KS Multi Trendline And Price Alert Alarm
- 指标
-
Kulvinder Singh
- 版本: 1.8
- 更新: 2 八月 2026
- 激活: 5
KS Multi Trendline And Price Alert Alarm 是一款专为 MetaTrader 5 设计的易用型 MQL5 指标，允许交易者直接在图表上快速绘制水平价格警报线和可拖动的趋势线警报。
前 100 名用户可免费试用；您的评论与反馈将有助于我们进一步优化产品。
主要功能：
一键创建：
水平警报线（基于当前价格）
趋势线警报（初始为水平线，可通过拖动端点改变斜率）
完全交互式操作：
拖动线条以调整价格水平
拖动趋势线端点以改变斜率
重启图表后线条依然有效（通过注册表重建机制实现）
多种警报类型：
声音警报
弹出式警报窗口
图表内设置面板：
更改线条颜色（8 种预设颜色）
更改线条样式（实线、虚线、点线等）
调整线条宽度
切换声音和推送通知
将设置应用于选定线条
删除选定线条
智能警报逻辑：
当价格穿过线条时触发（无论从哪个方向穿过）
防止重复警报（触发后线条变为灰色）
同时支持水平线和倾斜趋势线
管理工具：
“删除所有线条”按钮
切换设置面板
自动清理已删除的对象
该指标非常适合价格行为（Price Action）交易者、关注支撑/阻力位的交易者，以及任何希望获得快速、直观且可靠的价格或趋势线突破警报，同时又不想进行复杂设置的用户。
前 100 名用户可免费试用；您的评论与反馈将有助于我们进一步优化产品。
主要功能：
一键创建：
水平警报线（基于当前价格）
趋势线警报（初始为水平线，可通过拖动端点改变斜率）
完全交互式操作：
拖动线条以调整价格水平
拖动趋势线端点以改变斜率
重启图表后线条依然有效（通过注册表重建机制实现）
多种警报类型：
声音警报
弹出式警报窗口
图表内设置面板：
更改线条颜色（8 种预设颜色）
更改线条样式（实线、虚线、点线等）
调整线条宽度
切换声音和推送通知
将设置应用于选定线条
删除选定线条
智能警报逻辑：
当价格穿过线条时触发（无论从哪个方向穿过）
防止重复警报（触发后线条变为灰色）
同时支持水平线和倾斜趋势线
管理工具：
“删除所有线条”按钮
切换设置面板
自动清理已删除的对象
该指标非常适合价格行为（Price Action）交易者、关注支撑/阻力位的交易者，以及任何希望获得快速、直观且可靠的价格或趋势线突破警报，同时又不想进行复杂设置的用户。
用户没有留下任何评级信息