlert
Aleksandr Poluchin
Индикаторы
"QuickLineAlert" – Smart and Fast Price Level Indicator (MT5) "QuickLineAlert" is a tool designed for the MetaTrader 5 platform, created to maximize the speed and simplify the marking of price levels. It is perfectly suited for active traders (especially scalpers and day traders) who need to react instantly to market changes without long and tedious setups. You just press a button, place a line, and let the indicator do its job. Main Advantages: Fully Automated (No Need to Choose Direction) U
Smart Imbalance Edge
Aleksandr Poluchin
Индикаторы
Smart Imbalance Edge: Decode Institutional Footprints and Market Momentum The market doesn't move randomly. Its direction and structural shifts are driven by major players—institutional capital, banks, and hedge funds. Smart Imbalance Edge is an advanced, analytical MetaTrader 5 tool designed to help you spot these institutional footprints and measure the true force behind their actions. This isn't just another standard "ZigZag" indicator that blindly connects highs and lows. This algorithm sc
Fibonacci Sniper XAUUSD
Luis Paulo de Oliveira
Индикаторы
GOLD FIBONACCI SNIPER M5 Описание GOLD FIBONACCI SNIPER M5 — это профессиональный индикатор для MetaTrader 5, специально разработанный для торговли XAUUSD (Gold) на таймфрейме M5. Индикатор использует уровни коррекции Fibonacci в сочетании с анализом тренда, волатильности, свечных моделей и силы движения рынка для поиска высокоточных точек входа. Система автоматически определяет зоны коррекции между уровнями Fibonacci 38.2, 50 и 61.8, которые считаются важными институциональными уровнями реакции
KT Renko Patterns MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
KT Renko Patterns анализирует график Ренко кирпич за кирпичиком, чтобы найти известные графические паттерны, которые часто используют трейдеры на различных финансовых рынках. По сравнению с графиками на основе времени, торговля по паттернам на графиках Ренко легче и нагляднее благодаря их чистому виду. KT Renko Patterns включает несколько паттернов Ренко, многие из которых подробно описаны в книге «Профитная торговля с графиками Ренко» авторства Прашанта Шаха. Полностью автоматизированный сове
Apex Market Structure Pro
Samuel Monga Ilunga
Индикаторы
Увидьте, что рынок делает на самом деле.   Наблюдайте за 3 фазами рынка вживую прямо перед собой (Сжатие, Расширение, Тренд) и открывайте более удачные входы на ранней   стадии фазы Тренда.      Хватит гадать. Начните читать рынок так, как это делают институции и умные деньги.   Apex Market Structure Pro для MT5 — это точный инструмент анализа умных денег, который убирает шум и показывает истинную   структуру под каждой свечой: ликвидность, смены структуры, зоны накопления и уклон тренда — всё
HTF Candle POC
Nhat Vy Vu
Индикаторы
C88 Projected Candle See the Bigger Picture Before the Candle Closes C88 Projected Candle is a professional market visualization indicator that projects the current higher timeframe candle directly onto your active chart. It helps traders understand the evolving market structure without constantly switching between timeframes. Whether you trade Price Action, ICT, Smart Money Concepts (SMC), or Volume Profile, this indicator provides a cleaner and more intuitive way to read market context. Key Fe
Multi MACD MT5
Vladimir Pokora
Индикаторы
This tool monitors MACD indicators on all time frames in the selected markets. Displays a table with signals to open a BUY trade (green) or SELL trade (red). You can set the conditions for the signal. You can easily add or delete market names / symbols. If the conditions for opening a trade on multiple time frames are met, you can be notified by e-mail or phone message (according to the settings in MT5 menu Tools - Options…) You can also set the conditions for sending notifications. The list of
