KS Multi Trendline And Price Alert Alarm
- Индикаторы
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Kulvinder SinghKULVINDER SINGH
MQL5 Developer | Python Developer | Forex Trader | Software Product Creator
📞 +91-9996327555 | ✉ Kulvinder99@gmail.com
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- Версия: 1.8
- Обновлено: 2 августа 2026
- Активации: 5
KS Multi Trendline And Price Alert Alarm — это удобный индикатор для платформы MetaTrader 5 (на языке MQL5), позволяющий трейдерам быстро размещать на графике горизонтальные линии оповещения о цене и линии тренда с функцией уведомления, которые можно перемещать вручную.
Первые 100 пользователей могут воспользоваться индикатором бесплатно для тестирования; ваши комментарии и отзывы помогут нам улучшить продукт.
Основные возможности:
Создание в один клик:
Горизонтальные линии оповещения (по текущей цене)
Линии тренда с оповещением (изначально горизонтальные; наклон можно менять, перетаскивая конечные точки)
Полная интерактивность:
Перемещение линий для корректировки ценовых уровней
Изменение наклона линии тренда путем перетаскивания ее конечных точек
Сохранение активности линий после перезапуска графика (благодаря восстановлению данных)
Различные типы оповещений:
Звуковой сигнал
Всплывающее окно с уведомлением
Панель настроек прямо на графике:
Изменение цвета линии (8 предустановленных цветов)
Изменение стиля линии (сплошная, пунктирная, точечная и т. д.)
Регулировка толщины линии
Включение/выключение звуковых и Push-уведомлений
Применение настроек к выбранной линии
Удаление выбранной линии
Интеллектуальная система оповещения:
Срабатывание при пересечении ценой линии (с любой стороны)
Предотвращение повторных срабатываний (после сигнала линия становится серой)
Работа как с горизонтальными, так и с наклонными линиями тренда
Инструменты управления:
Кнопка удаления всех линий
Переключатель отображения панели настроек
Автоматическая очистка от удаленных объектов
Этот индикатор идеально подходит для трейдеров, использующих метод Price Action, отслеживающих уровни поддержки и сопротивления, а также для всех, кому нужны быстрые, наглядные и надежные уведомления о пробое цены или линии тренда без сложной настройки.
Первые 100 пользователей могут воспользоваться индикатором бесплатно для тестирования; ваши комментарии и отзывы помогут нам улучшить продукт.
Основные возможности:
Создание в один клик:
Горизонтальные линии оповещения (по текущей цене)
Линии тренда с оповещением (изначально горизонтальные; наклон можно менять, перетаскивая конечные точки)
Полная интерактивность:
Перемещение линий для корректировки ценовых уровней
Изменение наклона линии тренда путем перетаскивания ее конечных точек
Сохранение активности линий после перезапуска графика (благодаря восстановлению данных)
Различные типы оповещений:
Звуковой сигнал
Всплывающее окно с уведомлением
Панель настроек прямо на графике:
Изменение цвета линии (8 предустановленных цветов)
Изменение стиля линии (сплошная, пунктирная, точечная и т. д.)
Регулировка толщины линии
Включение/выключение звуковых и Push-уведомлений
Применение настроек к выбранной линии
Удаление выбранной линии
Интеллектуальная система оповещения:
Срабатывание при пересечении ценой линии (с любой стороны)
Предотвращение повторных срабатываний (после сигнала линия становится серой)
Работа как с горизонтальными, так и с наклонными линиями тренда
Инструменты управления:
Кнопка удаления всех линий
Переключатель отображения панели настроек
Автоматическая очистка от удаленных объектов
Этот индикатор идеально подходит для трейдеров, использующих метод Price Action, отслеживающих уровни поддержки и сопротивления, а также для всех, кому нужны быстрые, наглядные и надежные уведомления о пробое цены или линии тренда без сложной настройки.
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