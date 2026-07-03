Hector Gold EA — MetaTrader 5 平台上的黄金（XAUUSD）交易机器人。采用加仓量递减的网格逻辑，并按均价平掉整组订单。









信号使用的正是执行公开统计中所示逻辑的同一个 EA。为获得与信号尽量接近的结果，请在推荐设置下、并在零点差或低点差的 ECN/RAW 账户上运行 Hector Gold EA（FxPro、Ultima Markets、Fusion Markets、IC Markets）。在其他经纪商上表现可能不同——请先用真实 tick 数据测试。有关经纪商兼容性的问题，请在产品评论区提出。





与每次加仓都增加手数的经典马丁格尔不同，Hector Gold EA 采用手数递减的网格，并按均价平掉整组订单。算法跟踪 XAUUSD 的波动性与成交量突增，避免逆强势动能入场，并可根据您的选择启用自适应止损。





组内手数递减——风险逐步累积，而非雪崩式增加。

自适应网格间距——取决于波动性与网格深度。

可选的保护性止损，基于算法对市场的评估。

预置的经纪商方案，另加 9 个附加模块的手动调节。





要求

交易品种：黄金 XAUUSD（小数点后 2 位）

周期：任意

账户：对冲、ECN/RAW、零/低点差

经纪商：FxPro、Ultima Markets、Fusion、IC Markets、FPTrading

杠杆：1:500 起 · 入金：500–1000 USD 起 · 建议使用 VPS





价格：$499（前 10 份），之后每售出 10 份加 $100，直至最终价 $1699。





Hector Gold EA 已在自 2020 年以来的连续历史上进行测试——疫情、通胀冲击、黄金的大涨与暴跌、地缘政治动荡。保护性止损触发时会产生一段需要时间恢复的临时回撤——这是控制风险的代价。稳健性通过 alpha 测试（仅首批订单、不加网格）、样本外测试与前推测试进行验证，测试数据取自优化区间之外的 tick 数据。其逻辑建立在具备三级自适应的数学模型之上，而非针对个别行情周期的过度优化。





风险提示。 交易存在风险；过往业绩不保证未来盈利。在实盘之前，请先在模拟账户上测试，并选择符合自身风险承受能力的设置。请勿使用一旦亏损会影响您财务状况的资金。