PriceZonePro
Pirayos Wangthong
Индикаторы
PriceZonePro - Supply and Demand Mapping PriceZonePro is a Supply and Demand (Support and Resistance) mapping indicator designed to help you identify potential turning points in the market. This tool automatically detects historical price levels and visualizes them as price zones directly on your chart. By automating the process of drawing support and resistance, PriceZonePro helps you visualize market structure to assist in your trading analysis. Key Features Fractal-Based Analysis:   Utilizes
С этим продуктом покупают
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.76 (136)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
Trend Sniper X
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (8)
Индикаторы
Trend Sniper X — это индикатор следования за трендом с несколькими таймфреймами для MetaTrader 5, который помогает трейдерам четко и точно определять направление тренда и потенциальные точки разворота. Информация о цене: Текущая цена является промо-ценой и может измениться по мере выпуска обновлений и новых функций. Канал Code2Profit Освойте рынок с помощью анализа нескольких таймфреймов! Технические характеристики Платформа MetaTrader 5 Тип индикатора Трендовый индикатор с несколькими таймфрейм
Superhero
Ihor Otkydach
5 (1)
Индикаторы
SUPERHERO индикатор - это мультивалютная торговая система, которая создана по принципу "Все включено". Индикатор самостоятельно анализирует рынок и дает сигналы когда открывать и когда закрывать сделки. Используются ордера Стоп Лосс и Тейк профит. Соотношение R:R = 1:1 Время от времени я торгую по сигналам этого индикатора лично, и вот какие результаты я получаю - LIVE SIGNAL Эта система может присылать на смартфон PUSH-уведомления, так что вы сможете делать сделки "на ходу" без привязки к ПК. О
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.94 (50)
Индикаторы
Welcome to ENTRY IN THE ZONE AND SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading opp
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
4.6 (30)
Индикаторы
SuperScalp Pro – Профессиональная многослойная скальпинговая система с подтверждением сигналов SuperScalp Pro — это профессиональная многослойная скальпинговая система с подтверждением сигналов по нескольким факторам, разработанная для поиска торговых возможностей с более высокой вероятностью успеха. Она предоставляет более точные подтверждения входа, уровни Stop Loss и Take Profit на основе ATR, а также гибкую систему фильтрации сигналов для XAUUSD, BTCUSD и основных валютных пар Forex. Полная
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
Индикаторы
Neuro Poseidon - новый индикатор от Дарьи Резуевой. Он сочетает точные торговые сигналы с адаптивными уровнями TP/SL , в результате создавая максимально выгодные сделки! TO SWITCH TO   ENG   PLEASE CHOOSE IT IN THE UPPER-RIGHT CORNER OF THE WEBSITE Напишите мне и получите  Neuro Poseidon Assistant  в подарок для автоматизации вашей торговли! Что отличает его от других индикаторов? 1. Доказанная прибыльность на всех активах и таймфреймах 2. На графике присутствуют только подтвержденные сигналы н
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
Индикаторы
Легенда возвращается! Entry Points Pro 10. Перезапуск легендарного индикатора, который 3 года держался в Топ-3 MQL5 Market. Сотни восторженных отзывов (589 на две версии), тысячи трейдеров торгуют с его помощью каждый день, 31 000+ скачиваний демо MT4+MT5. Я прочитал каждый ваш отзыв за пять лет — и вместо обещаний встроил в версию 10 ответы. От автора, который в рынке с 1999 года и ценит честность, свою репутацию и своих клиентов . Стартовая цена $99 действует только на первые 10 копий.   Сразу
GoldenX Entry MT5
Kareem Abbas
5 (15)
Индикаторы
