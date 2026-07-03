Hector EA
- 专家
-
- 版本: 1.7
- 更新: 2 八月 2026
- 激活: 10
信号使用的正是执行公开统计中所示逻辑的同一个 EA。为获得与信号尽量接近的结果，请在推荐设置下、并在零点差或低点差的 ECN/RAW 账户上运行 Hector Gold EA（FxPro、Ultima Markets、Fusion Markets、IC Markets）。在其他经纪商上表现可能不同——请先用真实 tick 数据测试。有关经纪商兼容性的问题，请在产品评论区提出。
- 组内手数递减——风险逐步累积，而非雪崩式增加。
- 自适应网格间距——取决于波动性与网格深度。
- 可选的保护性止损，基于算法对市场的评估。
- 预置的经纪商方案，另加 9 个附加模块的手动调节。
- 交易品种：黄金 XAUUSD（小数点后 2 位）
- 周期：任意
- 账户：对冲、ECN/RAW、零/低点差
- 经纪商：FxPro、Ultima Markets、Fusion、IC Markets、FPTrading
- 杠杆：1:500 起 · 入金：500–1000 USD 起 · 建议使用 VPS
An excellent and conservative EA. It provides accurate trade entries and closes trades quickly. So far, everything’s been working great. I hope the developers continue to improve the project and release regular updates. Best of luck!