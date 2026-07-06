KS Multi Trendline And Price Alert Alarm — это удобный индикатор для платформы MetaTrader 5 (на языке MQL5), позволяющий трейдерам быстро размещать на графике горизонтальные линии оповещения о цене и линии тренда с функцией уведомления, которые можно перемещать вручную.



Первые 100 пользователей могут воспользоваться индикатором бесплатно для тестирования; ваши комментарии и отзывы помогут нам улучшить продукт.



Основные возможности:



Создание в один клик:



Горизонтальные линии оповещения (по текущей цене)



Линии тренда с оповещением (изначально горизонтальные; наклон можно менять, перетаскивая конечные точки)



Полная интерактивность:



Перемещение линий для корректировки ценовых уровней



Изменение наклона линии тренда путем перетаскивания ее конечных точек



Сохранение активности линий после перезапуска графика (благодаря восстановлению данных)



Различные типы оповещений:



Звуковой сигнал



Всплывающее окно с уведомлением



Панель настроек прямо на графике:



Изменение цвета линии (8 предустановленных цветов)



Изменение стиля линии (сплошная, пунктирная, точечная и т. д.)



Регулировка толщины линии



Включение/выключение звуковых и Push-уведомлений



Применение настроек к выбранной линии



Удаление выбранной линии



Интеллектуальная система оповещения:



Срабатывание при пересечении ценой линии (с любой стороны)



Предотвращение повторных срабатываний (после сигнала линия становится серой)



Работа как с горизонтальными, так и с наклонными линиями тренда



Инструменты управления:



Кнопка удаления всех линий



Переключатель отображения панели настроек



Автоматическая очистка от удаленных объектов



Этот индикатор идеально подходит для трейдеров, использующих метод Price Action, отслеживающих уровни поддержки и сопротивления, а также для всех, кому нужны быстрые, наглядные и надежные уведомления о пробое цены или линии тренда без сложной настройки.