GoldenX Entry — это индикатор для MT5 с адаптивным алгоритмом Smart Entry Trend, системой оценки сигналов, детектором рыночных режимов и фильтром волатильности. Каждый сигнал включает рассчитанный уровень входа, три уровня Take-Profit (TP1, TP2, TP3) и уровень Stop-Loss. Он построен на нескольких аналитических слоях, предназначенных для адаптации к различным рыночным условиям, объединяя многоуровневую аналитическую систему со встроенным оптимизатором и системой статистического отслеживания. Инди
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (21)
Индикаторы
Давайте сначала будем честны. Ни один индикатор сам по себе не сделает вас прибыльным. Если кто-то говорит вам обратное — он продаёт вам мечту. Любой индикатор, который показывает идеальные стрелки покупки/продажи, можно сделать безупречным — просто увеличьте нужный участок истории и сделайте скриншот успешных сделок. Мы так делать не будем. SMC Intraday Formula — это инструмент. Он считывает структуру рынка за вас, определяет зоны с наивысшей вероятностью движения цены и точно показывает, как
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
Индикаторы
M1 SNIPER   — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.41 (49)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
Индикаторы
Время от времени я торгую по этой системе лично.  Оцени, мой мануальный BOMBER трейдинг на реальном счету - LIVE SIGNAL Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Мин
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
Индикаторы
Gann Made Easy   - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ОТЛИЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЕСПЛАТНО! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как правило теория Ганна отпугивает от себя не только
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
Индикаторы
Скидка заканчивается через 24 часа — следующая цена $ 69 ZORYK — продвинутая сигнальная система для XAUUSD в MetaTrader 5 Вам знакомо это чувство. Вы долго анализируете золото. Ждёте подходящего момента для входа. Наконец открываете сделку — и цена сразу начинает двигаться против вас. Вы закрываете позицию слишком рано, передвигаете Stop Loss или сомневаетесь всего несколько секунд. После этого рынок достигает именно той цели, которую вы ожидали изначально, но уже без вас. Проблема не всегда за
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Индикаторы
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
Другие продукты этого автора
KS Candle Patterns Detector
Kulvinder Singh
Индикаторы
Индикатор KS Pattern для MetaTrader 5 Этот индикатор автоматически распознает свечные паттерны и паттерны Price Action на любом графике и таймфрейме. Распознаваемые свечные паттерны (включаются параметром ShowCandlestick = true): Doji – Нейтральный паттерн, указывающий на нерешительность рынка («Doji») Bullish Engulfing – Бычий сигнал разворота («Bullish Engulfing») Bearish Engulfing – Медвежий сигнал разворота («Bearish Engulfing») Hammer – Бычий разворот, часто формируется на потенциальных мин
FREE
RR Ratio KS Visual Calculator
Kulvinder Singh
Индикаторы
Визуальный калькулятор соотношения риска и прибыли (RR Ratio KS) Освойте управление соотношением риска и прибыли с помощью визуального калькулятора RR Ratio KS — элегантного профессионального индикатора для MetaTrader 5, который автоматизирует расчеты TP/SL и предоставляет кристально чистые визуальные сигналы прямо на вашем графике. Больше никаких утомительных ручных вычислений или ошибок: он мгновенно вычисляет точные суммы в долларах на основе размера вашего лота и направления позиции (покупк
FREE
RR Ratio KS Simple Calculator Indicator
Kulvinder Singh
Индикаторы
Индикатор-калькулятор RR Ratio KS Simple Обзор: Индикатор RR Ratio KS Simple Calculator — это бесплатный, легковесный инструмент для платформы MetaTrader 5, который автоматически визуализирует соотношение риска и прибыли (RR) непосредственно на вашем графике. Разработанный как для трейдеров, торгующих вручную, так и для автоматизированных систем (советников), он определяет открытые позиции с заданными уровнями стоп-лосса (SL) и тейк-профита (TP), а затем накладывает на график четкие визуальные
FREE
KS Fair Value Gap Alert
Kulvinder Singh
Индикаторы
FVGs + Alerts — это индикатор для обнаружения и визуализации разрывов справедливой стоимости (Fair Value Gaps), разработанный специально для платформы MetaTrader 5. Он помогает трейдерам выявлять и отслеживать ценовые дисбалансы (Fair Value Gaps), которые в рамках торговых концепций Smart Money (SMC) и ICT часто выступают в качестве ключевых уровней поддержки/сопротивления или зон реакции. Что такое Fair Value Gap (FVG)? Классический FVG, формируемый тремя свечами, возникает при возникновении
FREE
KS Box Breakout with Supertrend
Kulvinder Singh
Индикаторы
KS BoxBreakout + Supertrend — Гибридный технический индикатор KS BoxBreakout — Детектор пробоев ценовых диапазонов, основанный на анализе волатильности и объема. KS Supertrend — Классическая система следования за трендом, основанная на индикаторе ATR. В результате мы получаем многослойный индикатор, который помогает трейдерам одновременно выявлять зоны консолидации («боксы»), высоковероятные пробои и определять направление/силу тренда. Основная идея В то время как компонент BoxBreakout опред
RR Ratio KS Visual Calculator Amount Based EA
Kulvinder Singh
Утилиты
RR Ratio KS Visual Calculator Amount Based EA Освойте управление рисками в долларах как никогда раньше с помощью RR Ratio KS Visual Calculator Amount Based EA — революционной утилиты для MetaTrader 5, которая автоматизирует точные настройки риска/вознаграждения с фиксированной суммой в долларах прямо на вашем графике. Идеально подходит для трейдеров, уставших от волатильного размера лота или ручных расчетов. Этот советник фиксирует точные долларовые риски (например, 50 долларов за сделку) и воз
RR Ratio KS Visual Calculator Point Based EA
Kulvinder Singh
Утилиты
Визуальный калькулятор соотношения риска и прибыли (RR Ratio KS Visual Calculator Point Based EA) Улучшите свои навыки управления рисками с помощью визуального калькулятора соотношения риска и прибыли (RR Ratio KS Visual Calculator Point Based EA) — лучшего инструмента для MetaTrader 5, который превращает сложные расчеты соотношения риска и прибыли в простой и наглядный инструмент на вашем графике. Разработанный для трейдеров, предпочитающих точную торговлю, этот советник (EA) автоматизирует ан
KS Invert Chart Pro Indicator
Kulvinder Singh
Индикаторы
Обзор Откройте для себя новый взгляд на свои графики с помощью индикатора KS Invert Chart Pro — мощного инструмента с нулевой задержкой, разработанного эксклюзивно для платформы MetaTrader 5. Этот инновационный индикатор математически инвертирует бары или свечи (умножая ценовые данные на -1), выявляя скрытые закономерности, контртрендовые возможности и обратные корреляции, которые могут остаться незамеченными при традиционном анализе. Идеально подходит для опытных трейдеров, использующих коррел
KS Trading Book With Performance Calendar
Kulvinder Singh
Индикаторы
KS Trading Book — Журнал сделок с календарем эффективности Этот индикатор для MetaTrader 5 совершает революцию в том, как трейдеры отслеживают и анализируют свои результаты, превращая необработанные торговые данные в динамичный, наглядный торговый журнал и календарь — прямо на вашем графике. Больше никаких ручных таблиц или дорогостоящих сторонних инструментов (стоимость которых может достигать $30–100 в месяц). Индикатор автоматически собирает информацию о каждой сделке, обновляется в режиме р
KS PropFirm and Broker Dashboard Pro
Kulvinder Singh
Утилиты
KS PropFirm и Broker Dashboard Pro: Ваш надежный страж соблюдения правил в челленджах проп-компаний Выведите свой трейдинг в проп-компаниях на новый уровень благодаря точному мониторингу. Устали жонглировать электронными таблицами, калькуляторами и выполнять ручные проверки, чтобы соблюдать правила во время ответственных челленджей проп-компаний? KS PropFirm и Broker Dashboard Pro — это универсальная утилита для MT5, разработанная специально для серьезных трейдеров, работающих с такими компания
KS Dynamic Trendlines Indicator
Kulvinder Singh
Индикаторы
ОПИСАНИЕ: ----------- KS Dynamic Trendlines — это продвинутый индикатор, который автоматически определяет экстремумы (Swing Points) и строит «интеллектуальные» линии тренда, адаптирующиеся к рыночным условиям в режиме реального времени. КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ: ------------ Автоматическое определение локальных максимумов и минимумов Динамическое построение линий тренда, соединяющих экстремумы Обнаружение пробоев в реальном времени — пробитые линии тренда исчезают автоматически При пробое текущей л
KS Price Action Trendline Fibonacci Auto Expert
Kulvinder Singh
Эксперты
Запускайте этого советника (EA) на 3-минутном графике. Единственное, что вам потребуется — это переключить параметр «Swing Detection Time Frame» (Таймфрейм для определения свингов) для выбора более крупного временного интервала. При первой установке советника выберите стратегию «Trendline Breakout» (Пробой трендовой линии) для торговли по уровням Фибоначчи. Прежде чем приступать к собственному тестированию, посмотрите полное видео с результатами теста стратегии за период с 1 января 2025 г. по
KS Multiple Independent Strategies AutoTrading
Kulvinder Singh
Эксперты
Обзор советника KS Multiple Independent Strategies Auto Trading 1.9 Это профессиональный советник (EA) на языке MQL5, разработанный преимущественно для торговли золотом (XAUUSD) на платформе MetaTrader 5. Он поддерживает одновременное использование нескольких независимых торговых стратегий, обладает расширенными функциями управления рисками и включает различные фильтры для оптимизации торговых результатов. Основной акцент в советнике сделан на автоматизации процессов, защите полученной прибыли
KS ABC Pattern Live Signal MSS with FIB
Kulvinder Singh
Индикаторы
KS ABC Pattern Live Signal MSS with FIB **Основное назначение** Это индикатор Price Action без перерисовки, ориентированный на трейдеров, использующих методологии **ICT (Inner Circle Trader)** или **SMC (Smart Money Concepts)**. Он сфокусирован на выявлении высоковероятных **паттернов коррекции/отката ABC** после сильных импульсных движений, дополняя их подтверждением через **смену рыночной структуры (MSS)** и совпадением сигналов на основе **уровней Фибоначчи** для определения точек входа.
KS AutoTrade Usdjpy Ea
Kulvinder Singh
Эксперты
KS AutoTrade USDJPY EA — это простая программа для автоматической торговли, разработанная специально для валютной пары USD/JPY (доллар США против японской иены). Принцип работы - Робот отслеживает ценовой график на выбранном таймфрейме. - Он ищет на графике определенные свечные формации. - Обнаружив одну из таких формаций в завершении четкого восходящего или нисходящего движения, робот открывает сделку в соответствующем направлении (пытаясь поймать момент разворота тренда). - Для обеспечения п
KS Gold Auto Trade Ea
Kulvinder Singh
Эксперты
Не требуется никаких файлов настроек, просто установите и активируйте стратегию, если вы используете Exness или 5-значного брокера. Просто добавьте еще один ноль в стоп-лосс. (Тестовые данные будут одинаковыми на 1-минутном графике OHLC и 5-минутном графике у всех брокеров) KS Gold AutoTrade EA — это полностью автоматизированный советник, созданный специально для торговли золотом (XAUUSD) на MetaTrader 5. Эта стратегия будет демонстрировать высокую производительность на счетах брокеров с низки
KS Gold Moon Pro EA
Kulvinder Singh
Эксперты
(Важно: если сумма вашего депозита составляет 100$, то в поле ввода по умолчанию должно быть указано 300$; если же сумма депозита превышает 300$, то для корректного автоматического увеличения лота в последнем поле следует установить значение 800$.) Фактическая цена KS Gold Moon Pro составляет 3999$, но сейчас он доступен для бесплатного пробного использования всем желающим в режиме реальной торговли (Live). Данный советник (EA) настроен специально для торговли золотом (XAUUSD) в условиях рын
KS ICT Killzone Pro MT5
Kulvinder Singh
Индикаторы
Этот индикатор MT5 — это пользовательская реализация популярной концепции ICT Killzones + Pivots (вдохновленная концепцией SMC ICT). Убедитесь, что у вас включены push-уведомления MT5. Вы будете получать все уведомления на свой мобильный телефон: о перерывах между сессиями, днях, неделях и т. д. Используйте брокера IC Market или 2 GMT. Используйте брокера с часовым поясом -7 (ввод/исключение) или 0 (использование брокера с часовым поясом -5). Время работы брокера повлияет на торговлю в рамках с
KS Ultra Master Slave
Kulvinder Singh
Утилиты
Это советник KS ultra master-slave (копировщик сигналов) с расширенной поддержкой сопоставления символов, предназначенный для копирования сделок с одного счета MetaTrader 5 (master) на другой (slave) — даже в тех случаях, когда брокеры используют разные правила именования торговых инструментов. Основное назначение Копирование торговых сигналов (открытых позиций и отложенных ордеров) со счета-источника (master) на один или несколько счетов-приемников (slave) с интеллектуальной обработкой следую
KS Gold Hunter Pro EA
Kulvinder Singh
Эксперты
Советник KS_Gold_Hunter_Pro EA разработан преимущественно для торговой пары XAUUSD (Золото). (Фактическая стоимость KS Gold Hunter Pro составляет $2999, но в настоящее время он доступен для бесплатного пробного использования на реальных счетах). (Все настройки обновлены для «режима Золото» по состоянию на январь 2026 года; на данных за предыдущие годы советник может работать некорректно). Настройки ключевых параметров для торговли золотом будут меняться и обновляться в зависимости от динамики
KS Smart Trading ICT Concept
Kulvinder Singh
Индикаторы
Концепция KS Smart Trading ICT (Вдохновлено концепцией SMC / ICT) Стиль / Философия торговли: Концепции «умных денег» (SMC) / Методология ICT (Inner Circle Trader) Назначение: Визуализирует ключевые структуры и зоны ценового движения институциональных игроков («умных денег») непосредственно на графике — как в режиме реального времени, так и на исторических данных. Помогает трейдерам выявлять зоны с высокой вероятностью отработки, опираясь на концепции ICT, такие как сломы рыночной структуры,
KS Day Week MultitimeFrame Candle
Kulvinder Singh
Индикаторы
KS Day Week Multi TimeFrame (в комментариях также упоминается как: Period Box + Corner Multi-TF Live Candles) Основное назначение Это визуальный индикатор, предоставляющий информацию и контекст с нескольких таймфреймов и призванный помочь трейдерам оперативно оценивать: Текущую рыночную структуру и настроения на выбранном старшем таймфрейме (посредством цветных блоков, обозначающих диапазоны/периоды); Текущее состояние свечей на четырех ключевых старших таймфреймах (H4, D1, W1, MN1), компакт
KS Zigzag Channel
Kulvinder Singh
Индикаторы
Индикатор KS ZigZag Channels — это пользовательский индикатор для платформы MetaTrader 5 (MQL5). Он строит опорные линии в стиле «зигзаг», соединяющие значимые локальные максимумы и минимумы, а также формирует вокруг каждого сегмента зигзага границы канала (верхнюю и нижнюю полосы отклонения). Цель индикатора — отфильтровать рыночный шум, выделить структуру основного тренда и определить динамические зоны поддержки/сопротивления, основанные на историческом отклонении цены от главной линии зигзаг
KS Fx Session Alert Indicator
Kulvinder Singh
Индикаторы
Индикатор KS FX Session Alert Индикатор торговых сессий рынка Форекс для платформы MetaTrader 5. Он визуально выделяет четыре основные торговые сессии: Лондонскую, Нью-Йоркскую, Токийскую и Сиднейскую. Разработанный специально для трейдеров, использующих подходы ICT, SMC и Price Action, этот индикатор обеспечивает необходимый контекст по сессиям, а также наглядно отображает периоды волатильности и рыночные движения. Ключевые особенности Визуализация сессий Отображение до четырех сессий (Лондон,
KS Swing High Low Liquidity
Kulvinder Singh
Индикаторы
Индикатор KS Swing High Low Liquidity Этот индикатор KS_SwingHighLowLiquidity разработан для MetaTrader 5 и фокусируется на обнаружении максимумов и минимумов колебаний (пивотов), рассматривая их как уровни ликвидности — концепция, используемая в методологиях Smart Money Concepts (SMC) и Inner Circle Trader (ICT). Основная цель Индикатор определяет значимые точки колебаний, где цена, вероятно, накопила стоп-лосс ордера, отложенные ордера или находится в состоянии покоя ликвидности. Эти колеба
KS Support Resistance Retest Signal
Kulvinder Singh
Индикаторы
Торговая стратегия «KS Support Resistance Retest Signal» ориентирована на анализ ценового движения (Price Action) и рыночной структуры. **Основная концепция** Данный индикатор определяет: *   **Ключевые зоны поддержки и сопротивления** — как правило, основанные на локальных или значимых максимумах и минимумах колебаний цены (предыдущих пиках и впадинах). *   **Пробой** — ситуацию, когда цена решительно пробивает уровень поддержки или сопротивления (обычно подтверждается закрытием свечи за пр
KS SuperTrend Indicator
Kulvinder Singh
Индикаторы
Индикатор KS Supertrend Основные особенности Классический алгоритм Supertrend с точной логикой, реализованной в стиле Pine Script Использует ATR (Average True Range) для динамического построения трендовых границ Двойная визуализация тренда: Зеленая линия = Восходящий тренд (бычий) Красная линия = Нисходящий тренд (медвежий) Интеллектуальная подсветка фона: Светло-зеленая заливка фона во время восходящего тренда Светло-красная заливка фона во время нисходящего тренда Функцию можно включ
KS SuperTrend With OrderBlock
Kulvinder Singh
Индикаторы
Гибридный технический индикатор Классический Supertrend на базе ATR (трендовый индикатор с фильтром волатильности) Концепции Smart Money (SMC) / методология ICT (Inner Circle Trader), включая блоки ордеров (Order Blocks), структуру рынка, разрывы справедливой стоимости (Fair Value Gaps) и многое другое. Индикатор разработан для трейдеров, желающих использовать подтверждение тренда от Supertrend в сочетании со структурой институционального уровня (BOS, CHoCH, блоки ордеров и т. д.). Индикатор
KS SuperTrend EA
Kulvinder Singh
Эксперты
KS Supertrend EA Эта цена действует только для тестирования в реальных условиях, после этого цена будет повышена. Первоначальная цена за год: 999$ Ничего не нужно делать, всё работает автоматически на любом таймфрейме, от 1 до 15 минут. Результаты по золоту лучше, чем по другим валютным парам.  Установите стоп-лосс и тейк-профит в соответствии с вашим брокером и парой. Основные функции Классический алгоритм Supertrend с точной логикой в стиле Pine Script Использует ATR (средний истинный диа
KS Box Breakout Signal
Kulvinder Singh
Индикаторы
KS Box Breakout Signal — это пользовательский индикатор MQL5 для платформы MetaTrader 5, который автоматически определяет «коробки» консолидации (ценовые диапазоны) и подает сигналы о пробоях, используя визуальные элементы и анализ объема. **Основная концепция** Индикатор выявляет периоды, когда волатильность цены сжимается (на основе расчета нормализованной волатильности), формирует «коробку» между максимумом и минимумом этой консолидации, а затем ожидает решительного пробоя выше верхней или
Фильтр:
vishvas singh
29
vishvas singh 2026.07.09 11:11 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Ответ на отзыв